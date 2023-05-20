Заканчивается основное время матча у нас. Только чудо сейчас может спасти сборную Узбекистана от поражения. Играть все меньше и меньше остается.

Наступил сейчас на мяч игрок Аргентины. Велиз упал в чужой штрафной, но боковой показал, что был в этой ситуации офсайд у игрока атаки южноамериканцев.

Пуч вместо Велиза на поле появился в составе сборной Аргентины. Новая замена, которую публика встретила довольно оживленно.

Угловой удар сейчас заработали футболисты сборной Узбекистана. С левого края последует навесная подача в штрафную. Ждем и смотрим.

Акромов вместо Ортикбоева на поле появился в составе сборной Узбекистана. Гости же готовятся корнер подать. Все никак не могут этого сделать.

Ничего толком гне удалось придумать в атаке сейчас узбекским игрокам после розыгрыша углового. Мяч выбивается за пределы поля. На сей раз в аут.

Оказали помощь сейчас голкиперу сборной Аргентины. Все с ним в порядке, вроде как. Помощь оказана, игру может продолжить футболист.

Не хватает какого-то огонька оппонентам во втором тайме. У Узбекистана снова офсайд фиксируется. Многовато остановок зато. Рефери может много добавить.

Инфантино и Мирамон на поле вышли тем временем в составе хозяев. Танлонго с поля уходит, еще и автор победного пока мяча Карбони газон покидает.

Мирамон с Редондо ушел сейчас в центр поля. Там будут играть в разрушение футболисты. Инфантино в роли опорника оказывается у южноамериканцев.

Не так много времени остается играть командам. Без моментов второй тайм. Велиз дальний удар по рамке противника нанес - мяч выше цели полетел.

В центре поля Велиз в отборе сыграл грубовато, сумев отобрать сферу у своего противника. Фол зафиксировал в данном случае боковой рефери.

Турдимурадов на поле появился. Холдорхонова он поменял в составе сборной Узбекистана тем временем. Отметим эту ротацию.

Опасный штрафной сейчас выполняли игроки Узбекистана. Пошел навес с левого края на дальний угол вратарской - на выходе уверенно сыграл голкипер, который мяч в перчатки сумел забрать.

МОМЕНТ! Адбурахматов с линии штрафной наносил удар по воротам соперника. Мяч попал в спину защитнику, после чего едва не завернул в правую "девятку". Будет угловой!

Пассивно себя стала вести сборная Аргентины при обороне собственных ворот. Если команда продолжит играть в таком же ключе, соперники точно забьет второй мяч.

Перроне и Соуле уходят с поля у Аргентины. А Редондо и Ромеро появляются в составе "альбиселесте" тем временем.

Фолят сейчас в атаке, как кажется, игроки сборной Узбекистана, но рефери не фиксирует нарушение правил. Разрешает он встречу продолжить.

Полчаса остается играть в нашем матче. Честно говоря, стали меньше и сами аргентинцы атаковать. Мало моментов у ворот коллективов мы видим.

Аргентинцы хорошо держат мяч. Гиай нанес удар по воротам соперникам, но направил он сферу значительно выше цели. Получилось довольно-таки опасно.

Готовятся у нас замены в составе сборной Узбекистана, судя по всему. Сейчас узнаем, кто там на поле в стане коллектива появится.

Вместо Эсанова на поле Абдулраззаков появился в составе коллектива гостей тем временем. Отметим эту ротацию в нашем протоколе.

Абдулраззаков с левого края выполнял прострельный пас в штрафную соперника - мяч прилетел в игрока сборной Аргентины, после чего покинул пределы поля.

Федерико Гомес попросил медицинской помощи сейчас. Присел игрок на газон и получает медицинскую помощь от медиков. Пауза на поле у нас.

Стартовал второй тайм в нашем поединке. Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Не вижу я пока замен в составе соперников. Судя по всему, их действительно не было. В прежнем сочетании игроков вернулись на газон противники.

Дождь сегодня идет в Сантьяго-дель-Эстеро. По этой причине игрокам приходится непросто. Мяч скачет непредсказуемо. Вероятно, по этой причине скольжение не рассчитал голкипер Узбекистана в ситуации с первым голом, который не смог спасти свою команду.

Гомес неточную передачу отдал на партнера. Файзуллаев в итоге оказался на ударной позиции и пробил по воротам соперника. Мяч прилетел в руки голкиперу.

Угловой сейчас сборная Узбекистана зарабатывает у ворот Аргентины. Не торопятся стандартное положение подавать южноамериканцы.

Фолят в атаке сейчас игроки Узбекистана. Эсанов потянул на себя оппонента, после чего еще и с голкипером соперника столкнулся. Свисток рефери не заставил себя долго ждать.

Хорошо мяч держит сейчас Аргентина, а вот соперник что-то совсем беззубо играет впереди. Практически не создают после перерыва у ворот противника ничего узбеки.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди хозяева турнира - аргентинцы.

45' Карточка в руке рефери появилась. Танлонго ее получает. Наказан он за фол в районе центрального круга. Под конец тайма игра немного у нас успокоилась.

45' Аргентина старается меньше мяч разыгрывать. Чаще она атакует флангами, подает мяч в штрафную, пытаясь застать оппонента врасплох. Дважды такой маневр уже удался.

45' Соуле с левого края выполнял передачу в центр штрафной - на выходе сыграл голкипер, который зафиксировал мяч в своих перчатках.

45' Узбекистан отправился сейчас активно в атаку. С левого края пошла подача в центр штрафной, но на выходе сыграл голкипер.

45' Шесть минут рефери добавил к основному времени первого тайма.

44' Новая Зеландия и Гватемала свои матчи ранее провели. В том матче новозеландцы одержали победу (1:0), но в компании таких команд, конечно же, Узбекистан будет бороться в своем квартете за вторую строчку.

43' Барко получил передачу от Соуле, и отдал голевой пас на Карбони. Классная комбинация Аргентины, по результатам которой хозяева турнира вышли вперед.

41' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАРБОНИ! 2:1!

Как-то просто вратарь Узбекистана пропускает голы в свои ворота. Карбони слева оказался в штрафной соперника. Нанес он выстрел в ближний угол, что есть силы, и мяч оказался в сетке!

40' Велиз хочет оформить дубль! На ударной позиции его увидели мы, но как-то бесхитростно он пробил в ближний угол. Мяч в руках голкипера оказался.

39' МОМЕНТ! Агирре! После прострела с правого края Агирре нанес плотный удар в касание в дальний угол. Просвистела сфера рядом с левой стойкой. Разочарованно выдохнули трибуны, которые ожидали увидеть сферу в сетке.

37' Заброс от Гиая на ход игроку сборной Аргентины. Агирре пытался до мяча добрался, но первым на игровом снаряде был соперник, выбивший мяч за пределы поля.

36' Гиай снова справа с мячом встречается. Его подача по параболической траектории прилетает на дальнюю штангу, где никого из партнеров не оказывается.

35' 10 минут остается играть соперникам до конца первого тайма. Очень достойно смотрится Узбекистан, который хочет забить второй мяч.

33' ФАЙЗУЛЛАЕВ! Как опасно получилось! После подачи с правого края опередил он защитника и голкипера Аргентины. Игрок "Пахтакора" выстреливал головой в дальний угол, и мяч пролетел в миллиметре от стойки!

32' Выдохнули трибуны, повеселел чуть Маскерано, на котором не было лица. Нависла угроза над капитаном Аргентины быть удаленным, и если бы забили отмененный пенальти гости, ситуация могла быть плачевной для южноамериканцев.

30' Отменяет рефери 11-метровый удар. Сначала в мяч сыграл Гиай, а потом уже попал по ноге он автору единственного гола в составе гостей. Веселая игра у нас!

29' Пауза в игре. Рефери Летексье отправился смотреть эпизод самостоятельно. Я считаю, что 11-метровый удар главный арбитр встречи отменит.

27' НЕВЕРОЯТНО! Гиай сейчас сбивает Махамаджонова в своей штрафной, и рефери указал на "точку". Будут смотреть сейчас судьи момент. Мне кажется, что капитан аргентинцев мог сыграть в этой ситуации в мяч. Ждем вердикта.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ВЕЛИЗ! 1:1!

Какая же ошибка Боймуродова! В центре поля Аргентина перехватила мяч. Соуле отдал пас на партнера, Гиай выполнил мягкую подачу на Алехо, и тот головой пробил под перекладинку. Вратарь Узбекистана до снаряда добрался, но почему-то не смог перевести его через планку.

25' Не нужно удивляться тому факту, что Узбекистан повел в счете. Эта команда выиграла последний Кубок Азии среди молодежки, обыграв в финальной встрече Ирак - 1:0.

24' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАХАМАДЖОНОВ! 0:1!

Невероятно! Забивают гости гол. Получил 20-й номер Узбекистана мяч на левом краю, после чего нанес выстрел в ближний угол, и сфера оказалась в створе! Поднимали руки аргентинцы, пытаясь доказать, что соперник был в офсайде, но нет! "ВАР" не фиксирует "вне игры", и боковой флажок не поднимает!

22' Снова не принес угловой у ворот Узбекистана никаких дивидендов Аргентине, но мяч остался у команды хозяев. Владеют они инициативой.

21' Велиз получил мяч на левом краю штрафной, после чего был готов выполнить прострел, но его попытку обострить заблокировали защитники. Вынос последовал.

20' Снова корпус игрок Узбекистана ставит Агирре, и тот падает на газон. Судья не фиксирует нарушения правил в этой ситуации.

19' Холдорхонов получил мяч от партнера на фланге, после чего прострелил в штрафную, но попал в ногу защитнику. Коллективно отобрали южноамериканцы мяч у противника.

17' Снова угловой в нашем матче. Эсанов протащил мяч на себе к штрафной соперника и в результате прострела заработал угловой для своей команды.

16' Хороший подкат игрок сборной Аргентины выполняет. Барко остановил проход того же Холдорхонова, выбив мяч за лицевую линию.

15' Агирре с правого края выполнял подачу в штрафную соперника - мяч прилетел на голову защитнику Узбекистана и был выбит за боковую линию.

13' МОМЕНТ! Ошиблись сейчас аргентинцы перед своей штрафной. В итоге в полупозиции оказался Гомес, и Холдорхонов перебрасывал его в рамке, но, вместе с тем, перекинул и рамку.

12' Гиай у Аргентины получает карточку желтого цвета. В руках рефери появилась карточка желтого цвета. Неприятности у капитана аргентинцев.

11' Хороший и перспективный состав у Аргентины. С таким составом южноамериканцы могут решать самые серьезные задачи. Молодежка сильная у "альбиселесте".

9' Угловой неудачно подали игроки "альбиселесте". Пошел навес с левого края в штрафную Узбекистана, и мяч выбивается защитниками за пределы поля.

8' Аскаров получил повреждение, но уже смог встать с газона. Там даже медики на поле появились, но, увидев их, игрок поднялся и покинул пределы поля самостоятельно.

7' Барко простреливал в штрафную площадь азиатской команды, и подставил ногу под мяч защитник гостей. Мяч вылетел за пределы поля. Угловой.

6' Свистит сейчас местная публика, ведь мячом владеет Узбекистан, который старается соперника спровоцировать на эмоции. Пока гости показывают уверенную игру в обороне.

5' Рохмоналиев! Нанес он сейчас удар по воротам Аргентины - мяч полетел слишком высоко и неточно. Мог и получше своим игровым эпизодом распорядиться футболист.

3' Равшан Хайдаров - главный тренер Узбекистана. Наставник Аргентина - Хавьер Маскерано. Именно он является главной звездой нынешней команды аргентинской молодежки.

2' Футболисты Аргентины вышли на поле сегодня в бело-голубых цветах в полосочку, а игроки Узбекистана предстали на газоне в синем обмундировании.