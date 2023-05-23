  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Kun Ai
Ченду Беттер Сити
2:1
Конец матча
Шанхай Шеньхуа
0'
1:0
16' Гол
Лю Тао
20' Желтая карточка
Лю2 Бин
1:1
34' Гол
Малеле Сефас
37' Желтая карточка
Чжу Чэньцзе
41' Желтая карточка
Малеле Сефас
51' Желтая карточка
Shenglong Jiang
72' Желтая карточка
Haijian Wang
76' Желтая карточка
Тан Синь
77' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
85' Желтая карточка
Ханчао Ю
2:1
87' Пенальти
Элкесон Кардосо
90' Undefined phrase: football_event_
Zhen Ma
90' Красная карточка
Zhen Ma
90' Желтая карточка
Ruibao Hu
90' Желтая карточка
Ромуло
90' Желтая карточка
Haoyang Xu
90'+12

Ход матча

16'
Лю Тао
(Ромуло)
1:0
20'
Лю2 Бин
 
32'
 
Тейшейра Жоау
Синьли Пэн
32'
 
Малеле Сефас
Wei Zhang2
34'
1:1
Малеле Сефас
(Цао Юньдин)
36'
Гоу Чжунчен
Виндбихлер Рихард
 
37'
 
Чжу Чэньцзе
41'
 
Малеле Сефас
51'
 
Shenglong Jiang
53'
Жуй Ган
Лю2 Бин
 
54'
Zhuoyi Feng
Gong Zhang
 
63'
 
Haoyang Xu
Цао Юньдин
72'
 
Haijian Wang
76'
Тан Синь
 
77'
 
Aidi Fulang Xisi
81'
 
Ханчао Ю
Малеле Сефас
85'
 
Ханчао Ю
87'
Элкесон Кардосо
2:1
90'
 
Zhen Ma
90'
 
Zhen Ma
90'
Ruibao Hu
 
90'
Yiming Yang
Ruibao Hu
 
90'
Ромуло
 
90'
 
Haoyang Xu

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 356 Количество передач 266
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
40
Виндбихлер
Рихард
5
Ruibao
Hu
3
Тан
Синь
8
Чоу
Тим
4
Gong
Zhang
27
Лю2
Бин
10
Ромуло
21
Фелипе
9
Элкесон
Кардосо
1
Zhen
Ma
5
Чжу
Чэньцзе
4
Shenglong
Jiang
22
Yangyang
Jin
2
Хинг-Гловер
Макарио
32
Aidi
Fulang
Xisi
33
Haijian
Wang
6
Амаду
Ибраим
25
Синьли
Пэн
18
Wei
Zhang2
28
Цао
Юньдин
Ченду Беттер Сити
3-4-3
Шанхай Шеньхуа
5-3-2

История личных встреч

Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
3:2
С
0:2

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
45

Бомбардиры внутри турнира

Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ким Мин-У 4 0.44
Элкесон Кардосо 4 (1) 0.44
Ромуло 3 0.33
Фелипе 3 0.33
Мяо Тан 1 0.11
Чоу Тим 1 0.11
Лю Тао 1 0.11
Жуй Ган 0 0
Ган Чао 0 0
Gong Zhang 0 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 4 0.44
Ханчао Ю 3 0.33
Цао Юньдин 1 0.11
Haoyang Xu 1 0.11
У Си 1 0.11
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.11
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Haijian Wang 0 0

Карточки

Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ган Чао 3 0
Тан Синь 3 0
Чоу Тим 2 0
Фелипе 2 0
Ромуло 1 0
Ruibao Hu 1 0
Gong Zhang 1 0
Чжан Янь 1 0
Yiming Yang 1 0
Лю2 Бин 1 0
Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 5 0
Ханчао Ю 3 0
Малеле Сефас 2 0
Haijian Wang 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Aidi Fulang Xisi 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Haoyang Xu 1 0

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

4
2
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

7
5
Ченду Беттер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

11
7

Голы по времени матча

Забито

11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
4
22%
0
0%
1-15
5
28%
3
27%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
4
22%
1
9%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2
Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2

Результаты матчей

Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
5 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
8 раз 89%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Ченду Беттер Сити
 9 4 5 0 17 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 11 - 7 14
6.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
7.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
8.
Мэйчжоу Хакка
 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
10.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 10 - 11 8
11.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 4 3 4 - 6 7
13.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
14.
Далянь Ифан
 8 1 3 4 7 - 10 6
15.
Наньтун Чжиюнь
 9 1 3 5 6 - 14 6
16.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 11 - 8 11
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 6 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      96'
      Судья сигнализирует, что Haoyang Xu из команды Шанхай Шеньхуа поставил подножку. Пострадал Romulo
    • 95'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Zhen Ma из команды Шанхай Шеньхуа - была желтая, а стала красная.
    • 95'
      VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
    • 95'
      Матч возобновлен
    • 91'
      КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Zhen Ma оказался удален с поля
    • Желтая карточка
      91'
      The card for Zhen Ma from Шанхай Шеньхуа was disallowed via VAR intervention.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 90'
      Контроль мяча: Ченду Беттер Сити: 58%, Шанхай Шеньхуа: 42%.
    • Фол, нарушение
      90'
      Aidi Fulangxisi из команды Шанхай Шеньхуа заходит слишком далеко, он валит Felipe.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ченду Беттер Сити 2:1 Шанхай Шеньхуа онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     