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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Санта-Клара
1:0
Конец матча
Портимоненсе
0'
14' Желтая карточка
Ногейра
24' Желтая карточка
Sergio Conceicao
1:0
27' Гол
Андрезиньо Андре
45' Желтая карточка
Klismahn
49' Желтая карточка
Сильва Габриэль
73' Желтая карточка
Сек Мустафа
90' Желтая карточка
Гомес Руи
90'+7

Ход матча

14'
Ногейра
 
24'
 
Sergio Conceicao
27'
Андрезиньо Андре
(Nascimento Leite Matheus3)
1:0
45'
 
Klismahn
45'
 
Сек Мустафа
Релвас Филипе
46'
 
Гомес Руи
Klismahn
49'
Сильва Габриэль
 
71'
 
Уаттара Зиэ
Sergio Conceicao
71'
 
Рохес Брайан
Велинтон Жуниор
73'
 
Сек Мустафа
80'
 
Диаби Мохамед
Маурисио Жозе
82'
Калила Диого
Санья Пьер
 
82'
Аллано Лима
Андрезиньо Андре
 
82'
Мисао Кенто
Adriano2
 
89'
Тагава Кёсукэ
Nascimento Leite Matheus3
 
89'
Victor Bobsin
Бруно Алмейда
 
90'
 
Гомес Руи
Прогнозы 116
Санта-Клара 57.8% (67)
X 28.4% (33)
Портимоненсе 13.8% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Батиста
Габриэл
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
44
Italo
32
Nunes
Matheus
6
Жордау
Бруну
20
Adriano2
21
Андрезиньо
Андре
19
Бруно
Алмейда
49
Сильва
Габриэль
39
Nascimento
Leite
Matheus3
32
Накамура
Косукэ
53
Sergio
Conceicao
43
Алемао
23
Пак
Чжи
Су
22
Релвас
Филипе
17
Матуш
Рикарду
7
Карлинос
8
Маурисио
Жозе
27
Klismahn
15
Jony
Gonzalez
93
Велинтон
Жуниор
Санта-Клара
4-2-3-1
Портимоненсе
4-4-2

История личных встреч

Санта-Клара
Портимоненсе

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед

27 матчей

37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
1:0
КЛ
0:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:0
ПВЛ
0:1
ПВЛ
3:1
ПВЛ
0:0
ГЛ
2:2
ГЛ
2:1
ГЛ
3:0
ГЛ
0:0
ГЛ
1:1
ГЛ
3:0
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

20
13

Голов в среднем за матч

1.67
0.87

Среднее время на гол

54
103

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.87
0.67

Среднее время на гол

103
135

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.22
0.78

Тотал матчей

2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
24

Среднее время на гол

73
115

Бомбардиры внутри турнира

Санта-Клара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильва Габриэль 5 (1) 0.15
Nascimento Leite Matheus3 5 (3) 0.15
Rildo 3 0.09
Боатенг Кеннеди 3 0.09
Тагава Кёсукэ 2 0.06
Бруно Алмейда 1 0.03
Adriano2 1 0.03
Кинтилья Хави 1 (1) 0.03
Андрезиньо Андре 1 0.03
Гонсалес Кристиан 1 0.03
Ногейра 1 0.03
Жордау Бруну 1 0.03
Аллано Лима 1 (1) 0.03
Рикардиньо Феррейра 0 0
Санья Пьер 0 0
Нану Гомеш 0 0
Энрике Паулу 0 0
Стеванович Филип 0 0
Victor Bobsin 0 0
Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велинтон Жуниор 6 (1) 0.18
Yago Cariello 3 0.09
Маурисио Жозе 3 0.09
Эштрела Паулу 2 (1) 0.06
Лукинья 2 (1) 0.06
Энрике Педро VI 2 0.06
Рохес Брайан 1 0.03
Муфи Фахд 1 0.03
Эвертон Перейра 1 0.03
Гомес Руи 1 0.03
Диаби Мохамед 1 0.03
Матуш Рикарду 1 0.03
Уаттара Зиэ 1 0.03
Jony Gonzalez 0 0
Пак Чжи Су 0 0
Са Педру 0 0
Сек Мустафа 0 0
Релвас Филипе 0 0
Klismahn 0 0

Карточки

Санта-Клара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Паулу 7 1
Victor Bobsin 8 0
Санья Пьер 6 1
Боатенг Кеннеди 6 1
Рикардиньо Феррейра 5 1
Гонсалес Кристиан 5 1
Adriano2 6 0
Nascimento Leite Matheus3 6 0
Ногейра 4 1
Сильва Габриэль 5 0
Мисао Кенто 5 0
Аллано Лима 5 0
Карвалью Андерсон 4 0
Кошта Жоау 4 0
Жордау Бруну 4 0
Nunes Matheus 4 0
Rildo 3 0
Кинтилья Хави 3 0
Калила Диого 3 0
Messi 1 1
Пауло 2 0
Гонсалес Вальтер 2 0
Андрезиньо Андре 2 0
Бруно Алмейда 2 0
Батиста Габриэл 2 0
Фернандеш Рикардо 1 0
Joao Marcos 1 0
Перейра Марку 1 0
Italo 1 0
Стеванович Филип 1 0
Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Педро VI 12 0
Сек Мустафа 8 1
Велинтон Жуниор 9 0
Nonoca 5 1
Гомес Руи 6 0
Муфи Фахд 4 1
Эштрела Паулу 5 0
Диаби Мохамед 4 0
Уаттара Зиэ 4 0
Релвас Филипе 4 0
Klismahn 4 0
Са Педру 2 1
Эвертон Перейра 3 0
Накамура Косукэ 3 0
Yago Cariello 3 0
Маурисио Жозе 2 0
Рохес Брайан 2 0
Лукинья 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Кошта Гонсалу 2 0
Sergio Conceicao 1 0
Матуш Рикарду 1 0
Португал Самуэл 1 0
Карлинос 1 0
Лукао II 1 0
Виллиан Роша 1 0
Сапара Марек 1 0
Жоку Энрике 1 0

Результаты матчей

Санта-Клара
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Портимоненсе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

11
5
Санта-Клара
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Портимоненсе
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

25
13

Волевые поражения

1
11
Санта-Клара
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Портимоненсе
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

5
14

Волевые победы

29
14

Волевые поражения

12
16

Голы по времени матча

Забито

20
12
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
6
50%
76-90

Пропущено

27
26
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 14
4
15%
5
19%
1-15
6
22%
4
15%
16-30
3
11%
6
23%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
8
30%
30%
5
19%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
27 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
4
44%
7
47%
76-90

Пропущено

25
18
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
12%
3
17%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
6
24%
6
33%
76-90

Забито

29
27
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
1
3%
1
4%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
3
10%
6
22%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
9
31%
13
48%
76-90

Пропущено

52
44
24 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 25
7
13%
8
18%
1-15
9
17%
7
16%
16-30
8
15%
8
18%
31-45
7
13%
4
9%
46-60
7
13%
6
14%
61-75
14
27%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Санта-Клара
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Брага - Санта-Клара 5:3 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1
Порту - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0
Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3

Результаты матчей

Санта-Клара
Портимоненсе

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Точный счет

1:0
6 раз 38%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
7 раз 41%
0:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
11 раз 33%
0:1
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
3
3 раза 9%
2
2 раза 6%
0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санта-Клара
Портимоненсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
11
5
4
13
1.5
3
13
2
15
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
10
0.5
Больше Меньше
7
10
1
15
1.5
3
14
1
15
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
15
0.5
Больше Меньше
18
15
5
28
1.5
6
27
3
30
2.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 32 25 4 3 66 - 20 79
3.
Брага
 32 24 2 6 71 - 29 74
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
6.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 33 11 7 15 33 - 36 40
10.
Каза Пиа
 32 11 7 14 29 - 37 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 32 9 4 19 28 - 46 31
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
18.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
6.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
7.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Порту Тареми Мехди 17 (6)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • 80'
    Маурисио Жозе уходит с поля. Диаби Мохамед выходит вместо него
  • Желтая карточка
    73'
    Сек Мустафа получил желтую карточку от судьи
  • 71'
    Велинтон Жуниор уходит с поля. Рохес Брайан выходит вместо него
  • 71'
    Sergio Conceicao уходит с поля. Уаттара Зиэ выходит вместо него
  • Желтая карточка
    49'
    Gabriel Silva получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Klismahn уходит с поля. Гомес Руи выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Релвас Филипе уходит с поля. Сек Мустафа выходит вместо него
    • Желтая карточка
      47'
      Klismahn получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Матеус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Andrezinho бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Sergio Conceicao получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Ногейра получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Санта-Клара 57.8% (67)
    X 28.4% (33)
    Портимоненсе 13.8% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Санта-Клара 1:0 Портимоненсе онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санта-Клара 1:0 Портимоненсе

    Исход игры
    Санта-Клара
    57.8% (67)
    Ничья
    28.4% (33)
    Портимоненсе
    13.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.32% (30)
    Меньше
    73.68% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    53.51% (61)
    Нет
    46.49% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Санта-Клара
    33.6% (39)
    1:1 Ничья
    26.7% (31)
    2:1 Санта-Клара
    19% (22)
    0:1 Портимоненсе
    6.9% (8)
    1:2 Портимоненсе
    4.3% (5)
    2:0 Санта-Клара
    2.6% (3)
    0:2 Портимоненсе
    1.7% (2)
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