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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 8.
Эргрюте
1:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
38' Желтая карточка
Дальквист Хампус
51' Желтая карточка
Пичках Пайя
1:0
64' Гол
Noah Christoffersson
76' Желтая карточка
Беркрот Никлас
76' Желтая карточка
Лундстрём Роберт
90' Желтая карточка
Hady Saleh Karim
90'+5
12
Нилльсон
Маттиас
2
Тагессон
Линус
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
24
Свенссон
Уильям
15
Дальквист
Исак
18
Дротт
Джонатан
28
Erion
Sadiku
11
Noah
Christoffersson
23
Hady
Saleh
Karim
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
19
Стенсхаген
Теодор
3
Лундгрен
Фредрик
6
Линдквист
Расмус
7
Андерссон
Эрик
13
Пичках
Пайя
22
Симба
Мунга
14
Бенгтссон
Йохан
21
Энгблум
Понтус
11
Карстрем
Йеспер
Эргрюте
4-4-2
Сундсвалль
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
Сундсвалль

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
С
0:2
С
4:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
0:0
С
2:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1

Среднее время на гол

51
90

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
90

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Christoffersson 2 0.25
Дальквист Исак 1 0.13
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.13
Christoffer Styffe 1 0.13
Муянич Амел 1 0.13
Свенссон Уильям 1 0.13
Азулай Джонатан 1 (1) 0.13
Люндберг Виктор 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Hady Saleh Karim 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенгтссон Йохан 3 0.33
Андерссон Эрик 2 0.22
Пичках Пайя 2 0.22
Энгблум Понтус 1 0.11
Симба Мунга 1 0.11
Халлениус Линус 1 0.11
Блумквист Александр 1 0.11
Стенсхаген Теодор 1 0.11
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 3 1
Дротт Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Erion Sadiku 2 0
Свенссон Уильям 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Азулай Джонатан 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Нюх Мубаарак 1 0
Christoffer Styffe 1 0
Дальквист Исак 1 0
Дальквист Хампус 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 3 0
Пичках Пайя 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Лундстрём Роберт 2 0
Лундгрен Фредрик 1 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сундсвалль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

7
0
Эргрюте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сундсвалль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
9

Волевые поражения

0
3
Эргрюте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
12

Волевые поражения

7
3

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
5
31%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
11%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2
Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3
Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3

Результаты матчей

Эргрюте
Сундсвалль

Точный счет

2:2
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вестерос
 8 5 2 1 12 - 4 17
2.
Утсиктенс
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
ГАИС
 8 5 1 2 13 - 7 16
4.
Эстер
 9 5 1 3 20 - 13 16
5.
Ландскруна
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Эстерсунд
 8 3 4 1 11 - 7 13
7.
Йёнчёпинг
 8 3 4 1 15 - 13 13
8.
Гефле
 8 3 2 3 9 - 9 11
9.
Браге
 8 3 2 3 8 - 10 11
10.
Сундсвалль
 9 3 1 5 12 - 17 10
11.
Треллеборг
 8 3 0 5 12 - 15 9
12.
Эребру
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Сирианска Эскильстуна
 8 2 3 3 8 - 13 9
14.
Эргрюте
 8 1 5 2 8 - 10 8
15.
Хельсинборг
 8 1 1 6 4 - 9 4
16.
Сковде АИК
 8 0 2 6 8 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 4 0 1 9 - 6 12
2.
ГАИС
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Утсиктенс
 4 3 0 1 8 - 4 9
4.
Вестерос
 4 2 2 0 5 - 1 8
5.
Браге
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Гефле
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Йёнчёпинг
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Эстер
 4 2 0 2 9 - 5 6
9.
Треллеборг
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Эргрюте
 4 1 3 0 7 - 6 6
11.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Эребру
 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Сундсвалль
 5 1 1 3 7 - 11 4
15.
Хельсинборг
 4 1 0 3 2 - 4 3
16.
Сковде АИК
 4 0 2 2 6 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 1 1 11 - 8 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 3 8
4.
Эстерсунд
 5 2 2 1 5 - 2 8
5.
ГАИС
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Сундсвалль
 4 2 0 2 5 - 6 6
7.
Йёнчёпинг
 4 1 3 0 9 - 8 6
8.
Гефле
 4 1 1 2 3 - 4 4
9.
Эребру
 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Браге
 4 1 1 2 3 - 7 4
11.
Сирианска Эскильстуна
 4 1 1 2 5 - 10 4
12.
Треллеборг
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эргрюте
 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Ландскруна
 3 0 1 2 0 - 4 1
15.
Хельсинборг
 4 0 1 3 2 - 5 1
16.
Сковде АИК
 4 0 0 4 2 - 9 0
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 7
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 6
ГАИС Линдберг Юлиус 5 (1)
Треллеборг Filip Bohman 5
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 4
Эстер Вестермарк Йеспер 5
Эстер Хедлунд Себастьян 5
Утсиктенс Albin Skoglund 5
ГАИС Фрайди Ричард 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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