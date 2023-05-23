Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

87' Г О О О О О Л - Элкесон Кардосо из команды Ченду Беттер Сити забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Zhen Ma прыгнул не в ту сторону.

86' После проверки VAR судья изменил решение - Ченду Беттер Сити пробьет пенальти!

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

85' Рефери не любит споров - именно за это Ханчао Ю сейчас получил желтую

84' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Матч возобновлен

77' Aidi Fulangxisi совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Тейшейра Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Тан Синь совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Romulo навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Romulo пробил со штрафного прямо в стенку

73' Tao Liu ослабляет давление, выбив мяч.

72' Haijian Wang совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Безумный фол. Haijian Wang грубо играет против соперника. Пострадал Felipe

69' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Tao Liu ослабляет давление, выбив мяч.

67' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Тан Синь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Чоу Тим пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

63' Romulo из команды Ченду Беттер Сити разыграл угловой с левого угла.

63' Shenglong Jiang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Romulo навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

55' Хорошую попытку сделал Малеле Сефас . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Лю2 Бин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Shenglong Jiang тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

50' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Aidi Fulangxisi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Gong Zhang пробует нанести удар издали, но Zhen Ma держит все под контролем

47' Шанхай Шеньхуа совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

46' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

46' Felipe задерживает мяч рукой