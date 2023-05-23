Тур: 2.
0:1
Первый тайм: 25'
Ход матча
23'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайдаров Равшан
- Основной состав
-
1 Симс КесВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Маккей ДэнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Уоллес БенПолузащитник
-
10 Хердман ДжейПолузащитник
-
19 Донкерс КианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Грей ГенриВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Линдер ФиннЗащитник
-
15 Аарян РайЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фай ОливерНападающий
-
Главный тренер: Бакингэм Дес
История личных встреч
Узбекистан (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Махамаджонов Махмуд
|1
|0.5
Новая Зеландия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоллес Бен
|1
|0.5
|Гарбетт Норман
|1
|0.5
Карточки
Результаты матчей
Узбекистан (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан (до 20 лет)
(18 матчей)
33.3%
11.1%
55.6%
6 побед 2 ничьи 10 поражений
Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Узбекистан (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 0:1 Австрия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:2
Фиджи (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Германия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Узбекистан (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:4 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Франция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 4:0 Греция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:3 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:4 Хорватия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Испания (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Гана (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1
Новая Зеландия (до 20 лет)
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Гватемала (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1 Эквадор (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2
Норвегия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:5 США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет) 0:2 Новая Зеландия (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:1 Вьетнам (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:1 Мьянма (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:5 Новая Зеландия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:4 Новая Зеландия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 4:1 Коста-Рика (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет) 0:4 Новая Зеландия (до 20 лет) - Парагвай (до 20 лет) 2:0 Хорватия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2
Результаты матчей
Узбекистан (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Узбекистан (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|2
|Гамбия (до 20 лет)
|Боянг Адама
|2
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|2
|США (до 20 лет)
|Гомес Джонатан
|1
|Южная Корея (до 20 лет)
|Ли Сын Вон
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Узбекистан (до 20 лет) 0:1 Новая Зеландия (до 20 лет)
Исход игры
Узбекистан (до 20 лет)
79.9% (127)
Ничья
11.3% (18)
Новая Зеландия (до 20 лет)
8.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (56)
Меньше
52.14% (61)
Обе команды забьют
Да
58.97% (69)
Нет
41.03% (48)
Популярный счёт
2:1 Узбекистан (до 20 лет)
25.8% (41)
1:0 Узбекистан (до 20 лет)
18.9% (30)
1:1 Ничья
8.8% (14)
2:0 Узбекистан (до 20 лет)
6.9% (11)
3:1 Узбекистан (до 20 лет)
3.8% (6)
0:1 Новая Зеландия (до 20 лет)
3.8% (6)
1:2 Новая Зеландия (до 20 лет)
3.1% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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