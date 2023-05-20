Тур: 1.
2:1
Второй тайм: 87'
Ход матча
23'
27'
1:1
41'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Соуле МатиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Клаа НиколасВратарь
-
15 Вега РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ромеро ЛукаНападающий
-
13 Авилес ТомасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Грондона Гумберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайдаров Равшан
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|1
|1
|Карбони Валентин
|1
|1
Узбекистан (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махамаджонов Махмуд
|1
|1
Карточки
Результаты последних матчей
Аргентина (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Аргентина (до 20 лет) - Япония (до 19 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 6:2 Панама (до 23 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:1 Аргентина (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0
Аргентина (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Португалия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 5:2 Гвинея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:5 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:3 Австрия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет) - Гана (до 20 лет) 2:3 Аргентина (до 20 лет) - Панама (до 20 лет) 2:2 Аргентина (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) - Парагвай (до 20 лет) 3:0 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0 Аргентина (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 1:1 Аргентина (до 20 лет) - Перу (до 20 лет) 2:0 Аргентина (до 20 лет) - Боливия (до 20 лет) 3:0
Узбекистан (до 20 лет)
(17 матчей)
35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 поражений
Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Узбекистан (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 0:1 Австрия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:2 Фиджи (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3
Германия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Узбекистан (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:4 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Франция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 4:0 Греция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:3 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:4 Хорватия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Испания (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Гана (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:2 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|2:1 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|США (до 20 лет)
|Гомес Джонатан
|1
|Словакия (до 20 лет)
|Гайдош Артур
|1
|Словакия (до 20 лет)
|Ямбор Тимотей
|1
|Словакия (до 20 лет)
|Гази Адам
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Велиз Алехо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аргентина (до 20 лет) 2:1 Узбекистан (до 20 лет)
Исход игры
Аргентина (до 20 лет)
83.1% (123)
Ничья
1.4% (2)
Узбекистан (до 20 лет)
15.5% (23)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (60)
Меньше
45.95% (51)
Обе команды забьют
Да
17.12% (19)
Нет
82.88% (92)
Популярный счёт
2:0 Аргентина (до 20 лет)
31.1% (46)
3:0 Аргентина (до 20 лет)
20.3% (30)
3:1 Аргентина (до 20 лет)
7.4% (11)
4:0 Аргентина (до 20 лет)
5.4% (8)
1:0 Аргентина (до 20 лет)
3.4% (5)
2:1 Аргентина (до 20 лет)
2.7% (4)
4:1 Аргентина (до 20 лет)
2.7% (4)
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