Гватемала (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

Эквадор (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

27.05.2019

Норвегия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

0:2

24.05.2019

Гондурас (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

0:5

01.06.2017

США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

6:0

28.05.2017

Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет)

0:2

25.05.2017

Новая Зеландия (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет)

3:1

22.05.2017

Вьетнам (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

0:0

11.06.2015

Португалия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

2:1

05.06.2015

Мьянма (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

1:5

02.06.2015

Новая Зеландия (до 20 лет) - США (до 20 лет)

0:4

29.05.2015

Новая Зеландия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет)

0:0

17.08.2014

Нигерия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

4:1

13.08.2014

Коста-Рика (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

0:3

09.08.2014

Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет)

0:4

06.08.2014

Новая Зеландия (до 20 лет) - Парагвай (до 20 лет)

2:0

29.06.2013

Хорватия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

2:1

26.06.2013

Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

0:2