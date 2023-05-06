  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Боавишта
0:0
Первый тайм: 13'
Эшторил
0'
Прогнозы 121
Боавишта 81.8% (99)
X 16.5% (20)
Эшторил 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Эшторил
2.45
3.41
3.86
Все Коэффициенты
1
Бракалли
Рафаэл
79
Мальейру
Педро
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
6
Камара
Ибраима
III
24
Перес
Себастьян
7
Горре
Кенджи
8
Лоуренсу
Бруну
II
19
Мангаш
Рикарду
9
Боженик
Роберт
99
Фигейра
Даниэль
62
Сантос
Тиаго
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
31
Жуанзинью
Карлуш
20
Карвалью
Жоау
5
Гамбоа
Жоау
27
Гитан
Рафик
21
Говейя
Тьягу
9
Маркес
Алехандро
28
Carlos
Eduardo
III
Боавишта
4-2-3-1
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Боавишта
Эшторил

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.67

Среднее время на гол

80
135

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.07
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 12 (1) 0.4
Лоуренсу Бруну II 4 (1) 0.13
Сассо Венсан 4 0.13
Агра Салвадор 3 0.1
Мангаш Рикарду 3 0.1
Боженик Роберт 2 0.07
Martim Tavares 2 0.07
Горре Кенджи 1 0.03
Макута Гайус 1 0.03
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.03
Перес Себастьян 1 0.03
Ватай Масаки 1 0.03
Мальейру Педро 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 5 0.17
Шику Жеральдес 4 (2) 0.13
Силики Джеймс 3 0.1
Мартинш Родригу 3 0.1
Карлос Жоао III 2 0.07
Маркес Алехандро 2 0.07
Эрисон 2 0.07
Carlos Eduardo III 2 (1) 0.07
Артур Гомес VIII 1 0.03
Араужу Тьягу 1 0.03
Sergio Andrade 1 0.03
Сантос Тиаго 0 0
Жуанзинью Карлуш 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Гитан Рафик 0 0
Таварес Жилсон 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 8 2
Перес Себастьян 8 1
Макута Гайус 9 0
Абаскаль Родриго 7 1
Лоуренсу Бруну II 8 0
Сассо Венсан 6 0
Мальейру Педро 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Агра Салвадор 5 0
Нжие Юсуфа 5 0
Мангаш Рикарду 3 1
Горре Кенджи 4 0
Боженик Роберт 3 0
Феррейра Филипе 2 0
Ватай Масаки 2 0
Пети Арманду 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Сантос Луис 1 0
Вукотич Илия 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0
Joel da Silva 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 8 1
Силики Джеймс 9 0
Жуанзинью Карлуш 6 1
Алвару Педру 7 0
Говейя Тьягу 6 0
Ндиайе Мор 4 1
Мешер Андре 5 0
Карвалью Жоау 5 0
Фигейра Даниэль 3 1
Сантос Тиаго 4 0
Витал Бернардо 4 0
Эштевеш Гонсалу 2 1
Араужу Тьягу 3 0
Гамбоа Жоау 2 0
Carlos Eduardo III 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Мартинш Родригу 2 0
Кассиано Диас 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Делос Шакил 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0

Результаты матчей

Боавишта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Эшторил
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

5
6
Боавишта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Эшторил
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

23
18

Волевые поражения

9
13
Боавишта
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Эшторил
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (11)
13% (4)
50% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

2
11

Волевые победы

30
18

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
5
45%
16-30
3
15%
1
9%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
4
20%
2
18%
76-90

Пропущено

21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
6
29%
2
9%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
7
33%
4
18%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Пропущено

28
22
7 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
1
4%
5
23%
1-15
5
18%
5
23%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
7
25%
0
0%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
10
36%
4
18%
76-90

Забито

36
27
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
6
17%
2
7%
1-15
4
11%
7
26%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
8
22%
2
7%
61-75
5
14%
7
26%
76-90

Пропущено

49
44
13 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 23
3
6%
7
16%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
3
6%
8
18%
31-45
13
27%
2
5%
46-60
6
12%
10
23%
61-75
17
35%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1
Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Эшторил
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1
Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2

Результаты матчей

Боавишта
Эшторил

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
9
6
6
9
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
2
13
1
14
2.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
9
0.5
Больше Меньше
17
13
11
19
1.5
7
23
3
27
2.5
2
28
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 30 25 2 3 71 - 17 77
2.
Порту
 30 23 4 3 63 - 19 73
3.
Брага
 30 23 2 5 66 - 25 71
4.
Спортинг Л
 30 20 4 6 61 - 28 64
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 30 13 3 14 34 - 39 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
10.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
11.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
12.
Боавишта
 0:0 31 10 8 13 36 - 49 38
13.
Портимоненсе
 31 10 4 17 24 - 40 34
14.
Жил Висенте
 31 8 7 16 28 - 39 31
15.
Эшторил
 0:0 31 8 5 18 26 - 45 29
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 13 1 1 44 - 12 40
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
6.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
7.
Боавишта
 0:0 16 7 6 3 21 - 20 27
8.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 0:0 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
2.
Брага
 15 12 0 3 34 - 17 36
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 15 4 2 9 16 - 26 14
11.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
12.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
13.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
14.
Эшторил
 0:0 16 3 3 10 11 - 22 12
15.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
16.
Боавишта
 0:0 15 3 2 10 15 - 29 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Боавишта.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.35. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.35 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 121
Боавишта 81.8% (99)
X 16.5% (20)
Эшторил 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боавишта
Ничья
Эшторил
2.45
3.41
3.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Боавишта 0:0 Эшторил онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Эшторил

Исход игры
Боавишта
81.8% (99)
Ничья
16.5% (20)
Эшторил
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (36)
Меньше
69.23% (81)
Обе команды забьют
Да
44.44% (52)
Нет
55.56% (65)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
41.3% (50)
2:1 Боавишта
25.6% (31)
1:1 Ничья
13.2% (16)
2:0 Боавишта
9.9% (12)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:1 Боавишта
2.5% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Боавишта
Эшторил
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 