Тур: 8.
1:0
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаДальквист Хампус
51' Желтая карточкаПичках Пайя
1:0
64' ГолNoah Christoffersson
76' Желтая карточкаБеркрот Никлас
76' Желтая карточкаЛундстрём Роберт
90' Желтая карточкаHady Saleh Karim
90'+5
Ход матча
38'
51'
64'
76'
76'
90'
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Нюх МубааракНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
-
22 Симба МунгаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
-
30 Dusan JajicПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Эргрюте
Сундсвалль
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1
Среднее время на гол
51
90
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
90
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Christoffersson
|2
|0.25
|Дальквист Исак
|1
|0.13
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.13
|Christoffer Styffe
|1
|0.13
|Муянич Амел
|1
|0.13
|Свенссон Уильям
|1
|0.13
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.13
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
|Hady Saleh Karim
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенгтссон Йохан
|3
|0.33
|Андерссон Эрик
|2
|0.22
|Пичках Пайя
|2
|0.22
|Энгблум Понтус
|1
|0.11
|Симба Мунга
|1
|0.11
|Халлениус Линус
|1
|0.11
|Блумквист Александр
|1
|0.11
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.11
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|3
|1
|Дротт Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Erion Sadiku
|2
|0
|Свенссон Уильям
|2
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Нюх Мубаарак
|1
|0
|Christoffer Styffe
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
|Дальквист Хампус
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Пичках Пайя
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Лундстрём Роберт
|2
|0
|Лундгрен Фредрик
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сундсвалль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
0
Эргрюте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сундсвалль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
9
Волевые поражения
0
3
Эргрюте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сундсвалль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
12
Волевые поражения
7
3
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
4
33%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
1
6%
1-15
1
11%
5
31%
16-30
3
33%
2
13%
31-45
3
33%
2
13%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
11%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эребру - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2
Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Сундсвалль - Хельсинборг 1:1 Браге - Сундсвалль 2:0 Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3
Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3
Результаты матчей
Эргрюте
Сундсвалль
Точный счет
2:2
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
35
45
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|7
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|6
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5 (1)
|Треллеборг
|Filip Bohman
|5
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 4
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|5
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|5
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|5
|ГАИС
|Фрайди Ричард
|1 3