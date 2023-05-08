Тур: 7. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Horia Mladinovici
0:0
Первый тайм: 27'
0'
Владение мячом
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Опрут РаульЗащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Медина ПаолоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лимай ВесельПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Бабич МаткоНападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ionut Zanfir
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
История личных встреч
Германнштадт
У Крайова 1948
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паращив Даниэль
|13 (2)
|0.35
|Альхассан Баба
|6
|0.16
|Балауре Сильвиу
|4
|0.11
|Стойка Йонуц
|2
|0.05
|Ороиан Александру
|2
|0.05
|Бутян Михай
|1
|0.03
|Петреску Петришор
|1 (1)
|0.03
|Опрут Рауль
|1
|0.03
|Бейян Флориан
|1
|0.03
|Лимай Весель
|1
|0.03
|Бабич Матко
|1 (1)
|0.03
|Бухэчяну Валентин
|1 (1)
|0.03
|Попеску Кэлин
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Ionut Nastasie
|0
|0
|Рэуцэ Александру
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|8
|0.22
|Бахасса Яссин
|5
|0.14
|Бауса Хуан
|4
|0.11
|Компаньо Андреа
|4 (1)
|0.11
|Янку Габриэль
|3
|0.08
|Constantin Albu
|3 (1)
|0.08
|Ганя Джордже
|3
|0.08
|William Baeten
|3
|0.08
|Сидибе Секу
|3
|0.08
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.05
|Аким Влад
|1
|0.03
|Vladislav Blanuta
|1
|0.03
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Jeremy Huyghebaert
|0
|0
|Giovanni Piccolomo
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Ибрагим Джибрил
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Опрут Рауль
|11
|0
|Альхассан Баба
|8
|0
|Sota Mino
|8
|0
|Петреску Петришор
|6
|0
|Бейян Флориан
|5
|0
|Бутян Михай
|5
|0
|Saeed Issah
|2
|1
|Эне Корнел
|3
|0
|Летица Карло
|3
|0
|Стойка Йонуц
|3
|0
|Паращив Даниэль
|3
|0
|Рэуцэ Александру
|2
|0
|Балауре Сильвиу
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Marius Antoche
|2
|0
|Илиев Пламен
|1
|0
|Ionut Nastasie
|1
|0
|Бабич Матко
|1
|0
|Лимай Весель
|1
|0
|Ciprian Biceanu
|1
|0
|Petru Dragos
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асамоа Самуэль
|6
|0
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Lorenzo Paramatti
|5
|0
|William Baeten
|5
|0
|Янку Габриэль
|3
|1
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Ганя Джордже
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Бауса Хуан
|3
|0
|Бахасса Яссин
|3
|0
|Marius Croitoru
|2
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Andre Duarte
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Constantin Albu
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
У Крайова 1948
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
11
Германнштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
У Крайова 1948
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
11
7
Волевые поражения
15
24
Германнштадт
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (10)
61% (22)
11% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
У Крайова 1948
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
47% (17)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
21
35
Голы по времени матча
Забито
19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 24
2
11%
5
26%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
2
11%
1
5%
76-90
Пропущено
18
17
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
17%
4
24%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
7
39%
1
6%
61-75
3
17%
2
12%
76-90
Забито
16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
4
25%
5
20%
61-75
6
38%
3
12%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
5
26%
4
25%
76-90
Забито
35
44
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 17
13 Не забивали 10
3
9%
8
18%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
8
23%
7
16%
31-45
5
14%
10
23%
46-60
8
23%
9
20%
61-75
8
23%
4
9%
76-90
Пропущено
37
33
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
5
14%
6
18%
1-15
7
19%
5
15%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
9
24%
6
18%
61-75
8
22%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2
Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Фарул Констанца 4:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 0:2 У Крайова 1948 - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 3:1
Результаты матчей
Германнштадт
У Крайова 1948
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
9 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
154
611
613
215
415
116
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
116
514
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
2610
1125
1125
234
531
135
135
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|46
|2.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|40
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|36
|5.
|7
|2
|2
|3
|10 - 16
|34
|6.
|6
|1
|1
|4
|7 - 9
|25
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|9 - 5
|34
|2.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 5
|32
|3.
|7
|3
|4
|0
|13 - 9
|30
|4.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 5
|28
|5.
|7
|3
|3
|1
|5 - 2
|28
|6.
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|27
|7.
|7
|2
|0
|5
|5 - 8
|22
|8.
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|21
|9.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|20
|10.
|7
|0
|0
|7
|0 - 12
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|33
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|4 - 2
|27
|2.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|27
|3.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|4.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|23
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|10.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|17
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|15
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|1 - 3
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (7)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|13 (3)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7
|Рапид Бухарест
|Григоре Драгош
|1 10