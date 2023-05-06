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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 60289
Бенфика
1:0
Конец матча
Брага
0'
34' Желтая карточка
Отаменди Николас
41' Желтая карточка
Невеш Жоау
45' Желтая карточка
Орта Рикарду
1:0
67' Гол
Силва Рафа
86' Желтая карточка
Мариу Жоау
90' Желтая карточка
Секейра Нуну
90' Желтая карточка
Брума Арминду
90' Желтая карточка
Джало Альваро
90'+13

Ход матча

34'
Отаменди Николас
 
41'
Невеш Жоау
 
45'
 
Орта Рикарду
46'
 
Секейра Нуну
Борха Кристиан
66'
 
Пицци Луиш
Медейруш Юри
67'
Силва Рафа
(Нерес Давид)
1:0
75'
 
Банза Симон
Орта Андре
75'
Муса Петар
Рамуш Гонсалу
 
81'
Гуэдеш Гонсалу
Нерес Давид
 
81'
 
Горби Жан-Батист
Рачич Урош
81'
 
Джало Альваро
Гомес Виктор
86'
Мариу Жоау
 
88'
Флорентину
Мариу Жоау
 
90'
 
Секейра Нуну
90'
 
Брума Арминду
90'
 
Джало Альваро
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Бенфика 91.7% (111)
X 5% (6)
Брага 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Влаходимос
Одиссеас
8
Эурснес
Фредрик
66
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
3
Гримальдо
Алехандро
22
Шикинью
Франциску
87
Невеш
Жоау
7
Нерес
Давид
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
88
Рамуш
Гонсалу
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
4
Ньякате
Сику
3
Тормена
Витор
26
Борха
Кристиан
10
Орта
Андре
19
Рачич
Урош
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
27
Брума
Арминду
9
Руис
Абель
Бенфика
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Бенфика
Брага

29 матчей

89.7%
10.3%
26 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65.5%
24.1%
10.4%
19 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.4%
20.7%
6.9%
21 победа 6 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

43 матча

60.5%
9.3%
30.2%
26 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

44.2%
30.2%
25.6%
19 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

48.8%
30.2%
21%
21 победа 13 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
6:1
К
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:3
ТМС
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
6:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
С
3:0
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
КП
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

51
29

Голов в среднем за матч

2.22
1.45

Среднее время на гол

40
62

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.15
0.91

Среднее время на гол

78
98

Всего голов

74
50

Голов в среднем за матч

1.72
1.16

Тотал матчей

2.5
42
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 79%
Меньше 21%
9
24
Больше 56%
Меньше 44%
19
12
Больше 28%
Меньше 72%
31
6
Больше 14%
Меньше 86%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
40
2
Больше 5%
Меньше 95%
41
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

52
77

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 17 (7) 0.55
Рамуш Гонсалу 17 0.55
Силва Рафа 7 0.23
Нерес Давид 6 0.19
Муса Петар 5 0.16
Гримальдо Алехандро 3 (1) 0.1
Силва Антониу 3 0.1
Жилберто Жуниор 2 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.03
Бах Александр 1 0.03
Зидан Энцо 1 0.03
Гуэдеш Гонсалу 1 0.03
Ристич Михайло 1 0.03
Шикинью Франциску 1 0.03
Отаменди Николас 1 0.03
Родригес Фелипе II 1 0.03
Дракслер Юлиан 1 0.03
Флорентину 0 0
Фернандес Энцо 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 12 (1) 0.39
Медейруш Юри 10 (2) 0.32
Банза Симон 10 0.32
Руис Абель 7 0.23
Оливейра Витор 7 0.23
Брума Арминду 3 0.1
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 0.1
Ньякате Сику 2 0.06
Орта Андре 1 0.03
Джало Альваро 1 0.03
Лаинес Диего 1 0.03
Каштру Андре 1 0.03
Пицци Луиш 1 0.03
Секейра Нуну 1 0.03
Тормена Витор 1 0.03
Гомес Родриго II 1 0.03
Мендес Юсафат 1 0.03
Рачич Урош 1 (1) 0.03
Гомес Виктор 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 10 1
Мариу Жоау 5 1
Силва Рафа 6 0
Эурснес Фредрик 5 0
Флорентину 5 0
Рамуш Гонсалу 3 1
Гримальдо Алехандро 4 0
Силва Антониу 4 0
Зидан Энцо 3 0
Родригес Фелипе II 2 0
Влаходимос Одиссеас 2 0
Жилберто Жуниор 2 0
Нерес Давид 2 0
Гуэдеш Гонсалу 1 0
Вайгль Юлиан 1 0
Муса Петар 1 0
Бах Александр 1 0
Невеш Жоау 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 8 0
Тормена Витор 6 1
Джало Альваро 6 1
Ньякате Сику 4 2
Матеус Лима 4 1
Сильва Фабиано 5 0
Медейруш Юри 5 0
Паулу Оливейра 3 1
Орта Рикарду 4 0
Секейра Нуну 4 0
Орта Андре 4 0
Банза Симон 3 0
Руис Абель 3 0
Лаинес Диего 3 0
Брума Арминду 2 0
Рачич Урош 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Оливейра Витор 2 0
Гомес Виктор 1 0
Каштру Андре 1 0
Сантуш Педру 1 0
Борха Кристиан 1 0
Магальяйнш Тьягу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0

Результаты матчей

Бенфика
93.3%
6.7%
14 побед 1 поражение
Первый тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
31% (5)
6% (1)
Брага
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

0
8

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

3
1
Бенфика
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Брага
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (10)
13% (2)
25% (4)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

11
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

27
31
Бенфика
55.2%
44.8%
16 побед 13 поражений
Первый тайм
39% (12)
35% (11)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
23% (7)
39% (12)
Брага
48.3%
51.7%
14 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (9)
32% (10)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
23% (7)
45% (14)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

11
10

Волевые победы

14
8

Волевые поражения

30
32

Голы по времени матча

Забито

43
33
23 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 10
16 Не забивали 18
7
16%
6
18%
1-15
3
7%
4
12%
16-30
13
30%
6
18%
31-45
4
9%
5
15%
46-60
5
12%
6
18%
61-75
11
26%
6
18%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
7
37%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
3
21%
5
26%
76-90

Забито

27
31
11 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
3
11%
5
16%
1-15
5
19%
2
6%
16-30
3
11%
6
19%
31-45
5
19%
2
6%
46-60
5
19%
4
13%
61-75
6
22%
12
39%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

70
64
34 В 1-м тайме 29
36 Во 2-м тайме 35
24 Забивали первыми 20
4 Не забивали 6
10
14%
11
17%
1-15
8
11%
6
9%
16-30
16
23%
12
19%
31-45
9
13%
7
11%
46-60
10
14%
10
16%
61-75
17
24%
18
28%
76-90

Пропущено

19
28
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
16%
3
11%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
3
16%
8
29%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
2
11%
5
18%
61-75
5
26%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0
Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3 Бенфика - Брюгге 5:1 Бенфика - Фамаликан 2:0 Визела - Бенфика 0:2 Бенфика - Боавишта 3:1 Брюгге - Бенфика 0:2 Брага - Бенфика 1:1 Бенфика - Каза Пиа 3:0 Арока - Бенфика 0:3 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Бенфика - Спортинг Л 2:2
Брага
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Брага - Портимоненсе 4:1 Брага - Насьонал Мадейра 2:2 Каза Пиа - Брага 0:1 Брага - Жил Висенте 1:0
Насьонал Мадейра - Брага 0:5 Брага - Эшторил 4:1 Шавиш - Брага 1:2 Брага - Порту 0:0 Визела - Брага 0:4 Брага - Риу Аве 2:0 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Фиорентина - Брага 3:2 Брага - Арока 2:0 Брага - Фиорентина 0:4 Маритиму - Брага 1:2 Брага - Бенфика 1:1 Брага - Фамаликан 4:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Брага - Боавишта 1:0

Результаты матчей

Бенфика
Брага

Точный счет

1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
2:0
3 раза 20%
4:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:3
4 раза 27%
0:2
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
4 раза 25%
0:1
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
4 раза 27%
3
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
5
1 раз 7%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
6
1 раз 6%

Точный счет

0:3
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
4:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:4
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
8 раз 26%
3
8 раз 26%
2
6 раз 19%
5
4 раза 13%
0
3 раза 10%
4
2 раза 6%
2
8 раз 26%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%
4
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
1.5
Больше Меньше
9
6
9
7
2.5
6
9
5
11
3.5
4
11
3
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
2
8
7
1.5
10
6
5
10
2.5
5
11
1
14
3.5
3
13
1
14
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
26
5
20
11
1.5
19
12
14
17
2.5
11
20
6
25
3.5
7
24
4
27
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 31 26 2 3 72 - 17 80
2.
Порту
 30 23 4 3 63 - 19 73
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 30 20 4 6 61 - 28 64
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 30 13 3 14 34 - 39 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
10.
Боавишта
 31 11 7 13 37 - 49 40
11.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
12.
Риу Аве
 30 10 8 12 31 - 35 38
13.
Портимоненсе
 31 10 4 17 24 - 40 34
14.
Жил Висенте
 31 8 7 16 28 - 39 31
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 30 6 4 20 27 - 56 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
6.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
7.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
8.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 15 5 2 8 18 - 21 17
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
2.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 15 4 2 9 16 - 26 14
11.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
12.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
13.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
14.
Риу Аве
 15 2 6 7 15 - 24 12
15.
Боавишта
 15 3 2 10 15 - 29 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    102'
    Alvaro Djalo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    100'
    Брума Арминду получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Секейра Нуну получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Мариу Жоау уходит с поля. Флорентину выходит вместо него
  • Желтая карточка
    86'
    Мариу Жоау получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Гомес Виктор уходит с поля. Alvaro Djalo выходит вместо него
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      49'
      Орта Рикарду получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Невеш Жоау получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Отаменди Николас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Бенфика 91.7% (111)
    X 5% (6)
    Брага 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Бенфика 1:0 Брага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 1:0 Брага

    Исход игры
    Бенфика
    91.7% (111)
    Ничья
    5% (6)
    Брага
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.27% (86)
    Меньше
    27.73% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    74.79% (89)
    Нет
    25.21% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Бенфика
    55.4% (67)
    2:0 Бенфика
    13.2% (16)
    1:0 Бенфика
    9.9% (12)
    3:1 Бенфика
    7.4% (9)
    3:2 Бенфика
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:2 Брага
    1.7% (2)
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