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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 2475
Шавиш
2:0
Конец матча
Пасуш де Феррейра
0'
33' Желтая карточка
Бернарду Паулу
42' Вторая желтая карточка
Бернарду Паулу
1:0
52' Гол
Обиора Нванкво
2:0
79' Гол
Тейшейра Жоау II
90' Желтая карточка
Тьяго Рибейро
90' Желтая карточка
Антунеш Виторину
90'+6

Ход матча

33'
 
Бернарду Паулу
42'
 
Бернарду Паулу
52'
Обиора Нванкво
(Соуза Бернардо)
1:0
62'
 
Зе Уилтон
Буцке Адриан
71'
Коррея Жоау
Витория Стивен
 
72'
Педру Жоау II
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
74'
 
Инфанде Эрнани
Пиреш Руй
74'
 
Тьяго Рибейро
Гайтан Николас
74'
 
Гедеш Алешандре
Томас Найджел
79'
Тейшейра Жоау II
2:0
80'
Жуниньо VI
Соуза Бернардо
 
80'
Euller II
Эрнандес Эктор
 
84'
Сингх Лютер
Ланга Бруну
 
90'
 
Тьяго Рибейро
90'
 
Антунеш Виторину
Прогнозы 117
Шавиш 69.2% (81)
X 16.2% (19)
Пасуш де Феррейра 14.5% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
26
Понк
Карлуш
19
Витория
Стивен
5
Ланга
Бруну
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
40
Обиора
Нванкво
17
Абасс
Исса
10
Тейшейра
Жоау
II
73
Соуза
Бернардо
23
Эрнандес
Эктор
II
28
Марафона
Карлош
21
Силва
Хорхе
3
Лима
Нуно
25
Маракас
5
Антунеш
Виторину
26
Пиреш
Руй
6
Холсгров
Джордан
10
Гайтан
Николас
55
Бернарду
Паулу
7
Томас
Найджел
17
Буцке
Адриан
Шавиш
4-2-3-1
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1

История личных встреч

Шавиш
Пасуш де Феррейра

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ТМС
0:0
К
1:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.67

Среднее время на гол

75
135

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
120

Бомбардиры внутри турнира

Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витория Стивен 7 (5) 0.22
Эрнандес Эктор II 6 0.19
Тейшейра Жоау II 5 (2) 0.16
Жуниньо VI 4 0.13
Абасс Исса 4 0.13
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.06
Батчи Жоау 1 0.03
Jony Arriba 1 0.03
Обиора Нванкво 1 0.03
Euller II 1 0.03
Алвес Даниэль 1 0.03
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буцке Адриан 6 (1) 0.19
Гайтан Николас 3 0.09
Томас Найджел 3 0.09
Бернарду Паулу 2 0.06
Холсгров Джордан 2 0.06
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.06
Антунеш Виторину 1 (1) 0.03
Зе Уилтон 1 0.03
Джало Матшу 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Лима Нуно 1 0.03
Карлос Луис 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Fabio da Silva2 0 0

Карточки

Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 15 1
Тейшейра Жоау II 7 1
Монте Нелсон 7 0
Витория Стивен 5 1
Euller II 6 0
Абасс Исса 6 0
Ланга Бруну 6 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 1
Понк Карлуш 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Витор Пауло 4 0
Педру Жоау II 4 0
Сингх Лютер 4 0
Силла Хабиб 4 0
Круз Сандру 3 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Сарр Сиди 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Обиора Нванкво 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0
Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антунеш Виторину 11 1
Джало Матшу 11 1
Дельгадо Хуан III 12 0
Холсгров Джордан 9 1
Маракас 6 2
Пиреш Руй 9 0
Лима Нуно 6 1
Марафона Карлош 5 1
Зе Уилтон 4 1
Бернарду Паулу 3 1
Карлос Луис 4 0
Буцке Адриан 2 1
Гайтан Николас 3 0
Феригра Эрик 3 0
Томас Найджел 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Тьяго Рибейро 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Каики 1 0

Результаты матчей

Шавиш
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Пасуш де Феррейра
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

8
9
Шавиш
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Пасуш де Феррейра
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

12
27

Волевые поражения

13
5
Шавиш
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Пасуш де Феррейра
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

14
29

Волевые поражения

21
14

Голы по времени матча

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
6
32%
4
27%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
16%
2
13%
76-90

Пропущено

17
24
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
12%
3
13%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
6
25%
31-45
2
12%
6
25%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
4
24%
5
21%
76-90

Забито

14
12
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
5
36%
4
33%
61-75
6
43%
1
8%
76-90

Пропущено

19
30
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
16%
3
10%
1-15
4
21%
3
10%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
6
32%
7
23%
76-90

Забито

33
27
12 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
3
9%
1
4%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
7
21%
6
22%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
7
21%
7
26%
61-75
9
27%
3
11%
76-90

Пропущено

36
54
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 29
5
14%
6
11%
1-15
8
22%
6
11%
16-30
5
14%
10
19%
31-45
4
11%
12
22%
46-60
4
11%
8
15%
61-75
10
28%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шавиш
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1
Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1

Результаты матчей

Шавиш
Пасуш де Феррейра

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шавиш
Пасуш де Феррейра

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
2
14
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
9
7
5
11
1.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
9
0.5
Больше Меньше
17
15
10
22
1.5
5
27
1
31
2.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 3:1 32 27 2 3 75 - 18 83
2.
Порту
 31 24 4 3 64 - 19 76
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 31 21 4 6 65 - 28 67
5.
Арока
 31 13 9 9 33 - 35 48
6.
Витория Гимарайнш
 31 14 5 12 32 - 36 47
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
10.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 31 10 9 12 33 - 37 39
13.
Портимоненсе
 1:3 32 10 4 18 25 - 43 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 31 6 5 20 29 - 58 23
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 3:1 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 1:3 16 6 3 7 14 - 17 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 3:1 16 13 1 2 30 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 1:3 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    94'
    Антунеш Виторину получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Tiago Ribeiro получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Bruno Langa уходит с поля. Сингх Лютер выходит вместо него
  • 80'
    Эрнандес Эктор II уходит с поля. Euller выходит вместо него
  • 80'
    Бернардо Соуза уходит с поля. Жуниньо VI выходит вместо него
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Тейшейра Жоау II бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Бернарду Паулу получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      33'
      Бернарду Паулу получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 117
    Шавиш 69.2% (81)
    X 16.2% (19)
    Пасуш де Феррейра 14.5% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Шавиш 2:0 Пасуш де Феррейра онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шавиш 2:0 Пасуш де Феррейра

    Исход игры
    Шавиш
    69.2% (81)
    Ничья
    16.2% (19)
    Пасуш де Феррейра
    14.5% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.91% (39)
    Меньше
    66.09% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    45.22% (52)
    Нет
    54.78% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Шавиш
    38.5% (45)
    2:1 Шавиш
    21.4% (25)
    1:1 Ничья
    12% (14)
    1:2 Пасуш де Феррейра
    10.3% (12)
    2:0 Шавиш
    7.7% (9)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:1 Пасуш де Феррейра
    2.6% (3)
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