Тур: 32. Стадион: Municipal de Barcelos.
3:1
Конец матча
0'
1:0
38' ГолФрансиско Мартинес
1:1
55' ГолПерес Себастьян
63' Желтая карточкаФеррейра Филипе
2:1
64' ГолФрансиско Мартинес
64' Желтая карточкаПерес Себастьян
64' Желтая карточкаБракалли Рафаэл
65' Красная карточкаПети Арманду
69' Желтая карточкаТиба Педру
69' Желтая карточкаАгра Салвадор
74' Желтая карточкаКарраса Моура
76' Желтая карточкаБоженик Роберт
78' Желтая карточкаНжие Юсуфа
3:1
85' ПенальтиМурило Коста
90' Желтая карточкаГомес Энрике
90'+11
Ход матча
38'
55'
63'
64'
64'
64'
65'
69'
69'
74'
76'
77'
78'
85'
3:1
90'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
72
Араужу
Томаш
19
Марин
Адриан
25
Тиба
Педру
14
Уилсон
Роан
77
Мурило
Коста
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
- Защитник
-
72 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
-
55 Гомес ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
26 RubenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Босельи ХуанПолузащитник
-
29 Depu
-
-
Главный тренер: Daniel Sousa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
77 Сантос ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Petit
История личных встреч
Жил Висенте
Боавишта
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.17
Среднее время на гол
64
77
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.18
0.91
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
99
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франсиско Мартинес
|16 (3)
|0.5
|Мурило Коста
|5 (2)
|0.16
|Карвалью Витор
|3
|0.09
|Алипур Али
|2
|0.06
|Араужу Томаш
|1
|0.03
|Ауашерия Билель
|1
|0.03
|Босельи Хуан
|1
|0.03
|Тиба Педру
|1
|0.03
|Фудзимото Канья
|0
|0
|Карраса Моура
|0
|0
|Фильо Жозе Карлос
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
|Сантана Элдер
|0
|0
|Буэно Матеус
|0
|0
|Depu
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нжие Юсуфа
|12 (1)
|0.38
|Мангаш Рикарду
|4
|0.13
|Лоуренсу Бруну II
|4 (1)
|0.13
|Сассо Венсан
|4
|0.13
|Агра Салвадор
|3
|0.09
|Боженик Роберт
|2
|0.06
|Перес Себастьян
|2
|0.06
|Martim Tavares
|2
|0.06
|Горре Кенджи
|1
|0.03
|Макута Гайус
|1
|0.03
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.03
|Ватай Масаки
|1
|0.03
|Мальейру Педро
|0
|0
|Камара Ибраима III
|0
|0
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Абаскаль Родриго
|0
|0
|Хамаче Янис
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карвалью Витор
|10
|1
|Абурджания Георгий
|6
|0
|Марин Адриан
|4
|1
|Тиба Педру
|5
|0
|Араужу Томаш
|5
|0
|Кунья Лукас
|5
|0
|Фильо Жозе Карлос
|4
|0
|Франсиско Мартинес
|4
|0
|Ауашерия Билель
|4
|0
|Карраса Моура
|4
|0
|Рубен Мигель
|4
|0
|Босельи Хуан
|4
|0
|Гомес Энрике
|3
|0
|Вильодрес Кевин
|3
|0
|Крицюк Станислав
|2
|0
|Алипур Али
|2
|0
|Эндрю
|1
|0
|Перейра Габриэл
|1
|0
|Симоэш Андре
|1
|0
|Сантана Элдер
|1
|0
|Фудзимото Канья
|1
|0
|Мурило Коста
|1
|0
|Буэно Матеус
|1
|0
|Depu
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэннон Реджи
|8
|2
|Перес Себастьян
|9
|1
|Макута Гайус
|9
|0
|Лоуренсу Бруну II
|9
|0
|Абаскаль Родриго
|7
|1
|Агра Салвадор
|6
|0
|Сассо Венсан
|6
|0
|Нжие Юсуфа
|6
|0
|Мальейру Педро
|6
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|6
|0
|Камара Ибраима III
|4
|1
|Мангаш Рикарду
|4
|1
|Боженик Роберт
|5
|0
|Горре Кенджи
|4
|0
|Ватай Масаки
|2
|1
|Феррейра Филипе
|3
|0
|Пети Арманду
|1
|1
|Бракалли Рафаэл
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Martim Tavares
|1
|0
|Joel da Silva
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Боавишта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
11
Жил Висенте
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Боавишта
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
22
10
Волевые поражения
10
20
Жил Висенте
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
47% (15)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Боавишта
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
24
12
Волевые поражения
15
31
Голы по времени матча
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
0
0%
3
18%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
6
43%
1
6%
76-90
Пропущено
14
31
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
1
7%
1
3%
1-15
2
14%
5
16%
16-30
3
21%
2
6%
31-45
1
7%
7
23%
46-60
3
21%
5
16%
61-75
4
29%
11
35%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
1
6%
3
14%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
25%
4
19%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
25%
4
19%
76-90
Пропущено
27
21
17 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
5
19%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
7
26%
2
10%
31-45
7
26%
6
29%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
1
4%
7
33%
76-90
Забито
30
38
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
13 Не забивали 9
1
3%
6
16%
1-15
6
20%
4
11%
16-30
5
17%
6
16%
31-45
5
17%
9
24%
46-60
3
10%
8
21%
61-75
10
33%
5
13%
76-90
Пропущено
41
52
23 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 38
21 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
6
15%
3
6%
1-15
7
17%
7
13%
16-30
10
24%
4
8%
31-45
8
20%
13
25%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
5
12%
18
35%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3
Боавишта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1
Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2
Результаты матчей
Жил Висенте
Боавишта
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
3:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 22%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
412
610
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
511
511
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
239
923
1121
230
329
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Дельгадо Хуан III
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 3:1 Боавишта
Исход игры
Жил Висенте
38% (46)
Ничья
38% (46)
Боавишта
24% (29)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (42)
Меньше
64.71% (77)
Обе команды забьют
Да
68.07% (81)
Нет
31.93% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (39)
2:1 Жил Висенте
18.2% (22)
1:0 Жил Висенте
15.7% (19)
1:2 Боавишта
14.9% (18)
0:1 Боавишта
7.4% (9)
0:0 Ничья
4.1% (5)
2:0 Жил Висенте
2.5% (3)
0:2 Боавишта
1.7% (2)
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