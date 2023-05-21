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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Тур: 2.
Узбекистан (до 20 лет)
 
Позже
Новая Зеландия (до 20 лет)
Прогнозы 24
Узбекистан (до 20 лет) 70.8% (17)
X 12.5% (3)
Новая Зеландия (до 20 лет) 16.7% (4)
Все прогнозы

История личных встреч

Узбекистан (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ММ
0:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Махамаджонов Махмуд 1 1
Новая Зеландия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарбетт Норман 1 1

Карточки

Результаты матчей

Узбекистан (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0
Узбекистан (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан (до 20 лет)
(17 матчей)
35.3%
11.8%
52.9%
6 побед 2 ничьи 9 поражений
Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0 Узбекистан (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 0:1 Австрия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:2 Фиджи (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3
Германия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Узбекистан (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:4 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 1:0 Португалия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:0 Франция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 4:0 Греция (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:3 Узбекистан (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:4 Хорватия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3 Испания (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:2 Узбекистан (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:1 Уругвай (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 3:0 Гана (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1
Новая Зеландия (до 20 лет)
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Эквадор (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1 Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Норвегия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:2
Гондурас (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:5 США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет) 0:2 Новая Зеландия (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:1 Вьетнам (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:1 Мьянма (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:5 Новая Зеландия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:4 Новая Зеландия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 4:1 Коста-Рика (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет) 0:4 Новая Зеландия (до 20 лет) - Парагвай (до 20 лет) 2:0 Хорватия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Новая Зеландия (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 0:3

Результаты матчей

Узбекистан (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Узбекистан (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Узбекистан (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Узбекистан (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Новая Зеландия (до 20 лет)
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Аргентина (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Гватемала (до 20 лет)
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Узбекистан (до 20 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Топ бомбардиров
США (до 20 лет) Гомес Джонатан 1
Словакия (до 20 лет) Гайдош Артур 1
Словакия (до 20 лет) Ямбор Тимотей 1
Словакия (до 20 лет) Гази Адам 1
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 1
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Во 2-м туре группового этапа чемпионата мира (до 20 лет) сборная Узбекистана сыграет против сборной Новой Зеландии. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 мая 2023, осталось 2 дня 12 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 24
Узбекистан (до 20 лет) 70.8% (17)
X 12.5% (3)
Новая Зеландия (до 20 лет) 16.7% (4)
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Где смотреть матч Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) онлайн

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Прогнозы на матч Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

Исход игры
Узбекистан (до 20 лет)
70.8% (17)
Ничья
12.5% (3)
Новая Зеландия (до 20 лет)
16.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.38% (11)
Меньше
47.62% (10)
Обе команды забьют
Да
57.14% (12)
Нет
42.86% (9)
Популярный счёт
2:1 Узбекистан (до 20 лет)
33.3% (8)
2:0 Узбекистан (до 20 лет)
12.5% (3)
1:0 Узбекистан (до 20 лет)
12.5% (3)
1:1 Ничья
8.3% (2)
0:1 Новая Зеландия (до 20 лет)
8.3% (2)
1:2 Новая Зеландия (до 20 лет)
8.3% (2)
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