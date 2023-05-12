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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Жил Висенте
3:1
Конец матча
Боавишта
0'
1:0
38' Гол
Франсиско Мартинес
1:1
55' Гол
Перес Себастьян
63' Желтая карточка
Феррейра Филипе
2:1
64' Гол
Франсиско Мартинес
64' Желтая карточка
Перес Себастьян
64' Желтая карточка
Бракалли Рафаэл
65' Красная карточка
Пети Арманду
69' Желтая карточка
Тиба Педру
69' Желтая карточка
Агра Салвадор
74' Желтая карточка
Карраса Моура
76' Желтая карточка
Боженик Роберт
78' Желтая карточка
Нжие Юсуфа
3:1
85' Пенальти
Мурило Коста
90' Желтая карточка
Гомес Энрике
90'+11

Ход матча

38'
Франсиско Мартинес
(Фудзимото Канья)
1:0
55'
1:1
Перес Себастьян
(Феррейра Филипе)
61'
Абурджания Георгий
Уилсон Роан
 
63'
 
Феррейра Филипе
64'
Франсиско Мартинес
(Мурило Коста)
2:1
64'
 
Перес Себастьян
64'
 
Бракалли Рафаэл
65'
 
Пети Арманду
69'
Тиба Педру
 
69'
 
Агра Салвадор
74'
Карраса Моура
 
74'
 
Агра Салвадор
Феррейра Филипе
74'
 
Нжие Юсуфа
Горре Кенджи
76'
 
Боженик Роберт
77'
Ruben
Тиба Педру
 
77'
Вильодрес Кевин
Ауашерия Билель
 
78'
 
Нжие Юсуфа
85'
Мурило Коста
3:1
86'
 
Камара Ибраима
Перес Себастьян
86'
 
Martim Tavares
Боженик Роберт
90'
Depu
Франсиско Мартинес
 
90'
Гомес Энрике
Марин Адриан
 
90'
Гомес Энрике
 
Прогнозы 121
Жил Висенте 38% (46)
X 38% (46)
Боавишта 24% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
15
Карраса
Моура
72
Араужу
Томаш
13
Перейра
Габриэл
19
Марин
Адриан
25
Тиба
Педру
14
Уилсон
Роан
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
7
Ауашерия
Билель
9
Франсиско
Мартинес
1
Бракалли
Рафаэл
79
Мальейру
Педро
2
Кэннон
Реджи
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
7
Горре
Кенджи
8
Лоуренсу
Бруну
II
19
Мангаш
Рикарду
9
Боженик
Роберт
Жил Висенте
4-2-3-1
Боавишта
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Боавишта

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ГЛ
0:1
ГЛ
2:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.17

Среднее время на гол

64
77

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.18
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
99

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франсиско Мартинес 16 (3) 0.5
Мурило Коста 5 (2) 0.16
Карвалью Витор 3 0.09
Алипур Али 2 0.06
Араужу Томаш 1 0.03
Ауашерия Билель 1 0.03
Босельи Хуан 1 0.03
Тиба Педру 1 0.03
Фудзимото Канья 0 0
Карраса Моура 0 0
Фильо Жозе Карлос 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Сантана Элдер 0 0
Буэно Матеус 0 0
Depu 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нжие Юсуфа 12 (1) 0.38
Мангаш Рикарду 4 0.13
Лоуренсу Бруну II 4 (1) 0.13
Сассо Венсан 4 0.13
Агра Салвадор 3 0.09
Боженик Роберт 2 0.06
Перес Себастьян 2 0.06
Martim Tavares 2 0.06
Горре Кенджи 1 0.03
Макута Гайус 1 0.03
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.03
Ватай Масаки 1 0.03
Мальейру Педро 0 0
Камара Ибраима III 0 0
Феррейра Филипе 0 0
Абаскаль Родриго 0 0
Хамаче Янис 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карвалью Витор 10 1
Абурджания Георгий 6 0
Марин Адриан 4 1
Тиба Педру 5 0
Араужу Томаш 5 0
Кунья Лукас 5 0
Фильо Жозе Карлос 4 0
Франсиско Мартинес 4 0
Ауашерия Билель 4 0
Карраса Моура 4 0
Рубен Мигель 4 0
Босельи Хуан 4 0
Гомес Энрике 3 0
Вильодрес Кевин 3 0
Крицюк Станислав 2 0
Алипур Али 2 0
Эндрю 1 0
Перейра Габриэл 1 0
Симоэш Андре 1 0
Сантана Элдер 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Мурило Коста 1 0
Буэно Матеус 1 0
Depu 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кэннон Реджи 8 2
Перес Себастьян 9 1
Макута Гайус 9 0
Лоуренсу Бруну II 9 0
Абаскаль Родриго 7 1
Агра Салвадор 6 0
Сассо Венсан 6 0
Нжие Юсуфа 6 0
Мальейру Педро 6 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 6 0
Камара Ибраима III 4 1
Мангаш Рикарду 4 1
Боженик Роберт 5 0
Горре Кенджи 4 0
Ватай Масаки 2 1
Феррейра Филипе 3 0
Пети Арманду 1 1
Бракалли Рафаэл 2 0
Сантос Луис 1 0
Вукотич Илия 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Martim Tavares 1 0
Joel da Silva 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Боавишта
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
11
Жил Висенте
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
63% (10)
25% (4)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Боавишта
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

22
10

Волевые поражения

10
20
Жил Висенте
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (13)
47% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Боавишта
24%
76%
6 побед 19 поражений
Первый тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

24
12

Волевые поражения

15
31

Голы по времени матча

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
0
0%
3
18%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
3
18%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
6
43%
1
6%
76-90

Пропущено

14
31
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 23
8 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 15
1
7%
1
3%
1-15
2
14%
5
16%
16-30
3
21%
2
6%
31-45
1
7%
7
23%
46-60
3
21%
5
16%
61-75
4
29%
11
35%
76-90

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
1
6%
3
14%
1-15
4
25%
3
14%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
4
25%
4
19%
46-60
2
13%
4
19%
61-75
4
25%
4
19%
76-90

Пропущено

27
21
17 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 15
13 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
5
19%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
7
26%
2
10%
31-45
7
26%
6
29%
46-60
2
7%
2
10%
61-75
1
4%
7
33%
76-90

Забито

30
38
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 15
13 Не забивали 9
1
3%
6
16%
1-15
6
20%
4
11%
16-30
5
17%
6
16%
31-45
5
17%
9
24%
46-60
3
10%
8
21%
61-75
10
33%
5
13%
76-90

Пропущено

41
52
23 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 38
21 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 26
6
15%
3
6%
1-15
7
17%
7
13%
16-30
10
24%
4
8%
31-45
8
20%
13
25%
46-60
5
12%
7
13%
61-75
5
12%
18
35%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0 Брага - Жил Висенте 1:0
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Порту - Жил Висенте 1:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Каза Пиа - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Порту - Жил Висенте 2:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3
Боавишта
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1
Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Боавишта - Шавиш 1:1 Брага - Боавишта 1:0 Боавишта - Жил Висенте 1:0 Академику Визеу - Боавишта 2:1 Боавишта - Бордо 0:2

Результаты матчей

Жил Висенте
Боавишта

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
3:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 22%
3:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
1
12 раз 38%
0
9 раз 28%
2
8 раз 25%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
23
9
9
23
1.5
11
21
2
30
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 31 26 2 3 72 - 17 80
2.
Порту
 31 24 4 3 64 - 19 76
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 31 21 4 6 65 - 28 67
5.
Арока
 31 13 9 9 33 - 35 48
6.
Витория Гимарайнш
 31 14 5 12 32 - 36 47
7.
Шавиш
 31 11 10 10 32 - 35 43
8.
Фамаликан
 31 13 3 15 35 - 41 42
9.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
10.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
11.
Визела
 31 11 6 14 33 - 35 39
12.
Риу Аве
 31 10 9 12 33 - 37 39
13.
Портимоненсе
 31 10 4 17 24 - 40 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 31 6 5 20 29 - 58 23
17.
Пасуш де Феррейра
 31 5 5 21 23 - 56 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
13.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
2.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 15 4 2 9 16 - 26 14
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Дельгадо Хуан III 12
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Фудзимото Канья сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Франсиско Мартинес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Жил Висенте 38% (46)
    X 38% (46)
    Боавишта 24% (29)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Жил Висенте 3:1 Боавишта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 3:1 Боавишта

    Исход игры
    Жил Висенте
    38% (46)
    Ничья
    38% (46)
    Боавишта
    24% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.29% (42)
    Меньше
    64.71% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    68.07% (81)
    Нет
    31.93% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (39)
    2:1 Жил Висенте
    18.2% (22)
    1:0 Жил Висенте
    15.7% (19)
    1:2 Боавишта
    14.9% (18)
    0:1 Боавишта
    7.4% (9)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    2:0 Жил Висенте
    2.5% (3)
    0:2 Боавишта
    1.7% (2)
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