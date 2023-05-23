Тур: 9. Стадион: Phoenix Mountain Professional Football Stadium. Главный судья: Kun Ai
2:1
Конец матча
0'
1:0
16' ГолЛю Тао
20' Желтая карточкаЛю2 Бин
1:1
34' ГолМалеле Сефас
37' Желтая карточкаЧжу Чэньцзе
41' Желтая карточкаМалеле Сефас
51' Желтая карточкаShenglong Jiang
72' Желтая карточкаHaijian Wang
76' Желтая карточкаТан Синь
77' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
85' Желтая карточкаХанчао Ю
2:1
87' ПенальтиЭлкесон Кардосо
90' Undefined phrase: football_event_Zhen Ma
90' Красная карточкаZhen Ma
90' Желтая карточкаRuibao Hu
90' Желтая карточкаРомуло
90' Желтая карточкаHaoyang Xu
90'+12
Ход матча
20'
34'
1:1
37'
41'
51'
63'
72'
76'
77'
81'
85'
87'
2:1
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 21
-
4 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
356 Количество передач 266
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
33
Чжан
Янь
26
Лю
Тао
3
Тан
Синь
8
Чоу
Тим
27
Лю2
Бин
10
Ромуло
21
Фелипе
1
Zhen
Ma
22
Yangyang
Jin
33
Haijian
Wang
25
Синьли
Пэн
18
Wei
Zhang2
28
Цао
Юньдин
- Основной состав
-
33 Чжан ЯньВратарь
-
26 Лю ТаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
3 Тан СиньПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лю2 БинПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 У ГуйчаоПолузащитник
-
17 Жуй ГанПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
- Нападающий
-
16 Jian Tao
-
36 Гоу Чжунчен
-
13 Ху Цзин
-
23 Yiming Yang
-
19 Yanfeng Dong
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
- Основной состав
-
1 Zhen MaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
18 Wei Zhang2Нападающий
-
28 Цао ЮньдинНападающий
- Запасные игроки
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
- Нападающий
-
11 Малеле СефасНападающий
-
30 Yaxiong Bao
-
-
39 Yujie Liu
-
16 Zexiang Yang
-
-
36 Ernanduo Fei
-
38 Jiabao Wen
-
Главный тренер: Jingui Wu
История личных встреч
Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
45
Бомбардиры внутри турнира
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ким Мин-У
|4
|0.44
|Элкесон Кардосо
|4 (1)
|0.44
|Ромуло
|3
|0.33
|Фелипе
|3
|0.33
|Мяо Тан
|1
|0.11
|Чоу Тим
|1
|0.11
|Лю Тао
|1
|0.11
|Жуй Ган
|0
|0
|Ган Чао
|0
|0
|Gong Zhang
|0
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|4
|0.44
|Ханчао Ю
|3
|0.33
|Цао Юньдин
|1
|0.11
|Haoyang Xu
|1
|0.11
|У Си
|1
|0.11
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.11
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Haijian Wang
|0
|0
Карточки
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ган Чао
|3
|0
|Тан Синь
|3
|0
|Чоу Тим
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Ромуло
|1
|0
|Ruibao Hu
|1
|0
|Gong Zhang
|1
|0
|Чжан Янь
|1
|0
|Yiming Yang
|1
|0
|Лю2 Бин
|1
|0
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Ханчао Ю
|3
|0
|Малеле Сефас
|2
|0
|Haijian Wang
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Шанхай Шеньхуа
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
4
2
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
7
5
Ченду Беттер Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
11
7
Голы по времени матча
Забито
11
6
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 0
4
22%
0
0%
1-15
5
28%
3
27%
16-30
1
6%
3
27%
31-45
3
17%
1
9%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
4
22%
1
9%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
17%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2
Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Цзалл 3:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Эвергранд 2:0 Ченду Беттер Сити - Гуанчжоу Фули 3:0 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:1
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0
Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2
Результаты матчей
Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
5 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
1
8 раз 89%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ченду Беттер Сити
Шанхай Шеньхуа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
18
27
18
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|6 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2