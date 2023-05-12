Тур: 35. Стадион: Боллар-Делелис. Зрители: 37701 Главный судья: Пиньяр Жереми
0'
19' Красная карточкаДансо Кевин
0:1
23' ПенальтиБалогун Фоларин
37' Желтая карточкаАбдельамид Юнис
1:1
40' ПенальтиФранковски Пшемыслав
52' Желтая карточкаФранковски Пшемыслав
2:1
55' ГолФофана Секо
67' Желтая карточкаФлипс Алексис
73' Undefined phrase: football_event_Самба Брис
74' Желтая карточкаБалогун Фоларин
90'+5
Ход матча
19'
23'
0:1
37'
40'
55'
2:1
67'
73'
74'
78'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 3
-
0 Угловые 14
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
264 Количество передач 433
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Самба
Брис
11
Опенда
Лои
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
39
Ито
Дзюня
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Пореба ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Ито ДзюняНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
43 Кейта ШейкЗащитник
-
45 Куду ТеренсЗащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
-
17 Лопи ДионПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Туре МохамедНападающий
-
46 Fallou Fall
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ланс
Реймс
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа
20 матчей
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Среднее время на гол
50
75
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.4
Среднее время на гол
81
64
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
1.45
1.3
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
62
69
Бомбардиры внутри турнира
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|19
|0.54
|Сотока Флориан
|6 (1)
|0.17
|Фофана Секо
|6 (1)
|0.17
|Франковски Пшемыслав
|5 (3)
|0.14
|Саид Уэсли
|5
|0.14
|Мачадо Дейвер
|3
|0.09
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.09
|Медина Факундо
|2
|0.06
|Гради Жонатан
|1
|0.03
|Да Коста Давид Перейра
|1
|0.03
|Дансо Кевин
|1
|0.03
|Фюльжени Анжело
|1
|0.03
|Абдул-Самед Салис
|1
|0.03
|Айдара Массадио
|0
|0
|Кабо Джимми
|0
|0
|Пореба Лукаш
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балогун Фоларин
|19 (6)
|0.54
|Манетси Маршал
|7
|0.2
|Ито Дзюня
|5
|0.14
|Флипс Алексис
|4
|0.11
|Каюсте Йенс
|3
|0.09
|Думбия Камори
|2 (1)
|0.06
|Абдельамид Юнис
|1
|0.03
|Маолида Мизиан
|1
|0.03
|Зенели Арбер
|0
|0
|Агбаду Эммануэль
|0
|0
|Де Смет Тибо
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
|Бузи Максим
|0
|0
|Лопи Дион
|0
|0
Карточки
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дансо Кевин
|7
|1
|Абдул-Самед Салис
|5
|1
|Гради Жонатан
|6
|0
|Медина Факундо
|6
|0
|Мачадо Дейвер
|4
|1
|Айдара Массадио
|4
|0
|Франковски Пшемыслав
|4
|0
|Сотока Флориан
|4
|0
|Онана Жан
|3
|0
|Самба Брис
|3
|0
|Саид Уэсли
|2
|0
|Фофана Секо
|2
|0
|Кабо Джимми
|2
|0
|Да Коста Давид Перейра
|2
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Франк Эз
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каюсте Йенс
|8
|1
|Лопи Дион
|5
|2
|Агбаду Эммануэль
|5
|2
|Манетси Маршал
|6
|0
|Абдельамид Юнис
|5
|0
|Балогун Фоларин
|5
|0
|Ито Дзюня
|3
|1
|Флипс Алексис
|3
|1
|Локо Брэдли
|3
|1
|Гарсия Оскар
|4
|0
|Матусива Азор
|4
|0
|Бузи Максим
|4
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Фас Ваут
|2
|0
|Де Смет Тибо
|2
|0
|Диуф Йеванн
|2
|0
|Адлен Мартин
|2
|0
|Уильям Стилл
|2
|0
|Кейта Шейк
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Ван Берген Митчелл
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
|Диаките Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Ланс
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Реймс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
0
9
Ланс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
19
22
Ланс
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
Реймс
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
19
31
Голы по времени матча
Забито
37
18
16 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
3
8%
3
17%
1-15
7
19%
2
11%
16-30
6
16%
3
17%
31-45
9
24%
3
17%
46-60
7
19%
1
6%
61-75
5
14%
6
33%
76-90
Пропущено
14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
5
28%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
4
29%
3
17%
76-90
Забито
21
25
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
3
14%
5
20%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
7
33%
2
8%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
6
29%
6
24%
76-90
Пропущено
14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
5
36%
4
22%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
1
7%
5
28%
76-90
Забито
58
43
28 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 22
23 Забивали первыми 19
6 Не забивали 11
6
10%
8
19%
1-15
9
16%
8
19%
16-30
13
22%
5
12%
31-45
12
21%
5
12%
46-60
7
12%
5
12%
61-75
11
19%
12
28%
76-90
Пропущено
28
36
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
2
7%
5
14%
1-15
3
11%
3
8%
16-30
8
29%
9
25%
31-45
5
18%
6
17%
46-60
5
18%
5
14%
61-75
5
18%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ланс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1
Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2
Реймс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0
Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7
Результаты матчей
Ланс
Реймс
Точный счет
2:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 40%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Ланс
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
134
126
611
711
413
117
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
117
413
315
215
216
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
2411
1619
926
926
629
332
332
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|25
|3
|6
|79 - 35
|78
|2.
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|59 - 27
|75
|3.
|Заявка
|34
|21
|7
|6
|62 - 34
|70
|4.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|68 - 51
|64
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|60 - 41
|59
|6.
|Заявка
|34
|16
|8
|10
|57 - 41
|56
|7.
|Заявка
|34
|17
|5
|12
|56 - 38
|56
|8.
|Заявка
|34
|13
|12
|9
|42 - 32
|51
|9.
|Заявка
|34
|14
|9
|11
|48 - 46
|51
|10.
|Заявка
|35
|12
|14
|9
|42 - 37
|50
|11.
|Заявка
|34
|14
|8
|12
|37 - 44
|50
|12.
|Заявка
|34
|13
|4
|17
|56 - 57
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|14.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|38 - 50
|35
|15.
|Заявка
|34
|8
|11
|15
|46 - 55
|35
|16.
|Заявка
|34
|8
|10
|16
|32 - 56
|34
|17.
|Заявка
|34
|6
|14
|14
|35 - 50
|32
|18.
|Заявка
|34
|6
|5
|23
|22 - 61
|23
|19.
|Заявка
|34
|4
|10
|20
|42 - 73
|22
|20.
|Заявка
|34
|3
|5
|26
|28 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|16
|1
|1
|38 - 13
|49
|2.
|Заявка
|17
|13
|0
|4
|37 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|38 - 22
|38
|4.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|36 - 23
|37
|5.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|6.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 18
|29
|7.
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|25 - 18
|29
|8.
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|36 - 31
|29
|9.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|23 - 17
|28
|10.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|16 - 27
|24
|11.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|21 - 17
|24
|12.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|26 - 25
|23
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|16 - 23
|22
|15.
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|19 - 23
|20
|16.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|20 - 23
|20
|17.
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|22 - 25
|18
|18.
|Заявка
|17
|1
|9
|7
|17 - 28
|12
|19.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|9 - 25
|12
|20.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|18 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|1
|3
|41 - 13
|40
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|31 - 13
|39
|3.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 20
|35
|4.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|21 - 15
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 23
|27
|6.
|Заявка
|17
|6
|8
|3
|21 - 14
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 17
|26
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|25 - 29
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|24 - 18
|22
|10.
|Заявка
|18
|4
|9
|5
|17 - 19
|21
|11.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|30 - 32
|20
|12.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|22 - 29
|20
|13.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 24
|17
|14.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 30
|17
|15.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 27
|15
|16.
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|16 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|16 - 33
|12
|18.
|Заявка
|17
|3
|2
|12
|13 - 36
|11
|19.
|Заявка
|17
|3
|1
|13
|25 - 45
|10
|20.
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|10 - 39
|5
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|24 (4)
|Лион
|Ляказетт Александр
|24 (4)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|21 (4)
|Ланс
|Опенда Лои
|19 (3)
|Реймс
|Балогун Фоларин
|19 (2)
|ПСЖ
|Верратти Марко
|1 9
|Аяччо
|Диалло Исмаэль
|1 9
|Брест
|Лис-Мелу Пьерр
|1 9
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 9
|Лилль
|Андре Бенжамин
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ланс 2:1 Реймс
Исход игры
Ланс
86.8% (112)
Ничья
10.1% (13)
Реймс
3.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
46.77% (58)
Меньше
53.23% (66)
Обе команды забьют
Да
54.03% (67)
Нет
45.97% (57)
Популярный счёт
2:1 Ланс
35.7% (46)
2:0 Ланс
24.8% (32)
1:0 Ланс
17.1% (22)
1:1 Ничья
8.5% (11)
3:1 Ланс
3.1% (4)
1:2 Реймс
2.3% (3)
4:1 Ланс
1.6% (2)
3:0 Ланс
1.6% (2)
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