Тур: 31. Стадион: Municipal 22 de Junho.
0'
22' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
27' Желтая карточкаРодригеш Иву
38' Желтая карточкаEuller II
45' Желтая карточкаМендеш Жоао Педро Морейра
1:0
54' ГолРиччели
1:1
80' ГолЭрнандес Эктор
88' Желтая карточкаРиччели
1:2
89' ПенальтиТейшейра Жоау II
90'+7
Ход матча
27'
38'
54'
1:0
80'
1:1
88'
89'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
10
Хайме
Иван
29
Кадис
Хондер
77
Кастро
Пабло
26
Понк
Карлуш
44
Кейруш
Жоау
17
Абасс
Исса
16
Euller
II
20
Жуниньо
VI
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
77 Кастро ПаблоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 ДенилсонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Euller IIПолузащитник
-
20 Жуниньо VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
История личных встреч
Фамаликан
Шавиш
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|8 (1)
|0.26
|Кадис Хондер
|4
|0.13
|Родригеш Иву
|2 (1)
|0.06
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0.06
|Моура Франсишку
|2
|0.06
|Пенетра Алешандре
|2
|0.06
|Юссуф Зейду
|2
|0.06
|Миллан Алехандро
|2
|0.06
|Санка Леандру
|2
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.03
|Добре Алекс
|1
|0.03
|Ассунсао Густаво
|1
|0.03
|Фонте Руй
|1
|0.03
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|Риччели
|1
|0.03
|Кадиле Джуниор
|1
|0.03
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|7
|0.23
|Витория Стивен
|7 (5)
|0.23
|Тейшейра Жоау II
|4 (2)
|0.13
|Жуниньо VI
|4
|0.13
|Абасс Исса
|4
|0.13
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.06
|Батчи Жоау
|1
|0.03
|Jony Arriba
|1
|0.03
|Euller II
|1
|0.03
|Алвес Даниэль
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|9
|0
|Родригеш Иву
|6
|1
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Юссуф Зейду
|6
|0
|Са Гуштаву
|5
|0
|Риччели
|3
|1
|Моура Франсишку
|4
|0
|Пенетра Алешандре
|4
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Хайме Иван
|3
|0
|Фонте Руй
|2
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Жуниор Луис
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Кадис Хондер
|0
|1
|Добре Алекс
|0
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|15
|1
|Тейшейра Жоау II
|7
|1
|Монте Нелсон
|7
|0
|Витория Стивен
|5
|1
|Euller II
|6
|0
|Абасс Исса
|6
|0
|Ланга Бруну
|6
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|1
|Понк Карлуш
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Педру Жоау II
|4
|0
|Сингх Лютер
|4
|0
|Силла Хабиб
|4
|0
|Круз Сандру
|3
|0
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Сарр Сиди
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Обиора Нванкво
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
2
4
Фамаликан
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Шавиш
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
23
11
Волевые поражения
9
13
Фамаликан
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
52% (16)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Шавиш
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
28
14
Волевые поражения
11
17
Голы по времени матча
Забито
19
15
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
5
33%
61-75
5
26%
7
47%
76-90
Пропущено
15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
7%
3
17%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
5
28%
76-90
Забито
15
17
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
1
7%
6
35%
31-45
5
33%
3
18%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
2
12%
76-90
Пропущено
27
17
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
4%
2
12%
1-15
5
19%
4
24%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
6
22%
2
12%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
6
22%
4
24%
76-90
Забито
34
32
11 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
1
3%
3
9%
1-15
6
18%
2
6%
16-30
4
12%
7
22%
31-45
9
26%
4
13%
46-60
6
18%
7
22%
61-75
8
24%
9
28%
76-90
Пропущено
42
35
17 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
2
5%
5
14%
1-15
8
19%
8
23%
16-30
7
17%
5
14%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
7
17%
4
11%
61-75
10
24%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2
Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0
Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2
Результаты матчей
Фамаликан
Шавиш
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
4:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
123
511
411
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
106
510
511
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
229
1021
922
427
130
130
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|14 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Дельгадо Хуан III
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 1:2 Шавиш
Исход игры
Фамаликан
78.9% (97)
Ничья
17.9% (22)
Шавиш
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.09% (37)
Меньше
68.91% (82)
Обе команды забьют
Да
47.9% (57)
Нет
52.1% (62)
Популярный счёт
1:0 Фамаликан
43.1% (53)
2:1 Фамаликан
27.6% (34)
1:1 Ничья
16.3% (20)
2:0 Фамаликан
4.9% (6)
0:1 Шавиш
1.6% (2)
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