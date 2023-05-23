Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Kamiran Halimurat создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Kamiran Halimurat оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Kamiran Halimurat нанес удар, но тот был заблокирован.

Kamiran Halimurat бьет ударом через себя, но Dianzuo Liu блокирует удар!

Первый тайм

49' Это был отличный перфоманс от команды Ухань Три Таунс , есть о чем петь фанатам в перерыве.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Г О О О О Л - Qianglong Tao забивает с правой ноги!

47' Станчу Николае создает голевую возможность для своего партнера по команде.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

43' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Матч возобновлен

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Ханьвэнь Дэн пробует нанести удар издали, но Xiaodong Shi держит все под контролем

37' Г О О О О Л - Се Пэнфэй забивает с правой ноги!

37' Qianglong Tao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Се Пэнфэй не смог попасть в створ ударом издали

30' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

29' Балде Ромарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Лю Хуань навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хорошую попытку сделал Станчу Николае . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Xiaodong Shi взял и забрал мяч на выходе

24' Xiangbin Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Xiaobin Zhang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Sheng Ma ослабляет давление, выбив мяч.

21' Sheng Ma выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Станчу Николае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Sheng Ma ослабляет давление, выбив мяч.

15' Имин Лю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Xiaobin Zhang выиграл воздушное противоборство у Xiangbin Li.

14' Ханьвэнь Дэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хорошую попытку сделал Dinghao Yan . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Dinghao Yan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

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1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

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