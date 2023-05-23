Тур: 9. Стадион: Воркерс. Главный судья: Yinhao Shen
6:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолOscar Taty Maritu
1:1
16' ГолЧжанг Сичже
24' Желтая карточкаНгадеу Майкл
1:2
25' ГолЖуков Георгий
2:2
31' ГолZiming Wang
3:2
40' ГолКан Сан-У
4:2
52' ГолZiming Wang
54' Желтая карточкаShihao Piao
5:2
58' ГолTianyi Gao
6:2
63' ГолLiyn Yang
90'+4
Ход матча
8'
16'
1:1
24'
25'
1:2
31'
2:2
40'
3:2
52'
4:2
54'
58'
5:2
63'
6:2
78'
Статистика матча
-
6 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 6
-
7 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
576 Количество передач 390
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
10
Чжанг
Сичже
17
Liyn
Yang
20
Ziming
Wang
14
Puliang
Shao
6
Yun
Yang
21
Шкорич
Миле
17
Shihao
Piao
18
Xuchen
Yao
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
- Полузащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чжанг СичжеПолузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
20 Ziming WangНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
- Полузащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
-
-
43 Wenhao Jiang
-
18 Hao Fang
-
15 Tianyi Gao
-
Главный тренер: Stanley Menzo
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
-
6 Yun YangЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
- Защитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Xuchen YaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Kaimu ZhengПолузащитник
- Нападающий
-
-
20 Xinyu Liu1
-
-
30 Yang Liu II
-
25 Yue Zhang
-
13 Qinhan Sun
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
166.7%
66.7%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|3
|0.33
|Ziming Wang
|3
|0.33
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.22
|Кан Сан-У
|1
|0.11
|Адеми Ариян
|1
|0.11
|Tianyi Gao
|1
|0.11
|Соуза Жосеф
|1
|0.11
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.11
|Gang Wang
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oscar Taty Maritu
|4 (1)
|0.44
|Локадия Юрген
|3 (2)
|0.33
|Шкорич Миле
|1
|0.11
|Жуков Георгий
|1
|0.11
|Peng Wang III
|1
|0.11
|Овусу-Секьере Деабеас
|0
|0
Карточки
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiaqi Han
|3
|0
|Ли Лэй
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Чендун Чжан
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Peng Wang III
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Жуков Георгий
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Yun Yang
|2
|0
|Honglue Zhao
|2
|0
|Yang Liu II
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Chuangyi Lin
|1
|0
|Puliang Shao
|1
|0
|Kaimu Zheng
|1
|0
|Zihao Yan
|1
|0
|Oscar Taty Maritu
|1
|0
|Xuchen Yao
|1
|0
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Шицзячжуан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
5
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Шицзячжуан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
3
2
Бэйцзин Гоань
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Шицзячжуан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
5
7
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
2
22%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
13
10
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
5
38%
2
20%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
3
18%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
1
11%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 0:2
Шицзячжуан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1
Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Гуанчжоу Фули - Шицзячжуан 1:4 Шицзячжуан - Хэбей Форчун 3:0 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Гуанчжоу Эвергранд 3:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Шицзячжуан - Ухань Цзалл 1:0 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Шаньдун Тайшань - Шицзячжуан 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1
Результаты матчей
Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бэйцзин Гоань
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
13
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
18
27
18
18
18
18
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|6 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2