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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Арока
1:0
Конец матча
Шавиш
0'
13' Желтая карточка
Гимарайнш Рикарду
43' Желтая карточка
Руис Алан
45' Желтая карточка
Антони
0:0
45' Не забитый пенальти
Витория Стивен
1:0
63' Пенальти
Силла Морлей
72' Желтая карточка
Обиора Нванкво
78' Желтая карточка
Круз Сандру
90'+7
12
Ignacio
De
Arruabarrena
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
3
Опоку
Джером
6
Куарежма
14
Бускетс
Ориоль
5
Симау
Давид
2
Силла
Морлей
10
Руис
Алан
11
Антони
19
Мухика
Рафаэль
1
Витор
Пауло
3
Монте
Нелсон
26
Понк
Карлуш
19
Витория
Стивен
5
Ланга
Бруну
10
Тейшейра
Жоау
II
21
Гимарайнш
Рикарду
77
Коррея
Жоау
8
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
73
Соуза
Бернардо
23
Эрнандес
Эктор
II
Арока
4-2-3-1
Шавиш
4-2-3-1

История личных встреч

Арока
Шавиш

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
0:0
ПВЛ
3:1
ПВЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
К
0:0
КП
2:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Среднее время на гол

108
135

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.11
0.44

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
202

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 8 0.24
Даббаг Одай 7 0.21
Антони 5 0.15
Силла Морлей 4 (3) 0.12
Бассо Жоау 3 (2) 0.09
Руис Алан 2 0.06
Букия Андре 2 0.06
Мишель Бенжи 1 0.03
Куарежма 1 0.03
Bruno Marques 1 0.03
Симау Давид 0 0
Арсенио 0 0
Витиньо Виктор 0 0
Эшгаю Тьягу 0 0
Галович Нино 0 0
Опоку Джером 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Витория Стивен 7 (5) 0.21
Эрнандес Эктор II 6 0.18
Тейшейра Жоау II 5 (2) 0.15
Жуниньо VI 4 0.12
Абасс Исса 4 0.12
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 0.06
Батчи Жоау 1 0.03
Jony Arriba 1 0.03
Обиора Нванкво 1 0.03
Euller II 1 0.03
Алвес Даниэль 1 0.03
Соуза Бернардо 0 0
Коррея Жоау 0 0
Ленини Пина 0 0
Сингх Лютер 0 0
Круз Сандру 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опоку Джером 7 2
Руис Алан 10 0
Эшгаю Тьягу 9 0
Соро Исмаила 7 1
Симау Давид 7 0
Куарежма 5 1
Ignacio De Arruabarrena 5 0
Силла Морлей 4 0
Бассо Жоау 4 0
Милованов Богдан 4 0
Антони 3 0
Галович Нино 3 0
Арсенио 3 0
Букия Андре 2 0
Зубас Эмилиюс 1 0
Морейра Педру 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Мухика Рафаэль 1 0
Weverson2 1 0
Bruno Marques 1 0
Фернандес Рафаэль 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимарайнш Рикарду 16 1
Тейшейра Жоау II 7 1
Монте Нелсон 7 0
Витория Стивен 5 1
Euller II 6 0
Абасс Исса 6 0
Ланга Бруну 6 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 4 1
Понк Карлуш 5 0
Алвес Даниэль 3 1
Витор Пауло 4 0
Педру Жоау II 4 0
Сингх Лютер 4 0
Круз Сандру 4 0
Силла Хабиб 4 0
Оливейра де Моура Родриго Сезар 1 1
Обиора Нванкво 2 0
Сарр Сиди 2 0
Морим Эдер 2 0
Фернандеш Патрик 0 1
Эрнандес Эктор II 1 0
Коррея Жоау 1 0
Жуниньо VI 1 0
Кейруш Жоау 1 0
Батчи Жоау 1 0
Ленини Пина 1 0
Соуза Бернардо 1 0

Результаты матчей

Арока
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Шавиш
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

4
4
Арока
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Шавиш
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
11

Волевые поражения

11
15
Арока
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
55% (18)
15% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Шавиш
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

14
15

Волевые поражения

15
19

Голы по времени матча

Забито

22
14
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
5
23%
6
43%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
12%
3
15%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
3
18%
6
30%
76-90

Забито

13
19
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
6
32%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
5
38%
3
16%
76-90

Пропущено

19
17
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
21%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Забито

35
33
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
4
11%
3
9%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
6
17%
5
15%
46-60
6
17%
7
21%
61-75
10
29%
9
27%
76-90

Пропущено

36
37
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
6
17%
5
14%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
8
22%
5
14%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
7
19%
10
27%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0
Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0
Шавиш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1
Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2

Результаты матчей

Арока
Шавиш

Точный счет

1:0
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%

Точный счет

1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
4
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Арока
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
3
5
12
1.5
5
11
2
15
2.5
1
15
2
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
7
2
14
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
10
0.5
Больше Меньше
23
10
7
26
1.5
10
23
2
31
2.5
1
32
2
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 32 25 4 3 66 - 20 79
3.
Брага
 32 24 2 6 71 - 29 74
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
6.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 32 13 4 15 35 - 41 43
9.
Визела
 33 11 7 15 33 - 36 40
10.
Каза Пиа
 32 11 7 14 29 - 37 40
11.
Боавишта
 32 11 7 14 38 - 52 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 32 9 4 19 28 - 46 31
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
18.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
6.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
7.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
8.
Фамаликан
 16 9 1 6 19 - 15 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
2.
Порту
 16 11 4 1 25 - 9 37
3.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Порту Тареми Мехди 17 (6)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      49'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Витория Стивен пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      47'
      Энтони получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Руис Алан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Гимарайнш Рикарду получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Арока 68.1% (79)
    X 22.4% (26)
    Шавиш 9.5% (11)
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    Где смотреть матч Арока 1:0 Шавиш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арока 1:0 Шавиш

    Исход игры
    Арока
    68.1% (79)
    Ничья
    22.4% (26)
    Шавиш
    9.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.42% (21)
    Меньше
    81.58% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    35.96% (41)
    Нет
    64.04% (73)
    Популярный счёт
    1:0 Арока
    47.4% (55)
    1:1 Ничья
    17.2% (20)
    2:1 Арока
    13.8% (16)
    0:1 Шавиш
    6.9% (8)
    2:0 Арока
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    4.3% (5)
    1:2 Шавиш
    2.6% (3)
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