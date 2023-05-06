Тур: 31. Стадион: Бесса.
0'
62
Сантос
Тиаго
23
Алвару
Педру
27
Гитан
Рафик
21
Говейя
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
-
77 Сантос ЛуисНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
-
62 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
-
21 Говейя ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ндиайе МорПолузащитник
- Нападающий
-
78 Араужу ТьягуНападающий
- Нападающий
-
33 Joao Marques
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
История личных встреч
Боавишта
Эшторил
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.67
Среднее время на гол
80
135
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.07
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
84
90
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|12 (1)
|0.4
|Лоуренсу Бруну II
|4 (1)
|0.13
|Сассо Венсан
|4
|0.13
|Агра Салвадор
|3
|0.1
|Мангаш Рикарду
|3
|0.1
|Боженик Роберт
|2
|0.07
|Martim Tavares
|2
|0.07
|Горре Кенджи
|1
|0.03
|Макута Гайус
|1
|0.03
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.03
|Перес Себастьян
|1
|0.03
|Ватай Масаки
|1
|0.03
|Мальейру Педро
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|5
|0.17
|Шику Жеральдес
|4 (2)
|0.13
|Силики Джеймс
|3
|0.1
|Мартинш Родригу
|3
|0.1
|Карлос Жоао III
|2
|0.07
|Маркес Алехандро
|2
|0.07
|Эрисон
|2
|0.07
|Carlos Eduardo III
|2 (1)
|0.07
|Артур Гомес VIII
|1
|0.03
|Араужу Тьягу
|1
|0.03
|Sergio Andrade
|1
|0.03
|Сантос Тиаго
|0
|0
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Гитан Рафик
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|8
|2
|Перес Себастьян
|8
|1
|Макута Гайус
|9
|0
|Абаскаль Родриго
|7
|1
|Лоуренсу Бруну II
|8
|0
|Сассо Венсан
|6
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Агра Салвадор
|5
|0
|Нжие Юсуфа
|5
|0
|Мангаш Рикарду
|3
|1
|Горре Кенджи
|4
|0
|Боженик Роберт
|3
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Ватай Масаки
|2
|0
|Пети Арманду
|1
|0
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
|Joel da Silva
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шику Жеральдес
|8
|1
|Силики Джеймс
|9
|0
|Жуанзинью Карлуш
|6
|1
|Алвару Педру
|7
|0
|Говейя Тьягу
|6
|0
|Ндиайе Мор
|4
|1
|Мешер Андре
|5
|0
|Карвалью Жоау
|5
|0
|Фигейра Даниэль
|3
|1
|Сантос Тиаго
|4
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Араужу Тьягу
|3
|0
|Гамбоа Жоау
|2
|0
|Carlos Eduardo III
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Мартинш Родригу
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Делос Шакил
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Эшторил
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
5
6
Боавишта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Эшторил
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
23
18
Волевые поражения
9
13
Боавишта
73.9%
26.1%
17 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Эшторил
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
37% (11)
13% (4)
50% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
2
11
Волевые победы
30
18
Волевые поражения
14
19
Голы по времени матча
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
5
45%
16-30
3
15%
1
9%
31-45
3
15%
1
9%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Пропущено
21
22
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 12
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
4
18%
16-30
2
10%
5
23%
31-45
6
29%
2
9%
46-60
2
10%
5
23%
61-75
7
33%
4
18%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
20 Не забивали 20
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
5
31%
76-90
Пропущено
28
22
7 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
1
4%
5
23%
1-15
5
18%
5
23%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
7
25%
0
0%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
10
36%
4
18%
76-90
Забито
36
27
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 12
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
6
17%
2
7%
1-15
4
11%
7
26%
16-30
6
17%
6
22%
31-45
7
19%
3
11%
46-60
8
22%
2
7%
61-75
5
14%
7
26%
76-90
Пропущено
49
44
13 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 23
3
6%
7
16%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
3
6%
8
18%
31-45
13
27%
2
5%
46-60
6
12%
10
23%
61-75
17
35%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1
Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Эшторил
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1
Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2
Результаты матчей
Боавишта
Эшторил
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
69
510
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
510
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
1713
1119
723
327
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|25
|2
|3
|71 - 17
|77
|2.
|30
|23
|4
|3
|63 - 19
|73
|3.
|30
|23
|2
|5
|66 - 25
|71
|4.
|30
|20
|4
|6
|61 - 28
|64
|5.
|30
|13
|9
|8
|33 - 34
|48
|6.
|30
|13
|5
|12
|29 - 36
|44
|7.
|30
|13
|3
|14
|34 - 39
|42
|8.
|30
|10
|10
|10
|30 - 34
|40
|9.
|31
|11
|7
|13
|28 - 35
|40
|10.
|30
|11
|6
|13
|33 - 32
|39
|11.
|30
|10
|8
|12
|31 - 35
|38
|12.
|0:0
|31
|10
|8
|13
|36 - 49
|38
|13.
|31
|10
|4
|17
|24 - 40
|34
|14.
|31
|8
|7
|16
|28 - 39
|31
|15.
|0:0
|31
|8
|5
|18
|26 - 45
|29
|16.
|30
|6
|4
|20
|27 - 56
|22
|17.
|30
|5
|5
|20
|23 - 52
|20
|18.
|31
|4
|7
|20
|22 - 50
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|44 - 12
|40
|2.
|15
|13
|0
|2
|39 - 10
|39
|3.
|15
|12
|1
|2
|38 - 9
|37
|4.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|5.
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|6.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|7.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|21 - 20
|27
|8.
|15
|8
|3
|4
|14 - 12
|27
|9.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|10.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|13.
|15
|4
|6
|5
|11 - 13
|18
|14.
|15
|5
|3
|7
|17 - 17
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|18 - 21
|17
|16.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|27 - 5
|37
|2.
|15
|12
|0
|3
|34 - 17
|36
|3.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 19
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|16 - 26
|14
|11.
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|12.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|13.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|14.
|0:0
|16
|3
|3
|10
|11 - 22
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|16.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|15 - 29
|11
|17.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|5 - 21
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|14 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 0:0 Эшторил
Исход игры
Боавишта
81.8% (99)
Ничья
16.5% (20)
Эшторил
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
30.77% (36)
Меньше
69.23% (81)
Обе команды забьют
Да
44.44% (52)
Нет
55.56% (65)
Популярный счёт
1:0 Боавишта
41.3% (50)
2:1 Боавишта
25.6% (31)
1:1 Ничья
13.2% (16)
2:0 Боавишта
9.9% (12)
0:0 Ничья
2.5% (3)
3:1 Боавишта
2.5% (3)
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