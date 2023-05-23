  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Китай
  4. Суперлига 2023

Китай: Суперлига
2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Xing Guan
Наньтун Чжиюнь
0:5
Конец матча
Ухань Три Таунс
0'
0:1
37' Гол
Се Пэнфэй
0:2
45' Гол
Qianglong Tao
0:3
46' Гол
Qianglong Tao
0:4
55' Гол
Вэй Ши-Хао
0:5
60' Гол
Qianglong Tao
70' Желтая карточка
Се Пэнфэй
71' Желтая карточка
Yeljan Shinar
78' Желтая карточка
Гао Чжуньи
90'+4

Ход матча

37'
0:1
Се Пэнфэй
(Qianglong Tao)
45'
0:2
Qianglong Tao
(Станчу Николае)
46'
0:3
Qianglong Tao
(Се Пэнфэй)
46'
Kamiran Halimurat
Wei Liu2
 
55'
0:4
Вэй Ши-Хао
(Се Пэнфэй)
60'
0:5
Qianglong Tao
(Вэй Ши-Хао)
62'
Lai Wei
Лю Хуань
 
62'
Gui Hong
Ming Yang Yang
 
63'
Song Wang
Морелатто Лукас
 
65'
 
Kuo Yang
Ханьвэнь Дэн
65'
 
Хан Жэнь
Имин Лю
65'
 
Jing Luo
Qianglong Tao
65'
 
Луо Сенвен
Dinghao Yan
70'
 
Се Пэнфэй
71'
Yeljan Shinar
 
72'
 
Yang Li3
Сантос Уоллес
78'
 
Гао Чжуньи
82'
Kang Cao
Xiangbin Li
 

Статистика матча

  • 0 Голы 5
  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 11
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

23
Xiaodong
Shi
5
Sheng
Ma
14
Брессан
Матеус
15
Wei
Liu2
4
Yeljan
Shinar
19
Лю
Хуань
8
Морелатто
Лукас
30
Xiangbin
Li
6
Ming
Yang
Yang
9
Кастильо
Роман
11
Балде
Ромарио
22
Лю
Дяньцзо
25
Ханьвэнь
Дэн
18
Имин
Лю
3
Сантос
Уоллес
20
Гао
Чжуньи
12
Xiaobin
Zhang
II
30
Се
Пэнфэй
10
Станчу
Николае
8
Dinghao
Yan
29
Qianglong
Tao
4
Вэй
Ши-Хао
Наньтун Чжиюнь
5-3-2
Ухань Три Таунс
4-1-4-1

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Ухань Три Таунс

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛК
2:0
ПЛК
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 3 0.33
Балде Ромарио 2 0.22
Морелатто Лукас 1 0.11
Ming Yang Yang 0 0
Junmin Xu 0 0
Ухань Три Таунс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Qianglong Tao 3 0.33
Се Пэнфэй 2 0.22
Ademilson 2 (1) 0.22
Ханьвэнь Дэн 2 0.22
Якубу Абдул-Азиз 2 0.22
Вэй Ши-Хао 1 0.11
Давидсон 1 0.11
Dinghao Yan 1 0.11
Yang Li3 1 0.11
Станчу Николае 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брессан Матеус 2 0
Junmin Xu 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Yeljan Shinar 2 0
Xiangbin Li 2 0
Кастильо Роман 1 0
Ming Yang Yang 1 0
Балде Ромарио 1 0
Морелатто Лукас 1 0
Wei Liu2 1 0
Sheng Ma 1 0
Ухань Три Таунс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Се Пэнфэй 3 0
Имин Лю 2 0
Гао Чжуньи 2 0
Вэй Ши-Хао 1 0
Xiaobin Zhang II 1 0
Чао Хэ 1 0
Якубу Абдул-Азиз 1 0
Dinghao Yan 1 0
Yang Li3 1 0
Denny Wang 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ухань Три Таунс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
2
Наньтун Чжиюнь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ухань Три Таунс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

2
3
Наньтун Чжиюнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Ухань Три Таунс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
33%
5
42%
31-45
1
33%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
17%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
67%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
40%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

6
15
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
7%
16-30
3
50%
6
40%
31-45
1
17%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
27%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
14%
1
10%
1-15
3
21%
2
20%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
3
21%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1
Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Шанхай Цзядин Хуэйлун - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэйлунцзян Лава Спринг 0:2 Шэньси Атлетик - Наньтун Чжиюнь 3:2 Нанкин Сити - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Хэбэй Кунг Фу 1:2 Наньтун Чжиюнь - Шанхай Цзядин Хуэйлун 4:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Наньтун Чжиюнь - Шэньси Атлетик 0:1 Наньтун Чжиюнь - Нанкин Сити 0:0 Хэбэй Кунг Фу - Наньтун Чжиюнь 0:1 Сычуань Цзюнью - Наньтун Чжиюнь 0:1 Циндао Чжуннэн - Наньтун Чжиюнь 1:1
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 3:3 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0
Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 1:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 0:4 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Ухань Три Таунс

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Ухань Три Таунс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Ченду Беттер Сити
 9 4 5 0 17 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 11 - 7 14
6.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
7.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
8.
Мэйчжоу Хакка
 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
10.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 10 - 11 8
11.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 4 3 4 - 6 7
13.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
14.
Далянь Ифан
 8 1 3 4 7 - 10 6
15.
Наньтун Чжиюнь
 9 1 3 5 6 - 14 6
16.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 11 - 8 11
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 6 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Kang Cao!
    • 91'
      Kamiran Halimurat создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 90'
      Sheng Ma ослабляет давление, выбив мяч.
    • 90'
      Ухань Три Таунс начинает контратаку
    • Угловой
      90'
      Балде Ромарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • Фол, нарушение
      90'
      Судья сигнализирует, что Kuo Yang из команды Ухань Три Таунс поставил подножку. Пострадал Балде Ромарио
    • 89'
      Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Удар от ворот произведет Наньтун Чжиюнь
    • 88'
      Вэй Ши-Хао оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rugao Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Наньтун Чжиюнь 0:5 Ухань Три Таунс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     