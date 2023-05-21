Тур: 1.
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 КевинНападающий
- Запасные игроки
-
21 Сасси ЯкопоВратарь
-
12 Цакки ДжоэлеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Николато Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
6 КаикиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 АртурЗащитник
-
7 ЖованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 БироНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 КаюкеВратарь
- Защитник
-
15 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Савио IIIПолузащитник
-
18 КевинНападающий
- Нападающий
-
17 Джоване
-
Главный тренер: Микале Рожерио
История личных встреч
Италия (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет)
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Результаты последних матчей
Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0
Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:3 Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Иран (до 20 лет) 5:0 Италия (до 20 лет) - Германия (до 20 лет) 1:1
Бразилия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бразилия (до 20 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:0 Шотландия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Индонезия (до 19 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:2
Бразилия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 5:0 Бразилия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - КНДР (до 20 лет) 3:0 Венгрия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:4 Катар (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Перу (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:1 Бразилия (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Бразилия (до 20 лет) - Чили до 20 2:1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|США (до 20 лет)
|Гомес Джонатан
|1
|Словакия (до 20 лет)
|Гайдош Артур
|1
|Словакия (до 20 лет)
|Ямбор Тимотей
|1
|Словакия (до 20 лет)
|Гази Адам
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Велиз Алехо
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)
Исход игры
Италия (до 20 лет)
9.5% (11)
Ничья
23.3% (27)
Бразилия (до 20 лет)
67.2% (78)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
1:2 Бразилия (до 20 лет)
50.9% (59)
1:1 Ничья
18.1% (21)
0:1 Бразилия (до 20 лет)
7.8% (9)
2:1 Италия (до 20 лет)
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:0 Италия (до 20 лет)
3.4% (4)
2:3 Бразилия (до 20 лет)
2.6% (3)
0:2 Бразилия (до 20 лет)
1.7% (2)
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