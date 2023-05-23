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Китай: Суперлига
2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Yi Huang
Чанчунь Ятай
1:0
Конец матча
Циндао Чжуннэн
0'
1:0
29' Гол
Тан Лонг
40' Желтая карточка
Dong Xu
83' Желтая карточка
Junshuai Liu
90'+4

Ход матча

29'
Тан Лонг
(Jinxian Wang)
1:0
40'
 
Dong Xu
46'
Yun Liu
Sabit Abdusalam
 
46'
 
Jiashen Liu
Dong Xu
46'
 
Jinbao Zhong
Chien-Ming Wang
54'
 
Нин Цзян
Ма Ксянгью
62'
Леонардо Родригес
Yongjing Cao
 
74'
 
Wenjie Song
Чен Чуньсинь
79'
Окоре Жорес
Hong Li
 
83'
 
Junshuai Liu
85'
 
Xipeng Sun
Junshuai Liu
90'
Jinhao Bi
Тан Лонг
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 508 Количество передач 455
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

23
Yake
Wu
2
Abduhamit
Abdugheni
21
Qi
Cui
26
Йи
Тенг
17
Hong
Li
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
37
Yongjing
Cao
11
Sabit
Abdusalam
8
Jinxian
Wang
29
Тан
Лонг
28
Pengfei
Mou
4
Junshuai
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
24
Dong
Xu
25
Chien-Ming
Wang
12
Чен
Чуньсинь
7
Сарич
Элвис
8
Ма
Ксянгью
2
Wei
Zhang
I
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
Чанчунь Ятай
4-2-3-1
Циндао Чжуннэн
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 7 0.78
Тан Лонг 3 0.33
Chengjian Liao 2 0.22
Сержиньо Солер 2 0.22
Цуль Петер 1 0.11
Yongjing Cao 1 0.11
Jinxian Wang 0 0
Hong Li 0 0
Qi Cui 0 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang I 3 0.33
Кангва Эванс 3 0.33
Aleksandar Andrejevic 2 0.22
Чен Чуньсинь 1 0.11
Сарич Элвис 1 (1) 0.11
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 2 0
Йи Тенг 2 0
Chengjian Liao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Тан Лонг 1 0
Yake Wu 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарич Элвис 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Dong Xu 2 0
Чен Чуньсинь 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Jiashen Liu 1 0
Wei Long 1 0
Junshuai Liu 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Циндао Чжуннэн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
4
Чанчунь Ятай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Циндао Чжуннэн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

9
6
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Циндао Чжуннэн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

12
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
5
56%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
1
10%
16-30
2
13%
1
10%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
2
13%
5
50%
61-75
7
44%
1
10%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
33%
1
7%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
17%
6
40%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1
Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2
Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Спорт Юниверсити 3:0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Циндао Чжуннэн

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Циндао Чжуннэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
5
4
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 8 6 2 0 13 - 5 20
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Ченду Беттер Сити
 9 4 5 0 17 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 8 3 5 0 11 - 7 14
6.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
7.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
8.
Мэйчжоу Хакка
 8 2 2 4 9 - 12 8
9.
Шэньчжэнь
 8 2 2 4 9 - 13 8
10.
Шаньдун Тайшань
 8 1 5 2 10 - 11 8
11.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
12.
Хэнань Цзянье
 8 1 4 3 4 - 6 7
13.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
14.
Далянь Ифан
 8 1 3 4 7 - 10 6
15.
Наньтун Чжиюнь
 9 1 3 5 6 - 14 6
16.
Чжэцзян Профессионал
 8 1 2 5 7 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 11 - 8 11
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
5.
Шанхай СИПГ
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
8.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Далянь Ифан
 4 1 3 0 4 - 3 6
10.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Шаньдун Тайшань
 2 1 1 0 3 - 2 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
6.
Тянцзинь Тэда
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
9.
Чжэцзян Профессионал
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Хэнань Цзянье
 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 6 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Ченду Беттер Сити Ким Мин-У 4
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
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