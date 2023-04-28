Тур: 6. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Калин Юлиан
1:0
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаАсамоа Самуэль
1:0
45' ГолWilliam Baeten
63' Желтая карточкаDaniel Celea
1:0
65' Не забитый пенальтиConstantin Albu
70' Желтая карточкаДину Корнел
90'+6
Ход матча
14'
45'
63'
65'
1:0
70'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
25
Болдор
Деян
59
Попадюк
Дору
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ганя ДжорджеПолузащитник
-
-
20 Ionut Zanfir
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Болдор ДеянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
59 Попадюк ДоруПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Дину КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Буш СержиуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Петря Антон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
У Крайова 1948
Киндия Тырговиште
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|8
|0.22
|Бахасса Яссин
|5
|0.14
|Бауса Хуан
|4
|0.11
|Компаньо Андреа
|4 (1)
|0.11
|Constantin Albu
|3 (1)
|0.08
|Ганя Джордже
|3
|0.08
|William Baeten
|3
|0.08
|Сидибе Секу
|3
|0.08
|Янку Габриэль
|2
|0.06
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.06
|Аким Влад
|1
|0.03
|Vladislav Blanuta
|1
|0.03
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Jeremy Huyghebaert
|0
|0
|Giovanni Piccolomo
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Ибрагим Джибрил
|0
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попа Даньел
|9
|0.25
|Попадюк Дору
|7
|0.19
|Негуц Кристиан
|5 (2)
|0.14
|Купер Годберг
|5
|0.14
|Daniel Celea
|2
|0.06
|Шербан Андрей
|1
|0.03
|Болдор Деян
|1
|0.03
|Кэпушэ Тибериу
|1
|0.03
|Ороско Эстебан
|1
|0.03
|Михаю Андреас
|1
|0.03
|Атанасе Космин
|1
|0.03
|Ахматов Расамбек
|1
|0.03
|Воробьев Модест
|0
|0
|Шамед Нассер
|0
|0
|Грубац Сергей
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асамоа Самуэль
|6
|0
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Lorenzo Paramatti
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Янку Габриэль
|3
|1
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Ганя Джордже
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Бауса Хуан
|3
|0
|Бахасса Яссин
|3
|0
|Marius Croitoru
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Constantin Albu
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Киндия Тырговиште
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахматов Расамбек
|10
|0
|Негуц Кристиан
|8
|1
|Кэпушэ Тибериу
|4
|2
|Дулка Марко
|6
|0
|Ороско Эстебан
|6
|0
|Daniel Celea
|6
|0
|Anton Petrea
|6
|0
|Болдор Деян
|5
|0
|Попадюк Дору
|4
|0
|Воробьев Модест
|4
|0
|Купер Годберг
|4
|0
|Попа Даньел
|3
|0
|Михаю Андреас
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Шамед Нассер
|1
|1
|Пассалья Хуан Пабло
|2
|0
|Кабуз Каталин
|2
|0
|Ионицэ Адриан
|2
|0
|Дину Корнел
|2
|0
|Грубац Сергей
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Шербан Андрей
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Киндия Тырговиште
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
7
8
У Крайова 1948
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Киндия Тырговиште
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
16% (3)
53% (10)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
8
Волевые победы
12
10
Волевые поражения
14
16
У Крайова 1948
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (13)
47% (17)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Киндия Тырговиште
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
28% (10)
44% (16)
Сухие победы
11
6
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
17
11
Волевые поражения
21
24
Голы по времени матча
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
3
12%
2
13%
1-15
3
12%
4
25%
16-30
5
20%
1
6%
31-45
6
24%
3
19%
46-60
5
20%
4
25%
61-75
3
12%
2
13%
76-90
Пропущено
16
25
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
6
24%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
1
6%
5
20%
46-60
5
31%
3
12%
61-75
4
25%
5
20%
76-90
Забито
19
21
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
24 Не забивали 22
5
26%
5
24%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
4
21%
4
19%
61-75
1
5%
8
38%
76-90
Пропущено
17
22
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 15
4
24%
4
18%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
5
29%
29%
5
23%
31-45
2
12%
4
18%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
2
12%
4
18%
76-90
Забито
44
37
21 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 14
10 Не забивали 12
8
18%
7
19%
1-15
6
14%
5
14%
16-30
7
16%
3
8%
31-45
10
23%
4
11%
46-60
9
20%
8
22%
61-75
4
9%
10
27%
76-90
Пропущено
33
47
18 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 29
6
18%
5
11%
1-15
5
15%
9
19%
16-30
7
21%
10
21%
31-45
3
9%
9
19%
46-60
6
18%
5
11%
61-75
6
18%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1
У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 0:2 У Крайова 1948 - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 3:1 У Крайова 1948 - Фарул 1:2
Киндия Тырговиште
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2 Миовени - Киндия Тырговиште 0:1
Ботошани - Киндия Тырговиште 1:0 Киндия Тырговиште - Волунтари 1:1 Миовени - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 Рапид Бухарест - Киндия Тырговиште 2:0 Киндия Тырговиште - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Киндия Тырговиште - УТА Арад 2:1 Петролул Плоешти - Киндия Тырговиште 1:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Киндия Тырговиште - Хемниц 0:1 Киндия Тырговиште - Зира 2:3 Киндия Тырговиште - Арау 2:1 Университатя Крайова - Киндия Тырговиште 3:0 Киндия Тырговиште - Стяуа 0:2 Германнштадт - Киндия Тырговиште 4:1
Результаты матчей
У Крайова 1948
Киндия Тырговиште
Точный счет
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
8 раз 47%
2
6 раз 35%
0
3 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
10 раз 28%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Киндия Тырговиште
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
143
613
611
415
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
109
512
514
116
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2412
1125
1125
531
135
135
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|42
|2.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|38
|3.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|37
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|35
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|31
|6.
|5
|1
|0
|4
|6 - 8
|24
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|31
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|28
|3.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|27
|4.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|27
|5.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|26
|6.
|5
|1
|4
|0
|9 - 7
|24
|7.
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|22
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|18
|9.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|17
|10.
|5
|0
|0
|5
|0 - 9
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 3
|41
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|24
|4.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|24
|3.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|23
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|23
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|20
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|19
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|10.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|33
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|31
|3.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|21
|2.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|3.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|14
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|17 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|17
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Фарул
|Алибек Денис
|11 (7)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10