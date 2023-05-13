Тур: 32. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela. Зрители: 2717
0'
40' Желтая карточкаПерейра Матеус
45' Желтая карточкаОливейра Андерсон
58' Желтая карточкаМоура Франсишку
71' Желтая карточкаСанка Леандру
76' Вторая желтая карточкаСанка Леандру
90' Желтая карточкаFriday Etim
90' Желтая карточкаАссунсао Густаво
90' Желтая карточкаФонте Руй
90'+8
Ход матча
40'
58'
71'
76'
85'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
82
Силва
Томаш
10
Бондосо
Кико
34
Ортис
Педро
79
Морейра
Нуну
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
77
Кастро
Пабло
10
Хайме
Иван
29
Кадис
Хондер
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
-
14 Жулиан ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зохи КевинНападающий
-
90 Friday Etim
-
-
Главный тренер: Tulipa
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Фонте РуйНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
История личных встреч
Визела
Фамаликан
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|7
|0.22
|Гарсия Самуэль
|3 (1)
|0.09
|Оливейра Андерсон
|3
|0.09
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.06
|Зохи Кевин
|2
|0.06
|Бондосо Кико
|2
|0.06
|Friday Etim
|2
|0.06
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Мендес Алексис
|1
|0.03
|Силва Томаш
|1
|0.03
|Жулиан Игор
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Нейва Кристиан
|1
|0.03
|Рашид Осама
|1
|0.03
|Matias Lacava
|1
|0.03
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|8 (1)
|0.25
|Кадис Хондер
|4
|0.13
|Родригеш Иву
|2 (1)
|0.06
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0.06
|Моура Франсишку
|2
|0.06
|Пенетра Алешандре
|2
|0.06
|Юссуф Зейду
|2
|0.06
|Миллан Алехандро
|2
|0.06
|Санка Леандру
|2
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.03
|Добре Алекс
|1
|0.03
|Ассунсао Густаво
|1
|0.03
|Фонте Руй
|1
|0.03
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|Риччели
|1
|0.03
|Кадиле Джуниор
|1
|0.03
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|9
|1
|Оливейра Андерсон
|8
|1
|Нейва Кристиан
|9
|0
|Жулиан Игор
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|6
|0
|Мендес Алексис
|6
|0
|Клаудемир де Соуза
|5
|0
|Перейра Матеус
|5
|0
|Морейра Нуну
|5
|0
|Фернандеш Иванилду
|3
|1
|Силва Томаш
|3
|1
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Осмаич Милутин
|4
|0
|Рашид Осама
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Ортис Педро
|2
|0
|Бондосо Кико
|2
|0
|Friday Etim
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Фелипе Луис IV
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|10
|0
|Родригеш Иву
|6
|1
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Юссуф Зейду
|6
|0
|Моура Франсишку
|5
|0
|Са Гуштаву
|5
|0
|Риччели
|3
|1
|Санка Леандру
|3
|1
|Пенетра Алешандре
|4
|0
|Фонте Руй
|3
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Хайме Иван
|3
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Жуниор Луис
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Кадис Хондер
|0
|1
|Добре Алекс
|0
|1
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Результаты матчей
Визела
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Фамаликан
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
6
Визела
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Фамаликан
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
11
17
Визела
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Фамаликан
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
13% (4)
53% (17)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
12
9
Волевые победы
18
13
Волевые поражения
15
23
Голы по времени матча
Забито
15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
24 Не забивали 24
3
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
2
13%
5
33%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
5
33%
3
20%
76-90
Пропущено
19
27
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
11%
1
4%
1-15
4
21%
5
19%
16-30
5
26%
4
15%
31-45
1
5%
6
22%
46-60
3
16%
5
19%
61-75
4
21%
6
22%
76-90
Забито
14
20
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
20 Не забивали 21
2
14%
1
5%
1-15
2
14%
3
15%
16-30
2
14%
3
15%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
3
21%
3
15%
61-75
3
21%
6
30%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
15%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
8
40%
3
21%
76-90
Забито
29
35
12 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 14
12 Не забивали 13
5
17%
1
3%
1-15
2
7%
6
17%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
4
14%
9
26%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
8
28%
9
26%
76-90
Пропущено
39
41
19 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 24
20 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 22
5
13%
2
5%
1-15
5
13%
8
20%
16-30
9
23%
7
17%
31-45
4
10%
8
20%
46-60
4
10%
7
17%
61-75
12
31%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0 Визела - Боавишта 1:1
Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0 Мафра - Визела 1:1
Фамаликан
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2
Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1 Лейшоэш - Фамаликан 1:2
Результаты матчей
Визела
Фамаликан
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
8 раз 25%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
3
5 раз 16%
2
3 раза 9%
0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Визела
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
115
511
511
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
313
511
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
2012
824
1022
527
428
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|32
|27
|2
|3
|75 - 18
|83
|2.
|31
|24
|4
|3
|64 - 19
|76
|3.
|31
|23
|2
|6
|66 - 26
|71
|4.
|31
|21
|4
|6
|65 - 28
|67
|5.
|31
|13
|9
|9
|33 - 35
|48
|6.
|31
|14
|5
|12
|32 - 36
|47
|7.
|32
|12
|10
|10
|34 - 35
|46
|8.
|32
|13
|4
|15
|35 - 41
|43
|9.
|32
|11
|7
|14
|33 - 35
|40
|10.
|31
|11
|7
|13
|28 - 35
|40
|11.
|32
|11
|7
|14
|38 - 52
|40
|12.
|31
|10
|9
|12
|33 - 37
|39
|13.
|1:3
|32
|10
|4
|18
|25 - 43
|34
|14.
|32
|9
|7
|16
|31 - 40
|34
|15.
|31
|8
|4
|19
|26 - 46
|28
|16.
|31
|6
|5
|20
|29 - 58
|23
|17.
|32
|5
|5
|22
|23 - 58
|20
|18.
|31
|4
|7
|20
|22 - 50
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|15
|13
|0
|2
|39 - 10
|39
|3.
|15
|12
|1
|2
|38 - 9
|37
|4.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|5.
|16
|9
|3
|4
|17 - 12
|30
|6.
|16
|8
|5
|3
|22 - 20
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|21 - 17
|29
|8.
|16
|9
|1
|6
|19 - 15
|28
|9.
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|12.
|1:3
|16
|6
|3
|7
|14 - 17
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|16.
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|16
|2
|2
|12
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|16
|13
|1
|2
|30 - 6
|40
|2.
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|3.
|16
|12
|0
|4
|34 - 18
|36
|4.
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|16
|6
|5
|5
|15 - 18
|23
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|21
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|12.
|1:3
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|15.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|5 - 21
|5
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 0:0 Фамаликан
Исход игры
Визела
48.3% (57)
Ничья
37.3% (44)
Фамаликан
14.4% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.86% (30)
Меньше
74.14% (86)
Обе команды забьют
Да
61.21% (71)
Нет
38.79% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.7% (41)
1:0 Визела
28% (33)
2:1 Визела
14.4% (17)
1:2 Фамаликан
5.9% (7)
0:1 Фамаликан
4.2% (5)
2:0 Визела
3.4% (4)
0:2 Фамаликан
1.7% (2)
2:3 Фамаликан
1.7% (2)
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