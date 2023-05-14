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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 36. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Брентфорд
2:0
Второй тайм: 71'
Вест Хэм
0'
1:0
20' Гол
Мбеумо Брайан
2:0
43' Гол
Висса Йоан
67' Undefined phrase: football_event_
Ингс Дэнни

Ход матча

20'
Мбеумо Брайан
(Йенсен Матиас)
1:0
43'
Висса Йоан
(Ми Бен)
2:0
58'
 
Райс Деклан
Соучек Томаш
58'
 
Корне Максвелл
Форнальс Пабло
58'
 
Дивин Мубама
Бенрахма Саид
67'
 
Ингс Дэнни
70'
Ониика Фрэнк
Йенсен Матиас
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 283 Количество передач 230
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 119
Брентфорд 60.5% (72)
X 23.5% (28)
Вест Хэм 16% (19)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Вест Хэм
4.90
3.78
62.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райя
Давид
2
Хикки
Аарон
5
Пиннок
Итан
16
Ми
Бен
3
Генри
Рико
24
Дамсгор
Миккель
27
Янельт
Витали
8
Йенсен
Матиас
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
9
Шаде
Кевин
1
Фабьянски
Лукаш
2
Джонсон
Бен
27
Агер
Наиф
21
Огбонна
Анджело
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
12
Даунс
Флинн
8
Форнальс
Пабло
10
Лансини
Мануэль
14
Корне
Максвелл
18
Ингс
Дэнни
Брентфорд
4-3-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Вест Хэм

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМК
0:1
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.67
1.67

Среднее время на гол

135
54

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.83
1.17

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

108
77

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 20 (6) 0.56
Мбеумо Брайан 7 (1) 0.19
Висса Йоан 6 0.17
Йенсен Матиас 5 0.14
Дасилва Джош 4 0.11
Ми Бен 3 0.08
Янельт Витали 3 0.08
Пиннок Итан 2 0.06
Норгор Кристиан 1 0.03
Янссон Понтус 1 0.03
Генри Рико 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Баптист Шендон 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Шаде Кевин 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 6 (4) 0.17
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.14
Антонио Майкл 5 0.14
Пакета Лукас 4 (1) 0.11
Ингс Дэнни 4 (1) 0.11
Райс Деклан 3 0.08
Скамакка Джанлука 3 0.08
Соучек Томаш 2 0.06
Форнальс Пабло 2 0.06
Зума Курт 2 0.06
Агер Наиф 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Керер Тило 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тони Айвен 9 0
Норгор Кристиан 6 0
Хикки Аарон 6 0
Йенсен Матиас 5 0
Мбеумо Брайан 5 0
Баптист Шендон 2 1
Генри Рико 3 0
Дамсгор Миккель 3 0
Ми Бен 2 0
Янельт Витали 2 0
Висса Йоан 2 0
Шаде Кевин 2 0
Йоргенсен Матиас Занка 1 0
Райя Давид 1 0
Дасилва Джош 1 0
Томас Франк 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 5 0
Райс Деклан 5 0
Керер Тило 4 0
Агер Наиф 4 0
Пакета Лукас 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Соучек Томаш 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Даунс Флинн 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Вест Хэм
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

9
9
Брентфорд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Вест Хэм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

16
17

Волевые поражения

17
21
Брентфорд
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
49% (17)
34% (12)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Вест Хэм
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)

Сухие победы

9
7

Сухие поражения

4
14

Волевые победы

23
18

Волевые поражения

26
30

Голы по времени матча

Забито

32
14
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 27
3
9%
3
21%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
8
25%
4
29%
31-45
5
16%
1
7%
46-60
3
9%
5
36%
61-75
9
28%
0
0%
76-90

Пропущено

18
28
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
0
0%
2
7%
1-15
4
22%
7
25%
16-30
3
17%
2
7%
31-45
4
22%
7
25%
46-60
4
22%
6
21%
61-75
3
17%
4
14%
76-90

Забито

21
24
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
7
29%
29%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
7
33%
4
17%
76-90

Пропущено

26
22
17 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
23%
6
27%
1-15
8
31%
5
23%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
3
12%
4
18%
76-90

Забито

53
38
23 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 13
4
8%
4
11%
1-15
7
13%
8
21%
16-30
12
23%
10
26%
31-45
7
13%
4
11%
46-60
7
13%
8
21%
61-75
16
30%
4
11%
76-90

Пропущено

44
50
24 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 26
6
14%
8
16%
1-15
12
27%
12
24%
16-30
6
14%
5
10%
31-45
8
18%
8
16%
46-60
6
14%
9
18%
61-75
6
14%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1
Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1

Результаты матчей

Брентфорд
Вест Хэм

Точный счет

1:1
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
7 раз 20%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 31%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
12 раз 34%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
14
4
9
8
1.5
6
12
5
12
2.5
2
16
2
15
3.5
1
17
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
9
8
8
10
1.5
3
14
1
17
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
9
0.5
Больше Меньше
23
12
17
18
1.5
9
26
6
29
2.5
4
31
2
33
3.5
2
33
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 35 27 4 4 92 - 31 85
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 35 18 12 5 63 - 31 66
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 35 20 6 9 51 - 41 66
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Астон Вилла
 Заявка 36 17 6 13 48 - 44 57
7.
Тоттенхэм
 Заявка 36 17 6 13 65 - 59 57
8.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
9.
Брентфорд
 2:1 Заявка 36 13 14 9 54 - 46 53
10.
Фулхэм
 Заявка 36 15 6 15 52 - 49 51
11.
Челси
 Заявка 35 11 10 14 36 - 41 43
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 36 11 10 15 37 - 46 43
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 36 11 7 18 30 - 52 40
14.
Борнмут
 Заявка 36 11 6 19 37 - 69 39
15.
Вест Хэм
 1:2 Заявка 36 10 7 19 39 - 52 37
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 36 8 10 18 36 - 67 34
17.
Эвертон
 0:3 Заявка 36 7 11 18 32 - 56 32
18.
Лидс
 Заявка 36 7 10 19 46 - 71 31
19.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
20.
Саутгемптон
 Заявка 36 6 6 24 31 - 66 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 13 3 1 30 - 8 42
4.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 11 2 5 31 - 20 35
8.
Брентфорд
 2:1 Заявка 18 9 7 2 34 - 19 34
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 7 6 5 26 - 24 27
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 7 6 5 20 - 22 27
14.
Вест Хэм
 1:2 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
15.
Челси
 Заявка 18 6 6 6 19 - 18 24
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 18 5 7 6 25 - 33 22
18.
Эвертон
 0:3 Заявка 18 5 3 10 15 - 27 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 18 2 4 12 15 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 3:0 Заявка 17 11 3 3 33 - 14 36
3.
Ньюкасл
 Заявка 18 8 7 3 31 - 18 31
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Фулхэм
 Заявка 18 7 2 9 23 - 22 23
7.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
8.
Тоттенхэм
 Заявка 18 5 5 8 29 - 37 20
9.
Брентфорд
 2:1 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 18 5 2 11 17 - 42 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 18 4 2 12 16 - 33 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 0:3 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 1:2 Заявка 18 3 3 12 16 - 29 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 2 5 11 12 - 33 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 18 1 4 13 10 - 43 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 36 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 27 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Ньюкасл Уилсон Каллум 17 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Тоттенхэм Ромеро Кристиан 1 10
Челси Галлахер Конор 1 10
Весь список
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    • До матча
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    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 38.7% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Брентфорд 60.5% (72)
    X 23.5% (28)
    Вест Хэм 16% (19)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Вест Хэм
    4.90
    3.78
    62.00
    Все Коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 2:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Брентфорд
    60.5% (72)
    Ничья
    23.5% (28)
    Вест Хэм
    16% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.13% (68)
    Меньше
    40.87% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    79.13% (91)
    Нет
    20.87% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    38.7% (46)
    1:1 Ничья
    19.3% (23)
    1:0 Брентфорд
    13.4% (16)
    1:2 Вест Хэм
    11.8% (14)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Брентфорд
    3.4% (4)
    0:1 Вест Хэм
    2.5% (3)
    3:2 Брентфорд
    1.7% (2)
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