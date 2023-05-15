Тур: 32. Стадион: Антонио Коимбра де Мота.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Делос
Шакил
23
Алвару
Педру
27
Гитан
Рафик
21
Говейя
Тьягу
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
10
Руис
Алан
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Делос ШакилЗащитник
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
-
21 Говейя ТьягуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ПедруВратарь
-
34 Мешер АндреЗащитник
-
25 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуНападающий
-
50 Карлос ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
33 Joao Marques
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
8 АрсениоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Эшторил
Арока
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.89
1.1
Среднее время на гол
47
81
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.1
1.22
Среднее время на гол
81
73
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.16
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
61
77
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Говейя Тьягу
|5
|0.16
|Шику Жеральдес
|4 (2)
|0.13
|Силики Джеймс
|3
|0.09
|Мартинш Родригу
|3
|0.09
|Карлос Жоао III
|2
|0.06
|Маркес Алехандро
|2
|0.06
|Эрисон
|2
|0.06
|Carlos Eduardo III
|2 (1)
|0.06
|Артур Гомес VIII
|1
|0.03
|Араужу Тьягу
|1
|0.03
|Sergio Andrade
|1
|0.03
|Сантос Тиаго
|0
|0
|Жуанзинью Карлуш
|0
|0
|Карвалью Жоау
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
|Гитан Рафик
|0
|0
|Таварес Жилсон
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|8
|0.25
|Даббаг Одай
|7
|0.22
|Антони
|5
|0.16
|Силла Морлей
|3 (2)
|0.09
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.09
|Руис Алан
|2
|0.06
|Букия Андре
|2
|0.06
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Куарежма
|1
|0.03
|Bruno Marques
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шику Жеральдес
|8
|1
|Силики Джеймс
|9
|0
|Алвару Педру
|8
|0
|Жуанзинью Карлуш
|6
|1
|Говейя Тьягу
|7
|0
|Ндиайе Мор
|5
|1
|Сантос Тиаго
|5
|0
|Мешер Андре
|5
|0
|Карвалью Жоау
|5
|0
|Фигейра Даниэль
|3
|1
|Витал Бернардо
|4
|0
|Эштевеш Гонсалу
|2
|1
|Гамбоа Жоау
|3
|0
|Араужу Тьягу
|3
|0
|Carlos Eduardo III
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Мартинш Родригу
|2
|0
|Кассиано Диас
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Розье Лорейнц
|1
|0
|Силва Педру VII
|1
|0
|Делос Шакил
|1
|0
|Бамиделе Юсуф
|1
|0
|Таварес Жилсон
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|7
|2
|Руис Алан
|9
|0
|Эшгаю Тьягу
|9
|0
|Соро Исмаила
|7
|1
|Куарежма
|5
|1
|Симау Давид
|6
|0
|Ignacio De Arruabarrena
|5
|0
|Силла Морлей
|4
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Милованов Богдан
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Антони
|2
|0
|Арсенио
|2
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
40% (6)
7% (1)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Арока
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
7
Эшторил
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Арока
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
21
13
Волевые поражения
7
20
Эшторил
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
48% (15)
16% (5)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
35% (11)
29% (9)
Арока
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
35% (11)
35% (11)
Сухие победы
12
7
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
22
14
Волевые поражения
13
27
Голы по времени матча
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
2
13%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
5
31%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
5
31%
5
38%
76-90
Пропущено
22
17
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
5
23%
4
24%
1-15
5
23%
2
12%
16-30
3
14%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
5
23%
2
12%
61-75
4
18%
3
18%
76-90
Забито
11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
0
0%
3
14%
1-15
5
45%
3
14%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
5
24%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
2
18%
5
24%
76-90
Пропущено
23
17
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
9%
2
12%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
5
22%
3
18%
61-75
4
17%
3
18%
76-90
Забито
27
34
15 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 16
13 Не забивали 9
2
7%
4
12%
1-15
7
26%
4
12%
16-30
6
22%
5
15%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
2
7%
5
15%
61-75
7
26%
10
29%
29%
76-90
Пропущено
45
34
24 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 16
20 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 18
7
16%
6
18%
1-15
9
20%
4
12%
16-30
8
18%
8
24%
31-45
3
7%
5
15%
46-60
10
22%
5
15%
61-75
8
18%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1
Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2
Арока
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1
Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1
Результаты матчей
Эшторил
Арока
Точный счет
0:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 31%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
10 раз 32%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
1
15 раз 48%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
510
511
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
105
214
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
229
724
724
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|27
|2
|3
|77 - 18
|83
|2.
|32
|25
|4
|3
|66 - 20
|79
|3.
|32
|24
|2
|6
|71 - 29
|74
|4.
|32
|22
|4
|6
|67 - 29
|70
|5.
|32
|15
|5
|12
|33 - 36
|50
|6.
|0:0
|32
|13
|10
|9
|33 - 35
|49
|7.
|32
|12
|10
|10
|34 - 35
|46
|8.
|32
|13
|4
|15
|35 - 41
|43
|9.
|32
|11
|7
|14
|33 - 35
|40
|10.
|32
|11
|7
|14
|29 - 37
|40
|11.
|32
|11
|7
|14
|38 - 52
|40
|12.
|32
|10
|9
|13
|33 - 38
|39
|13.
|32
|10
|4
|18
|25 - 45
|34
|14.
|32
|9
|7
|16
|31 - 40
|34
|15.
|0:0
|32
|8
|5
|19
|26 - 46
|29
|16.
|32
|6
|5
|21
|30 - 60
|23
|17.
|32
|5
|5
|22
|23 - 58
|20
|18.
|32
|4
|7
|21
|25 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|16
|14
|0
|2
|41 - 11
|42
|3.
|16
|13
|1
|2
|40 - 10
|40
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|16
|9
|3
|4
|17 - 12
|30
|6.
|16
|8
|5
|3
|22 - 20
|29
|7.
|0:0
|16
|9
|2
|5
|21 - 17
|29
|8.
|16
|9
|1
|6
|19 - 15
|28
|9.
|16
|8
|2
|6
|16 - 12
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|14 - 19
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|15.
|16
|5
|3
|8
|20 - 23
|18
|16.
|0:0
|16
|5
|3
|8
|15 - 23
|18
|17.
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|16
|2
|2
|12
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|32 - 6
|40
|2.
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|3.
|16
|12
|0
|4
|34 - 18
|36
|4.
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|16
|6
|5
|5
|15 - 18
|23
|6.
|16
|6
|3
|7
|16 - 18
|21
|7.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|12 - 18
|20
|8.
|16
|6
|2
|8
|16 - 24
|20
|9.
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|12.
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|15.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|16.
|0:0
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|16
|1
|2
|13
|10 - 37
|5
|18.
|16
|1
|2
|13
|8 - 26
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|17 (6)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 0:0 Арока
Исход игры
Эшторил
46.7% (57)
Ничья
35.2% (43)
Арока
18% (22)
Тотал 2.5
Больше
16.1% (19)
Меньше
83.9% (99)
Обе команды забьют
Да
46.61% (55)
Нет
53.39% (63)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
29.5% (36)
1:1 Ничья
29.5% (36)
2:1 Эшторил
10.7% (13)
0:1 Арока
9.8% (12)
2:0 Эшторил
4.1% (5)
0:2 Арока
4.1% (5)
0:0 Ничья
4.1% (5)
1:2 Арока
3.3% (4)
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