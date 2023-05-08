Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ionut Stoica выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Данни Энрикес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

Ionut Stoica совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Yassine Bahassa решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

Constantin Albu нанес удар, но тот был заблокирован.

Данни Энрикес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Calin Popescu выиграл воздушное противоборство у Radu Negru

47' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Германнштадт

44' Бауса Хуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Constantin Albu ослабляет давление, выбив мяч.

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Andre Duarte получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Andre Duarte на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' William Baeten получил желтую карточку от судьи

41' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

39' Паращив Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Янку Габриэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Янку Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Данни Энрикес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Асамоа Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Calin Popescu нанес удар, но тот был заблокирован.

32' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Данни Энрикес ослабляет давление, выбив мяч.

32' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Бутян Михай не смог попасть в створ ударом издали

31' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Constantin Albu из команды У Крайова 1948 перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

30' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Хорошую попытку сделал Паращив Даниэль . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Calin Popescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Calin Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Удар от ворот произведет Германнштадт

27' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

27' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ciprian Biceanu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Асамоа Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Судья свистит. Radu Negru атаковал сзади соперника. Это Calin Popescu заработал своей команде штрафной

25' Бутян Михай из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

25' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Данни Энрикес ослабляет давление, выбив мяч.

25' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Sota Mino навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Calin Popescu из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Балауре Сильвиу пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

24' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Andre Duarte выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бейян Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Матч возобновлен

20' Балауре Сильвиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Ion-Cristian Gurau на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Судья сигнализирует, что Calin Popescu из команды Германнштадт поставил подножку. Пострадал Constantin Albu

16' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ionut Stoica ослабляет давление, выбив мяч.

15' Оооо... вот это был удар! Constantin Albu должен был забить с этой позиции.

15' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Германнштадт

14' Бауса Хуан не смог попасть в створ ударом издали

13' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Летица Карло взял и забрал мяч на выходе

11' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Германнштадт

9' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Балауре Сильвиу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Паращив Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Calin Popescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.