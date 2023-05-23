Тур: 9. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Yi Huang
1:0
Конец матча
Ход матча
29'
1:0
40'
46'
54'
79'
83'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
508 Количество передач 455
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
26
Йи
Тенг
17
Hong
Li
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
37
Yongjing
Cao
29
Тан
Лонг
28
Pengfei
Mou
24
Dong
Xu
12
Чен
Чуньсинь
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
- Защитник
-
21 Qi CuiЗащитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
-
17 Hong LiЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
37 Yongjing CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
- Запасные игроки
-
5 Jie SunЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Нападающий
-
16 Zhiyun ZhengНападающий
-
38 Ning Lu
-
31 Lishan Shi
-
24 Zhiyu Yan
-
-
7 Yun Liu
-
15 Yuda Tian
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Dong XuЗащитник
- Полузащитник
-
12 Чен ЧуньсиньПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансНападающий
-
13 Табеку СержНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
-
30 Jinbao ZhongПолузащитник
- Нападающий
-
19 Wenjie SongНападающий
-
5 Yibo Sha
-
11 Xipeng Sun
-
-
23 Xu Sun
-
17 Yuncheng Fu
-
18 Ming Hu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|7
|0.78
|Тан Лонг
|3
|0.33
|Chengjian Liao
|2
|0.22
|Сержиньо Солер
|2
|0.22
|Цуль Петер
|1
|0.11
|Yongjing Cao
|1
|0.11
|Jinxian Wang
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang I
|3
|0.33
|Кангва Эванс
|3
|0.33
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.22
|Чен Чуньсинь
|1
|0.11
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.11
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Yake Wu
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yufeng Zhang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарич Элвис
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Dong Xu
|2
|0
|Чен Чуньсинь
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Jiashen Liu
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Junshuai Liu
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Циндао Чжуннэн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
4
Чанчунь Ятай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
9
6
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Циндао Чжуннэн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
12
10
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
5
56%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
5
50%
61-75
7
44%
1
10%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
17%
6
40%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2
Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Циндао Чжуннэн
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Циндао Чжуннэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
54
45
27
18
18
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|6 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Ченду Беттер Сити
|Ким Мин-У
|4
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2