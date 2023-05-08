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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Фамаликан
1:2
Конец матча
Шавиш
0'
22' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
27' Желтая карточка
Родригеш Иву
38' Желтая карточка
Euller II
45' Желтая карточка
Мендеш Жоао Педро Морейра
1:0
54' Гол
Риччели
1:1
80' Гол
Эрнандес Эктор
88' Желтая карточка
Риччели
1:2
89' Пенальти
Тейшейра Жоау II
90'+7

Ход матча

22'
 
Гимарайнш Рикарду
27'
Родригеш Иву
 
38'
 
Euller II
45'
 
Мендеш Жоао Педро Морейра
46'
 
Обиора Нванкво
Гимарайнш Рикарду
46'
 
Соуза Бернардо
Euller II
46'
Агиррегабириа Мартин
Пенетра Алешандре
 
54'
Риччели
(Коломбатто Сантьяго)
1:0
62'
Добре Алекс
Кастро Пабло
 
65'
 
Коррея Жоау
Кейруш Жоау
65'
 
Эрнандес Эктор
Жуниньо VI
79'
 
Алвес Даниэль
Мендеш Жоао Педро Морейра
80'
1:1
Эрнандес Эктор
(Соуза Бернардо)
83'
Денилсон
Коломбатто Сантьяго
 
87'
Санка Леандру
Хайме Иван
 
87'
Лима Рубен
Моура Франсишку
 
88'
Риччели
 
89'
1:2
Тейшейра Жоау II
Прогнозы 123
Фамаликан 78.9% (97)
X 17.9% (22)
Шавиш 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
15
Риччели
13
Отавио
Эдмилсон
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
10
Хайме
Иван
97
Коломбатто
Сантьяго
7
Родригеш
Иву
29
Кадис
Хондер
77
Кастро
Пабло
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
26
Понк
Карлуш
44
Кейруш
Жоау
5
Ланга
Бруну
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
21
Гимарайнш
Рикарду
17
Абасс
Исса
10
Тейшейра
Жоау
II
16
Euller
II
20
Жуниньо
VI
Фамаликан
4-3-3
Шавиш
4-2-3-1

История личных встреч

Фамаликан
Шавиш

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ТМК
0:1
ПВЛ
4:3
ПВЛ
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 8 (1) 0.26
Кадис Хондер 4 0.13
Родригеш Иву 2 (1) 0.06
Коломбатто Сантьяго 2 0.06
Моура Франсишку 2 0.06
Пенетра Алешандре 2 0.06
Юссуф Зейду 2 0.06
Миллан Алехандро 2 0.06
Санка Леандру 2 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Добре Алекс 1 0.03
Ассунсао Густаво 1 0.03
Фонте Руй 1 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Риччели 1 0.03
Кадиле Джуниор 1 0.03
Агиррегабириа Мартин 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 7 0.23
Витория Стивен 7 (5) 0.23
Тейшейра Жоау II 4 (2) 0.13
Жуниньо VI 4 0.13
Абасс Исса 4 0.13
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.06
Батчи Жоау 1 0.03
Jony Arriba 1 0.03
Euller II 1 0.03
Алвес Даниэль 1 0.03
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 9 0
Родригеш Иву 6 1
Коломбатто Сантьяго 7 0
Юссуф Зейду 6 0
Са Гуштаву 5 0
Риччели 3 1
Моура Франсишку 4 0
Пенетра Алешандре 4 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Фонте Руй 2 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Санка Леандру 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 15 1
Тейшейра Жоау II 7 1
Монте Нелсон 7 0
Витория Стивен 5 1
Euller II 6 0
Абасс Исса 6 0
Ланга Бруну 6 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 1
Понк Карлуш 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Витор Пауло 4 0
Педру Жоау II 4 0
Сингх Лютер 4 0
Силла Хабиб 4 0
Круз Сандру 3 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Сарр Сиди 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Обиора Нванкво 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Шавиш
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

2
4
Фамаликан
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Шавиш
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

23
11

Волевые поражения

9
13
Фамаликан
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (11)
52% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Шавиш
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (6)
39% (12)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
42% (13)
19% (6)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

28
14

Волевые поражения

11
17

Голы по времени матча

Забито

19
15
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 5
20 Не забивали 21
1
5%
1
7%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
7%
31-45
4
21%
1
7%
46-60
3
16%
5
33%
61-75
5
26%
7
47%
76-90

Пропущено

15
18
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
1
7%
3
17%
1-15
3
20%
4
22%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
4
27%
5
28%
76-90

Забито

15
17
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 8
23 Не забивали 19
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
1
7%
6
35%
31-45
5
33%
3
18%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
3
20%
2
12%
76-90

Пропущено

27
17
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
1
4%
2
12%
1-15
5
19%
4
24%
16-30
4
15%
3
18%
31-45
6
22%
2
12%
46-60
5
19%
2
12%
61-75
6
22%
4
24%
76-90

Забито

34
32
11 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 13
12 Не забивали 9
1
3%
3
9%
1-15
6
18%
2
6%
16-30
4
12%
7
22%
31-45
9
26%
4
13%
46-60
6
18%
7
22%
61-75
8
24%
9
28%
76-90

Пропущено

42
35
17 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
2
5%
5
14%
1-15
8
19%
8
23%
16-30
7
17%
5
14%
31-45
8
19%
4
11%
46-60
7
17%
4
11%
61-75
10
24%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2
Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Визела 2:1
Шавиш
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0
Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2 Визела - Шавиш 2:2

Результаты матчей

Фамаликан
Шавиш

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

4:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 35%
1
10 раз 32%
2
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
3
5
11
1.5
4
11
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
6
5
10
1.5
5
11
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
22
9
10
21
1.5
9
22
4
27
2.5
1
30
1
30
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 31 26 2 3 72 - 17 80
2.
Порту
 30 23 4 3 63 - 19 73
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 31 21 4 6 65 - 28 67
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 31 14 5 12 32 - 36 47
7.
Шавиш
 31 11 10 10 32 - 35 43
8.
Фамаликан
 31 13 3 15 35 - 41 42
9.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
10.
Боавишта
 31 11 7 13 37 - 49 40
11.
Визела
 31 11 6 14 33 - 35 39
12.
Риу Аве
 31 10 9 12 33 - 37 39
13.
Портимоненсе
 31 10 4 17 24 - 40 34
14.
Жил Висенте
 31 8 7 16 28 - 39 31
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 31 6 5 20 29 - 58 23
17.
Пасуш де Феррейра
 31 5 5 21 23 - 56 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
2.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 15 4 2 9 16 - 26 14
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Боавишта
 15 3 2 10 15 - 29 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Дельгадо Хуан III 12
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Мендеш Жоао Педро Морейра получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Euller получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Родригеш Иву получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Гимарайнш Рикарду получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Фамаликан 78.9% (97)
    X 17.9% (22)
    Шавиш 3.3% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Фамаликан 1:2 Шавиш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фамаликан 1:2 Шавиш

    Исход игры
    Фамаликан
    78.9% (97)
    Ничья
    17.9% (22)
    Шавиш
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.09% (37)
    Меньше
    68.91% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    47.9% (57)
    Нет
    52.1% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Фамаликан
    43.1% (53)
    2:1 Фамаликан
    27.6% (34)
    1:1 Ничья
    16.3% (20)
    2:0 Фамаликан
    4.9% (6)
    0:1 Шавиш
    1.6% (2)
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