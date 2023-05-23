Тур: 9. Стадион: Rugao Olympic Sports Center. Главный судья: Xing Guan
0:5
Конец матча
0'
0:1
37' ГолСе Пэнфэй
0:2
45' ГолQianglong Tao
0:3
46' ГолQianglong Tao
0:4
55' ГолВэй Ши-Хао
0:5
60' ГолQianglong Tao
70' Желтая карточкаСе Пэнфэй
71' Желтая карточкаYeljan Shinar
78' Желтая карточкаГао Чжуньи
90'+4
Ход матча
37'
0:1
45'
0:2
46'
0:3
55'
0:4
60'
0:5
65'
70'
71'
78'
82'
Статистика матча
-
0 Голы 5
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 11
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
23
Xiaodong
Shi
5
Sheng
Ma
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
30
Xiangbin
Li
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
20
Гао
Чжуньи
30
Се
Пэнфэй
- Основной состав
-
23 Xiaodong ShiВратарь
-
5 Sheng MaЗащитник
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
- Полузащитник
-
30 Xiangbin LiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лэ СуньВратарь
-
20 Хуан ЦунПолузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
-
33 Song WangНападающий
-
-
-
3 Jie Wang
-
2 Lai Wei
-
28 Gui Hong
-
-
-
27 Wu Xu
-
Главный тренер: David Patricio
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
-
18 Имин ЛюЗащитник
- Защитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
- Полузащитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
14 Jing LuoПолузащитник
-
31 Jiayu Guo
-
1 Fei Wu
-
39 Kejun Lin
-
-
43 Tao Zhang
-
28 Denny Wang
-
-
2 Yang Li3
-
Главный тренер: Pedro Morilla
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Ухань Три Таунс
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|3
|0.33
|Балде Ромарио
|2
|0.22
|Морелатто Лукас
|1
|0.11
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Qianglong Tao
|3
|0.33
|Се Пэнфэй
|2
|0.22
|Ademilson
|2 (1)
|0.22
|Ханьвэнь Дэн
|2
|0.22
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0.22
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.11
|Давидсон
|1
|0.11
|Dinghao Yan
|1
|0.11
|Yang Li3
|1
|0.11
|Станчу Николае
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брессан Матеус
|2
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Yeljan Shinar
|2
|0
|Xiangbin Li
|2
|0
|Кастильо Роман
|1
|0
|Ming Yang Yang
|1
|0
|Балде Ромарио
|1
|0
|Морелатто Лукас
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
|Sheng Ma
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Се Пэнфэй
|3
|0
|Имин Лю
|2
|0
|Гао Чжуньи
|2
|0
|Вэй Ши-Хао
|1
|0
|Xiaobin Zhang II
|1
|0
|Чао Хэ
|1
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
|Yang Li3
|1
|0
|Denny Wang
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
2
Наньтун Чжиюнь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
2
3
Наньтун Чжиюнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ухань Три Таунс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
5
42%
31-45
1
33%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
17%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
67%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
15
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
3
50%
6
40%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
27%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1
Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0
Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Ухань Три Таунс
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|6 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2