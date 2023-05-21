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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Тур: 1.
Италия (до 20 лет)
 
Позже
Бразилия (до 20 лет)
Прогнозы 116
Италия (до 20 лет) 9.5% (11)
X 23.3% (27)
Бразилия (до 20 лет) 67.2% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия (до 20 лет)
Ничья
Бразилия (до 20 лет)
4.89
4.07
1.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Италия (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет)

История личных встреч

Италия (до 20 лет)
Бразилия (до 20 лет)

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ММ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Результаты последних матчей

Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0
Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:3 Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Иран (до 20 лет) 5:0 Италия (до 20 лет) - Германия (до 20 лет) 1:1
Бразилия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бразилия (до 20 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:0 Шотландия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Индонезия (до 19 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:2
Бразилия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 5:0 Бразилия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - КНДР (до 20 лет) 3:0 Венгрия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:4 Катар (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Перу (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:1 Бразилия (до 20 лет) - Венесуэла (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Бразилия (до 20 лет) - Чили до 20 2:1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нигерия (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Бразилия (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Италия (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Доминиканская Республика (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нигерия (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Доминиканская Республика (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Бразилия (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Италия (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Италия (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Бразилия (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Нигерия (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Доминиканская Республика (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров
США (до 20 лет) Гомес Джонатан 1
Словакия (до 20 лет) Гайдош Артур 1
Словакия (до 20 лет) Ямбор Тимотей 1
Словакия (до 20 лет) Гази Адам 1
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 1
Весь список
  • До матча
  • Доброй ночи, уважаемые любители игр сборных! Приветствуем вам на молодежном чемпионате мира по футболу в Аргентине! В очном противостоянии сойдутся лицом к лицу игроки сборных Италии (до 20 лет) и Бразилии (до 20 лет).

    Для вас проведет текстовую трансляцию встречи Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 мая 2023, осталось 15 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 116
Италия (до 20 лет) 9.5% (11)
X 23.3% (27)
Бразилия (до 20 лет) 67.2% (78)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Италия (до 20 лет)
Ничья
Бразилия (до 20 лет)
4.89
4.07
1.76
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

Исход игры
Италия (до 20 лет)
9.5% (11)
Ничья
23.3% (27)
Бразилия (до 20 лет)
67.2% (78)
Тотал 2.5
Больше
67.54% (77)
Меньше
32.46% (37)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
1:2 Бразилия (до 20 лет)
50.9% (59)
1:1 Ничья
18.1% (21)
0:1 Бразилия (до 20 лет)
7.8% (9)
2:1 Италия (до 20 лет)
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:0 Италия (до 20 лет)
3.4% (4)
2:3 Бразилия (до 20 лет)
2.6% (3)
0:2 Бразилия (до 20 лет)
1.7% (2)
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