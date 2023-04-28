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Румыния: Суперлига

Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
У Крайова 1948
1:0
Второй тайм: 59'
Киндия Тырговиште
0'
14' Желтая карточка
Асамоа Самуэль
1:0
45' Гол
William Baeten
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
33
Кабуз
Каталин
98
Кэпушэ
Тибериу
91
Кориню
Жереми
6
Daniel
Celea
25
Болдор
Деян
16
Перяну
Овидиу
5
Воробьев
Модест
10
Негуц
Кристиан
59
Попадюк
Дору
80
Думитрашку
Денис
19
Попа
Даньел
У Крайова 1948
Киндия Тырговиште

История личных встреч

У Крайова 1948
Киндия Тырговиште

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 8 0.22
Бахасса Яссин 5 0.14
Бауса Хуан 4 0.11
Компаньо Андреа 4 (1) 0.11
Constantin Albu 3 (1) 0.08
Ганя Джордже 3 0.08
William Baeten 3 0.08
Сидибе Секу 3 0.08
Янку Габриэль 2 0.06
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.06
Аким Влад 1 0.03
Vladislav Blanuta 1 0.03
Radu Alexandru Negru 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Jeremy Huyghebaert 0 0
Giovanni Piccolomo 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Ибрагим Джибрил 0 0
Киндия Тырговиште
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попа Даньел 9 0.25
Попадюк Дору 7 0.19
Негуц Кристиан 5 (2) 0.14
Купер Годберг 5 0.14
Daniel Celea 2 0.06
Шербан Андрей 1 0.03
Болдор Деян 1 0.03
Кэпушэ Тибериу 1 0.03
Ороско Эстебан 1 0.03
Михаю Андреас 1 0.03
Атанасе Космин 1 0.03
Ахматов Расамбек 1 0.03
Воробьев Модест 0 0
Шамед Нассер 0 0
Грубац Сергей 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асамоа Самуэль 6 0
Пападопулос Кирьякос 5 0
Lorenzo Paramatti 5 0
William Baeten 5 0
Янку Габриэль 3 1
Jeremy Huyghebaert 4 0
Аким Влад 4 0
Ганя Джордже 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Сидибе Секу 2 1
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Бауса Хуан 3 0
Бахасса Яссин 3 0
Marius Croitoru 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Марке Франсуа 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Constantin Albu 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Киндия Тырговиште
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахматов Расамбек 10 0
Негуц Кристиан 8 1
Кэпушэ Тибериу 4 2
Дулка Марко 6 0
Ороско Эстебан 6 0
Anton Petrea 6 0
Болдор Деян 5 0
Daniel Celea 5 0
Попадюк Дору 4 0
Воробьев Модест 4 0
Купер Годберг 4 0
Попа Даньел 3 0
Михаю Андреас 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Шамед Нассер 1 1
Пассалья Хуан Пабло 2 0
Кабуз Каталин 2 0
Ионицэ Адриан 2 0
Грубац Сергей 1 0
Кориню Жереми 1 0
Дину Корнел 1 0
Шербан Андрей 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Киндия Тырговиште
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

7
8
У Крайова 1948
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Киндия Тырговиште
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
11% (2)
56% (10)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
10

Волевые поражения

14
16
У Крайова 1948
61.5%
38.5%
16 побед 10 поражений
Первый тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Киндия Тырговиште
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
40% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
26% (9)
46% (16)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

17
11

Волевые поражения

21
24

Голы по времени матча

Забито

24
16
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
22 Не забивали 25
3
13%
2
13%
1-15
3
13%
4
25%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
6
25%
3
19%
46-60
5
21%
4
25%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Пропущено

16
24
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
6
25%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
1
6%
5
21%
46-60
5
31%
3
13%
61-75
4
25%
5
21%
76-90

Забито

19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
23 Не забивали 21
5
26%
5
24%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
1
5%
8
38%
76-90

Пропущено

17
22
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
4
24%
4
18%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
5
29%
29%
5
23%
31-45
2
12%
4
18%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
12%
4
18%
76-90

Забито

43
37
20 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 14
10 Не забивали 11
8
19%
7
19%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
6
14%
3
8%
31-45
10
23%
4
11%
46-60
9
21%
8
22%
61-75
4
9%
10
27%
76-90

Пропущено

33
46
18 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 19
21 Не пропускали 28
6
18%
5
11%
1-15
5
15%
9
20%
16-30
7
21%
9
20%
31-45
3
9%
9
20%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
6
18%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1
У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 0:2 У Крайова 1948 - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 3:1 У Крайова 1948 - Фарул 1:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1

Результаты матчей

У Крайова 1948
Киндия Тырговиште

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 40%
0
10 раз 29%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
11 раз 31%
2
10 раз 29%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Киндия Тырговиште

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
3
6
12
1.5
6
11
4
14
2.5
1
17
3.5
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
10
8
5
12
1.5
5
13
1
16
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
24
11
11
24
1.5
11
24
5
30
2.5
1
34
1
34
3.5
1
34
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 5 3 1 1 8 - 6 42
2.
ЧФР Клуж
 5 1 3 1 6 - 6 38
3.
Стяуа
 5 2 2 1 6 - 5 37
4.
Университатя Крайова
 5 2 2 1 9 - 7 35
5.
Рапид Бухарест
 5 1 2 2 5 - 8 31
6.
Сепси
 5 1 0 4 6 - 8 24

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 1:0 6 3 2 1 10 - 5 31
2.
Петролул Плоешти
 5 3 1 1 6 - 4 28
3.
Германнштадт
 5 3 2 0 8 - 4 27
4.
Ботошани
 5 3 2 0 5 - 1 27
5.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 6 - 5 26
6.
Волунтари
 5 1 4 0 9 - 7 24
7.
Киндия Тырговиште
 0:1 6 2 0 4 4 - 6 22
8.
УТА Арад
 5 1 1 3 4 - 6 18
9.
Арджеш
 5 1 0 4 2 - 7 17
10.
Миовени
 5 0 0 5 0 - 9 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул
 3 3 0 0 6 - 3 41
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 3 1 0 2 4 - 4 24
4.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Рапид Бухарест
 2 1 1 0 2 - 1 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 1:0 4 2 1 1 7 - 4 27
2.
Петролул Плоешти
 3 2 0 1 3 - 2 24
3.
Ботошани
 3 2 1 0 2 - 0 23
4.
Университатя Клуж
 3 2 0 1 4 - 3 23
5.
Германнштадт
 2 1 1 0 3 - 2 20
6.
Киндия Тырговиште
 0:1 2 1 0 1 3 - 3 19
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Волунтари
 3 0 3 0 4 - 4 3
10.
Миовени
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 2 0 1 1 1 - 2 33
2.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 5 31
3.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
4.
Стяуа
 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Фарул
 2 0 1 1 2 - 3 1
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 2 1 1 0 5 - 3 21
2.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
3.
Арджеш
 3 0 0 3 1 - 5 14
4.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 6 11
5.
Германнштадт
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Ботошани
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
У Крайова 1948
 1:0 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Киндия Тырговиште
 0:1 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 17 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 17
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
Фарул Алибек Денис 11 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
  • 59'
    Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем
  • 58'
    Киндия Тырговиште пытается что-то создать.
  • 58'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 58'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • Травма, повреждение
    57'
    Ван Дурмен Бенжамен возвращается на поле.
  • 57'
    Кицу Аурелиан выиграл воздушное противоборство у Daniel Celea.
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    У Крайова 1948
    Киндия Тырговиште
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