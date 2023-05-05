Тур: 31. Стадион: Estadio Pina Manique.
1:1
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаСоарес Лукас
1:0
68' ГолСоарес Лукас
1:1
90' ГолРохес Брайан
90' Желтая карточкаLeonardo Lelo
90'+7
Ход матча
42'
64'
68'
1:0
90'
1:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Соарес
Лукас
80
Beni
24
Сома
Юки
43
Алемао
23
Пак
Чжи
Су
18
Муфи
Фахд
7
Карлинос
70
Гомес
Руи
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Соарес ЛукасПолузащитник
-
80 BeniПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Сома ЮкиНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 КукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пинту ДиогуНападающий
-
Главный тренер: Quaresma Miguel
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
- Защитник
-
18 Муфи ФахдПолузащитник
- Полузащитник
-
7 КарлиносПолузащитник
-
70 Гомес РуиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Рохес БрайанНападающий
- Нападающий
-
27 Klismahn
-
25 Nonoca
-
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Каза Пиа
Портимоненсе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Каза Пиа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинс Рафаэл VI
|6
|0.19
|Афонсо Клейтон Мишель
|4
|0.13
|Годвин Савиур
|3
|0.1
|Кардозо Фелиппе
|3
|0.1
|Нето Анжело
|2
|0.06
|Сома Юки
|2
|0.06
|Leonardo Lelo
|1 (1)
|0.03
|Кунимото Такахиро
|1
|0.03
|Соарес Лукас
|1
|0.03
|Варела Фернанду
|1
|0.03
|Нунеш Жоау
|1
|0.03
|Антуан Карнеджи
|1
|0.03
|Болгадо Леонардо
|1
|0.03
|Пинту Диогу
|0
|0
|Тайра Альфонсу
|0
|0
|Ромариу
|0
|0
|Beni
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|6 (1)
|0.19
|Yago Cariello
|3
|0.1
|Маурисио Жозе
|3
|0.1
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.06
|Лукинья
|2 (1)
|0.06
|Рохес Брайан
|1
|0.03
|Муфи Фахд
|1
|0.03
|Эвертон Перейра
|1
|0.03
|Гомес Руи
|1
|0.03
|Диаби Мохамед
|1
|0.03
|Матуш Рикарду
|1
|0.03
|Уаттара Зиэ
|1
|0.03
|Энрике Педро VI
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Карточки
Каза Пиа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тайра Альфонсу
|8
|0
|Нето Анжело
|8
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|6
|1
|Годвин Савиур
|7
|0
|Соарес Лукас
|5
|1
|Батишта Рикарду
|5
|0
|Фернандеш Вашку
|5
|0
|Мартинс Рафаэл VI
|5
|0
|Золотич Нермин
|3
|1
|Beni
|3
|1
|Кунимото Такахиро
|4
|0
|Этеки Ян
|4
|0
|Сома Юки
|4
|0
|Кука
|4
|0
|Кардозо Фелиппе
|2
|1
|Варела Фернанду
|3
|0
|Ромариу
|3
|0
|Leonardo Lelo
|3
|0
|Болгадо Леонардо
|3
|0
|Нунеш Жоау
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Пинту Диогу
|1
|0
|Вито
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|11
|0
|Велинтон Жуниор
|9
|0
|Сек Мустафа
|6
|1
|Nonoca
|5
|1
|Муфи Фахд
|4
|1
|Гомес Руи
|5
|0
|Эштрела Паулу
|5
|0
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Klismahn
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Маурисио Жозе
|2
|0
|Рохес Брайан
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Карлинос
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
Результаты матчей
Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
81% (13)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Портимоненсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
5
Каза Пиа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Портимоненсе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
13
9
Волевые поражения
10
11
Каза Пиа
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
61% (19)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Портимоненсе
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
16
16
Голы по времени матча
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
6
40%
1
8%
61-75
2
13%
6
50%
76-90
Пропущено
16
25
3 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
1
6%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
5
31%
5
20%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
2
14%
7
54%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
6
33%
1
7%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90
Забито
29
25
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
2
7%
1
4%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
5
17%
5
20%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
8
28%
3
12%
61-75
4
14%
13
52%
76-90
Пропущено
34
39
11 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 23
2
6%
7
18%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
8
24%
7
18%
31-45
8
24%
4
10%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
10
29%
29%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Каза Пиа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шавиш - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4
Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2
Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0
Результаты матчей
Каза Пиа
Портимоненсе
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
6 раз 38%
0:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
10 раз 32%
0:1
5 раз 16%
1:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Каза Пиа
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
105
511
312
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
79
312
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1813
Больше Меньше
1714
823
625
229
130
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|13 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Каза Пиа 1:1 Портимоненсе
Исход игры
Каза Пиа
66.1% (76)
Ничья
24.3% (28)
Портимоненсе
9.6% (11)
Тотал 2.5
Больше
16.96% (19)
Меньше
83.04% (93)
Обе команды забьют
Да
40.18% (45)
Нет
59.82% (67)
Популярный счёт
1:0 Каза Пиа
52.2% (60)
1:1 Ничья
22.6% (26)
2:1 Каза Пиа
11.3% (13)
1:2 Портимоненсе
4.3% (5)
0:1 Портимоненсе
2.6% (3)
0:2 Портимоненсе
1.7% (2)
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