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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Зрители: 37701 Главный судья: Пиньяр Жереми
Ланс
2:1
Конец матча
Реймс
0'
19' Красная карточка
Дансо Кевин
0:1
23' Пенальти
Балогун Фоларин
37' Желтая карточка
Абдельамид Юнис
1:1
40' Пенальти
Франковски Пшемыслав
52' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
2:1
55' Гол
Фофана Секо
67' Желтая карточка
Флипс Алексис
73' Undefined phrase: football_event_
Самба Брис
74' Желтая карточка
Балогун Фоларин
90'+5

Ход матча

19'
Дансо Кевин
 
23'
0:1
Балогун Фоларин
37'
 
Абдельамид Юнис
40'
Франковски Пшемыслав
1:1
52'
Франковски Пшемыслав
 
55'
Фофана Секо
(Мачадо Дейвер)
2:1
67'
 
Флипс Алексис
70'
Айдара Массадио
Мачадо Дейвер
 
73'
Самба Брис
 
74'
 
Балогун Фоларин
74'
 
Зенели Арбер
Флипс Алексис
74'
 
Сирхейс Кай
Матусива Азор
78'
Онана Жан
Опенда Лои
 
86'
 
Атангана-Эдоа Валентин
Каюсте Йенс
86'
 
Туре Мохамед
Бузи Максим
89'
Фюльжени Анжело
Томассон Адриен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 14
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 264 Количество передач 433
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Ланс 86.8% (112)
X 10.1% (13)
Реймс 3.1% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
26
Абдул-Самед
Салис
8
Фофана
Секо
7
Сотока
Флориан
28
Томассон
Адриен
11
Опенда
Лои
94
Диуф
Йеванн
4
Бузи
Максим
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
32
Фоке
Томас
15
Манетси
Маршал
21
Матусива
Азор
8
Каюсте
Йенс
70
Флипс
Алексис
39
Ито
Дзюня
29
Балогун
Фоларин
Ланс
3-4-2-1
Реймс
4-3-1-2

История личных встреч

Ланс
Реймс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 1 победа

20 матчей

45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:0
ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Голы

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Среднее время на гол

50
75

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Среднее время на гол

81
64

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

1.45
1.3

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

62
69

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 19 0.54
Сотока Флориан 6 (1) 0.17
Фофана Секо 6 (1) 0.17
Франковски Пшемыслав 5 (3) 0.14
Саид Уэсли 5 0.14
Мачадо Дейвер 3 0.09
Клод-Морис Алексис 3 0.09
Медина Факундо 2 0.06
Гради Жонатан 1 0.03
Да Коста Давид Перейра 1 0.03
Дансо Кевин 1 0.03
Фюльжени Анжело 1 0.03
Абдул-Самед Салис 1 0.03
Айдара Массадио 0 0
Кабо Джимми 0 0
Пореба Лукаш 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 19 (6) 0.54
Манетси Маршал 7 0.2
Ито Дзюня 5 0.14
Флипс Алексис 4 0.11
Каюсте Йенс 3 0.09
Думбия Камори 2 (1) 0.06
Абдельамид Юнис 1 0.03
Маолида Мизиан 1 0.03
Зенели Арбер 0 0
Агбаду Эммануэль 0 0
Де Смет Тибо 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Бузи Максим 0 0
Лопи Дион 0 0

Карточки

Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 7 1
Абдул-Самед Салис 5 1
Гради Жонатан 6 0
Медина Факундо 6 0
Мачадо Дейвер 4 1
Айдара Массадио 4 0
Франковски Пшемыслав 4 0
Сотока Флориан 4 0
Онана Жан 3 0
Самба Брис 3 0
Саид Уэсли 2 0
Фофана Секо 2 0
Кабо Джимми 2 0
Да Коста Давид Перейра 2 0
Томассон Адриен 1 0
Опенда Лои 1 0
Пореба Лукаш 1 0
Франк Эз 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 8 1
Лопи Дион 5 2
Агбаду Эммануэль 5 2
Манетси Маршал 6 0
Абдельамид Юнис 5 0
Балогун Фоларин 5 0
Ито Дзюня 3 1
Флипс Алексис 3 1
Локо Брэдли 3 1
Гарсия Оскар 4 0
Матусива Азор 4 0
Бузи Максим 4 0
Гравильон Эндрю 3 0
Фас Ваут 2 0
Де Смет Тибо 2 0
Диуф Йеванн 2 0
Адлен Мартин 2 0
Уильям Стилл 2 0
Кейта Шейк 1 0
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Хольм Ноа 1 0
Диаките Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Ланс
94.1%
5.9%
16 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
22% (4)
11% (2)
Реймс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

0
9
Ланс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
65% (11)
24% (4)
Реймс
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

19
22
Ланс
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (12)
46% (16)
20% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
43% (15)
17% (6)
Реймс
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
46% (16)
34% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

19
31

Голы по времени матча

Забито

37
18
16 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 10
15 Забивали первыми 8
19 Не забивали 24
3
8%
3
17%
1-15
7
19%
2
11%
16-30
6
16%
3
17%
31-45
9
24%
3
17%
46-60
7
19%
1
6%
61-75
5
14%
6
33%
76-90

Пропущено

14
18
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
3
21%
5
28%
31-45
2
14%
4
22%
46-60
3
21%
3
17%
61-75
4
29%
3
17%
76-90

Забито

21
25
12 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 11
22 Не забивали 22
3
14%
5
20%
1-15
2
10%
6
24%
16-30
7
33%
2
8%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
6
29%
6
24%
76-90

Пропущено

14
18
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
1
7%
3
17%
1-15
2
14%
2
11%
16-30
5
36%
4
22%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
1
7%
5
28%
76-90

Забито

58
43
28 В 1-м тайме 21
30 Во 2-м тайме 22
23 Забивали первыми 19
6 Не забивали 11
6
10%
8
19%
1-15
9
16%
8
19%
16-30
13
22%
5
12%
31-45
12
21%
5
12%
46-60
7
12%
5
12%
61-75
11
19%
12
28%
76-90

Пропущено

28
36
13 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 21
2
7%
5
14%
1-15
3
11%
3
8%
16-30
8
29%
9
25%
31-45
5
18%
6
17%
46-60
5
18%
5
14%
61-75
5
18%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ланс
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1
Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1 Нант - Ланс 2:1 Монпелье - Ланс 1:1 Ланс - Нант 3:1 Лион - Ланс 2:1 Лорьян - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:1 Ланс - Ницца 0:1 Труа - Ланс 1:1 Брест - Ланс 1:3 Ланс - Осер 1:0 Страсбург - Ланс 2:2
Реймс
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Реймс - Лилль 1:0 Клермон - Реймс 1:0 Реймс - Страсбург 0:2 Ренн - Реймс 3:0
Реймс - Брест 1:1 Нант - Реймс 0:3 Реймс - Марсель 1:2 Монако - Реймс 0:1 Реймс - Аяччо 1:0 Реймс - Тулуза 3:0 Ницца - Реймс 0:0 Реймс - Труа 4:0 Тулуза - Реймс 3:1 Осер - Реймс 0:0 Реймс - Лорьян 4:2 ПСЖ - Реймс 1:1 Ле-Эрбье - Реймс 0:3 Реймс - Ницца 0:0 Аяччо - Реймс 0:1 Лон-Плаж - Реймс 0:7

Результаты матчей

Ланс
Реймс

Точный счет

2:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
5 раз 28%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
4
2 раза 12%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
0:0
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
2
7 раз 20%
3
6 раз 17%
0
5 раз 14%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
15 раз 43%
0
11 раз 31%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Ланс
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
13
4
12
6
1.5
6
11
7
11
2.5
4
13
1
17
3.5
2
15
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
11
7
4
13
1.5
3
15
2
15
2.5
2
16
2
15
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
24
11
16
19
1.5
9
26
9
26
2.5
6
29
3
32
3.5
3
32
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 34 25 3 6 79 - 35 78
2.
Ланс
 Заявка 35 22 9 4 59 - 27 75
3.
Марсель
 Заявка 34 21 7 6 62 - 34 70
4.
Монако
 Заявка 34 19 7 8 68 - 51 64
5.
Лилль
 Заявка 34 17 8 9 60 - 41 59
6.
Лион
 Заявка 34 16 8 10 57 - 41 56
7.
Ренн
 Заявка 34 17 5 12 56 - 38 56
8.
Ницца
 Заявка 34 13 12 9 42 - 32 51
9.
Лорьян
 Заявка 34 14 9 11 48 - 46 51
10.
Реймс
 Заявка 35 12 14 9 42 - 37 50
11.
Клермон
 Заявка 34 14 8 12 37 - 44 50
12.
Монпелье
 Заявка 34 13 4 17 56 - 57 43
13.
Тулуза
 Заявка 34 12 6 16 48 - 55 42
14.
Брест
 Заявка 34 8 11 15 38 - 50 35
15.
Страсбург
 Заявка 34 8 11 15 46 - 55 35
16.
Осер
 Заявка 34 8 10 16 32 - 56 34
17.
Нант
 Заявка 34 6 14 14 35 - 50 32
18.
Аяччо
 Заявка 34 6 5 23 22 - 61 23
19.
Труа
 Заявка 34 4 10 20 42 - 73 22
20.
Анже
 Заявка 34 3 5 26 28 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 18 16 1 1 38 - 13 49
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Лион
 Заявка 17 8 5 4 29 - 18 29
7.
Реймс
 Заявка 17 8 5 4 25 - 18 29
8.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
9.
Лорьян
 Заявка 17 8 4 5 23 - 17 28
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Ницца
 Заявка 17 6 6 5 21 - 17 24
12.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
13.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Осер
 Заявка 17 5 7 5 16 - 23 22
15.
Нант
 Заявка 17 4 8 5 19 - 23 20
16.
Брест
 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 17 1 9 7 17 - 28 12
19.
Аяччо
 Заявка 17 3 3 11 9 - 25 12
20.
Анже
 Заявка 18 2 3 13 18 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 17 13 1 3 41 - 13 40
2.
Марсель
 Заявка 17 12 3 2 31 - 13 39
3.
Монако
 Заявка 17 10 5 2 32 - 20 35
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 17 7 5 5 21 - 17 26
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 17 6 4 7 24 - 18 22
10.
Реймс
 Заявка 18 4 9 5 17 - 19 21
11.
Монпелье
 Заявка 17 6 2 9 30 - 32 20
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 2 9 22 - 29 20
13.
Ренн
 Заявка 17 4 5 8 19 - 24 17
14.
Страсбург
 Заявка 17 4 5 8 24 - 30 17
15.
Брест
 Заявка 18 3 6 9 18 - 27 15
16.
Нант
 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 24 (4)
Лион Ляказетт Александр 24 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Ланс Опенда Лои 19 (3)
Реймс Балогун Фоларин 19 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Брест Лис-Мелу Пьерр 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    После классного второго тайма Ланс совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Фол, нарушение
    95'
    Медина Факундо из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Фоке Томас.
  • 95'
    Контроль мяча: Ланс: 40%, Реймс: 60%.
  • 94'
    Сотока Флориан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Фол, нарушение
    94'
    Судья сигнализирует, что Айдара Массадио из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Valentin Atangana Edoa
  • 93'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Фоларин Балогун из команды Реймс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 90'
      Фоке Томас из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 90'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: Ланс: 41%, Реймс: 59%.
    • 90'
      Фофана Секо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Реймс контролирует мяч.
    • 89'
      Тактическая замена. Томассон Адриен уходит с поля и его заменяет Давид Коста
    • Фол, нарушение
      88'
      Mohamed Toure наказан за толчок Самба Брис
    • 88'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Айдара Массадио из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      88'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 87'
      Фофана Секо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 87'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 87'
      Айдара Массадио из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Томассон Адриен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Томассон Адриен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      86'
      Зенели Арбер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Тактическая замена. Бузи Максим уходит с поля и его заменяет Mohamed Toure
    • 86'
      Тактическая замена. Каюсте Йенс уходит с поля и его заменяет Valentin Atangana Edoa
    • 85'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Ланс: 42%, Реймс: 58%.
    • Угловой
      85'
      Ито Дзюня из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 84'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 84'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 84'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 84'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 84'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 83'
      Томассон Адриен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      83'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 83'
      Сотока Флориан выиграл воздушное противоборство у Абдельамид Юнис.
    • 83'
      Сотока Флориан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      83'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 82'
      Абдул-Самед Салис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 82'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Офсайд
      82'
      Айдара Массадио из команды Ланс в офсайде
    • 82'
      Франковски Пшемыслав пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      80'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 80'
      Контроль мяча: Ланс: 43%, Реймс: 57%.
    • Фол, нарушение
      79'
      Сирхейс Кай из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Гради Жонатан пострадал.
    • 79'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 78'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 78'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 78'
      Тактическая замена. Опенда Лои уходит с поля и его заменяет Онана Жан
    • 77'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      77'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 76'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 76'
      Ито Дзюня создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • Угловой
      76'
      Ито Дзюня из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 76'
      Абдул-Самед Салис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 76'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 76'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • Фол, нарушение
      75'
      Фоке Томас задерживает мяч рукой
    • 75'
      Контроль мяча: Ланс: 43%, Реймс: 57%.
    • 74'
      Тактическая замена. Матусива Азор уходит с поля и его заменяет Сирхейс Кай
    • 74'
      Тактическая замена. Флипс Алексис уходит с поля и его заменяет Зенели Арбер
    • Желтая карточка
      74'
      Фоларин Балогун получает желтую карточку за нырок
    • Фол, нарушение
      74'
      НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Фоларин Балогун нырнул в штрафной. Спорно!
    • 74'
      После проверки VAR рефери поменял решение - Реймс не будет бить пенальти!
    • 74'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      73'
      ПЕНАЛЬТИ! - Самба Брис из команды Ланс нарушает правила против Фоларин Балогун.
    • 72'
      Реймс начинает контратаку
    • 72'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 71'
      Томассон Адриен из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      71'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 70'
      Контроль мяча: Ланс: 43%, Реймс: 57%.
    • 70'
      Тактическая замена. Мачадо Дейвер уходит с поля и его заменяет Айдара Массадио
    • 69'
      Матусива Азор из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 69'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 69'
      Медина Факундо успешно блокирует удар.
    • 68'
      Каюсте Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 68'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Желтая карточка
      67'
      Флипс Алексис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      67'
      Судья сигнализирует, что Флипс Алексис из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Опенда Лои
    • 67'
      Ланс начинает контратаку
    • 67'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 66'
      Сегодняшная посещаемость составляет 37701 болельщиков
    • 66'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 65'
      Контроль мяча: Ланс: 44%, Реймс: 56%.
    • 65'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 65'
      Абдельамид Юнис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Бузи Максим из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      65'
      Ито Дзюня из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 64'
      Самба Брис ослабляет давление, выбив мяч.
    • Фол, нарушение
      64'
      Судья сигнализирует, что Опенда Лои из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Абдельамид Юнис
    • 64'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 64'
      Фофана Секо выиграл воздушное противоборство у Матусива Азор.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 63'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 63'
      Гради Жонатан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 63'
      Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 62'
      Сотока Флориан из команды Ланс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 62'
      Франковски Пшемыслав из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      61'
      Бузи Максим из команды Реймс заходит слишком далеко, он валит Мачадо Дейвер.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 60'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 60'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      60'
      Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 60'
      Контроль мяча: Ланс: 45%, Реймс: 55%.
    • 60'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 60'
      Медина Факундо успешно блокирует удар.
    • 60'
      Фоларин Балогун нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Реймс контролирует мяч.
    • 58'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 58'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 57'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Фантастический гол, где все сам сделал Фофана Секо!
    • 55'
      Мачадо Дейвер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      55'
      Г О О О О Л - Фофана Секо забивает с правой ноги!
    • 55'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 55'
      Контроль мяча: Ланс: 44%, Реймс: 56%.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Опенда Лои
    • 54'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 54'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Матусива Азор из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • Фол, нарушение
      53'
      Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 53'
      Фоларин Балогун пробует нанести удар издали, но Брис Самба ловит мяч
    • 53'
      Манетси Маршал из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      52'
      Франковски Пшемыслав совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      52'
      Безумный фол. Франковски Пшемыслав грубо играет против соперника. Пострадал Каюсте Йенс
    • 51'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Реймс контролирует мяч.
    • 51'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 50'
      Контроль мяча: Ланс: 45%, Реймс: 55%.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Опенда Лои. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 49'
      Ланс контролирует мяч.
    • 49'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 48'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 48'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 48'
      Каюсте Йенс из команды Реймс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 47'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Опенда Лои. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Сотока Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Контроль мяча: Ланс: 45%, Реймс: 55%.
    • 48'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      47'
      Бузи Максим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Бузи Максим ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Реймс контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Ланс: 45%, Реймс: 55%.
    • 44'
      Фоларин Балогун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Ланс контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      43'
      Каюсте Йенс из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Медина Факундо пострадал.
    • 43'
      Реймс пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Мачадо Дейвер из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ито Дзюня
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 41'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Ланс: 46%, Реймс: 54%.
    • 40'
      Команда Ланс сравняла счет! Игра продолжается!
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О О Л - Франковски Пшемыслав из команды Ланс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Йеванн Диуф прыгнул вправо!
    • 39'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Ланс пробьет пенальти!
    • 39'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • Фол, нарушение
      38'
      ПЕНАЛЬТИ! - Агбаду Эммануэль сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Томассон Адриен. Игроки уже окружили судью.
    • 38'
      Ланс пытается что-то создать.
    • Желтая карточка
      37'
      Абдельамид Юнис получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      37'
      Безумный фол. Абдельамид Юнис грубо играет против соперника. Пострадал Фофана Секо
    • 37'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 36'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 36'
      Флипс Алексис нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 36'
      Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 36'
      Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Ланс контролирует мяч.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 35'
      Контроль мяча: Ланс: 48%, Реймс: 52%.
    • 35'
      Шанс! Ито Дзюня из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • 34'
      Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 34'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 33'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 32'
      Реймс контролирует мяч.
    • 31'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • Угловой
      30'
      Флипс Алексис из команды Реймс разыграл угловой с левого угла.
    • 30'
      Франковски Пшемыслав ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Ланс: 52%, Реймс: 48%.
    • 30'
      Томассон Адриен нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.
    • 30'
      Абдул-Самед Салис из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      29'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 29'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 27'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • Фол, нарушение
      27'
      Каюсте Йенс наказан за толчок Томассон Адриен
    • 26'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 26'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 25'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Реймс: 45%.
    • 24'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 24'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Фоларин Балогун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Ланс контролирует мяч.
    • 23'
      Команда Реймс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      23'
      'Г О О О О О Л - Фоларин Балогун из команды Реймс забивает с пенальти! Он пробил правой. Брис Самба был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 21'
      После проверки VAR судья не изменил решения - Реймс пробьет пенальти!
    • 21'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 20'
      Контроль мяча: Ланс: 55%, Реймс: 45%.
    • 19'
      УДАЛЕНИЕ! - После фола последней надежды Дансо Кевин удален с поля!
    • Фол, нарушение
      19'
      ПЕНАЛЬТИ! - Дансо Кевин сфолил. Одиннадцатиметровый заработал Манетси Маршал. Игроки уже окружили судью.
    • 19'
      Матусива Азор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Фоке Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Реймс контролирует мяч.
    • 16'
      Хорошую попытку сделал Каюсте Йенс. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 16'
      Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Ланс: 58%, Реймс: 42%.
    • Фол, нарушение
      15'
      Фоке Томас наказан за толчок Франковски Пшемыслав
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Манетси Маршал
    • 13'
      Ланс контролирует мяч.
    • 12'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 12'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 12'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Реймс начинает контратаку
    • 11'
      Диуф Йеванн из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 10'
      Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Ланс: 67%, Реймс: 33%.
    • 9'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 9'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 8'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Томассон Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      7'
      Судья сигнализирует, что Манетси Маршал из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
    • 7'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 7'
      Шанс! Агбаду Эммануэль из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      7'
      Ито Дзюня из команды Реймс подал угловой справа.
    • 7'
      Фофана Секо успешно блокирует удар.
    • 6'
      Ито Дзюня нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Реймс начинает контратаку
    • 6'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Каюсте Йенс из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Франковски Пшемыслав
    • 5'
      Контроль мяча: Ланс: 69%, Реймс: 31%.
    • 5'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 4'
      Опенда Лои пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем
    • 4'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе
    • 3'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 3'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Фоке Томас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Ланс контролирует мяч.
    • 1'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Ланс 86.8% (112)
    X 10.1% (13)
    Реймс 3.1% (4)
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    Где смотреть матч Ланс 2:1 Реймс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ланс 2:1 Реймс

    Исход игры
    Ланс
    86.8% (112)
    Ничья
    10.1% (13)
    Реймс
    3.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.77% (58)
    Меньше
    53.23% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    54.03% (67)
    Нет
    45.97% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Ланс
    35.7% (46)
    2:0 Ланс
    24.8% (32)
    1:0 Ланс
    17.1% (22)
    1:1 Ничья
    8.5% (11)
    3:1 Ланс
    3.1% (4)
    1:2 Реймс
    2.3% (3)
    4:1 Ланс
    1.6% (2)
    3:0 Ланс
    1.6% (2)
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