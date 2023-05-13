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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 2717
Визела
0:0
Конец матча
Фамаликан
0'
40' Желтая карточка
Перейра Матеус
45' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
58' Желтая карточка
Моура Франсишку
71' Желтая карточка
Санка Леандру
76' Вторая желтая карточка
Санка Леандру
90' Желтая карточка
Friday Etim
90' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
90' Желтая карточка
Фонте Руй
90'+8
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
4
Фернандеш
Иванилду
5
Оливейра
Андерсон
16
Перейра
Матеус
20
Гарсия
Самуэль
10
Бондосо
Кико
34
Ортис
Педро
8
Гуззу
Рафаэл
79
Морейра
Нуну
9
Осмаич
Милутин
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
13
Отавио
Эдмилсон
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
97
Коломбатто
Сантьяго
77
Кастро
Пабло
7
Родригеш
Иву
10
Хайме
Иван
29
Кадис
Хондер
Визела
4-1-4-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Фамаликан

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
3:2
ВД
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 7 0.22
Гарсия Самуэль 3 (1) 0.09
Оливейра Андерсон 3 0.09
Гуззу Рафаэл 2 0.06
Зохи Кевин 2 0.06
Бондосо Кико 2 0.06
Friday Etim 2 0.06
Перейра Матеус 1 0.03
Мендес Алексис 1 0.03
Силва Томаш 1 0.03
Жулиан Игор 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Нейва Кристиан 1 0.03
Рашид Осама 1 0.03
Matias Lacava 1 0.03
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 8 (1) 0.25
Кадис Хондер 4 0.13
Родригеш Иву 2 (1) 0.06
Коломбатто Сантьяго 2 0.06
Моура Франсишку 2 0.06
Пенетра Алешандре 2 0.06
Юссуф Зейду 2 0.06
Миллан Алехандро 2 0.06
Санка Леандру 2 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Добре Алекс 1 0.03
Ассунсао Густаво 1 0.03
Фонте Руй 1 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Риччели 1 0.03
Кадиле Джуниор 1 0.03
Агиррегабириа Мартин 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 9 1
Оливейра Андерсон 8 1
Нейва Кристиан 9 0
Жулиан Игор 6 0
Гарсия Самуэль 6 0
Мендес Алексис 6 0
Клаудемир де Соуза 5 0
Перейра Матеус 5 0
Морейра Нуну 5 0
Фернандеш Иванилду 3 1
Силва Томаш 3 1
Вилсон Бруно 4 0
Осмаич Милутин 4 0
Рашид Осама 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Diego Rosa 2 0
Исаак Карлос 2 0
Ортис Педро 2 0
Бондосо Кико 2 0
Friday Etim 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Фелипе Луис IV 1 0
Alejandro Alvarado 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 10 0
Родригеш Иву 6 1
Коломбатто Сантьяго 7 0
Юссуф Зейду 6 0
Моура Франсишку 5 0
Са Гуштаву 5 0
Риччели 3 1
Санка Леандру 3 1
Пенетра Алешандре 4 0
Фонте Руй 3 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Жуниор Луис 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Отавио Эдмилсон 1 0
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0

Результаты матчей

Визела
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Фамаликан
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

4
6
Визела
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Фамаликан
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

14
9

Волевые поражения

11
17
Визела
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Фамаликан
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (17)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

12
9

Волевые победы

18
13

Волевые поражения

15
23

Голы по времени матча

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
24 Не забивали 24
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
5
33%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
33%
3
20%
76-90

Пропущено

19
27
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
1
4%
1-15
4
21%
5
19%
16-30
5
26%
4
15%
31-45
1
5%
6
22%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
4
21%
6
22%
76-90

Забито

14
20
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
3
21%
3
15%
61-75
3
21%
6
30%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
8
40%
3
21%
76-90

Забито

29
35
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
5
17%
1
3%
1-15
2
7%
6
17%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
4
14%
9
26%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
8
28%
9
26%
76-90

Пропущено

39
41
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
5
13%
2
5%
1-15
5
13%
8
20%
16-30
9
23%
7
17%
31-45
4
10%
8
20%
46-60
4
10%
7
17%
61-75
12
31%
9
22%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1
Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2
Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2

Результаты матчей

Визела
Фамаликан

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
8 раз 25%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
3
5 раз 16%
2
3 раза 9%
0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Визела
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
11
5
5
11
1.5
5
11
4
12
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
3
13
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
20
12
8
24
1.5
10
22
5
27
2.5
4
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 3:1 32 27 2 3 75 - 18 83
2.
Порту
 31 24 4 3 64 - 19 76
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 31 21 4 6 65 - 28 67
5.
Арока
 31 13 9 9 33 - 35 48
6.
Витория Гимарайнш
 31 14 5 12 32 - 36 47
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
10.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 31 10 9 12 33 - 37 39
13.
Портимоненсе
 1:3 32 10 4 18 25 - 43 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 31 6 5 20 29 - 58 23
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 3:1 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 1:3 16 6 3 7 14 - 17 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 3:1 16 13 1 2 30 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 1:3 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      58'
      Моура Франсишку получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Matheus Pereira уходит с поля. Нейва Кристиан выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Андерсон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Matheus Pereira получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Кадис Хондер уходит с поля. Санка Леандру выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Визела 48.3% (57)
    X 37.3% (44)
    Фамаликан 14.4% (17)
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    Где смотреть матч Визела 0:0 Фамаликан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 0:0 Фамаликан

    Исход игры
    Визела
    48.3% (57)
    Ничья
    37.3% (44)
    Фамаликан
    14.4% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.86% (30)
    Меньше
    74.14% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    61.21% (71)
    Нет
    38.79% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.7% (41)
    1:0 Визела
    28% (33)
    2:1 Визела
    14.4% (17)
    1:2 Фамаликан
    5.9% (7)
    0:1 Фамаликан
    4.2% (5)
    2:0 Визела
    3.4% (4)
    0:2 Фамаликан
    1.7% (2)
    2:3 Фамаликан
    1.7% (2)
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