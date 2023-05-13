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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Спортинг Л
2:1
Конец матча
Маритиму
0'
0:1
10' Гол
Коста Витор
28' Желтая карточка
Угарте Мануэль
40' Желтая карточка
Видигал Андре
51' Желтая карточка
Диоманде Усман
72' Желтая карточка
Marcelo Carne
1:1
85' Гол в свои ворота
Коста Матеуш
90' Желтая карточка
Коррея Фелиш
2:1
90' Гол
Коатес Себастьян
90' Желтая карточка
Риаскос Брайан
90' Желтая карточка
Иссааку Фатаву
90' Желтая карточка
Поте
91' Желтая карточка
Адан Антонио
91' Вторая желтая карточка
Адан Антонио
91' Желтая карточка
Афонсо Жоао III
91' Желтая карточка
Зайнадин Джуниор
90'+15

Ход матча

10'
0:1
Коста Витор
(Коррея Фелиш)
28'
Угарте Мануэль
 
40'
 
Видигал Андре
46'
Морита Хидемаса
Матеус Рейс
 
46'
Сантуш Нуну II
Бельерин Эктор
 
46'
Инасиу Гонсалу
Артур Гомес
 
51'
Диоманде Усман
 
57'
Иссааку Фатаву
Тринкан Франсишку
 
64'
Эсгаю Рикарду
Диоманде Усман
 
72'
 
Marcelo Carne
77'
 
Valdemir
Мендеш Диогу
77'
 
Коста Матеуш
Рене
85'
Коста Матеуш
1:1
88'
 
Риаскос Брайан
Видигал Андре
90'
 
Коррея Фелиш
90'
 
Винк Клаудио
Шадаш Бруну
90'
 
Чина Фабиу
Коста Витор
90'
Коатес Себастьян
(Паулинью Жуан)
2:1
90'
 
Риаскос Брайан
90'
Иссааку Фатаву
 
90'
Поте
 
91'
Адан Антонио
 
91'
Адан Антонио
 
91'
 
Афонсо Жоао III
91'
 
Зайнадин Джуниор
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Спортинг Л 99.2% (122)
X 0.8% (1)
Маритиму 0% (0)
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1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
2
Матеус
Рейс
19
Бельерин
Эктор
15
Угарте
Мануэль
28
Поте
33
Артур
Гомес
VIII
10
Эдвардс
Маркус
20
Паулинью
Жуан
17
Тринкан
Франсишку
31
Marcelo
Carne
3
Moises
Mosquera
5
Зайнадин
Джуниор
15
Рене
27
Паулинью
Паулу
94
Коста
Витор
21
Афонсо
Жоао
III
23
Шадаш
Бруну
16
Мендеш
Диогу
7
Видигал
Андре
17
Коррея
Фелиш
Спортинг Л
3-4-3
Маритиму
5-4-1

История личных встреч

Спортинг Л
Маритиму

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

40 матчей

62.5%
20%
17.5%
25 побед 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

45%
45%
10%
18 побед 18 ничьих 4 победы

Второй тайм

52.5%
30%
17.5%
21 победа 12 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
5:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
КЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
5:0
КЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
КЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
КЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
КЛ
3:0
ПЛ
2:1
К
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

53
24

Голов в среднем за матч

2.41
1.33

Среднее время на гол

37
67

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.11
0.64

Среднее время на гол

81
141

Всего голов

73
38

Голов в среднем за матч

1.83
0.95

Тотал матчей

2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

49
94

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 14 (6) 0.44
Тринкан Франсишку 9 0.28
Сантуш Нуну II 8 0.25
Эдвардс Маркус 6 0.19
Морита Хидемаса 6 0.19
Паулинью Жуан 5 0.16
Порро Педро 3 (1) 0.09
Чермити Юссеф 3 0.09
Эсгаю Рикарду 1 0.03
Рошинья Кошта 1 0.03
Артур Гомес VIII 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Матеус Рейс 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Коатес Себастьян 1 0.03
Бельерин Эктор 1 0.03
Инасиу Гонсалу 0 0
Адан Антонио 0 0
Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 8 0.25
Винк Клаудио 4 (3) 0.13
Шадаш Бруну 3 0.09
Риаскос Брайан 3 0.09
Коррея Фелиш 2 0.06
Коста Витор 2 0.06
Рене 1 0.03
Дьедеррик Жоэль 1 0.03
Jesus Ramirez 1 0.03
Андраде Лео 1 0.03
Valdemir 1 0.03
Лиза Карлос 1 0.03
Катаму Жени 1 0.03
Морено Пабло 0 0
Паулинью Паулу 0 0
Moises Mosquera 0 0

Карточки

Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 11 0
Поте 8 0
Коатес Себастьян 6 0
Адан Антонио 4 1
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Морита Хидемаса 4 0
Чермити Юссеф 4 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Иссааку Фатаву 2 0
Диоманде Усман 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 9 1
Коста Витор 8 1
Видигал Андре 7 1
Кошта Эдгар 4 2
Valdemir 6 0
Moises Mosquera 6 0
Риаскос Брайан 5 0
Бриту Рафаэл 5 0
Рене 3 1
Marcelo Carne 4 0
Шадаш Бруну 4 0
Морено Пабло 2 1
Коста Матеуш 2 1
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Зайнадин Джуниор 3 0
Андраде Лео 3 0
Мендеш Диогу 3 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Паулинью Паулу 1 0
Макаридзе Георгий 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Лиза Карлос 1 0
Катаму Жени 1 0

Результаты матчей

Спортинг Л
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Маритиму
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

2
10
Спортинг Л
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Маритиму
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

7
16

Волевые поражения

24
14
Спортинг Л
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
Маритиму
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)

Сухие победы

11
4

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

14
16

Волевые поражения

26
24

Голы по времени матча

Забито

38
11
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 23
4
11%
2
18%
1-15
6
16%
3
27%
16-30
6
16%
3
27%
31-45
8
21%
1
9%
46-60
5
13%
0
0%
61-75
9
24%
2
18%
76-90

Пропущено

12
36
4 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
1
8%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
25%
6
17%
31-45
2
17%
5
14%
46-60
3
25%
7
19%
61-75
3
25%
9
25%
76-90

Забито

25
19
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
4
16%
4
21%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
28%
4
21%
76-90

Пропущено

21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
6
29%
8
33%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
7
33%
3
13%
76-90

Забито

63
30
27 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 15
5 Не забивали 11
8
13%
6
20%
1-15
9
14%
6
20%
16-30
10
16%
7
23%
31-45
12
19%
3
10%
46-60
8
13%
2
7%
61-75
16
25%
6
20%
76-90

Пропущено

33
60
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 28
4
12%
5
8%
1-15
1
3%
6
10%
16-30
9
27%
14
23%
31-45
4
12%
11
18%
46-60
5
15%
12
20%
61-75
10
30%
12
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1
Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0
Маритиму
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Маритиму - Риу Аве 2:2 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1
Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0

Результаты матчей

Спортинг Л
Маритиму

Точный счет

3:0
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%

Точный счет

3:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 28%
3
9 раз 28%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
11 раз 34%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Спортинг Л
Маритиму

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
12
4
13
3
1.5
4
12
9
7
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
9
7
9
7
1.5
1
15
4
12
2.5
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
21
11
22
10
1.5
5
27
13
19
2.5
3
29
4
28
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 31 24 4 3 64 - 19 76
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Арока
 31 13 9 9 33 - 35 48
6.
Витория Гимарайнш
 31 14 5 12 32 - 36 47
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
10.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 31 10 9 12 33 - 37 39
13.
Портимоненсе
 32 10 4 18 25 - 45 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 32 6 5 21 30 - 60 23
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
3.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Матеус Рейс уходит с поля. Морита Хидемаса выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Видигал Андре получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Угарте Мануэль получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Коррея Фелиш сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Коста Витор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 123
    Спортинг Л 99.2% (122)
    X 0.8% (1)
    Маритиму 0% (0)
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    Где смотреть матч Спортинг Л 2:1 Маритиму онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спортинг Л 2:1 Маритиму

    Исход игры
    Спортинг Л
    99.2% (122)
    Ничья
    0.8% (1)
    Маритиму
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.61% (44)
    Меньше
    62.39% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    23.08% (27)
    Нет
    76.92% (90)
    Популярный счёт
    2:0 Спортинг Л
    53.7% (66)
    2:1 Спортинг Л
    14.6% (18)
    3:0 Спортинг Л
    12.2% (15)
    3:1 Спортинг Л
    7.3% (9)
    1:0 Спортинг Л
    5.7% (7)
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