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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Эшторил
2:0
Конец матча
Арока
0'
1:0
68' Гол
Карвалью Жоау
74' Желтая карточка
Гамбоа Жоау
2:0
90' Гол
Кассиано Диас
90' Желтая карточка
Симау Давид
90' Желтая карточка
Арсенио
90'+10
99
Фигейра
Даниэль
22
Делос
Шакил
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
31
Жуанзинью
Карлуш
20
Карвалью
Жоау
5
Гамбоа
Жоау
27
Гитан
Рафик
21
Говейя
Тьягу
9
Маркес
Алехандро
28
Carlos
Eduardo
III
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
14
Бускетс
Ориоль
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
10
Руис
Алан
11
Антони
19
Мухика
Рафаэль
Эшторил
4-3-3
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Эшторил
Арока

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПВЛ
2:2
ГЛ
1:4
ГЛ
0:0
ГЛ
5:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.89
1.1

Среднее время на гол

47
81

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.22

Среднее время на гол

81
73

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.16

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

61
77

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Говейя Тьягу 5 0.16
Шику Жеральдес 4 (2) 0.13
Силики Джеймс 3 0.09
Мартинш Родригу 3 0.09
Карлос Жоао III 2 0.06
Маркес Алехандро 2 0.06
Эрисон 2 0.06
Carlos Eduardo III 2 (1) 0.06
Карвалью Жоау 1 0.03
Артур Гомес VIII 1 0.03
Кассиано Диас 1 0.03
Араужу Тьягу 1 0.03
Sergio Andrade 1 0.03
Жуанзинью Карлуш 0 0
Сантос Тиаго 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Гитан Рафик 0 0
Таварес Жилсон 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.25
Даббаг Одай 7 0.22
Антони 5 0.16
Силла Морлей 3 (2) 0.09
Бассо Жоау 3 (2) 0.09
Руис Алан 2 0.06
Букия Андре 2 0.06
Мишель Бенжи 1 0.03
Куарежма 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Опоку Джером 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шику Жеральдес 8 1
Силики Джеймс 9 0
Алвару Педру 8 0
Жуанзинью Карлуш 6 1
Говейя Тьягу 7 0
Ндиайе Мор 5 1
Сантос Тиаго 5 0
Мешер Андре 5 0
Карвалью Жоау 5 0
Фигейра Даниэль 3 1
Гамбоа Жоау 4 0
Витал Бернардо 4 0
Эштевеш Гонсалу 2 1
Араужу Тьягу 3 0
Carlos Eduardo III 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Мартинш Родригу 2 0
Кассиано Диас 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Розье Лорейнц 1 0
Силва Педру VII 1 0
Делос Шакил 1 0
Бамиделе Юсуф 1 0
Таварес Жилсон 1 0
Sergio Andrade 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 7 2
Руис Алан 9 0
Эшгаю Тьягу 9 0
Соро Исмаила 7 1
Симау Давид 7 0
Куарежма 5 1
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Силла Морлей 4 0
Бассо Жоау 4 0
Милованов Богдан 4 0
Галович Нино 3 0
Арсенио 3 0
Антони 2 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0

Результаты матчей

Эшторил
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Арока
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
7
Эшторил
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Арока
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

21
13

Волевые поражения

7
20
Эшторил
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
47% (15)
19% (6)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
34% (11)
28% (9)
Арока
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)

Сухие победы

13
7

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

22
14

Волевые поражения

13
27

Голы по времени матча

Забито

18
13
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
21 Не забивали 22
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
5
28%
2
15%
31-45
2
11%
1
8%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
6
33%
5
38%
76-90

Пропущено

22
19
13 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
5
23%
4
21%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
3
14%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
4
18%
4
21%
76-90

Забито

11
21
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
24 Не забивали 20
0
0%
3
14%
1-15
5
45%
3
14%
16-30
1
9%
3
14%
31-45
1
9%
5
24%
46-60
2
18%
2
10%
61-75
2
18%
5
24%
76-90

Пропущено

23
17
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
2
9%
2
12%
1-15
4
17%
2
12%
16-30
5
22%
4
24%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
5
22%
3
18%
61-75
4
17%
3
18%
76-90

Забито

29
34
15 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 16
13 Не забивали 10
2
7%
4
12%
1-15
7
24%
4
12%
16-30
6
21%
5
15%
31-45
3
10%
6
18%
46-60
3
10%
5
15%
61-75
8
28%
10
29%
29%
76-90

Пропущено

45
36
24 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 19
7
16%
6
17%
1-15
9
20%
4
11%
16-30
8
18%
8
22%
31-45
3
7%
5
14%
46-60
10
22%
6
17%
61-75
8
18%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Боавишта - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Бенфика - Эшторил 1:0 Эшторил - Портимоненсе 0:1
Брага - Эшторил 4:1 Эшторил - Жил Висенте 1:0 Эшторил - Шавиш 0:2 Порту - Эшторил 3:2 Эшторил - Визела 0:3 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Риу Аве - Эшторил 2:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Эшторил - Витория Гимарайнш 0:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Маритиму - Эшторил 1:0 Эшторил - Каза Пиа 2:0 Арока - Эшторил 2:0 Эшторил - Фамаликан 0:1 Эшторил - Торренше 2:2
Арока
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0 Спортинг Л - Арока 1:1
Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0 Порту - Арока 5:1

Результаты матчей

Эшторил
Арока

Точный счет

0:2
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 31%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 31%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
2:0
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
0:2
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
6 раз 19%
0:1
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 44%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
1
15 раз 47%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
6
10
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
10
6
2
14
1.5
2
14
1
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
14
0.5
Больше Меньше
22
10
8
24
1.5
7
25
2
30
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 32 25 4 3 66 - 20 79
3.
Брага
 32 24 2 6 71 - 29 74
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
6.
Арока
 32 13 9 10 33 - 37 48
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 32 11 7 14 33 - 35 40
10.
Каза Пиа
 32 11 7 14 29 - 37 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 32 10 4 18 25 - 45 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 32 9 4 19 28 - 46 31
16.
Маритиму
 32 6 5 21 30 - 60 23
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 32 4 7 21 25 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
15.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
16.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Порту Тареми Мехди 17 (6)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      Энтони уходит с поля. Арсенио выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 122
    Эшторил 46.7% (57)
    X 35.2% (43)
    Арока 18% (22)
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    Где смотреть матч Эшторил 2:0 Арока онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 2:0 Арока

    Исход игры
    Эшторил
    46.7% (57)
    Ничья
    35.2% (43)
    Арока
    18% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    16.1% (19)
    Меньше
    83.9% (99)
    Обе команды забьют
    Да
    46.61% (55)
    Нет
    53.39% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    29.5% (36)
    1:1 Ничья
    29.5% (36)
    2:1 Эшторил
    10.7% (13)
    0:1 Арока
    9.8% (12)
    2:0 Эшторил
    4.1% (5)
    0:2 Арока
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    1:2 Арока
    3.3% (4)
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