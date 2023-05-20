Тур: 33. Стадион: Municipal 22 de Junho.
0'
6' Желтая карточкаЖуниор Луис
0:1
7' ПенальтиТареми Мехди
0:2
10' ГолТареми Мехди
18' Желтая карточкаТареми Мехди
27' Желтая карточкаРодригеш Иву
1:2
34' ГолХайме Иван
Ход матча
6'
7'
0:1
10'
0:2
18'
27'
34'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
31
Жуниор
Луис
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
23
Добре
Алекс
10
Хайме
Иван
77
Кастро
Пабло
99
Кошта
Диогу
11
Пепе
VI
16
Груйич
Марко
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хайме ИванПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Фонте РуйНападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
11 Пепе АкиноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
- Защитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ЭванилсонНападающий
-
19 Лодер ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
История личных встреч
Фамаликан
Порту
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
80%
2 победы 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
3.2
1.8
Среднее время на гол
28
50
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
2.2
1.5
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
Среднее время на гол
40
60
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хайме Иван
|8 (1)
|0.24
|Кадис Хондер
|4
|0.12
|Родригеш Иву
|2 (1)
|0.06
|Коломбатто Сантьяго
|2
|0.06
|Моура Франсишку
|2
|0.06
|Пенетра Алешандре
|2
|0.06
|Юссуф Зейду
|2
|0.06
|Миллан Алехандро
|2
|0.06
|Санка Леандру
|2
|0.06
|Родригес Хосе Луис
|1
|0.03
|Добре Алекс
|1
|0.03
|Ассунсао Густаво
|1
|0.03
|Фонте Руй
|1
|0.03
|Кастро Пабло
|1
|0.03
|Риччели
|1
|0.03
|Кадиле Джуниор
|1
|0.03
|Агиррегабириа Мартин
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|19 (5)
|0.58
|Галено Вандерсон
|8 (1)
|0.24
|Эванилсон
|6
|0.18
|Мартинес Антонио III
|5
|0.15
|Отавио Эдмилсон
|4
|0.12
|Пепе VI
|4
|0.12
|Маркано Иван
|4
|0.12
|Урибе Матеус
|4 (2)
|0.12
|Лодер Дэнни
|3
|0.09
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.06
|Кардозу Фабиу
|2
|0.06
|Франко Андре
|2
|0.06
|Мариу Жоау III
|1
|0.03
|Венделл Боргес
|1
|0.03
|Груйич Марко
|1
|0.03
|Верон Габриэл
|0
|0
|Кошта Бруну
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассунсао Густаво
|10
|0
|Родригеш Иву
|7
|1
|Коломбатто Сантьяго
|7
|0
|Юссуф Зейду
|6
|0
|Моура Франсишку
|5
|0
|Са Гуштаву
|5
|0
|Риччели
|3
|1
|Санка Леандру
|3
|1
|Пенетра Алешандре
|4
|0
|Фонте Руй
|3
|0
|Родригес Хосе Луис
|3
|0
|Жуниор Луис
|3
|0
|Хайме Иван
|3
|0
|Пеле Мамаду
|2
|0
|Лима Рубен
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Михай Энеа
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Кадис Хондер
|0
|1
|Добре Алекс
|0
|1
|Батубинсика Дилан
|1
|0
|Агиррегабириа Мартин
|1
|0
|Миллан Алехандро
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Theo Fonseca
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркано Иван
|9
|1
|Урибе Матеус
|6
|1
|Тареми Мехди
|7
|0
|Отавио Эдмилсон
|6
|0
|Груйич Марко
|5
|0
|Мариу Жоау III
|3
|1
|Эуштакиу Стивен
|3
|1
|Пепе Кеплер
|4
|0
|Венделл Боргес
|4
|0
|Кардозу Фабиу
|4
|0
|Галено Вандерсон
|4
|0
|Занузи Зайду
|3
|0
|Фолья Бернардо
|1
|1
|Лодер Дэнни
|2
|0
|Франко Андре
|2
|0
|Рамош Клаудиу
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Кошта Диогу
|1
|0
|Карму Давид
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Порту
12.5%
87.5%
2 победы 14 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
75% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
3
3
Фамаликан
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Порту
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
23
3
Волевые поражения
9
40
Фамаликан
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (11)
53% (17)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
38% (12)
28% (9)
Порту
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
28% (9)
28% (9)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
28
5
Волевые поражения
12
43
Голы по времени матча
Забито
20
27
7 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
21 Не забивали 18
1
5%
3
11%
1-15
3
15%
1
4%
16-30
3
15%
7
26%
31-45
4
20%
5
19%
46-60
3
15%
2
7%
61-75
6
30%
9
33%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
1
14%
16-30
3
21%
3
43%
31-45
2
14%
1
14%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Забито
15
41
4 В 1-м тайме 24
11 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 15
24 Не забивали 17
0
0%
7
17%
1-15
3
20%
3
7%
16-30
1
7%
14
34%
31-45
5
33%
5
12%
46-60
3
20%
4
10%
61-75
3
20%
8
20%
76-90
Пропущено
27
11
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 1
12 Не пропускали 8
1
4%
0
0%
1-15
5
19%
2
18%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
6
22%
2
18%
46-60
5
19%
4
36%
61-75
6
22%
2
18%
76-90
Забито
35
68
11 В 1-м тайме 35
24 Во 2-м тайме 33
14 Забивали первыми 27
13 Не забивали 3
1
3%
10
15%
1-15
6
17%
4
6%
16-30
4
11%
21
31%
31-45
9
26%
10
15%
46-60
6
17%
6
9%
61-75
9
26%
17
25%
76-90
Пропущено
41
18
17 В 1-м тайме 7
24 Во 2-м тайме 11
14 Пропускали первыми 3
22 Не пропускали 13
2
5%
0
0%
1-15
8
20%
3
17%
16-30
7
17%
4
22%
31-45
8
20%
3
17%
46-60
7
17%
4
22%
61-75
9
22%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1
Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Фамаликан - Витория Гимарайнш 2:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Арока 0:1 Боавишта - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Каза Пиа 1:0 Бенфика - Фамаликан 2:0 Фамаликан - Портимоненсе 1:0 Санта-Клара - Фамаликан 1:3 Фамаликан - Жил Висенте 0:1 Фамаликан - Белененсеш 4:1 Брага - Фамаликан 4:1 Фамаликан - Эшторил 1:0 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Порту - Фамаликан 4:1
Порту
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Порту - Каза Пиа 2:1 Арока - Порту 0:1 Порту - Фамаликан 3:2 Порту - Боавишта 1:0
Фамаликан - Порту 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Порту - Санта-Клара 2:1 Бенфика - Порту 1:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Брага - Порту 0:0 Порту - Интер Милан 0:0 Порту - Эшторил 3:2 Шавиш - Порту 1:3 Порту - Жил Висенте 1:2 Интер Милан - Порту 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Спортинг Л - Порту 1:2 Академику Визеу - Порту 0:1 Порту - Визела 2:0 Маритиму - Порту 0:2
Результаты матчей
Фамаликан
Порту
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
3 раза 19%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
4:1
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 38%
1
10 раз 31%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
9 раз 28%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
0
3 раза 9%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
151
511
115
214
88
115
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
142
511
88
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2012
Больше Меньше
293
1022
1913
428
1022
131
626
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|27
|2
|3
|77 - 18
|83
|2.
|2:1
|33
|26
|4
|3
|68 - 21
|82
|3.
|33
|24
|3
|6
|72 - 30
|75
|4.
|32
|22
|4
|6
|67 - 29
|70
|5.
|33
|14
|9
|10
|34 - 37
|51
|6.
|32
|15
|5
|12
|33 - 36
|50
|7.
|33
|12
|10
|11
|34 - 36
|46
|8.
|1:2
|33
|13
|4
|16
|36 - 43
|43
|9.
|33
|11
|8
|14
|39 - 53
|41
|10.
|33
|11
|7
|15
|33 - 36
|40
|11.
|32
|11
|7
|14
|29 - 37
|40
|12.
|32
|10
|9
|13
|33 - 38
|39
|13.
|33
|10
|4
|19
|25 - 46
|34
|14.
|32
|9
|7
|16
|31 - 40
|34
|15.
|32
|9
|4
|19
|28 - 46
|31
|16.
|33
|7
|5
|21
|31 - 60
|26
|17.
|33
|5
|7
|21
|26 - 55
|22
|18.
|32
|5
|5
|22
|23 - 58
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|2:1
|16
|14
|0
|2
|41 - 11
|42
|3.
|16
|13
|1
|2
|40 - 10
|40
|4.
|16
|12
|2
|2
|37 - 11
|38
|5.
|17
|10
|2
|5
|22 - 17
|32
|6.
|17
|8
|6
|3
|23 - 21
|30
|7.
|16
|9
|3
|4
|17 - 12
|30
|8.
|1:2
|17
|9
|1
|7
|20 - 17
|28
|9.
|16
|8
|2
|6
|16 - 12
|26
|10.
|16
|6
|5
|5
|19 - 17
|23
|11.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|12.
|16
|6
|3
|7
|14 - 19
|21
|13.
|16
|5
|6
|5
|14 - 14
|21
|14.
|17
|6
|3
|8
|21 - 23
|21
|15.
|16
|6
|2
|8
|17 - 23
|20
|16.
|16
|5
|4
|7
|17 - 17
|19
|17.
|17
|4
|5
|8
|18 - 29
|17
|18.
|16
|2
|2
|12
|10 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|17
|12
|4
|1
|27 - 10
|40
|2.
|16
|13
|1
|2
|32 - 6
|40
|3.
|17
|12
|1
|4
|35 - 19
|37
|4.
|16
|9
|3
|4
|27 - 19
|30
|5.
|17
|6
|5
|6
|15 - 19
|23
|6.
|17
|6
|3
|8
|16 - 19
|21
|7.
|16
|6
|2
|8
|16 - 24
|20
|8.
|16
|4
|7
|5
|12 - 20
|19
|9.
|16
|5
|3
|8
|13 - 22
|18
|10.
|1:2
|16
|4
|3
|9
|16 - 26
|15
|11.
|16
|2
|7
|7
|17 - 26
|13
|12.
|17
|4
|1
|12
|11 - 27
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|14.
|16
|3
|3
|10
|13 - 26
|12
|15.
|16
|3
|2
|11
|16 - 32
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|16
|1
|2
|13
|10 - 37
|5
|18.
|16
|1
|2
|13
|8 - 26
|5
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- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Порту
|Тареми Мехди
|19 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|18 (2)
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|16 (2)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 16
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фамаликан 1:2 Порту
Исход игры
Фамаликан
0% (0)
Ничья
0% (0)
Порту
100% (118)
Тотал 2.5
Больше
53.04% (61)
Меньше
46.96% (54)
Обе команды забьют
Да
41.74% (48)
Нет
58.26% (67)
Популярный счёт
0:2 Порту
37.3% (44)
1:2 Порту
33.1% (39)
0:1 Порту
8.5% (10)
0:3 Порту
8.5% (10)
1:3 Порту
7.6% (9)
0:4 Порту
1.7% (2)
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