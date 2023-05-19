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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Маритиму
1:0
Конец матча
Визела
0'
55' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
72' Желтая карточка
Афонсо Жоао III
74' Желтая карточка
Нейва Кристиан
84' Желтая карточка
Мендес Алексис
1:0
90' Гол
Винк Клаудио
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Коста Витор
90'+8
31
Marcelo
Carne
27
Паулинью
Паулу
3
Moises
Mosquera
5
Зайнадин
Джуниор
94
Коста
Витор
21
Афонсо
Жоао
III
16
Мендеш
Диогу
57
Катаму
Жени
23
Шадаш
Бруну
17
Коррея
Фелиш
7
Видигал
Андре
13
Фелипе
Луис
IV
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
24
Нейва
Кристиан
6
Клаудемир
де
Соуза
10
Бондосо
Кико
20
Гарсия
Самуэль
23
Рашид
Осама
22
Зохи
Кевин
9
Осмаич
Милутин
Маритиму
4-2-3-1
Визела
4-1-4-1

История личных встреч

Маритиму
Визела

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ТМК
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 8 0.24
Винк Клаудио 5 (3) 0.15
Шадаш Бруну 3 0.09
Риаскос Брайан 3 0.09
Коррея Фелиш 2 0.06
Коста Витор 2 0.06
Рене 1 0.03
Дьедеррик Жоэль 1 0.03
Jesus Ramirez 1 0.03
Андраде Лео 1 0.03
Valdemir 1 0.03
Лиза Карлос 1 0.03
Катаму Жени 1 0.03
Морено Пабло 0 0
Паулинью Паулу 0 0
Кошта Эдгар 0 0
Moises Mosquera 0 0
Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осмаич Милутин 7 0.21
Гарсия Самуэль 3 (1) 0.09
Оливейра Андерсон 3 0.09
Гуззу Рафаэл 2 0.06
Зохи Кевин 2 0.06
Бондосо Кико 2 0.06
Friday Etim 2 0.06
Перейра Матеус 1 0.03
Мендес Алексис 1 0.03
Силва Томаш 1 0.03
Жулиан Игор 1 0.03
Морейра Нуну 1 0.03
Нейва Кристиан 1 0.03
Рашид Осама 1 0.03
Matias Lacava 1 0.03
Клаудемир де Соуза 0 0
Вилсон Бруно 0 0

Карточки

Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 10 1
Коста Витор 9 1
Видигал Андре 7 1
Кошта Эдгар 4 2
Valdemir 6 0
Moises Mosquera 6 0
Риаскос Брайан 5 0
Бриту Рафаэл 5 0
Рене 3 1
Marcelo Carne 4 0
Шадаш Бруну 4 0
Морено Пабло 2 1
Коста Матеуш 2 1
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Зайнадин Джуниор 3 0
Андраде Лео 3 0
Мендеш Диогу 3 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Коррея Фелиш 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Паулинью Паулу 1 0
Макаридзе Георгий 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Лиза Карлос 1 0
Катаму Жени 1 0
Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуззу Рафаэл 9 1
Нейва Кристиан 10 0
Оливейра Андерсон 8 1
Гарсия Самуэль 7 0
Мендес Алексис 7 0
Жулиан Игор 6 0
Клаудемир де Соуза 5 0
Перейра Матеус 5 0
Морейра Нуну 5 0
Фернандеш Иванилду 3 1
Силва Томаш 3 1
Вилсон Бруно 4 0
Осмаич Милутин 4 0
Рашид Осама 3 0
Бунтиц Фабиян 3 0
Diego Rosa 2 0
Исаак Карлос 2 0
Ортис Педро 2 0
Бондосо Кико 2 0
Friday Etim 2 0
Андрес Сармиенто 0 1
Шмидт Александер 1 0
Зохи Кевин 1 0
Фелипе Луис IV 1 0
Alejandro Alvarado 1 0

Результаты матчей

Маритиму
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Визела
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

8
7
Маритиму
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
25% (4)
6% (1)
Визела
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

34
12

Волевые поражения

3
14
Маритиму
67.9%
32.1%
19 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (15)
36% (12)
18% (6)
Визела
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (10)
48% (16)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)

Сухие победы

10
12

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

39
14

Волевые поражения

11
21

Голы по времени матча

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 7
20 Не забивали 21
4
20%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
4
20%
2
14%
31-45
2
10%
2
14%
46-60
2
10%
3
21%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
0
0%
3
14%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
8
33%
4
19%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
5
21%
1
5%
61-75
3
13%
9
43%
76-90

Забито

11
15
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
24 Не забивали 25
2
18%
3
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
5
33%
76-90

Пропущено

36
19
15 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 11
5
14%
2
11%
1-15
4
11%
4
21%
16-30
6
17%
5
26%
31-45
5
14%
1
5%
46-60
7
19%
3
16%
61-75
9
25%
4
21%
76-90

Забито

31
29
19 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 10
11 Не забивали 13
6
19%
5
17%
1-15
6
19%
2
7%
16-30
7
23%
5
17%
31-45
3
10%
4
14%
46-60
2
6%
5
17%
61-75
7
23%
8
28%
76-90

Пропущено

60
40
25 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 21
16 Пропускали первыми 21
28 Не пропускали 24
5
8%
5
13%
1-15
6
10%
5
13%
16-30
14
23%
9
23%
31-45
11
18%
4
10%
46-60
12
20%
4
10%
61-75
12
20%
13
33%
76-90

Результаты последних матчей

Маритиму
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Спортинг Л - Маритиму 2:1 Маритиму - Риу Аве 2:2 Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2
Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0 Маритиму - Боавишта 4:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0
Визела
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0
Визела - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Визела - Каза Пиа 3:1 Портимоненсе - Визела 0:1 Визела - Брага 0:4 Эшторил - Визела 0:3 Визела - Бенфика 0:2 Жил Висенте - Визела 1:1 Визела - Шавиш 0:0 Порту - Визела 2:0 Визела - Риу Аве 3:1 Спортинг Л - Визела 2:1 Визела - Маритиму 3:0 Фамаликан - Визела 2:1 Визела - Витория Гимарайнш 3:0 Порту - Визела 4:0

Результаты матчей

Маритиму
Визела

Точный счет

1:2
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
8 раз 50%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
7 раз 44%
2
1 раз 6%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 15%
1:0
5 раз 15%
2:1
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
5:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
0:1
8 раз 24%
1:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 52%
0
11 раз 33%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
13 раз 39%
1
12 раз 36%
3
5 раз 15%
2
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Маритиму
Визела

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
8
8
4
13
1.5
5
11
3
14
2.5
4
12
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
12
5
1
15
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
11
0.5
Больше Меньше
20
13
5
28
1.5
8
25
3
30
2.5
5
28
1
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 32 25 4 3 66 - 20 79
3.
Брага
 32 24 2 6 71 - 29 74
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
6.
Арока
 32 13 9 10 33 - 37 48
7.
Шавиш
 32 12 10 10 34 - 35 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 33 11 7 15 33 - 36 40
10.
Каза Пиа
 32 11 7 14 29 - 37 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 32 10 4 18 25 - 45 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 32 9 4 19 28 - 46 31
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
18.
Санта-Клара
 32 4 7 21 25 - 55 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 16 9 2 5 21 - 17 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 16 6 5 5 15 - 18 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Порту Тареми Мехди 17 (6)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
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Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 15
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Маритиму 69.4% (84)
    X 19.8% (24)
    Визела 10.7% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маритиму 1:0 Визела

    Исход игры
    Маритиму
    69.4% (84)
    Ничья
    19.8% (24)
    Визела
    10.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (42)
    Меньше
    65% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    52.5% (63)
    Нет
    47.5% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Маритиму
    33.1% (40)
    2:1 Маритиму
    26.4% (32)
    1:1 Ничья
    18.2% (22)
    2:0 Маритиму
    6.6% (8)
    0:1 Визела
    5% (6)
    1:2 Визела
    4.1% (5)
    3:1 Маритиму
    2.5% (3)
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