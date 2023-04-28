Хорошую попытку сделал Yassine Bahassa. Удар в створ, но вратарь начеку

Оооо... вот это был удар! Yassine Bahassa должен был забить с этой позиции.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Daniel Celea выиграл воздушное противоборство у Бауса Хуан

85' Матч возобновится спорным мячом

85' Ох, нехорошо это выглядит. Перяну Овидиу получил травму и медбригада забирает его с поля.

84' Перяну Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Тактическая замена. Cristian Negut уходит с поля и его заменяет Андрей Шербан

82' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Безумный фол. Cornel Dinu грубо играет против соперника. Пострадал Radu Negru

81' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Cristian Negut из команды Киндия Тырговиште в офсайде

80' Denis Dumitrascu нанес удар, но тот был заблокирован.

79' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. William Baeten получил травму и медбригада забирает его с поля.

78' William Baeten на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Daniel Celea ослабляет давление, выбив мяч.

75' Судья сигнализирует, что Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 поставил подножку. Пострадал Cristian Negut

75' Catalin Cabuz взял и забрал мяч на выходе

75' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' William Baeten пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

73' Хорошую попытку сделал Попа Даньел . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Хорошую попытку сделал Кицу Аурелиан . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Cornel Dinu получил желтую карточку от судьи

70' Судья свистит. Cornel Dinu атаковал сзади соперника. Это William Baeten заработал своей команде штрафной

70' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

69' Yassine Bahassa навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Yassine Bahassa нанес удар, но тот был заблокирован.

68' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Тактическая замена. Ван Дурмен Бенжамен уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa

66' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

65' СПАСЕНО - Constantin Albu пробил пенальти, но Catalin Cabuz отбивает!

64' Не самый очевидный пенальти. Спорно!

63' Daniel Celea получает желтую карточку за игру рукой

63' После проверки VAR судья изменил решение - У Крайова 1948 пробьет пенальти!

62' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

62' ПЕНАЛЬТИ! - Daniel Celea играет рукой в штрафной! Daniel Celea вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

62' Daniel Celea успешно блокирует удар.

61' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Cornel Dinu ослабляет давление, выбив мяч.

60' Бауса Хуан не смог попасть в створ ударом издали

59' Catalin Cabuz из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Попа Даньел пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

57' Кицу Аурелиан выиграл воздушное противоборство у Daniel Celea.

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Дурмен Бенжамен получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Ван Дурмен Бенжамен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Данни Энрикес из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

52' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Cornel Dinu из команды Киндия Тырговиште перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Киндия Тырговиште совершает вбрасывание на своей половине поля

49' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.