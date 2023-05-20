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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Фамаликан
1:2
Первый тайм: 37'
Порту
0'
6' Желтая карточка
Жуниор Луис
0:1
7' Пенальти
Тареми Мехди
0:2
10' Гол
Тареми Мехди
18' Желтая карточка
Тареми Мехди
27' Желтая карточка
Родригеш Иву
1:2
34' Гол
Хайме Иван

Ход матча

6'
Жуниор Луис
 
7'
0:1
Тареми Мехди
10'
0:2
Тареми Мехди
(Отавио Эдмилсон)
18'
 
Тареми Мехди
27'
Родригеш Иву
 
34'
Хайме Иван
(Родригеш Иву)
1:2
Прогнозы 118
Фамаликан 0% (0)
X 0% (0)
Порту 100% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Порту
7.78
4.88
1.47
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Жуниор
Луис
6
Пенетра
Алешандре
13
Отавио
Эдмилсон
15
Риччели
5
Лима
Рубен
28
Юссуф
Зейду
97
Коломбатто
Сантьяго
23
Добре
Алекс
7
Родригеш
Иву
10
Хайме
Иван
77
Кастро
Пабло
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
3
Пепе
Кеплер
5
Маркано
Иван
22
Венделл
Боргес
25
Отавио
Эдмилсон
46
Эуштакиу
Стивен
16
Груйич
Марко
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
29
Мартинес
Антонио
III
Фамаликан
4-2-3-1
Порту
4-4-2

История личных встреч

Фамаликан
Порту

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

К
3:2
К
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
КЛ
1:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

3.2
1.8

Среднее время на гол

28
50

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

2.2
1.5

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6

Среднее время на гол

40
60

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хайме Иван 8 (1) 0.24
Кадис Хондер 4 0.12
Родригеш Иву 2 (1) 0.06
Коломбатто Сантьяго 2 0.06
Моура Франсишку 2 0.06
Пенетра Алешандре 2 0.06
Юссуф Зейду 2 0.06
Миллан Алехандро 2 0.06
Санка Леандру 2 0.06
Родригес Хосе Луис 1 0.03
Добре Алекс 1 0.03
Ассунсао Густаво 1 0.03
Фонте Руй 1 0.03
Кастро Пабло 1 0.03
Риччели 1 0.03
Кадиле Джуниор 1 0.03
Агиррегабириа Мартин 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 19 (5) 0.58
Галено Вандерсон 8 (1) 0.24
Эванилсон 6 0.18
Мартинес Антонио III 5 0.15
Отавио Эдмилсон 4 0.12
Пепе VI 4 0.12
Маркано Иван 4 0.12
Урибе Матеус 4 (2) 0.12
Лодер Дэнни 3 0.09
Эуштакиу Стивен 2 0.06
Кардозу Фабиу 2 0.06
Франко Андре 2 0.06
Мариу Жоау III 1 0.03
Венделл Боргес 1 0.03
Груйич Марко 1 0.03
Верон Габриэл 0 0
Кошта Бруну 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассунсао Густаво 10 0
Родригеш Иву 7 1
Коломбатто Сантьяго 7 0
Юссуф Зейду 6 0
Моура Франсишку 5 0
Са Гуштаву 5 0
Риччели 3 1
Санка Леандру 3 1
Пенетра Алешандре 4 0
Фонте Руй 3 0
Родригес Хосе Луис 3 0
Жуниор Луис 3 0
Хайме Иван 3 0
Пеле Мамаду 2 0
Лима Рубен 2 0
Кастро Пабло 2 0
Михай Энеа 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Кадис Хондер 0 1
Добре Алекс 0 1
Батубинсика Дилан 1 0
Агиррегабириа Мартин 1 0
Миллан Алехандро 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Theo Fonseca 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркано Иван 9 1
Урибе Матеус 6 1
Тареми Мехди 7 0
Отавио Эдмилсон 6 0
Груйич Марко 5 0
Мариу Жоау III 3 1
Эуштакиу Стивен 3 1
Пепе Кеплер 4 0
Венделл Боргес 4 0
Кардозу Фабиу 4 0
Галено Вандерсон 4 0
Занузи Зайду 3 0
Фолья Бернардо 1 1
Лодер Дэнни 2 0
Франко Андре 2 0
Рамош Клаудиу 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Кошта Диогу 1 0
Карму Давид 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Верон Габриэл 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Порту
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

3
3
Фамаликан
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Порту
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

23
3

Волевые поражения

9
40
Фамаликан
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
53% (17)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Порту
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

28
5

Волевые поражения

12
43

Голы по времени матча

Забито

20
27
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 18
1
5%
3
11%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
3
15%
7
26%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
6
30%
9
33%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
3
43%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

15
41
4 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 15
24 Не забивали 17
0
0%
7
17%
1-15
3
20%
3
7%
16-30
1
7%
14
34%
31-45
5
33%
5
12%
46-60
3
20%
4
10%
61-75
3
20%
8
20%
76-90

Пропущено

27
11
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
2
18%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
6
22%
2
18%
46-60
5
19%
4
36%
61-75
6
22%
2
18%
76-90

Забито

35
68
11 В 1-м тайме 35
24 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 27
13 Не забивали 3
1
3%
10
15%
1-15
6
17%
4
6%
16-30
4
11%
21
31%
31-45
9
26%
10
15%
46-60
6
17%
6
9%
61-75
9
26%
17
25%
76-90

Пропущено

41
18
17 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 3
22 Не пропускали 13
2
5%
0
0%
1-15
8
20%
3
17%
16-30
7
17%
4
22%
31-45
8
20%
3
17%
46-60
7
17%
4
22%
61-75
9
22%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1
Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0
Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2

Результаты матчей

Фамаликан
Порту

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

4:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
15
1
5
11
1.5
11
5
2
14
2.5
8
8
1
15
3.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
14
2
5
11
1.5
8
8
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
12
0.5
Больше Меньше
29
3
10
22
1.5
19
13
4
28
2.5
10
22
1
31
3.5
6
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 32 27 2 3 77 - 18 83
2.
Порту
 2:1 33 26 4 3 68 - 21 82
3.
Брага
 33 24 3 6 72 - 30 75
4.
Спортинг Л
 32 22 4 6 67 - 29 70
5.
Арока
 33 14 9 10 34 - 37 51
6.
Витория Гимарайнш
 32 15 5 12 33 - 36 50
7.
Шавиш
 33 12 10 11 34 - 36 46
8.
Фамаликан
 1:2 33 13 4 16 36 - 43 43
9.
Боавишта
 33 11 8 14 39 - 53 41
10.
Визела
 33 11 7 15 33 - 36 40
11.
Каза Пиа
 32 11 7 14 29 - 37 40
12.
Риу Аве
 32 10 9 13 33 - 38 39
13.
Портимоненсе
 33 10 4 19 25 - 46 34
14.
Жил Висенте
 32 9 7 16 31 - 40 34
15.
Эшторил
 32 9 4 19 28 - 46 31
16.
Маритиму
 33 7 5 21 31 - 60 26
17.
Санта-Клара
 33 5 7 21 26 - 55 22
18.
Пасуш де Феррейра
 32 5 5 22 23 - 58 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 2:1 16 14 0 2 41 - 11 42
3.
Спортинг Л
 16 13 1 2 40 - 10 40
4.
Брага
 16 12 2 2 37 - 11 38
5.
Арока
 17 10 2 5 22 - 17 32
6.
Боавишта
 17 8 6 3 23 - 21 30
7.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
8.
Фамаликан
 1:2 17 9 1 7 20 - 17 28
9.
Риу Аве
 16 8 2 6 16 - 12 26
10.
Шавиш
 16 6 5 5 19 - 17 23
11.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
12.
Портимоненсе
 16 6 3 7 14 - 19 21
13.
Жил Висенте
 16 5 6 5 14 - 14 21
14.
Маритиму
 17 6 3 8 21 - 23 21
15.
Эшторил
 16 6 2 8 17 - 23 20
16.
Визела
 16 5 4 7 17 - 17 19
17.
Санта-Клара
 17 4 5 8 18 - 29 17
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2:1 17 12 4 1 27 - 10 40
2.
Бенфика
 16 13 1 2 32 - 6 40
3.
Брага
 17 12 1 4 35 - 19 37
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Шавиш
 17 6 5 6 15 - 19 23
6.
Визела
 17 6 3 8 16 - 19 21
7.
Витория Гимарайнш
 16 6 2 8 16 - 24 20
8.
Арока
 16 4 7 5 12 - 20 19
9.
Каза Пиа
 16 5 3 8 13 - 22 18
10.
Фамаликан
 1:2 16 4 3 9 16 - 26 15
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 17 4 1 12 11 - 27 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 16 3 3 10 13 - 26 12
15.
Боавишта
 16 3 2 11 16 - 32 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 16 1 2 13 10 - 37 5
18.
Санта-Клара
 16 1 2 13 8 - 26 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Порту Тареми Мехди 19 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 18 (2)
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 16 (2)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 16
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 118
Фамаликан 0% (0)
X 0% (0)
Порту 100% (118)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Порту
7.78
4.88
1.47
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фамаликан 1:2 Порту онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фамаликан 1:2 Порту

Исход игры
Фамаликан
0% (0)
Ничья
0% (0)
Порту
100% (118)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
41.74% (48)
Нет
58.26% (67)
Популярный счёт
0:2 Порту
37.3% (44)
1:2 Порту
33.1% (39)
0:1 Порту
8.5% (10)
0:3 Порту
8.5% (10)
1:3 Порту
7.6% (9)
0:4 Порту
1.7% (2)
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