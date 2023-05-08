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Румыния: Суперлига

Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Horia Mladinovici
Германнштадт
0:0
Конец матча
У Крайова 1948
0'
41' Желтая карточка
William Baeten
69' Желтая карточка
Стойка Йонуц
73' Желтая карточка
Альхассан Баба
73' Желтая карточка
Балауре Сильвиу
77' Желтая карточка
Лимай Весель
84' Желтая карточка
Sota Mino
90'+5
25
Летица
Карло
17
Бутян
Михай
5
Бейян
Флориан
4
Стойка
Йонуц
98
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
29
Ciprian
Biceanu
14
Sota
Mino
93
Попеску
Кэлин
9
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
77
Асамоа
Самуэль
8
Constantin
Albu
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
11
Кицу
Аурелиан
Германнштадт
У Крайова 1948

История личных встреч

Германнштадт
У Крайова 1948

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паращив Даниэль 13 (2) 0.35
Альхассан Баба 6 0.16
Балауре Сильвиу 4 0.11
Стойка Йонуц 2 0.05
Ороиан Александру 2 0.05
Бутян Михай 1 0.03
Петреску Петришор 1 (1) 0.03
Опрут Рауль 1 0.03
Бейян Флориан 1 0.03
Лимай Весель 1 0.03
Бабич Матко 1 (1) 0.03
Бухэчяну Валентин 1 (1) 0.03
Попеску Кэлин 0 0
Sota Mino 0 0
Ionut Nastasie 0 0
Рэуцэ Александру 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 8 0.22
Бахасса Яссин 5 0.14
Бауса Хуан 4 0.11
Компаньо Андреа 4 (1) 0.11
Янку Габриэль 3 0.08
Constantin Albu 3 (1) 0.08
Ганя Джордже 3 0.08
William Baeten 3 0.08
Сидибе Секу 3 0.08
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.05
Аким Влад 1 0.03
Vladislav Blanuta 1 0.03
Radu Alexandru Negru 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Jeremy Huyghebaert 0 0
Giovanni Piccolomo 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Ибрагим Джибрил 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Опрут Рауль 11 0
Альхассан Баба 9 0
Sota Mino 9 0
Петреску Петришор 6 0
Бейян Флориан 5 0
Бутян Михай 5 0
Стойка Йонуц 4 0
Saeed Issah 2 1
Эне Корнел 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Летица Карло 3 0
Паращив Даниэль 3 0
Рэуцэ Александру 2 0
Лимай Весель 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Marius Antoche 2 0
Илиев Пламен 1 0
Ionut Nastasie 1 0
Бабич Матко 1 0
Ciprian Biceanu 1 0
Petru Dragos 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асамоа Самуэль 6 0
William Baeten 6 0
Пападопулос Кирьякос 5 0
Lorenzo Paramatti 5 0
Янку Габриэль 3 1
Jeremy Huyghebaert 4 0
Аким Влад 4 0
Ганя Джордже 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Сидибе Секу 2 1
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Бауса Хуан 3 0
Бахасса Яссин 3 0
Marius Croitoru 2 0
Компаньо Андреа 2 0
Andre Duarte 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Марке Франсуа 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Constantin Albu 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
У Крайова 1948
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
11
Германнштадт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (5)
63% (12)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
У Крайова 1948
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

11
7

Волевые поражения

15
24
Германнштадт
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (10)
62% (23)
11% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
43% (16)
32% (12)
У Крайова 1948
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (6)
49% (18)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

16
8

Волевые поражения

21
35

Голы по времени матча

Забито

19
19
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
26 Не забивали 25
2
11%
5
26%
1-15
2
11%
3
16%
16-30
5
26%
2
11%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
4
21%
4
21%
61-75
2
11%
1
5%
76-90

Пропущено

18
17
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 10
3
17%
4
24%
1-15
3
17%
3
18%
16-30
1
6%
5
29%
29%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
7
39%
1
6%
61-75
3
17%
2
12%
76-90

Забито

16
25
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 12
25 Не забивали 23
1
6%
3
12%
1-15
1
6%
3
12%
16-30
3
19%
5
20%
31-45
1
6%
6
24%
46-60
4
25%
5
20%
61-75
6
38%
3
12%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
2
11%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
3
16%
1
6%
46-60
2
11%
5
31%
61-75
5
26%
4
25%
76-90

Забито

35
44
14 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 23
15 Забивали первыми 17
14 Не забивали 11
3
9%
8
18%
1-15
3
9%
6
14%
16-30
8
23%
7
16%
31-45
5
14%
10
23%
46-60
8
23%
9
20%
61-75
8
23%
4
9%
76-90

Пропущено

37
33
16 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 15
18 Пропускали первыми 15
25 Не пропускали 21
5
14%
6
18%
1-15
7
19%
5
15%
16-30
4
11%
7
21%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
9
24%
6
18%
61-75
8
22%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Германнштадт 1:0 Германнштадт - Арджеш 2:1 Миовени - Германнштадт 0:2 Киндия Тырговиште - Германнштадт 1:2
Германнштадт - Университатя Клуж 1:2 Германнштадт - Ботошани 1:1 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:1 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Университатя Клуж 0:1 Сепси - Германнштадт 2:1 Германнштадт - УТА Арад 0:0 Петролул Плоешти - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Университатя Крайова - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Стяуа 0:1 Ягилония - Германнштадт 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 0:1 Германнштадт - Фарул Констанца 4:0
У Крайова 1948
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3
У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 0:2 У Крайова 1948 - Стяуа 0:2 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 3:1

Результаты матчей

Германнштадт
У Крайова 1948

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 26%
0:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
0:0
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:0
8 раз 22%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 35%
1
13 раз 35%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
15
4
6
12
1.5
6
13
2
16
2.5
4
15
1
17
3.5
1
18

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
11
7
5
14
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
26
11
11
26
1.5
11
26
2
35
2.5
5
32
1
36
3.5
1
36

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 7 4 2 1 16 - 9 46
2.
Стяуа
 6 3 2 1 8 - 6 40
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 11 - 10 36
5.
Рапид Бухарест
 7 2 2 3 10 - 16 34
6.
Сепси
 6 1 1 4 7 - 9 25

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 7 5 1 1 9 - 5 34
2.
У Крайова 1948
 7 3 3 1 10 - 5 32
3.
Волунтари
 7 3 4 0 13 - 9 30
4.
Германнштадт
 7 3 3 1 8 - 5 28
5.
Ботошани
 7 3 3 1 5 - 2 28
6.
Университатя Клуж
 7 3 1 3 8 - 8 27
7.
УТА Арад
 1:0 7 3 1 3 6 - 6 24
8.
Киндия Тырговиште
 7 2 0 5 5 - 8 22
9.
Арджеш
 0:1 7 2 0 5 4 - 8 20
10.
Миовени
 7 0 0 7 0 - 12 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 2 1 1 0 3 - 2 33
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 3 1 1 1 5 - 4 4

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Петролул Плоешти
 4 3 0 1 4 - 2 27
2.
У Крайова 1948
 4 2 1 1 7 - 4 27
3.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
4.
Университатя Клуж
 4 2 0 2 6 - 6 23
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
УТА Арад
 1:0 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Волунтари
 4 1 3 0 5 - 4 6
9.
Арджеш
 0:1 3 1 0 2 1 - 3 3
10.
Миовени
 3 0 0 3 0 - 5 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
УТА Арад
 1:0 4 1 1 2 3 - 4 18
3.
Арджеш
 0:1 4 1 0 3 3 - 5 17
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Германнштадт
 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Ботошани
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Киндия Тырговиште
 4 1 0 3 1 - 3 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (7)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Германнштадт Паращив Даниэль 13 (3)
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Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Рапид Бухарест Григоре Драгош 1 10
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