Тур: 33. Стадион: Муниципальный стадион Ароки.
0'
13' Желтая карточкаГимарайнш Рикарду
43' Желтая карточкаРуис Алан
45' Желтая карточкаАнтони
0:0
45' Не забитый пенальтиВитория Стивен
1:0
63' ПенальтиСилла Морлей
72' Желтая карточкаОбиора Нванкво
78' Желтая карточкаКруз Сандру
90'+7
Ход матча
43'
45'
45'
0:0
63'
1:0
72'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Эшгаю
Тьягу
13
Бассо
Жоау
6
Куарежма
10
Руис
Алан
11
Антони
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
-
13 Бассо ЖоауЗащитник
- Защитник
-
6 КуарежмаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Руис АланПолузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Галович НиноЗащитник
- Защитник
-
23 Соро ИсмаилаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
8 АрсениоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Круз СандруЗащитник
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Абасс ИссаПолузащитник
-
14 Сарр СидиПолузащитник
-
20 Жуниньо VIНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кампелос Витор
История личных встреч
Арока
Шавиш
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Среднее время на гол
108
135
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.11
0.44
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
202
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|8
|0.24
|Даббаг Одай
|7
|0.21
|Антони
|5
|0.15
|Силла Морлей
|4 (3)
|0.12
|Бассо Жоау
|3 (2)
|0.09
|Руис Алан
|2
|0.06
|Букия Андре
|2
|0.06
|Мишель Бенжи
|1
|0.03
|Куарежма
|1
|0.03
|Bruno Marques
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Арсенио
|0
|0
|Витиньо Виктор
|0
|0
|Эшгаю Тьягу
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Витория Стивен
|7 (5)
|0.21
|Эрнандес Эктор II
|6
|0.18
|Тейшейра Жоау II
|5 (2)
|0.15
|Жуниньо VI
|4
|0.12
|Абасс Исса
|4
|0.12
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|0.06
|Батчи Жоау
|1
|0.03
|Jony Arriba
|1
|0.03
|Обиора Нванкво
|1
|0.03
|Euller II
|1
|0.03
|Алвес Даниэль
|1
|0.03
|Соуза Бернардо
|0
|0
|Коррея Жоау
|0
|0
|Ленини Пина
|0
|0
|Сингх Лютер
|0
|0
|Круз Сандру
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опоку Джером
|7
|2
|Руис Алан
|10
|0
|Эшгаю Тьягу
|9
|0
|Соро Исмаила
|7
|1
|Симау Давид
|7
|0
|Куарежма
|5
|1
|Ignacio De Arruabarrena
|5
|0
|Силла Морлей
|4
|0
|Бассо Жоау
|4
|0
|Милованов Богдан
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Арсенио
|3
|0
|Букия Андре
|2
|0
|Зубас Эмилиюс
|1
|0
|Морейра Педру
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Мухика Рафаэль
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
|Bruno Marques
|1
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимарайнш Рикарду
|16
|1
|Тейшейра Жоау II
|7
|1
|Монте Нелсон
|7
|0
|Витория Стивен
|5
|1
|Euller II
|6
|0
|Абасс Исса
|6
|0
|Ланга Бруну
|6
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|4
|1
|Понк Карлуш
|5
|0
|Алвес Даниэль
|3
|1
|Витор Пауло
|4
|0
|Педру Жоау II
|4
|0
|Сингх Лютер
|4
|0
|Круз Сандру
|4
|0
|Силла Хабиб
|4
|0
|Оливейра де Моура Родриго Сезар
|1
|1
|Обиора Нванкво
|2
|0
|Сарр Сиди
|2
|0
|Морим Эдер
|2
|0
|Фернандеш Патрик
|0
|1
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Коррея Жоау
|1
|0
|Жуниньо VI
|1
|0
|Кейруш Жоау
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Соуза Бернардо
|1
|0
Результаты матчей
Арока
66.7%
33.3%
10 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Шавиш
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
4
4
Арока
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Шавиш
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
11
Волевые поражения
11
15
Арока
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
55% (18)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
33% (11)
27% (9)
Шавиш
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
18% (6)
42% (14)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (12)
39% (13)
24% (8)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
14
15
Волевые поражения
15
19
Голы по времени матча
Забито
22
14
9 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 5
20 Не забивали 23
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
1
7%
31-45
5
23%
1
7%
46-60
3
14%
5
36%
61-75
5
23%
6
43%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
2
12%
3
15%
1-15
2
12%
4
20%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
3
18%
3
15%
61-75
3
18%
6
30%
76-90
Забито
13
19
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
1
8%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
2
15%
6
32%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
5
38%
3
16%
76-90
Пропущено
19
17
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
21%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
4
21%
3
18%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Забито
35
33
13 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 14
10 Не забивали 10
4
11%
3
9%
1-15
4
11%
2
6%
16-30
5
14%
7
21%
31-45
6
17%
5
15%
46-60
6
17%
7
21%
61-75
10
29%
9
27%
76-90
Пропущено
36
37
18 В 1-м тайме 18
18 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
6
17%
5
14%
1-15
4
11%
8
22%
16-30
8
22%
5
14%
31-45
5
14%
4
11%
46-60
6
17%
5
14%
61-75
7
19%
10
27%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эшторил - Арока 2:0 Арока - Порту 0:1 Риу Аве - Арока 1:0 Арока - Визела 1:0
Спортинг Л - Арока 1:1 Арока - Маритиму 1:0 Фамаликан - Арока 0:1 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Витория Гимарайнш - Арока 0:2 Боавишта - Арока 0:0 Арока - Каза Пиа 2:0 Брага - Арока 2:0 Арока - Санта-Клара 1:0 Жил Висенте - Арока 1:1 Арока - Бенфика 0:3 Арока - Спортинг Л 1:2 Арока - Портимоненсе 4:0 Шавиш - Арока 1:1 Порту - Арока 4:0 Арока - Эшторил 2:0
Шавиш
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Шавиш - Пасуш де Феррейра 2:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Шавиш - Каза Пиа 1:0 Санта-Клара - Шавиш 1:1
Шавиш - Бенфика 1:0 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Шавиш - Брага 1:2 Эшторил - Шавиш 0:2 Шавиш - Портимоненсе 2:0 Шавиш - Порту 1:3 Риу Аве - Шавиш 1:0 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Визела - Шавиш 0:0 Шавиш - Маритиму 2:1 Витория Гимарайнш - Шавиш 2:1 Боавишта - Шавиш 1:1 Шавиш - Арока 1:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Шавиш - Фамаликан 0:2 Шавиш - Мафра 1:2
Результаты матчей
Арока
Шавиш
Точный счет
1:0
6 раз 35%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
5 раз 29%
Точный счет
1:0
7 раз 21%
1:1
6 раз 18%
0:1
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
10 раз 30%
2
5 раз 15%
4
2 раза 6%
1
13 раз 39%
0
10 раз 30%
2
9 раз 27%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Арока
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
133
512
511
215
115
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
107
214
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2310
726
1023
231
132
231
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|17 (6)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 16
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Арока 1:0 Шавиш
Исход игры
Арока
68.1% (79)
Ничья
22.4% (26)
Шавиш
9.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
18.42% (21)
Меньше
81.58% (93)
Обе команды забьют
Да
35.96% (41)
Нет
64.04% (73)
Популярный счёт
1:0 Арока
47.4% (55)
1:1 Ничья
17.2% (20)
2:1 Арока
13.8% (16)
0:1 Шавиш
6.9% (8)
2:0 Арока
4.3% (5)
0:0 Ничья
4.3% (5)
1:2 Шавиш
2.6% (3)
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