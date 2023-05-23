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Китай: Суперлига
2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Бэйцзин Гоань
6:2
Конец матча
Шицзячжуан
0'
0:1
8' Гол
Oscar Taty Maritu
1:1
16' Гол
Чжанг Сичже
24' Желтая карточка
Нгадеу Майкл
1:2
25' Гол
Жуков Георгий
2:2
31' Гол
Ziming Wang
3:2
40' Гол
Кан Сан-У
4:2
52' Гол
Ziming Wang
54' Желтая карточка
Shihao Piao
5:2
58' Гол
Tianyi Gao
6:2
63' Гол
Liyn Yang
90'+4

Ход матча

8'
0:1
Oscar Taty Maritu
16'
Чжанг Сичже
(Кан Сан-У)
1:1
24'
Нгадеу Майкл
 
25'
1:2
Жуков Георгий
31'
Ziming Wang
2:2
40'
Кан Сан-У
(Адеми Ариян)
3:2
46'
Tianyi Gao
Чжанг Сичже
 
52'
Ziming Wang
(Tianyi Gao)
4:2
54'
 
Shihao Piao
57'
 
Yang Liu II
Chuangyi Lin
57'
 
Qinhan Sun
Shihao Piao
58'
Tianyi Gao
(Кан Сан-У)
5:2
63'
Liyn Yang
6:2
66'
Адегбенро Самуэль
Liyn Yang
 
66'
Чендун Чжан
Нгадеу Майкл
 
76'
 
Xinyu Liu1
Локадия Юрген
77'
 
Овусу-Секьере Деабеас
Oscar Taty Maritu
78'
Дабао Юй
Адеми Ариян
 
86'
Wenhao Jiang
Ziming Wang
 

Статистика матча

  • 6 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 576 Количество передач 390
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

1
Jiaqi
Han
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
7
Кан
Сан-У
45
Адеми
Ариян
6
Чи
Чжунго
10
Чжанг
Сичже
17
Liyn
Yang
20
Ziming
Wang
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
15
Peng
Wang
III
17
Shihao
Piao
28
Xiaotian
Yang
10
Oscar
Taty
Maritu
8
Chuangyi
Lin
19
Жуков
Георгий
18
Xuchen
Yao
9
Локадия
Юрген
Бэйцзин Гоань
4-4-2
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

166.7%
66.7%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
1:2
С
4:0
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:2
С
3:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 3 0.33
Ziming Wang 3 0.33
Чжанг Сичже 2 (1) 0.22
Кан Сан-У 1 0.11
Адеми Ариян 1 0.11
Tianyi Gao 1 0.11
Соуза Жосеф 1 0.11
Адегбенро Самуэль 1 0.11
Gang Wang 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oscar Taty Maritu 4 (1) 0.44
Локадия Юрген 3 (2) 0.33
Шкорич Миле 1 0.11
Жуков Георгий 1 0.11
Peng Wang III 1 0.11
Овусу-Секьере Деабеас 0 0

Карточки

Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiaqi Han 3 0
Ли Лэй 2 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Чендун Чжан 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Кан Сан-У 1 0
Tianyi Gao 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Peng Wang III 3 0
Shihao Piao 3 0
Жуков Георгий 1 1
Шкорич Миле 2 0
Yun Yang 2 0
Honglue Zhao 2 0
Yang Liu II 2 0
Qinhan Sun 2 0
Локадия Юрген 1 0
Chuangyi Lin 1 0
Puliang Shao 1 0
Kaimu Zheng 1 0
Zihao Yan 1 0
Oscar Taty Maritu 1 0
Xuchen Yao 1 0

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Шицзячжуан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
5
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

3
2
Бэйцзин Гоань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Шицзячжуан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

5
7

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
1
11%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1
Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1

Результаты матчей

Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Ченду Беттер Сити
 9 4 5 0 17 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 11 - 7 14
6.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
7.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
8.
Мэйчжоу Хакка
 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
10.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 10 - 11 8
11.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 4 3 4 - 6 7
13.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
14.
Далянь Ифан
 8 1 3 4 7 - 10 6
15.
Наньтун Чжиюнь
 9 1 3 5 6 - 14 6
16.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 11 - 8 11
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 6 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    Контроль мяча: Бэйцзин Гоань: 60%, Шицзячжуан: 40%.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Xuchen Yao из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Wenhao Jiang
  • 93'
    Бэйцзин Гоань пытается что-то создать.
  • 92'
    Бэйцзин Гоань совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Травма, повреждение
    92'
    Жуков Георгий на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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    • 88'
      Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Wenhao Jiang из команды Бэйцзин Гоань поставил подножку. Пострадал Qinhan Sun
    • 87'
      Шкорич Миле нанес удар головой, но Jiaqi Han спокойно отбил мяч.
    • Угловой
      87'
      Xiaotian Yang из команды Шицзячжуан подал угловой слева.
    • 87'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      87'
      Boxuan Feng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 86'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 86'
      Чендун Чжан из команды Бэйцзин Гоань перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 86'
      Тактическая замена. Ziming Wang уходит с поля и его заменяет Wenhao Jiang
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Бэйцзин Гоань 6:2 Шицзячжуан онлайн

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