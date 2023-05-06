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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Боавишта
1:0
Конец матча
Эшторил
0'
29' Желтая карточка
Гамбоа Жоау
45' Желтая карточка
Сантос Тиаго
45' Желтая карточка
Мангаш Рикарду
1:0
50' Гол
Мангаш Рикарду
59' Желтая карточка
Ндиайе Мор
67' Желтая карточка
Боженик Роберт
68' Желтая карточка
Говейя Тьягу
78' Желтая карточка
Алвару Педру
85' Желтая карточка
Лоуренсу Бруну
90' Красная карточка
Ватай Масаки
90'+10
1
Бракалли
Рафаэл
79
Мальейру
Педро
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
6
Камара
Ибраима
III
24
Перес
Себастьян
7
Горре
Кенджи
8
Лоуренсу
Бруну
II
19
Мангаш
Рикарду
9
Боженик
Роберт
99
Фигейра
Даниэль
62
Сантос
Тиаго
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
31
Жуанзинью
Карлуш
20
Карвалью
Жоау
5
Гамбоа
Жоау
27
Гитан
Рафик
21
Говейя
Тьягу
9
Маркес
Алехандро
28
Carlos
Eduardo
III
Боавишта
4-2-3-1
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Боавишта
Эшторил

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ГЛ
1:2
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.67

Среднее время на гол

80
135

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.07
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

84
90

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 12 (1) 0.39
Мангаш Рикарду 4 0.13
Лоуренсу Бруну II 4 (1) 0.13
Сассо Венсан 4 0.13
Агра Салвадор 3 0.1
Боженик Роберт 2 0.06
Martim Tavares 2 0.06
Горре Кенджи 1 0.03
Макута Гайус 1 0.03
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.03
Перес Себастьян 1 0.03
Ватай Масаки 1 0.03
Мальейру Педро 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 5 0.16
Шику Жеральдес 4 (2) 0.13
Силики Джеймс 3 0.1
Мартинш Родригу 3 0.1
Карлос Жоао III 2 0.06
Маркес Алехандро 2 0.06
Эрисон 2 0.06
Carlos Eduardo III 2 (1) 0.06
Артур Гомес VIII 1 0.03
Араужу Тьягу 1 0.03
Sergio Andrade 1 0.03
Сантос Тиаго 0 0
Жуанзинью Карлуш 0 0
Карвалью Жоау 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Гитан Рафик 0 0
Таварес Жилсон 0 0

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 8 2
Перес Себастьян 8 1
Макута Гайус 9 0
Лоуренсу Бруну II 9 0
Абаскаль Родриго 7 1
Сассо Венсан 6 0
Мальейру Педро 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Мангаш Рикарду 4 1
Агра Салвадор 5 0
Нжие Юсуфа 5 0
Горре Кенджи 4 0
Боженик Роберт 4 0
Ватай Масаки 2 1
Феррейра Филипе 2 0
Пети Арманду 1 0
Бракалли Рафаэл 1 0
Сантос Луис 1 0
Вукотич Илия 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0
Joel da Silva 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 8 1
Силики Джеймс 9 0
Алвару Педру 8 0
Жуанзинью Карлуш 6 1
Говейя Тьягу 7 0
Ндиайе Мор 5 1
Сантос Тиаго 5 0
Мешер Андре 5 0
Карвалью Жоау 5 0
Фигейра Даниэль 3 1
Витал Бернардо 4 0
Эштевеш Гонсалу 2 1
Гамбоа Жоау 3 0
Араужу Тьягу 3 0
Carlos Eduardo III 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Мартинш Родригу 2 0
Кассиано Диас 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Делос Шакил 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0

Результаты матчей

Боавишта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Эшторил
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
7% (1)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

5
6
Боавишта
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
20% (3)
13% (2)
Эшторил
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

23
18

Волевые поражения

9
13
Боавишта
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (15)
26% (8)
26% (8)
Эшторил
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
35% (11)
16% (5)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)

Сухие победы

9
9

Сухие поражения

2
12

Волевые победы

30
18

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 5
10 Забивали первыми 5
19 Не забивали 23
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
5
45%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
4
19%
1
9%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
4
19%
2
18%
76-90

Пропущено

21
23
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
2
10%
2
9%
1-15
2
10%
4
17%
16-30
2
10%
5
22%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
2
10%
5
22%
61-75
7
33%
4
17%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
19%
5
31%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
1
6%
5
31%
76-90

Пропущено

28
22
7 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
1
4%
5
23%
1-15
5
18%
5
23%
16-30
1
4%
3
14%
31-45
7
25%
0
0%
46-60
4
14%
5
23%
61-75
10
36%
4
18%
76-90

Забито

37
27
16 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 12
15 Забивали первыми 11
9 Не забивали 13
6
16%
2
7%
1-15
4
11%
7
26%
16-30
6
16%
6
22%
31-45
8
22%
3
11%
46-60
8
22%
2
7%
61-75
5
14%
7
26%
76-90

Пропущено

49
45
13 В 1-м тайме 24
36 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 20
25 Не пропускали 24
3
6%
7
16%
1-15
7
14%
9
20%
16-30
3
6%
8
18%
31-45
13
27%
3
7%
46-60
6
12%
10
22%
61-75
17
35%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1
Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2 Боавишта - Витория Гимарайнш 0:0
Эшторил
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1 Брага - Эшторил 4:1
Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2 Академику Визеу - Эшторил 3:2

Результаты матчей

Боавишта
Эшторил

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
6
6
10
1.5
5
10
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
8
5
10
1.5
2
14
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
17
14
11
20
1.5
7
24
3
28
2.5
2
29
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 31 25 3 3 71 - 17 78
2.
Порту
 30 23 4 3 63 - 19 73
3.
Брага
 0:0 31 23 3 5 66 - 25 72
4.
Спортинг Л
 30 20 4 6 61 - 28 64
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 30 13 3 14 34 - 39 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
10.
Боавишта
 31 11 7 13 37 - 49 40
11.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
12.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
13.
Портимоненсе
 31 10 4 17 24 - 40 34
14.
Жил Висенте
 31 8 7 16 28 - 39 31
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 0:0 16 13 2 1 44 - 12 41
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 0:0 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
6.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
7.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
8.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брага
 0:0 16 12 1 3 34 - 17 37
2.
Бенфика
 0:0 15 12 1 2 27 - 5 37
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 15 4 2 9 16 - 26 14
11.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
12.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
13.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
14.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Боавишта
 15 3 2 10 15 - 29 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Мангаш Рикарду получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Tiago Santos получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Гамбоа Жоау получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Боавишта 81.8% (99)
    X 16.5% (20)
    Эшторил 1.7% (2)
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    Где смотреть матч Боавишта 1:0 Эшторил онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 1:0 Эшторил

    Исход игры
    Боавишта
    81.8% (99)
    Ничья
    16.5% (20)
    Эшторил
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.77% (36)
    Меньше
    69.23% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    44.44% (52)
    Нет
    55.56% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Боавишта
    41.3% (50)
    2:1 Боавишта
    25.6% (31)
    1:1 Ничья
    13.2% (16)
    2:0 Боавишта
    9.9% (12)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    3:1 Боавишта
    2.5% (3)
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