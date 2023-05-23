Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

83' Junshuai Liu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Цуль Петер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Тан Лонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Чанчунь Ятай идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Aleksandar Andrejevic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Табеку Серж не смог попасть в створ ударом издали

75' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Hong Li наказан за толчок Эванс Кангва

72' Леонардо Родригес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Цуль Петер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

69' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Цуль Петер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Yun Liu пробует нанести удар издали, но Pengfei Mou держит все под контролем

69' Тан Лонг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

66' Hong Li выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Эванс Кангва нанес удар, но тот был заблокирован.

64' Нин Цзян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Чен Чуньсинь навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

61' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

61' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

60' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Эванс Кангва нанес удар головой, но Yake Wu спокойно отбил мяч.

58' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

55' Yake Wu взял и забрал мяч на выходе

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Pengfei Mou взял и забрал мяч на выходе

53' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Yun Liu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Цуль Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Цуль Петер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Циндао Чжуннэн совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. Chien-Ming Wang уходит с поля и его заменяет Jinbao Zhong