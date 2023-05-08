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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Арока
0:1
Второй тайм: 90'
Порту
0'
31' Желтая карточка
Отавио Эдмилсон
33' Желтая карточка
Маркано Иван
0:1
44' Гол
Маркано Иван
85' Желтая карточка
Силла Морлей

Ход матча

31'
 
Отавио Эдмилсон
33'
 
Маркано Иван
44'
0:1
Маркано Иван
(Отавио Эдмилсон)
63'
Мишель Бенжи
Соро Исмаила
 
63'
Арсенио
Милованов Богдан
 
72'
 
Мартинес Антонио
Эванилсон
77'
Bruno Marques
Мухика Рафаэль
 
85'
Силла Морлей
 
87'
 
Франко Андре
Тареми Мехди
87'
 
Фолья Бернардо
Груйич Марко
Прогнозы 132
Арока 1.5% (2)
X 2.3% (3)
Порту 96.2% (127)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Арока
Ничья
Порту
8.20
9.60
1.39
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Ignacio
De
Arruabarrena
21
Милованов
Богдан
44
Галович
Нино
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
10
Руис
Алан
23
Соро
Исмаила
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
11
Антони
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
16
Груйич
Марко
46
Эуштакиу
Стивен
13
Галено
Вандерсон
30
Эванилсон
9
Тареми
Мехди
Арока
4-3-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Арока
Порту

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
1 победа 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед

История матчей

К
4:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
0.57

Среднее время на гол

225
157

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

3
3.4

Среднее время на гол

30
26

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.92
1.75

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
51

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.26
Даббаг Одай 7 0.23
Антони 5 0.16
Силла Морлей 3 (2) 0.1
Бассо Жоау 3 (2) 0.1
Руис Алан 2 0.06
Букия Андре 2 0.06
Мишель Бенжи 1 0.03
Куарежма 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Опоку Джером 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 16 (4) 0.52
Галено Вандерсон 8 (1) 0.26
Эванилсон 6 0.19
Мартинес Антонио III 5 0.16
Отавио Эдмилсон 4 0.13
Пепе VI 4 0.13
Маркано Иван 4 0.13
Урибе Матеус 4 (2) 0.13
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Лодер Дэнни 2 0.06
Кардозу Фабиу 2 0.06
Франко Андре 2 0.06
Мариу Жоау III 1 0.03
Венделл Боргес 1 0.03
Груйич Марко 1 0.03
Кошта Бруну 0 0
Верон Габриэл 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 7 2
Руис Алан 9 0
Эшгаю Тьягу 9 0
Соро Исмаила 7 1
Куарежма 5 1
Симау Давид 6 0
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Силла Морлей 4 0
Бассо Жоау 4 0
Милованов Богдан 4 0
Галович Нино 3 0
Антони 2 0
Арсенио 2 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 9 1
Урибе Матеус 6 1
Тареми Мехди 6 0
Отавио Эдмилсон 5 0
Груйич Марко 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Франко Андре 2 0
Рамош Клаудиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Карму Давид 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0

Результаты матчей

Арока
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Порту
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
3
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Порту
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

11
37
Арока
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (10)
53% (16)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Порту
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)

Сухие победы

11
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

15
40

Голы по времени матча

Забито

21
26
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 11
18 Не забивали 17
3
14%
3
12%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
3
14%
6
23%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
2
10%
2
8%
61-75
5
24%
9
35%
76-90

Пропущено

16
7
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
19%
3
43%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Забито

13
38
4 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 14
20 Не забивали 16
1
8%
7
18%
1-15
1
8%
3
8%
16-30
2
15%
13
34%
31-45
1
8%
4
11%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
5
38%
7
18%
76-90

Пропущено

17
11
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 8
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
4
24%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
2
12%
4
36%
61-75
3
18%
2
18%
76-90

Забито

34
64
13 В 1-м тайме 33
21 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 25
8 Не забивали 3
4
12%
10
16%
1-15
4
12%
4
6%
16-30
5
15%
19
30%
30%
31-45
6
18%
9
14%
46-60
5
15%
6
9%
61-75
10
29%
29%
16
25%
76-90

Пропущено

33
18
17 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 3
17 Не пропускали 13
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
7
21%
4
22%
31-45
5
15%
3
17%
46-60
5
15%
4
22%
61-75
6
18%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0
Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2
Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0

Результаты матчей

Арока
Порту

Точный счет

1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
4
2 раза 13%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
1:0
6 раз 20%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
4
2 раза 7%
1
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Арока
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
14
1
5
10
1.5
10
5
2
13
2.5
8
7
2
13
3.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
27
3
7
23
1.5
18
12
2
28
2.5
10
20
2
28
3.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 31 26 2 3 72 - 17 80
2.
Порту
 1:0 31 24 4 3 64 - 19 76
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 31 21 4 6 65 - 28 67
5.
Арока
 0:1 31 13 9 9 33 - 35 48
6.
Витория Гимарайнш
 31 14 5 12 32 - 36 47
7.
Шавиш
 31 11 10 10 32 - 35 43
8.
Фамаликан
 31 13 3 15 35 - 41 42
9.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
10.
Боавишта
 31 11 7 13 37 - 49 40
11.
Визела
 31 11 6 14 33 - 35 39
12.
Риу Аве
 31 10 9 12 33 - 37 39
13.
Портимоненсе
 31 10 4 17 24 - 40 34
14.
Жил Висенте
 31 8 7 16 28 - 39 31
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 31 6 5 20 29 - 58 23
17.
Пасуш де Феррейра
 31 5 5 21 23 - 56 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 1:0 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 0:1 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1:0 16 11 4 1 25 - 9 37
2.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Арока
 0:1 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 15 4 2 9 16 - 26 14
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Боавишта
 15 3 2 10 15 - 29 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Дельгадо Хуан III 12
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Отавио Эдмилсон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Маркано Иван бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Маркано Иван получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Отавио Эдмилсон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 132
Арока 1.5% (2)
X 2.3% (3)
Порту 96.2% (127)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Порту
8.20
9.60
1.39
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Арока 0:1 Порту онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Арока 0:1 Порту

Исход игры
Арока
1.5% (2)
Ничья
2.3% (3)
Порту
96.2% (127)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
37.82% (45)
Нет
62.18% (74)
Популярный счёт
0:2 Порту
35.6% (47)
1:2 Порту
22.7% (30)
0:3 Порту
9.8% (13)
1:3 Порту
9.8% (13)
0:1 Порту
9.8% (13)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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