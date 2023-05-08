Тур: 31. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
0'
31' Желтая карточкаОтавио Эдмилсон
33' Желтая карточкаМаркано Иван
0:1
44' ГолМаркано Иван
86' Желтая карточкаСилла Морлей
90'+7
Ход матча
31'
33'
44'
0:1
86'
Прогноз на матч от Liveresult
44
Галович
Нино
6
Куарежма
10
Руис
Алан
23
Соро
Исмаила
11
Антони
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
16
Груйич
Марко
30
Эванилсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 АнтониНападающий
- Запасные игроки
-
92 Валиду ЖоауВратарь
- Защитник
-
8 АрсениоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Dembele Siramana
История личных встреч
Арока
Порту
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
1 победа 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
8.3%
8.3%
83.4%
1 победа 1 ничья 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.57
Среднее время на гол
225
157
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
3
3.4
Среднее время на гол
30
26
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.92
1.75
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
51
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|8
|0.26
|Даббаг Одай
|7
|0.23
|Антони
|5
|0.16
|Силла Морлей
|3 (2)
|0.1
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.1
|Руис Алан
|2
|0.06
|Букия Андре
|2
|0.06
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Куарежма
|1
|0.03
|Bruno Marques
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|16 (4)
|0.52
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.26
|Эванилсон
|6
|0.19
|Мартинес Антонио III
|5
|0.16
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.13
|Пепе VI
|4
|0.13
|Маркано Иван
|4
|0.13
|Урибе Матеус
|4 (2)
|0.13
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.06
|Лодер Дэнни
|2
|0.06
|Кардозу Фабиу
|2
|0.06
|Франко Андре
|2
|0.06
|Мариу Жоау III
|1
|0.03
|Венделл Боргес
|1
|0.03
|Груйич Марко
|1
|0.03
|Кошта Бруну
|0
|0
|Верон Габриэл
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|7
|2
|Руис Алан
|9
|0
|Эшгаю Тьягу
|9
|0
|Соро Исмаила
|7
|1
|Куарежма
|5
|1
|Симау Давид
|6
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|5
|0
|Силла Морлей
|4
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Милованов Богдан
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Арсенио
|2
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|9
|1
|Урибе Матеус
|6
|1
|Тареми Мехди
|6
|0
|Отавио Эдмилсон
|5
|0
|Груйич Марко
|5
|0
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Франко Андре
|2
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Арока
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Порту
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
3
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Порту
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
11
37
Арока
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
52% (16)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Порту
48.1%
51.9%
13 побед 14 поражений
Первый тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
Сухие победы
11
8
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
15
40
Голы по времени матча
Забито
21
27
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 12
19 Не забивали 17
3
14%
3
11%
1-15
3
14%
1
4%
16-30
3
14%
7
26%
31-45
5
24%
5
19%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
5
24%
9
33%
76-90
Пропущено
17
7
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
3
43%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
2
29%
76-90
Забито
13
38
4 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 14
21 Не забивали 17
1
8%
7
18%
1-15
1
8%
3
8%
16-30
2
15%
13
34%
31-45
1
8%
4
11%
46-60
3
23%
4
11%
61-75
5
38%
7
18%
76-90
Пропущено
17
11
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 8
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
2
18%
16-30
4
24%
1
9%
31-45
2
12%
2
18%
46-60
2
12%
4
36%
61-75
3
18%
2
18%
76-90
Забито
34
65
13 В 1-м тайме 34
21 Во 2-м тайме 31
16 Забивали первыми 26
9 Не забивали 3
4
12%
10
15%
1-15
4
12%
4
6%
16-30
5
15%
20
31%
31-45
6
18%
9
14%
46-60
5
15%
6
9%
61-75
10
29%
29%
16
25%
76-90
Пропущено
34
18
18 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 3
18 Не пропускали 13
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
8
24%
4
22%
31-45
5
15%
3
17%
46-60
5
15%
4
22%
61-75
6
18%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0
Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1 Морейренсе - Арока 1:2
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0 Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2
Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2 Спортинг Л - Порту 0:2 Порту - Академику Визеу 3:0
Результаты матчей
Арока
Порту
Точный счет
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
4
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 48%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
1
10 раз 32%
2
8 раз 26%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 10%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Арока
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
141
511
105
214
87
214
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
142
213
88
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
283
724
1813
229
1021
229
625
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|14 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Дельгадо Хуан III
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 0:1 Порту
Исход игры
Арока
1.5% (2)
Ничья
2.3% (3)
Порту
96.2% (127)
Тотал 2.5
Больше
47.9% (57)
Меньше
52.1% (62)
Обе команды забьют
Да
37.82% (45)
Нет
62.18% (74)
Популярный счёт
0:2 Порту
35.6% (47)
1:2 Порту
22.7% (30)
0:3 Порту
9.8% (13)
1:3 Порту
9.8% (13)
0:1 Порту
9.8% (13)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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