Тур: 33. Стадион: Душ Баррейруш.
0'
Прогноз на матч от Liveresult
94
Коста
Витор
16
Мендеш
Диогу
57
Катаму
Жени
23
Шадаш
Бруну
17
Коррея
Фелиш
82
Силва
Томаш
10
Бондосо
Кико
23
Рашид
Осама
22
Зохи
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
-
57 Катаму ЖениПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
17 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Чина ФабиуЗащитник
-
15 РенеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
8 Valdemir
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Основной состав
-
13 Фелипе ЛуисВратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бондосо КикоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рашид ОсамаПолузащитник
-
22 Зохи КевинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
90 Friday Etim
-
Главный тренер: Tulipa
История личных встреч
Маритиму
Визела
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|8
|0.24
|Винк Клаудио
|4 (3)
|0.12
|Шадаш Бруну
|3
|0.09
|Риаскос Брайан
|3
|0.09
|Коррея Фелиш
|2
|0.06
|Коста Витор
|2
|0.06
|Рене
|1
|0.03
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.03
|Jesus Ramirez
|1
|0.03
|Андраде Лео
|1
|0.03
|Valdemir
|1
|0.03
|Лиза Карлос
|1
|0.03
|Катаму Жени
|1
|0.03
|Морено Пабло
|0
|0
|Паулинью Паулу
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осмаич Милутин
|7
|0.21
|Гарсия Самуэль
|3 (1)
|0.09
|Оливейра Андерсон
|3
|0.09
|Гуззу Рафаэл
|2
|0.06
|Зохи Кевин
|2
|0.06
|Бондосо Кико
|2
|0.06
|Friday Etim
|2
|0.06
|Перейра Матеус
|1
|0.03
|Мендес Алексис
|1
|0.03
|Силва Томаш
|1
|0.03
|Жулиан Игор
|1
|0.03
|Морейра Нуну
|1
|0.03
|Нейва Кристиан
|1
|0.03
|Рашид Осама
|1
|0.03
|Matias Lacava
|1
|0.03
|Клаудемир де Соуза
|0
|0
|Вилсон Бруно
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афонсо Жоао III
|9
|1
|Коста Витор
|8
|1
|Видигал Андре
|7
|1
|Кошта Эдгар
|4
|2
|Valdemir
|6
|0
|Moises Mosquera
|6
|0
|Риаскос Брайан
|5
|0
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Рене
|3
|1
|Marcelo Carne
|4
|0
|Шадаш Бруну
|4
|0
|Морено Пабло
|2
|1
|Коста Матеуш
|2
|1
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Зайнадин Джуниор
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Мендеш Диогу
|3
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Чина Фабиу
|2
|0
|Коррея Фелиш
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Паулинью Паулу
|1
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Лиза Карлос
|1
|0
|Катаму Жени
|1
|0
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуззу Рафаэл
|9
|1
|Оливейра Андерсон
|8
|1
|Нейва Кристиан
|9
|0
|Жулиан Игор
|6
|0
|Гарсия Самуэль
|6
|0
|Мендес Алексис
|6
|0
|Клаудемир де Соуза
|5
|0
|Перейра Матеус
|5
|0
|Морейра Нуну
|5
|0
|Фернандеш Иванилду
|3
|1
|Силва Томаш
|3
|1
|Вилсон Бруно
|4
|0
|Осмаич Милутин
|4
|0
|Рашид Осама
|3
|0
|Бунтиц Фабиян
|3
|0
|Diego Rosa
|2
|0
|Исаак Карлос
|2
|0
|Ортис Педро
|2
|0
|Бондосо Кико
|2
|0
|Friday Etim
|2
|0
|Андрес Сармиенто
|0
|1
|Шмидт Александер
|1
|0
|Зохи Кевин
|1
|0
|Фелипе Луис IV
|1
|0
|Alejandro Alvarado
|1
|0
Результаты матчей
Маритиму
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Визела
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
8
7
Маритиму
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Визела
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
34
12
Волевые поражения
3
14
Маритиму
66.7%
33.3%
18 побед 9 поражений
Первый тайм
44% (14)
22% (7)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
38% (12)
19% (6)
Визела
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)
Сухие победы
9
12
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
39
14
Волевые поражения
11
21
Голы по времени матча
Забито
19
14
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
4
21%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
4
21%
2
14%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
2
11%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
24
20
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
0
0%
3
15%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
8
33%
4
20%
31-45
6
25%
3
15%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
3
13%
8
40%
76-90
Забито
11
15
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
23 Не забивали 24
2
18%
3
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
5
33%
76-90
Пропущено
36
19
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 11
5
14%
2
11%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
6
17%
5
26%
31-45
5
14%
1
5%
46-60
7
19%
3
16%
61-75
9
25%
4
21%
76-90
Забито
30
29
19 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
15 Забивали первыми 10
11 Не забивали 12
6
20%
5
17%
1-15
6
20%
2
7%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
3
10%
4
14%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
6
20%
8
28%
76-90
Пропущено
60
39
25 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 20
28 Не пропускали 23
5
8%
5
13%
1-15
6
10%
5
13%
16-30
14
23%
9
23%
31-45
11
18%
4
10%
46-60
12
20%
4
10%
61-75
12
20%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Спортинг Л - Маритиму 2:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0
Визела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0
Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0
Результаты матчей
Маритиму
Визела
Точный счет
1:2
5 раз 31%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
8 раз 25%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
0
11 раз 34%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
12 раз 38%
1
12 раз 38%
3
5 раз 16%
2
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Маритиму
Визела
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
88
412
511
313
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
124
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2012
527
824
329
527
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|27
|2
|3
|77 - 18
|83
|2.
|32
|25
|4
|3
|66 - 20
|79
|3.
|32
|24
|2
|6
|71 - 29
|74
|4.
|32
|22
|4
|6
|67 - 29
|70
|5.
|32
|15
|5
|12
|33 - 36
|50
|6.
|32
|13
|9
|10
|33 - 37
|48
|7.
|32
|12
|10
|10
|34 - 35
|46
|8.
|32
|13
|4
|15
|35 - 41
|43
|9.
|0:0
|33
|11
|8
|14
|33 - 35
|41
|10.
|32
|11
|7
|14
|29 - 37
|40
|11.
|32
|11
|7
|14
|38 - 52
|40
|12.
|32
|10
|9
|13
|33 - 38
|39
|13.
|32
|10
|4
|18
|25 - 45
|34
|14.
|32
|9
|7
|16
|31 - 40
|34
|15.
|32
|9
|4
|19
|28 - 46
|31
|16.
|0:0
|33
|6
|6
|21
|30 - 60
|24
|17.
|32
|5
|5
|22
|23 - 58
|20
|18.
|32
|4
|7
|21
|25 - 55
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|16
|14
|0
|2
|41 - 11
|42
|3.
|16
|13
|1
|2
|40 - 10
|40
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|16
|9
|3
|4
|17 - 12
|30
|6.
|16
|8
|5
|3
|22 - 20
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|21 - 17
|29
|8.
|16
|9
|1
|6
|19 - 15
|28
|9.
|16
|8
|2
|6
|16 - 12
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|14 - 19
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|15.
|0:0
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|16.
|0:0
|17
|5
|4
|8
|20 - 23
|19
|17.
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|16
|2
|2
|12
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|1
|2
|32 - 6
|40
|2.
|16
|11
|4
|1
|25 - 9
|37
|3.
|16
|12
|0
|4
|34 - 18
|36
|4.
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|16
|6
|5
|5
|15 - 18
|23
|6.
|0:0
|17
|6
|4
|7
|16 - 18
|22
|7.
|16
|6
|2
|8
|16 - 24
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|12 - 20
|19
|9.
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|10.
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|12.
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|15.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|0:0
|16
|1
|2
|13
|10 - 37
|5
|18.
|16
|1
|2
|13
|8 - 26
|5
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|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|17 (6)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 15
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маритиму 0:0 Визела
Исход игры
Маритиму
69.4% (84)
Ничья
19.8% (24)
Визела
10.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
35% (42)
Меньше
65% (78)
Обе команды забьют
Да
52.5% (63)
Нет
47.5% (57)
Популярный счёт
1:0 Маритиму
33.1% (40)
2:1 Маритиму
26.4% (32)
1:1 Ничья
18.2% (22)
2:0 Маритиму
6.6% (8)
0:1 Визела
5% (6)
1:2 Визела
4.1% (5)
3:1 Маритиму
2.5% (3)
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