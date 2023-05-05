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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Каза Пиа
1:1
Конец матча
Портимоненсе
0'
42' Желтая карточка
Соарес Лукас
1:0
68' Гол
Соарес Лукас
1:1
90' Гол
Рохес Брайан
90' Желтая карточка
Leonardo Lelo
90'+7

Ход матча

42'
Соарес Лукас
 
64'
 
Yago Cariello
Гомес Руи
64'
Тайра Альфонсу
Beni
 
65'
Кардозо Фелиппе
Мартинс Рафаэл
 
68'
Соарес Лукас
(Leonardo Lelo)
1:0
76'
Нунеш Жоау
Варела Фернанду
 
76'
Пинту Диогу
Годвин Савиур
 
79'
 
Sergio Conceicao
Муфи Фахд
80'
 
Рохес Брайан
Велинтон Жуниор
80'
Полони Дерик
Соарес Лукас
 
86'
 
Эштрела Паулу
Карлинос
86'
 
Матуш Рикарду
Маурисио Жозе
90'
1:1
Рохес Брайан
90'
Leonardo Lelo
 
Прогнозы 115
Каза Пиа 66.1% (76)
X 24.3% (28)
Портимоненсе 9.6% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Батишта
Рикарду
13
Фернандеш
Вашку
15
Варела
Фернанду
12
Тчамба
Дуплекс
42
Соарес
Лукас
80
Beni
8
Нето Анжело
5
Leonardo
Lelo
7
Годвин
Савиур
11
Мартинс
Рафаэл
VI
24
Сома
Юки
32
Накамура
Косукэ
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
23
Пак
Чжи
Су
22
Релвас
Филипе
18
Муфи
Фахд
8
Маурисио
Жозе
7
Карлинос
70
Гомес
Руи
15
Jony
Gonzalez
93
Велинтон
Жуниор
Каза Пиа
3-4-3
Портимоненсе
4-4-2

История личных встреч

Каза Пиа
Портимоненсе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Каза Пиа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинс Рафаэл VI 6 0.19
Афонсо Клейтон Мишель 4 0.13
Годвин Савиур 3 0.1
Кардозо Фелиппе 3 0.1
Нето Анжело 2 0.06
Сома Юки 2 0.06
Leonardo Lelo 1 (1) 0.03
Кунимото Такахиро 1 0.03
Соарес Лукас 1 0.03
Варела Фернанду 1 0.03
Нунеш Жоау 1 0.03
Антуан Карнеджи 1 0.03
Болгадо Леонардо 1 0.03
Пинту Диогу 0 0
Тайра Альфонсу 0 0
Ромариу 0 0
Beni 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 6 (1) 0.19
Yago Cariello 3 0.1
Маурисио Жозе 3 0.1
Эштрела Паулу 2 (1) 0.06
Лукинья 2 (1) 0.06
Рохес Брайан 1 0.03
Муфи Фахд 1 0.03
Эвертон Перейра 1 0.03
Гомес Руи 1 0.03
Диаби Мохамед 1 0.03
Матуш Рикарду 1 0.03
Уаттара Зиэ 1 0.03
Энрике Педро VI 1 0.03
Jony Gonzalez 0 0
Пак Чжи Су 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0

Карточки

Каза Пиа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тайра Альфонсу 8 0
Нето Анжело 8 0
Афонсо Клейтон Мишель 6 1
Годвин Савиур 7 0
Соарес Лукас 5 1
Батишта Рикарду 5 0
Фернандеш Вашку 5 0
Мартинс Рафаэл VI 5 0
Золотич Нермин 3 1
Beni 3 1
Кунимото Такахиро 4 0
Этеки Ян 4 0
Сома Юки 4 0
Кука 4 0
Кардозо Фелиппе 2 1
Варела Фернанду 3 0
Ромариу 3 0
Leonardo Lelo 3 0
Болгадо Леонардо 3 0
Нунеш Жоау 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Пинту Диогу 1 0
Вито 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 11 0
Велинтон Жуниор 9 0
Сек Мустафа 6 1
Nonoca 5 1
Муфи Фахд 4 1
Гомес Руи 5 0
Эштрела Паулу 5 0
Диаби Мохамед 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Релвас Филипе 4 0
Са Педру 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Klismahn 3 0
Yago Cariello 3 0
Маурисио Жозе 2 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Кошта Гонсалу 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Португал Самуэл 1 0
Карлинос 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0

Результаты матчей

Каза Пиа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
81% (13)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Портимоненсе
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
5
Каза Пиа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Портимоненсе
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

13
9

Волевые поражения

10
11
Каза Пиа
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (7)
61% (19)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Портимоненсе
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

16
16

Голы по времени матча

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
6
40%
1
8%
61-75
2
13%
6
50%
76-90

Пропущено

16
25
3 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
1
6%
5
20%
1-15
0
0%
3
12%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
5
31%
2
8%
46-60
3
19%
4
16%
61-75
5
31%
5
20%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
8%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
2
14%
7
54%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 10
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
6
33%
1
7%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
5
28%
4
29%
76-90

Забито

29
25
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 9
13 Не забивали 13
2
7%
1
4%
1-15
5
17%
1
4%
16-30
5
17%
5
20%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
8
28%
3
12%
61-75
4
14%
13
52%
76-90

Пропущено

34
39
11 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 21
20 Не пропускали 23
2
6%
7
18%
1-15
1
3%
6
15%
16-30
8
24%
7
18%
31-45
8
24%
4
10%
46-60
5
15%
6
15%
61-75
10
29%
29%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Каза Пиа
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Шавиш - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Брага 0:1 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4
Визела - Каза Пиа 3:1 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Арока - Каза Пиа 2:0 Каза Пиа - Витория Гимарайнш 0:0 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Каза Пиа - Насьонал Мадейра 2:5 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Витория Сетубал - Каза Пиа 0:1 Каза Пиа - Порту 0:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Рома - Каза Пиа 1:0
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2
Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3 Портимоненсе - Спортинг Ковилья 2:0 Насьонал Мадейра - Портимоненсе 2:0

Результаты матчей

Каза Пиа
Портимоненсе

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
6 раз 38%
0:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
10 раз 32%
0:1
5 раз 16%
1:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 42%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
0
14 раз 45%
1
11 раз 35%
2
5 раз 16%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Каза Пиа
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
5
5
11
1.5
3
12
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
7
9
3
12
1.5
3
13
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
13
0.5
Больше Меньше
17
14
8
23
1.5
6
25
2
29
2.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 30 25 2 3 71 - 17 77
2.
Порту
 30 23 4 3 63 - 19 73
3.
Брага
 30 23 2 5 66 - 25 71
4.
Спортинг Л
 30 20 4 6 61 - 28 64
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 30 13 3 14 34 - 39 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
10.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
11.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
12.
Боавишта
 30 10 7 13 36 - 49 37
13.
Портимоненсе
 31 10 4 17 24 - 40 34
14.
Жил Висенте
 30 8 7 15 26 - 36 31
15.
Эшторил
 30 8 4 18 26 - 45 28
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 30 3 7 20 19 - 48 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
8.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
9.
Боавишта
 15 7 5 3 21 - 20 26
10.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 15 2 5 8 14 - 27 11
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
2.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 15 4 2 9 16 - 26 14
11.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
12.
Жил Висенте
 15 4 1 10 15 - 23 13
13.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
14.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Эшторил
 15 3 2 10 11 - 22 11
16.
Боавишта
 15 3 2 10 15 - 29 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 13 (2)
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Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Соарес Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Каза Пиа 66.1% (76)
    X 24.3% (28)
    Портимоненсе 9.6% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Каза Пиа 1:1 Портимоненсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Каза Пиа 1:1 Портимоненсе

    Исход игры
    Каза Пиа
    66.1% (76)
    Ничья
    24.3% (28)
    Портимоненсе
    9.6% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.96% (19)
    Меньше
    83.04% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    40.18% (45)
    Нет
    59.82% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Каза Пиа
    52.2% (60)
    1:1 Ничья
    22.6% (26)
    2:1 Каза Пиа
    11.3% (13)
    1:2 Портимоненсе
    4.3% (5)
    0:1 Портимоненсе
    2.6% (3)
    0:2 Портимоненсе
    1.7% (2)
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