24' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновлен

20' Балауре Сильвиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Ion-Cristian Gurau на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Судья сигнализирует, что Calin Popescu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Constantin Albu

16' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

15' Оооо... вот это был удар! Constantin Albu должен был забить с этой позиции.

15' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Германнштадт

14' Бауса Хуан не смог попасть в створ ударом издали

13' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

11' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Германнштадт

9' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Calin Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.