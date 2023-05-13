Тур: 32. Стадион: Жозе Алваладе.
2:1
Конец матча
0'
0:1
10' ГолКоста Витор
28' Желтая карточкаУгарте Мануэль
40' Желтая карточкаВидигал Андре
51' Желтая карточкаДиоманде Усман
72' Желтая карточкаMarcelo Carne
1:1
85' Гол в свои воротаКоста Матеуш
90' Желтая карточкаКоррея Фелиш
2:1
90' ГолКоатес Себастьян
90' Желтая карточкаРиаскос Брайан
90' Желтая карточкаИссааку Фатаву
90' Желтая карточкаПоте
91' Желтая карточкаАдан Антонио
91' Вторая желтая карточкаАдан Антонио
91' Желтая карточкаАфонсо Жоао III
91' Желтая карточкаЗайнадин Джуниор
90'+15
Ход матча
10'
0:1
28'
40'
51'
72'
77'
77'
85'
1:1
90'
90'
90'
90'
90'
91'
91'
91'
91'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Поте
15
Рене
94
Коста
Витор
23
Шадаш
Бруну
16
Мендеш
Диогу
17
Коррея
Фелиш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 ПотеПолузащитник
-
33 Артур ГомесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
84 Эссугу ДариуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РенеЗащитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Коррея ФелишНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Чина ФабиуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
-
8 Valdemir
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
История личных встреч
Спортинг Л
Маритиму
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25.9%
7.4%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
84.6%
15.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
40 матчей
62.5%
20%
17.5%
25 побед 8 ничьих 7 побед
Первый тайм
45%
45%
10%
18 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
52.5%
30%
17.5%
21 победа 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
53
24
Голов в среднем за матч
2.41
1.33
Среднее время на гол
37
67
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.11
0.64
Среднее время на гол
81
141
Всего голов
73
38
Голов в среднем за матч
1.83
0.95
Тотал матчей
2.5
38
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
49
94
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|14 (6)
|0.44
|Тринкан Франсишку
|9
|0.28
|Сантуш Нуну II
|8
|0.25
|Эдвардс Маркус
|6
|0.19
|Морита Хидемаса
|6
|0.19
|Паулинью Жуан
|5
|0.16
|Порро Педро
|3 (1)
|0.09
|Чермити Юссеф
|3
|0.09
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.03
|Рошинья Кошта
|1
|0.03
|Артур Гомес VIII
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Коатес Себастьян
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Адан Антонио
|0
|0
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|8
|0.25
|Винк Клаудио
|4 (3)
|0.13
|Шадаш Бруну
|3
|0.09
|Риаскос Брайан
|3
|0.09
|Коррея Фелиш
|2
|0.06
|Коста Витор
|2
|0.06
|Рене
|1
|0.03
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.03
|Jesus Ramirez
|1
|0.03
|Андраде Лео
|1
|0.03
|Valdemir
|1
|0.03
|Лиза Карлос
|1
|0.03
|Катаму Жени
|1
|0.03
|Морено Пабло
|0
|0
|Паулинью Паулу
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Карточки
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|11
|0
|Поте
|8
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Адан Антонио
|4
|1
|Порро Педро
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Матеус Рейс
|4
|0
|Морита Хидемаса
|4
|0
|Чермити Юссеф
|4
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Иссааку Фатаву
|2
|0
|Диоманде Усман
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афонсо Жоао III
|9
|1
|Коста Витор
|8
|1
|Видигал Андре
|7
|1
|Кошта Эдгар
|4
|2
|Valdemir
|6
|0
|Moises Mosquera
|6
|0
|Риаскос Брайан
|5
|0
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Рене
|3
|1
|Marcelo Carne
|4
|0
|Шадаш Бруну
|4
|0
|Морено Пабло
|2
|1
|Коста Матеуш
|2
|1
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Зайнадин Джуниор
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Мендеш Диогу
|3
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Чина Фабиу
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Паулинью Паулу
|1
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Лиза Карлос
|1
|0
|Катаму Жени
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Л
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (10)
19% (3)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Маритиму
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
2
10
Спортинг Л
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Маритиму
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
31% (5)
13% (2)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
25% (4)
69% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
7
16
Волевые поражения
24
14
Спортинг Л
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
28% (9)
25% (8)
Маритиму
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
34% (11)
22% (7)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Сухие победы
11
4
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
14
16
Волевые поражения
26
24
Голы по времени матча
Забито
38
11
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 3
11 Забивали первыми 6
17 Не забивали 23
4
11%
2
18%
1-15
6
16%
3
27%
16-30
6
16%
3
27%
31-45
8
21%
1
9%
46-60
5
13%
0
0%
61-75
9
24%
2
18%
76-90
Пропущено
12
36
4 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 15
1
8%
5
14%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
3
25%
6
17%
31-45
2
17%
5
14%
46-60
3
25%
7
19%
61-75
3
25%
9
25%
76-90
Забито
25
19
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 20
4
16%
4
21%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
4
16%
4
21%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
3
12%
2
11%
61-75
7
28%
4
21%
76-90
Пропущено
21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 13
3
14%
0
0%
1-15
1
5%
2
8%
16-30
6
29%
8
33%
31-45
2
10%
6
25%
46-60
2
10%
5
21%
61-75
7
33%
3
13%
76-90
Забито
63
30
27 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 11
20 Забивали первыми 15
5 Не забивали 11
8
13%
6
20%
1-15
9
14%
6
20%
16-30
10
16%
7
23%
31-45
12
19%
3
10%
46-60
8
13%
2
7%
61-75
16
25%
6
20%
76-90
Пропущено
33
60
14 В 1-м тайме 25
19 Во 2-м тайме 35
11 Пропускали первыми 16
20 Не пропускали 28
4
12%
5
8%
1-15
1
3%
6
10%
16-30
9
27%
14
23%
31-45
4
12%
11
18%
46-60
5
15%
12
20%
61-75
10
30%
12
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Л
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пасуш де Феррейра - Спортинг Л 0:4 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1
Спортинг Л - Арока 1:1 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0
Маритиму
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Маритиму - Риу Аве 2:2 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1
Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0
Результаты матчей
Спортинг Л
Маритиму
Точный счет
3:0
5 раз 31%
2:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
3
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
Точный счет
3:0
6 раз 19%
2:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 28%
3
9 раз 28%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
1
16 раз 50%
0
11 раз 34%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Спортинг Л
Маритиму
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
124
133
412
97
313
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
97
97
115
412
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
2111
2210
527
1319
329
428
131
131
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спортинг Л 2:1 Маритиму
Исход игры
Спортинг Л
99.2% (122)
Ничья
0.8% (1)
Маритиму
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
37.61% (44)
Меньше
62.39% (73)
Обе команды забьют
Да
23.08% (27)
Нет
76.92% (90)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
53.7% (66)
2:1 Спортинг Л
14.6% (18)
3:0 Спортинг Л
12.2% (15)
3:1 Спортинг Л
7.3% (9)
1:0 Спортинг Л
5.7% (7)
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