Тур: 31. Стадион: Эштадиу да Луш.
0'
34' Желтая карточкаОтаменди Николас
41' Желтая карточкаНевеш Жоау
45' Желтая карточкаОрта Рикарду
1:0
67' ГолСилва Рафа
Ход матча
34'
41'
45'
67'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
10
Орта
Андре
19
Рачич
Урош
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
-
73 Н'Дур ЧреПолузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
-
4 Лукас VI
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
-
45 Медейруш ЮриПолузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишНападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
История личных встреч
Бенфика
Брага
29 матчей
89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65.5%
24.1%
10.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
43 матча
60.5%
9.3%
30.2%
26 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
44.2%
30.2%
25.6%
19 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
48.8%
30.2%
21%
21 победа 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
51
29
Голов в среднем за матч
2.22
1.45
Среднее время на гол
40
62
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.15
0.91
Среднее время на гол
78
98
Всего голов
74
50
Голов в среднем за матч
1.72
1.16
Тотал матчей
2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
52
77
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мариу Жоау
|17 (7)
|0.55
|Рамуш Гонсалу
|17
|0.55
|Нерес Давид
|6
|0.19
|Силва Рафа
|6
|0.19
|Муса Петар
|5
|0.16
|Гримальдо Алехандро
|3 (1)
|0.1
|Силва Антониу
|3
|0.1
|Жилберто Жуниор
|2
|0.06
|Эурснес Фредрик
|1
|0.03
|Бах Александр
|1
|0.03
|Зидан Энцо
|1
|0.03
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.03
|Ристич Михайло
|1
|0.03
|Шикинью Франциску
|1
|0.03
|Отаменди Николас
|1
|0.03
|Родригес Фелипе II
|1
|0.03
|Дракслер Юлиан
|1
|0.03
|Флорентину
|0
|0
|Фернандес Энцо
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|12 (1)
|0.39
|Медейруш Юри
|10 (2)
|0.32
|Банза Симон
|10
|0.32
|Руис Абель
|7
|0.23
|Оливейра Витор
|7
|0.23
|Брума Арминду
|3
|0.1
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0.1
|Ньякате Сику
|2
|0.06
|Орта Андре
|1
|0.03
|Джало Альваро
|1
|0.03
|Лаинес Диего
|1
|0.03
|Каштру Андре
|1
|0.03
|Пицци Луиш
|1
|0.03
|Секейра Нуну
|1
|0.03
|Тормена Витор
|1
|0.03
|Гомес Родриго II
|1
|0.03
|Мендес Юсафат
|1
|0.03
|Рачич Урош
|1 (1)
|0.03
|Гомес Виктор
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|10
|1
|Силва Рафа
|6
|0
|Мариу Жоау
|4
|1
|Эурснес Фредрик
|5
|0
|Флорентину
|5
|0
|Рамуш Гонсалу
|3
|1
|Гримальдо Алехандро
|4
|0
|Силва Антониу
|4
|0
|Зидан Энцо
|3
|0
|Родригес Фелипе II
|2
|0
|Влаходимос Одиссеас
|2
|0
|Жилберто Жуниор
|2
|0
|Нерес Давид
|2
|0
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|Вайгль Юлиан
|1
|0
|Муса Петар
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Невеш Жоау
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|8
|0
|Тормена Витор
|6
|1
|Ньякате Сику
|4
|2
|Джало Альваро
|5
|1
|Матеус Лима
|4
|1
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Медейруш Юри
|5
|0
|Паулу Оливейра
|3
|1
|Орта Рикарду
|4
|0
|Орта Андре
|4
|0
|Секейра Нуну
|3
|0
|Банза Симон
|3
|0
|Руис Абель
|3
|0
|Лаинес Диего
|3
|0
|Рачич Урош
|2
|0
|Гомес Родриго II
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Каштру Андре
|1
|0
|Сантуш Педру
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Магальяйнш Тьягу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
73% (11)
20% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Брага
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
0
8
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
3
1
Бенфика
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Брага
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
11
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
27
31
Бенфика
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
23% (7)
40% (12)
Брага
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (9)
30% (9)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Сухие победы
9
9
Сухие поражения
11
9
Волевые победы
14
8
Волевые поражения
30
32
Голы по времени матча
Забито
42
33
23 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 10
16 Не забивали 17
7
17%
6
18%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
13
31%
6
18%
31-45
4
10%
5
15%
46-60
4
10%
6
18%
61-75
11
26%
6
18%
76-90
Пропущено
14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
7
39%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
1
7%
3
17%
61-75
3
21%
5
28%
76-90
Забито
27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
18 Не забивали 18
3
11%
5
16%
1-15
5
19%
2
6%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
5
19%
2
6%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
6
22%
12
39%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Забито
69
64
34 В 1-м тайме 29
35 Во 2-м тайме 35
23 Забивали первыми 20
4 Не забивали 5
10
14%
11
17%
1-15
8
12%
6
9%
16-30
16
23%
12
19%
31-45
9
13%
7
11%
46-60
9
13%
10
16%
61-75
17
25%
18
28%
76-90
Пропущено
19
27
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
3
16%
3
11%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
3
16%
8
30%
30%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
5
26%
6
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0
Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0
Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0
Результаты матчей
Бенфика
Брага
Точный счет
3:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 27%
0:3
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
0
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 13%
0:3
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
4:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
3
8 раз 27%
1
7 раз 23%
2
6 раз 20%
5
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 7%
2
8 раз 27%
1
7 раз 23%
4
5 раз 17%
0
4 раза 13%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
96
69
510
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
141
87
105
510
510
114
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
264
2010
1911
1416
1119
624
723
426
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|25
|3
|3
|71 - 17
|78
|2.
|30
|23
|4
|3
|63 - 19
|73
|3.
|0:0
|31
|23
|3
|5
|66 - 25
|72
|4.
|30
|20
|4
|6
|61 - 28
|64
|5.
|30
|13
|9
|8
|33 - 34
|48
|6.
|30
|13
|5
|12
|29 - 36
|44
|7.
|30
|13
|3
|14
|34 - 39
|42
|8.
|30
|10
|10
|10
|30 - 34
|40
|9.
|31
|11
|7
|13
|28 - 35
|40
|10.
|31
|11
|7
|13
|37 - 49
|40
|11.
|30
|11
|6
|13
|33 - 32
|39
|12.
|30
|10
|8
|12
|31 - 35
|38
|13.
|31
|10
|4
|17
|24 - 40
|34
|14.
|31
|8
|7
|16
|28 - 39
|31
|15.
|31
|8
|4
|19
|26 - 46
|28
|16.
|30
|6
|4
|20
|27 - 56
|22
|17.
|30
|5
|5
|20
|23 - 52
|20
|18.
|31
|4
|7
|20
|22 - 50
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|13
|2
|1
|44 - 12
|41
|2.
|15
|13
|0
|2
|39 - 10
|39
|3.
|15
|12
|1
|2
|38 - 9
|37
|4.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|5.
|16
|8
|5
|3
|22 - 20
|29
|6.
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|7.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|14 - 12
|27
|9.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|10.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|13.
|15
|4
|6
|5
|11 - 13
|18
|14.
|15
|5
|3
|7
|17 - 17
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|18 - 21
|17
|16.
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|12
|1
|3
|34 - 17
|37
|2.
|0:0
|15
|12
|1
|2
|27 - 5
|37
|3.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 19
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|15
|4
|2
|9
|16 - 26
|14
|11.
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|12.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|13.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|14.
|15
|2
|6
|7
|15 - 24
|12
|15.
|15
|3
|2
|10
|15 - 29
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|5 - 21
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|14 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Брага
Исход игры
Бенфика
91.7% (111)
Ничья
5% (6)
Брага
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
72.27% (86)
Меньше
27.73% (33)
Обе команды забьют
Да
74.79% (89)
Нет
25.21% (30)
Популярный счёт
2:1 Бенфика
55.4% (67)
2:0 Бенфика
13.2% (16)
1:0 Бенфика
9.9% (12)
3:1 Бенфика
7.4% (9)
3:2 Бенфика
4.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:2 Брага
1.7% (2)
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