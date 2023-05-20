Тур: 33. Стадион: Estadio do Sao Miguel.
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаНогейра
24' Желтая карточкаSergio Conceicao
1:0
27' ГолАндрезиньо Андре
45' Желтая карточкаKlismahn
49' Желтая карточкаСильва Габриэль
73' Желтая карточкаСек Мустафа
90' Желтая карточкаГомес Руи
90'+7
Ход матча
14'
24'
27'
45'
49'
73'
82'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
95
Санья
Пьер
2
Ногейра
44
Italo
20
Adriano2
43
Алемао
23
Пак
Чжи
Су
7
Карлинос
27
Klismahn
- Основной состав
- Вратарь
-
95 Санья ПьерЗащитник
-
2 НогейраЗащитник
-
44 ItaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Adriano2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Калила ДиогоЗащитник
-
16 Энрике ПаулуЗащитник
-
43 ПаулоЗащитник
- Полузащитник
-
40 Мисао КентоПолузащитник
- Нападающий
-
37 RildoНападающий
-
-
Главный тренер: Luis Morgado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
43 АлемаоЗащитник
-
23 Пак Чжи СуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
-
27 KlismahnПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
70 Гомес РуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Рохес БрайанНападающий
-
14 Сек МустафаНападающий
-
-
25 Nonoca
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
История личных встреч
Санта-Клара
Портимоненсе
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
78.6%
35.7%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 6 побед
27 матчей
37%
48.1%
14.9%
10 побед 13 ничьих 4 победы
Первый тайм
40.7%
40.7%
18.6%
11 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.6%
48.1%
22.3%
8 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
13
Голов в среднем за матч
1.67
0.87
Среднее время на гол
54
103
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
0.87
0.67
Среднее время на гол
103
135
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.22
0.78
Тотал матчей
2.5
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
Среднее время на гол
73
115
Бомбардиры внутри турнира
Санта-Клара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильва Габриэль
|5 (1)
|0.15
|Nascimento Leite Matheus3
|5 (3)
|0.15
|Rildo
|3
|0.09
|Боатенг Кеннеди
|3
|0.09
|Тагава Кёсукэ
|2
|0.06
|Бруно Алмейда
|1
|0.03
|Adriano2
|1
|0.03
|Кинтилья Хави
|1 (1)
|0.03
|Андрезиньо Андре
|1
|0.03
|Гонсалес Кристиан
|1
|0.03
|Ногейра
|1
|0.03
|Жордау Бруну
|1
|0.03
|Аллано Лима
|1 (1)
|0.03
|Рикардиньо Феррейра
|0
|0
|Санья Пьер
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Стеванович Филип
|0
|0
|Victor Bobsin
|0
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велинтон Жуниор
|6 (1)
|0.18
|Yago Cariello
|3
|0.09
|Маурисио Жозе
|3
|0.09
|Эштрела Паулу
|2 (1)
|0.06
|Лукинья
|2 (1)
|0.06
|Энрике Педро VI
|2
|0.06
|Рохес Брайан
|1
|0.03
|Муфи Фахд
|1
|0.03
|Эвертон Перейра
|1
|0.03
|Гомес Руи
|1
|0.03
|Диаби Мохамед
|1
|0.03
|Матуш Рикарду
|1
|0.03
|Уаттара Зиэ
|1
|0.03
|Jony Gonzalez
|0
|0
|Пак Чжи Су
|0
|0
|Са Педру
|0
|0
|Сек Мустафа
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
|Klismahn
|0
|0
Карточки
Санта-Клара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Паулу
|7
|1
|Victor Bobsin
|8
|0
|Санья Пьер
|6
|1
|Боатенг Кеннеди
|6
|1
|Рикардиньо Феррейра
|5
|1
|Гонсалес Кристиан
|5
|1
|Adriano2
|6
|0
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|Ногейра
|4
|1
|Сильва Габриэль
|5
|0
|Мисао Кенто
|5
|0
|Аллано Лима
|5
|0
|Карвалью Андерсон
|4
|0
|Кошта Жоау
|4
|0
|Жордау Бруну
|4
|0
|Nunes Matheus
|4
|0
|Rildo
|3
|0
|Кинтилья Хави
|3
|0
|Калила Диого
|3
|0
|Messi
|1
|1
|Пауло
|2
|0
|Гонсалес Вальтер
|2
|0
|Андрезиньо Андре
|2
|0
|Бруно Алмейда
|2
|0
|Батиста Габриэл
|2
|0
|Фернандеш Рикардо
|1
|0
|Joao Marcos
|1
|0
|Перейра Марку
|1
|0
|Italo
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Педро VI
|12
|0
|Сек Мустафа
|8
|1
|Велинтон Жуниор
|9
|0
|Nonoca
|5
|1
|Гомес Руи
|6
|0
|Муфи Фахд
|4
|1
|Эштрела Паулу
|5
|0
|Диаби Мохамед
|4
|0
|Уаттара Зиэ
|4
|0
|Релвас Филипе
|4
|0
|Klismahn
|4
|0
|Са Педру
|2
|1
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Накамура Косукэ
|3
|0
|Yago Cariello
|3
|0
|Маурисио Жозе
|2
|0
|Рохес Брайан
|2
|0
|Лукинья
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|0
|Sergio Conceicao
|1
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Португал Самуэл
|1
|0
|Карлинос
|1
|0
|Лукао II
|1
|0
|Виллиан Роша
|1
|0
|Сапара Марек
|1
|0
|Жоку Энрике
|1
|0
Результаты матчей
Санта-Клара
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Портимоненсе
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
11
5
Санта-Клара
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Портимоненсе
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
25
13
Волевые поражения
1
11
Санта-Клара
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
36% (12)
24% (8)
Портимоненсе
37.9%
62.1%
11 побед 18 поражений
Первый тайм
24% (8)
39% (13)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
33% (11)
39% (13)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
5
14
Волевые победы
29
14
Волевые поражения
12
16
Голы по времени матча
Забито
20
12
6 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
20 Не забивали 25
1
5%
1
8%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
6
30%
1
8%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
5
25%
6
50%
76-90
Пропущено
27
26
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 14
4
15%
5
19%
1-15
6
22%
4
15%
16-30
3
11%
6
23%
31-45
3
11%
2
8%
46-60
3
11%
4
15%
61-75
8
30%
30%
5
19%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
27 Не забивали 22
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
3
20%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
4
44%
7
47%
76-90
Пропущено
25
18
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
12%
3
17%
1-15
3
12%
3
17%
16-30
5
20%
2
11%
31-45
4
16%
2
11%
46-60
4
16%
2
11%
61-75
6
24%
6
33%
76-90
Забито
29
27
9 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
1
3%
1
4%
1-15
5
17%
2
7%
16-30
3
10%
6
22%
31-45
6
21%
2
7%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
9
31%
13
48%
76-90
Пропущено
52
44
24 В 1-м тайме 23
28 Во 2-м тайме 21
22 Пропускали первыми 23
28 Не пропускали 25
7
13%
8
18%
1-15
9
17%
7
16%
16-30
8
15%
8
18%
31-45
7
13%
4
9%
46-60
7
13%
6
14%
61-75
14
27%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Санта-Клара
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Брага - Санта-Клара 5:3 Санта-Клара - Жил Висенте 3:2 Эшторил - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1
Порту - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Визела 0:1 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Витория Гимарайнш 1:3 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Арока - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Боавишта 2:2 Каза Пиа - Санта-Клара 2:1 Санта-Клара - Бенфика 0:3 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Санта-Клара - Брага 0:4 Жил Висенте - Санта-Клара 1:0 Санта-Клара - Арока 1:2
Портимоненсе
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Портимоненсе - Бенфика 1:5 Каза Пиа - Портимоненсе 1:1 Брага - Портимоненсе 4:1 Портимоненсе - Жил Висенте 1:0
Эшторил - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Визела 0:1 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Боавишта - Портимоненсе 4:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Портимоненсе - Санта-Клара 0:0 Бенфика - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Каза Пиа 1:2 Портимоненсе - Жил Висенте 0:3
Результаты матчей
Санта-Клара
Портимоненсе
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Точный счет
1:0
6 раз 38%
2:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
7 раз 41%
0:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 63%
1
5 раз 31%
3
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
2:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:0
11 раз 33%
0:1
5 раз 15%
1:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
15 раз 45%
1
13 раз 39%
3
3 раза 9%
2
2 раза 6%
0
15 раз 45%
1
12 раз 36%
2
5 раз 15%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санта-Клара
Портимоненсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
115
413
313
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
610
Больше Меньше
710
115
314
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1815
Больше Меньше
1815
528
627
330
132
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- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|17 (6)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 16
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санта-Клара 1:0 Портимоненсе
Исход игры
Санта-Клара
57.8% (67)
Ничья
28.4% (33)
Портимоненсе
13.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (30)
Меньше
73.68% (84)
Обе команды забьют
Да
53.51% (61)
Нет
46.49% (53)
Популярный счёт
1:0 Санта-Клара
33.6% (39)
1:1 Ничья
26.7% (31)
2:1 Санта-Клара
19% (22)
0:1 Портимоненсе
6.9% (8)
1:2 Портимоненсе
4.3% (5)
2:0 Санта-Клара
2.6% (3)
0:2 Портимоненсе
1.7% (2)
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