Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет)

Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет)

29.05.2019

Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет)

0:0

26.05.2019

Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

0:1

23.05.2019

Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

1:2

11.06.2017

Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

0:0

08.06.2017

Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет)

1:3

05.06.2017

Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет)

3:2

01.06.2017

Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

1:2

27.05.2017

Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

2:2

24.05.2017

ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

0:2

21.05.2017

Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

0:1

09.09.2014

Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет)

1:3

03.09.2014

Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

0:1

15.04.2014

Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

0:3

05.03.2014

Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет)

0:1

20.11.2013

Италия (до 20 лет) - Иран (до 20 лет)

5:0

14.11.2013

Италия (до 20 лет) - Германия (до 20 лет)

1:1