Тур: 32. Стадион: Мануэль Бранку Тейшейра. Зрители: 2475
2:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаБернарду Паулу
42' Вторая желтая карточкаБернарду Паулу
1:0
52' ГолОбиора Нванкво
2:0
79' ГолТейшейра Жоау II
90' Желтая карточкаТьяго Рибейро
90' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
90'+6
Ход матча
33'
42'
52'
1:0
79'
2:0
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Понк
Карлуш
17
Абасс
Исса
21
Силва
Хорхе
25
Маракас
26
Пиреш
Руй
17
Буцке
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Круз СандруЗащитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Жуниньо VIНападающий
- Нападающий
-
-
16 Euller II
-
Главный тренер: Кампелос Витор
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Силва ХорхеЗащитник
- Защитник
-
25 МаракасЗащитник
- Защитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Буцке АдрианНападающий
- Запасные игроки
-
98 Векич ИгорВратарь
-
20 Бастос ЛуишЗащитник
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Mauro Couto
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
История личных встреч
Шавиш
Пасуш де Феррейра
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.67
Среднее время на гол
75
135
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
120
Бомбардиры внутри турнира
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витория Стивен
|7 (5)
|0.22
|Эрнандес Эктор II
|6
|0.19
|Тейшейра Жоау II
|5 (2)
|0.16
|Жуниньо VI
|4
|0.13
|Абасс Исса
|4
|0.13
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.06
|Батчи Жоау
|1
|0.03
|Jony Arriba
|1
|0.03
|Обиора Нванкво
|1
|0.03
|Euller II
|1
|0.03
|Алвес Даниэль
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буцке Адриан
|6 (1)
|0.19
|Гайтан Николас
|3
|0.09
|Томас Найджел
|3
|0.09
|Бернарду Паулу
|2
|0.06
|Холсгров Джордан
|2
|0.06
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.06
|Антунеш Виторину
|1 (1)
|0.03
|Зе Уилтон
|1
|0.03
|Джало Матшу
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Лима Нуно
|1
|0.03
|Карлос Луис
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
|Fabio da Silva2
|0
|0
Карточки
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|15
|1
|Тейшейра Жоау II
|7
|1
|Монте Нелсон
|7
|0
|Витория Стивен
|5
|1
|Euller II
|6
|0
|Абасс Исса
|6
|0
|Ланга Бруну
|6
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|1
|Понк Карлуш
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Педру Жоау II
|4
|0
|Сингх Лютер
|4
|0
|Силла Хабиб
|4
|0
|Круз Сандру
|3
|0
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Сарр Сиди
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Обиора Нванкво
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антунеш Виторину
|11
|1
|Джало Матшу
|11
|1
|Дельгадо Хуан III
|12
|0
|Холсгров Джордан
|9
|1
|Маракас
|6
|2
|Пиреш Руй
|9
|0
|Лима Нуно
|6
|1
|Марафона Карлош
|5
|1
|Зе Уилтон
|4
|1
|Бернарду Паулу
|3
|1
|Карлос Луис
|4
|0
|Буцке Адриан
|2
|1
|Гайтан Николас
|3
|0
|Феригра Эрик
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Тьяго Рибейро
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Каики
|1
|0
Результаты матчей
Шавиш
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Пасуш де Феррейра
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
8
9
Шавиш
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Пасуш де Феррейра
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
12
27
Волевые поражения
13
5
Шавиш
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (13)
41% (13)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
41% (13)
38% (12)
Пасуш де Феррейра
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
14
29
Волевые поражения
21
14
Голы по времени матча
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 22
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
6
32%
4
27%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
2
11%
3
20%
61-75
3
16%
2
13%
76-90
Пропущено
17
24
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
12%
3
13%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
3
18%
6
25%
31-45
2
12%
6
25%
46-60
2
12%
1
4%
61-75
4
24%
5
21%
76-90
Забито
14
12
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
22 Не забивали 22
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
5
36%
4
33%
61-75
6
43%
1
8%
76-90
Пропущено
19
30
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
3
16%
3
10%
1-15
4
21%
3
10%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
2
11%
6
20%
46-60
2
11%
7
23%
61-75
6
32%
7
23%
76-90
Забито
33
27
12 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
3
9%
1
4%
1-15
2
6%
5
19%
16-30
7
21%
6
22%
31-45
5
15%
5
19%
46-60
7
21%
7
26%
61-75
9
27%
3
11%
76-90
Пропущено
36
54
18 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 32
15 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 29
5
14%
6
11%
1-15
8
22%
6
11%
16-30
5
14%
10
19%
31-45
4
11%
12
22%
46-60
4
11%
8
15%
61-75
10
28%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шавиш
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1 Шавиш - Бенфика 1:0
Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2 Шавиш - Порту 0:2
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1
Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1
Результаты матчей
Шавиш
Пасуш де Феррейра
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
9 раз 28%
2
9 раз 28%
3
1 раз 3%
0
15 раз 47%
1
12 раз 38%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шавиш
Пасуш де Феррейра
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
88
511
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
97
511
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
239
Больше Меньше
1715
1022
527
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|32
|27
|2
|3
|75 - 18
|83
|2.
|31
|24
|4
|3
|64 - 19
|76
|3.
|31
|23
|2
|6
|66 - 26
|71
|4.
|31
|21
|4
|6
|65 - 28
|67
|5.
|31
|13
|9
|9
|33 - 35
|48
|6.
|31
|14
|5
|12
|32 - 36
|47
|7.
|32
|12
|10
|10
|34 - 35
|46
|8.
|32
|13
|4
|15
|35 - 41
|43
|9.
|32
|11
|7
|14
|33 - 35
|40
|10.
|31
|11
|7
|13
|28 - 35
|40
|11.
|32
|11
|7
|14
|38 - 52
|40
|12.
|31
|10
|9
|12
|33 - 37
|39
|13.
|1:3
|32
|10
|4
|18
|25 - 43
|34
|14.
|32
|9
|7
|16
|31 - 40
|34
|15.
|31
|8
|4
|19
|26 - 46
|28
|16.
|31
|6
|5
|20
|29 - 58
|23
|17.
|32
|5
|5
|22
|23 - 58
|20
|18.
|31
|4
|7
|20
|22 - 50
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|15
|13
|0
|2
|39 - 10
|39
|3.
|15
|12
|1
|2
|38 - 9
|37
|4.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|5.
|16
|9
|3
|4
|17 - 12
|30
|6.
|16
|8
|5
|3
|22 - 20
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|21 - 17
|29
|8.
|16
|9
|1
|6
|19 - 15
|28
|9.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|12.
|1:3
|16
|6
|3
|7
|14 - 17
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|16.
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|16
|2
|2
|12
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|16
|13
|1
|2
|30 - 6
|40
|2.
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|3.
|16
|12
|0
|4
|34 - 18
|36
|4.
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|16
|6
|5
|5
|15 - 18
|23
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|21
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|12.
|1:3
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|15.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|5 - 21
|5
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шавиш 2:0 Пасуш де Феррейра
Исход игры
Шавиш
69.2% (81)
Ничья
16.2% (19)
Пасуш де Феррейра
14.5% (17)
Тотал 2.5
Больше
33.91% (39)
Меньше
66.09% (76)
Обе команды забьют
Да
45.22% (52)
Нет
54.78% (63)
Популярный счёт
1:0 Шавиш
38.5% (45)
2:1 Шавиш
21.4% (25)
1:1 Ничья
12% (14)
1:2 Пасуш де Феррейра
10.3% (12)
2:0 Шавиш
7.7% (9)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:1 Пасуш де Феррейра
2.6% (3)
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