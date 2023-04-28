Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда У Крайова 1948 имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Команда У Крайова 1948 забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Г О О О О Л - William Baeten левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

45' Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

45' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

42' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Перяну Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Cornel Dinu ослабляет давление, выбив мяч.

37' Данни Энрикес ослабляет давление, выбив мяч.

36' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Denis Dumitrascu пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

34' Cristian Negut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Denis Dumitrascu нанес удар, но тот был заблокирован.

34' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште разыграл угловой с левого угла.

33' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Болдор Деян получил травму и заменен. Cornel Dinu выходит на поле.

32' Матч возобновлен

32' Ох, нехорошо это выглядит. Болдор Деян получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Болдор Деян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Перяну Овидиу не смог попасть в створ ударом издали

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

27' Судья свистит. Данни Энрикес атаковал сзади соперника. Это Попа Даньел заработал своей команде штрафной

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Cristian Negut возвращается на поле.

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Negut получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Дурмен Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Ван Дурмен Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' William Baeten навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Асамоа Самуэль получил желтую карточку от судьи

14' Безумный фол. Асамоа Самуэль грубо играет против соперника. Пострадал Cristian Negut

13' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Кэпушэ Тибериу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

8' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Данни Энрикес из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

2' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру