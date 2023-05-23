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  3. Чемпионат мира (до 20 лет) 2023

Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Тур: 2.
Узбекистан (до 20 лет)
0:1
Первый тайм: 25'
Новая Зеландия (до 20 лет)
0'
0:1
23' Гол
Уоллес Бен

Ход матча

23'
0:1
Уоллес Бен
Прогнозы 159
Узбекистан (до 20 лет) 79.9% (127)
X 11.3% (18)
Новая Зеландия (до 20 лет) 8.8% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Узбекистан (до 20 лет)
Ничья
Новая Зеландия (до 20 лет)
1.78
3.80
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Узбекистан (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

История личных встреч

Узбекистан (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ММ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махамаджонов Махмуд 1 0.5
Новая Зеландия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоллес Бен 1 0.5
Гарбетт Норман 1 0.5

Карточки

Результаты матчей

Узбекистан (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан (до 20 лет)
(18 матчей)
33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 поражений
Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Узбекистан (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 0:1 Австрия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:2
Фиджи (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Узбекистан (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:4 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Франция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 4:0 Греция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:3 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:4 Хорватия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Испания (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Гана (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1
Новая Зеландия (до 20 лет)
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гватемала (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1 Эквадор (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2
Норвегия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:5 США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет) 0:2 Новая Зеландия (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:1 Вьетнам (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:1 Мьянма (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:5 Новая Зеландия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:4 Новая Зеландия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 4:1 Коста-Рика (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет) 0:4 Новая Зеландия (до 20 лет) - Парагвай (до 20 лет) 2:0 Хорватия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2

Результаты матчей

Узбекистан (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Узбекистан (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Узбекистан (до 20 лет)
 0:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Узбекистан (до 20 лет)
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 1:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан (до 20 лет)
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 2
Гамбия (до 20 лет) Боянг Адама 2
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 2
США (до 20 лет) Гомес Джонатан 1
Южная Корея (до 20 лет) Ли Сын Вон 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 26'
    Достаточно неожиданно вышла вперёд новозеландская сборная, поскольку до этого она явно играла вторым номером в сегодняшнем матче. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Напрямую пробили по воротам узбекистанцы со штрафного с левого фланга, однако неудачно получилось, гости смогли заблокировать. Чуть позже Аскаров на половине поля новозеландцев в верховой борьбе сфолил локтем против Кончи.
  • Желтая карточка
    24'
    О`Лири на правом фланге обороны толкнул на газон Файзуллаева, за что удостоился жёлтой карточки игрок сборной Новой Зеландии.
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Бен Уоллес!
    Из-за пределов чужой штрафной площади Уоллес не стал мудрить, пробил на силу в направлении правого нижнего угла, и мяч спустя секунду оказался в сетке ворот узбекистанцев.
  • 22'
    С подступов к штрафной площади сейчас производился новый удар по воротам Новой Зеландии, однако мяч был опять накрыт, и это выглядело уже не так опасно, как предыдущий эпизод.
  • Опасный момент
    21'
    Файзуллаев слева сместился в штрафную площадь соперника, но промедлил с ударом, надо было сразу пробивать по воротам, а так заблокировали его попытку.
  • 20'
    Перспективной смотрелась атака новозеландцев левым флангом, однако не состоялось после прострела ударов по гостевым воротам примерно с линии штрафной площади.
  • Желтая карточка
    19'
    Дэн Маккей из сборной Новой Зеландии получает жёлтую карточку за своё нарушение правил.
  • Травма, повреждение
    18'
    Долго не останавливал игру главный арбитр встречи, хотя лежал на поле Аскаров. Наступил ему недавно на ногу Маккей. Медицинская помощь сейчас будет для пострадавшего футболиста.
  • 16'
    Абдураззаков с левого фланга с игры осуществил безадресную доставку в чужую штрафную площадь, некому было замыкать эту передачу. 
  • 16'
    Файзуллаев подавал корнер с левого края, однако не получилось опасности в штрафной площади, поскольку смогла благополучно отбиться сборная из Океании. 
  • Угловой
    15'
    Холдорхонов решил пробивать по воротам с подступов к чужой штрафной площади, мяч срикошетил от защитника новозеландцев и отправился на угловой.
  • 15'
    Что же до сборной Новой Зеландии, то она в своём предыдущем матче на этом турнире оказалась сильнее со счётом 1:0 сверстников из Гватемалы.
  • 14'
    В первом туре группового турнира узбекистанцы встречались с реальными хозяевами турнира аргентинцами и потерпели поражение со счётом 1:2.
  • 13'
    Гарбетт простреливал с левого фланга во вратарскую площадь подопечных Хайдарова, и мяч безадресно насквозь пронзил пространство перед воротами Боймуродова.
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    • 12'
      Перед своей штрафной потеряли мяч узбекистанцы, но повезло им, что не решился игрок гостей на дальний удар и нарвался на ответный перехват.
    • Фол, нарушение
      11'
      А теперь О`Лири мелко нарушает правила перед штрафной площадью соперника, отправляя на газон Файзуллаева.
    • Желтая карточка
      10'
      Рахмоналиев в середине поля в подкате уронил на газон Донкерса, срывая чужую атаку, поэтому получил жёлтую карточку полузащитник сборной Узбекистана. 
    • 9'
      Без остроты исполнили свой корнер футболисты из Центральной Азии, после чего удалось им сохранить мяч в плане второго темпа, но недолго хозяева атаковали в позиционном ключе.
    • Угловой
      8'
      Ошиблись гости в своей штрафной площади, потеряли мяч, но Абдураззаков на правом полуфланге затянул с принятием решения, хотя вратарь новозеландцев покинул свою позицию, и в итоге только угловой достался узбекистанцам.
    • 7'
      Сборная Новой Зеландии пока не проводила ещё серьёзных атак, и не наблюдалось ещё ударов по воротам в исполнении команды из Океании.
    • 6'
      Этот чемпионат мира среди молодёжных сборных проходит в Аргентине, но будем называть сегодня узбекистанцев хозяевами, а новозеландцев станем именовать гостями, как это смотрится на табло.
    • Опасный момент
      5'
      Разыграли хозяева корнер, вроде неудачно у них получилось, но потом Холдорхонов скинул из пределов штрафной на её подступы Рахмоналиеву, сходу пробившему низом рядом с левой штангой.
    • Угловой
      5'
      Абдурахматов постарался на правом фланге, где сумел заработать угловой для команды Узбекистана.
    • 4'
      Интересно, что как раз у сборной Новой Зеландии есть прозвище "все в белом". Но сегодня во всём чёрном футболисты из Океании. 
    • 3'
      Попробовала команда из Азии уже провести атаку левым флангом, но не преуспела там. Снова сейчас тем же краем ходили вперёд номинальные хозяева, прострелил Файзуллаев, но защита новозеландцев вынесла мяч за боковую.
    • 2'
      Сборная Узбекистана играет в белой форме, а у сборной Новой Зеландии чёрная экипировка. 
    • 1'
      Аут вбросили новозеландцы в центре поля на правой бровке и заработали ещё один, а потом и ещё один.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Во 2-м туре группового этапа чемпионата мира (до 20 лет) сборная Узбекистана сыграет против сборной Новой Зеландии. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 25.8% пользователей.
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    Прогнозы 159
    Узбекистан (до 20 лет) 79.9% (127)
    X 11.3% (18)
    Новая Зеландия (до 20 лет) 8.8% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан (до 20 лет)
    Ничья
    Новая Зеландия (до 20 лет)
    1.78
    3.80
    5.20
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Узбекистан (до 20 лет) 0:1 Новая Зеландия (до 20 лет) онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Узбекистан (до 20 лет) 0:1 Новая Зеландия (до 20 лет)

    Исход игры
    Узбекистан (до 20 лет)
    79.9% (127)
    Ничья
    11.3% (18)
    Новая Зеландия (до 20 лет)
    8.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.86% (56)
    Меньше
    52.14% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (69)
    Нет
    41.03% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан (до 20 лет)
    25.8% (41)
    1:0 Узбекистан (до 20 лет)
    18.9% (30)
    1:1 Ничья
    8.8% (14)
    2:0 Узбекистан (до 20 лет)
    6.9% (11)
    3:1 Узбекистан (до 20 лет)
    3.8% (6)
    0:1 Новая Зеландия (до 20 лет)
    3.8% (6)
    1:2 Новая Зеландия (до 20 лет)
    3.1% (5)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
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    Узбекистан (до 20 лет)
    Новая Зеландия (до 20 лет)
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