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Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Германнштадт
0:0
Первый тайм: 27'
У Крайова 1948
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Германнштадт
Ничья
У Крайова 1948
2.64
3.15
3.15
Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
29
Ciprian
Biceanu
96
Балауре
Сильвиу
93
Попеску
Кэлин
9
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
Германнштадт
У Крайова 1948

История личных встреч

Германнштадт
У Крайова 1948

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 13 (2) 0.35
Альхассан Баба 6 0.16
Балауре Сильвиу 4 0.11
Стойка Йонуц 2 0.05
Ороиан Александру 2 0.05
Бутян Михай 1 0.03
Петреску Петришор 1 (1) 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Лимай Весель 1 0.03
Бабич Матко 1 (1) 0.03
Бухэчяну Валентин 1 (1) 0.03
Попеску Кэлин 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 8 0.22
Бахасса Яссин 5 0.14
Бауса Хуан 4 0.11
Компаньо Андреа 4 (1) 0.11
Янку Габриэль 3 0.08
Constantin Albu 3 (1) 0.08
Ганя Джордже 3 0.08
William Baeten 3 0.08
Сидибе Секу 3 0.08
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.05
Аким Влад 1 0.03
Vladislav Blanuta 1 0.03
Radu Alexandru Negru 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Jeremy Huyghebaert 0 0
Giovanni Piccolomo 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Ибрагим Джибрил 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 11 0
Альхассан Баба 8 0
Sota Mino 8 0
Петреску Петришор 6 0
Бейян Флориан 5 0
Бутян Михай 5 0
Saeed Issah 2 1
Эне Корнел 3 0
Летица Карло 3 0
Стойка Йонуц 3 0
Паращив Даниэль 3 0
Рэуцэ Александру 2 0
Балауре Сильвиу 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Marius Antoche 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Бабич Матко 1 0
Лимай Весель 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Petru Dragos 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асамоа Самуэль 6 0
Пападопулос Кирьякос 5 0
Lorenzo Paramatti 5 0
William Baeten 5 0
Янку Габриэль 3 1
Jeremy Huyghebaert 4 0
Аким Влад 4 0
Ганя Джордже 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Сидибе Секу 2 1
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Бауса Хуан 3 0
Бахасса Яссин 3 0
Marius Croitoru 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Марке Франсуа 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Constantin Albu 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
59% (10)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
У Крайова 1948
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
11
Германнштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
У Крайова 1948
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

15
24
Германнштадт
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (10)
61% (22)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
42% (15)
33% (12)
У Крайова 1948
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
47% (17)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

21
35

Голы по времени матча

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
25 Не забивали 24
2
11%
5
26%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
2
11%
1
5%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
17%
4
24%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
7
39%
1
6%
61-75
3
17%
2
12%
76-90

Забито

16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
4
25%
5
20%
61-75
6
38%
3
12%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Забито

35
44
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 17
13 Не забивали 10
3
9%
8
18%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
8
23%
7
16%
31-45
5
14%
10
23%
46-60
8
23%
9
20%
61-75
8
23%
4
9%
76-90

Пропущено

37
33
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
5
14%
6
18%
1-15
7
19%
5
15%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
9
24%
6
18%
61-75
8
22%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2
Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Фарул Констанца 4:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 0:2 У Крайова 1948 - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 3:1

Результаты матчей

Германнштадт
У Крайова 1948

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:1
6 раз 17%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 36%
0
12 раз 33%
2
9 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
10 раз 28%
2
6 раз 17%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
4
6
11
1.5
6
13
2
15
2.5
4
15
1
16
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
6
5
14
1.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
26
10
11
25
1.5
11
25
2
34
2.5
5
31
1
35
3.5
1
35

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 11 - 10 36
5.
Рапид Бухарест
 7 2 2 3 10 - 16 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
У Крайова 1948
 0:0 7 3 3 1 10 - 5 32
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Германнштадт
 0:0 7 3 3 1 8 - 5 28
5.
Ботошани
 7 3 3 1 5 - 2 28
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
8.
УТА Арад
 6 2 1 3 5 - 6 21
9.
Арджеш
 6 2 0 4 4 - 7 20
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 0:0 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 2 1 0 1 1 - 2 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
Арджеш
 4 1 0 3 3 - 5 17
3.
УТА Арад
 3 0 1 2 2 - 4 15
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Данни Энрикес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Угловой
      24'
      Sota Mino навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      Ion-Cristian Gurau делает важнейший сейв!
    • 24'
      Балауре Сильвиу пытается реализовать момент...
    • 24'
      Calin Popescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 24'
      Балауре Сильвиу пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Германнштадт
    Ничья
    У Крайова 1948
    2.64
    3.15
    3.15
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    Германнштадт
    У Крайова 1948
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