Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Valentin Atangana Edoa нанес удар, но тот был заблокирован.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Давид Коста

88' Mohamed Toure наказан за толчок Самба Брис

88' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Тактическая замена. Бузи Максим уходит с поля и его заменяет Mohamed Toure

86' Тактическая замена. Каюсте Йенс уходит с поля и его заменяет Valentin Atangana Edoa

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

84' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

84' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Франковски Пшемыслав пробил со штрафного прямо в стенку

79' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

78' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Ланс

77' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Удар от ворот произведет Реймс

74' Фоларин Балогун получает желтую карточку за нырок

74' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Фоларин Балогун нырнул в штрафной. Спорно!

74' После проверки VAR рефери поменял решение - Реймс не будет бить пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

71' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Удар от ворот произведет Ланс

69' Матусива Азор из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' Абдельамид Юнис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

68' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Флипс Алексис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

67' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Сегодняшная посещаемость составляет 37701 болельщиков

65' Удар от ворот произведет Ланс

65' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Бузи Максим из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

63' Удар от ворот произведет Ланс

63' Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Удар от ворот произведет Реймс

62' Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Удар от ворот произведет Ланс

60' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.

58' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Фантастический гол, где все сам сделал Фофана Секо

55' Г О О О О Л - Фофана Секо забивает с правой ноги!

55' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Фоларин Балогун пробует нанести удар издали, но Брис Самба ловит мяч

53' Манетси Маршал из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Франковски Пшемыслав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Удар от ворот произведет Ланс

48' Каюсте Йенс из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

46' Хорошую попытку сделал Опенда Лои . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля