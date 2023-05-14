Тур: 36. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Главный судья: Оливер Майкл
0'
1:0
20' ГолМбеумо Брайан
2:0
43' ГолВисса Йоан
67' Undefined phrase: football_event_Ингс Дэнни
Ход матча
20'
1:0
43'
2:0
67'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
7 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
283 Количество передач 230
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ми
Бен
11
Висса
Йоан
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
12
Даунс
Флинн
18
Ингс
Дэнни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Годдос СаманПолузащитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дасилва ДжошПолузащитник
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
12 Даунс ФлиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пакета ЛукасПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
72 Дивин МубамаНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брентфорд
Вест Хэм
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
0.67
1.67
Среднее время на гол
135
54
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.83
1.17
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
108
77
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|20 (6)
|0.56
|Мбеумо Брайан
|7 (1)
|0.19
|Висса Йоан
|6
|0.17
|Йенсен Матиас
|5
|0.14
|Дасилва Джош
|4
|0.11
|Ми Бен
|3
|0.08
|Янельт Витали
|3
|0.08
|Пиннок Итан
|2
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.03
|Янссон Понтус
|1
|0.03
|Генри Рико
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Баптист Шендон
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
|Шаде Кевин
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенрахма Саид
|6 (4)
|0.17
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.14
|Антонио Майкл
|5
|0.14
|Пакета Лукас
|4 (1)
|0.11
|Ингс Дэнни
|4 (1)
|0.11
|Райс Деклан
|3
|0.08
|Скамакка Джанлука
|3
|0.08
|Соучек Томаш
|2
|0.06
|Форнальс Пабло
|2
|0.06
|Зума Курт
|2
|0.06
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Керер Тило
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тони Айвен
|9
|0
|Норгор Кристиан
|6
|0
|Хикки Аарон
|6
|0
|Йенсен Матиас
|5
|0
|Мбеумо Брайан
|5
|0
|Баптист Шендон
|2
|1
|Генри Рико
|3
|0
|Дамсгор Миккель
|3
|0
|Ми Бен
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Висса Йоан
|2
|0
|Шаде Кевин
|2
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Дасилва Джош
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|5
|0
|Райс Деклан
|5
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Агер Наиф
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Даунс Флинн
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Вест Хэм
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
9
9
Брентфорд
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Вест Хэм
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
16
17
Волевые поражения
17
21
Брентфорд
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
49% (17)
34% (12)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Вест Хэм
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
29% (10)
40% (14)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Сухие победы
9
7
Сухие поражения
4
14
Волевые победы
23
18
Волевые поражения
26
30
Голы по времени матча
Забито
32
14
15 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 6
11 Забивали первыми 5
20 Не забивали 27
3
9%
3
21%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
8
25%
4
29%
31-45
5
16%
1
7%
46-60
3
9%
5
36%
61-75
9
28%
0
0%
76-90
Пропущено
18
28
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 17
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
0
0%
2
7%
1-15
4
22%
7
25%
16-30
3
17%
2
7%
31-45
4
22%
7
25%
46-60
4
22%
6
21%
61-75
3
17%
4
14%
76-90
Забито
21
24
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 9
24 Не забивали 21
1
5%
1
4%
1-15
3
14%
7
29%
29%
16-30
4
19%
6
25%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
7
33%
4
17%
76-90
Пропущено
26
22
17 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
6
23%
6
27%
1-15
8
31%
5
23%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
4
15%
1
5%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
3
12%
4
18%
76-90
Забито
53
38
23 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 16
15 Забивали первыми 14
9 Не забивали 13
4
8%
4
11%
1-15
7
13%
8
21%
16-30
12
23%
10
26%
31-45
7
13%
4
11%
46-60
7
13%
8
21%
61-75
16
30%
4
11%
76-90
Пропущено
44
50
24 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 25
17 Пропускали первыми 21
26 Не пропускали 26
6
14%
8
16%
1-15
12
27%
12
24%
16-30
6
14%
5
10%
31-45
8
18%
8
16%
46-60
6
14%
9
18%
61-75
6
14%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Челси - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Астон Вилла 1:1
Вулверхэмптон - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Лестер 1:1 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Брентфорд - Кристал Пэлас 1:1 Арсенал - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Лидс - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Борнмут 2:0 Брентфорд - Вест Хэм 0:1 Брентфорд - Ливерпуль 3:1 Вест Хэм - Брентфорд 0:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вест Хэм - АЗ Алкмаар 2:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3
Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4 Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1
Результаты матчей
Брентфорд
Вест Хэм
Точный счет
1:1
5 раз 29%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
0:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
2
7 раз 39%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 20%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 20%
1:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 31%
0
9 раз 26%
1
9 раз 26%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
1
14 раз 40%
0
12 раз 34%
2
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
144
98
612
512
216
215
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
98
810
314
117
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
269
Больше Меньше
2312
1718
926
629
431
233
233
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|35
|27
|4
|4
|92 - 31
|85
|2.
|Заявка
|35
|25
|6
|4
|83 - 39
|81
|3.
|Заявка
|35
|18
|12
|5
|63 - 31
|66
|4.
|Заявка
|35
|20
|6
|9
|51 - 41
|66
|5.
|Заявка
|35
|18
|8
|9
|67 - 42
|62
|6.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|48 - 44
|57
|7.
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|65 - 59
|57
|8.
|Заявка
|33
|16
|7
|10
|63 - 45
|55
|9.
|2:1 Заявка
|36
|13
|14
|9
|54 - 46
|53
|10.
|Заявка
|36
|15
|6
|15
|52 - 49
|51
|11.
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|36 - 41
|43
|12.
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 46
|43
|13.
|Заявка
|36
|11
|7
|18
|30 - 52
|40
|14.
|Заявка
|36
|11
|6
|19
|37 - 69
|39
|15.
|1:2 Заявка
|36
|10
|7
|19
|39 - 52
|37
|16.
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|36 - 67
|34
|17.
|0:3 Заявка
|36
|7
|11
|18
|32 - 56
|32
|18.
|Заявка
|36
|7
|10
|19
|46 - 71
|31
|19.
|Заявка
|35
|8
|6
|21
|49 - 64
|30
|20.
|Заявка
|36
|6
|6
|24
|31 - 66
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|18
|16
|1
|1
|59 - 17
|49
|2.
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|45 - 16
|43
|3.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|30 - 8
|42
|4.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|5.
|Заявка
|18
|12
|1
|5
|36 - 22
|37
|6.
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|32 - 13
|35
|7.
|Заявка
|18
|11
|2
|5
|31 - 20
|35
|8.
|2:1 Заявка
|18
|9
|7
|2
|34 - 19
|34
|9.
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 19
|30
|10.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|18 - 19
|29
|11.
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|12.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|26 - 24
|27
|13.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|20 - 22
|27
|14.
|1:2 Заявка
|18
|7
|4
|7
|23 - 23
|25
|15.
|Заявка
|18
|6
|6
|6
|19 - 18
|24
|16.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|20 - 27
|22
|17.
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|25 - 33
|22
|18.
|0:3 Заявка
|18
|5
|3
|10
|15 - 27
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|15 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|12
|3
|3
|35 - 17
|39
|2.
|3:0 Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 14
|36
|3.
|Заявка
|18
|8
|7
|3
|31 - 18
|31
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|18
|7
|3
|8
|21 - 33
|24
|6.
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|23 - 22
|23
|7.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|17 - 24
|22
|8.
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|29 - 37
|20
|9.
|2:1 Заявка
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|17 - 23
|19
|12.
|Заявка
|18
|5
|2
|11
|17 - 42
|17
|13.
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|17 - 24
|16
|14.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|16 - 33
|14
|15.
|Заявка
|18
|4
|2
|12
|28 - 41
|14
|16.
|0:3 Заявка
|18
|2
|8
|8
|17 - 29
|14
|17.
|1:2 Заявка
|18
|3
|3
|12
|16 - 29
|12
|18.
|Заявка
|18
|2
|5
|11
|12 - 33
|11
|19.
|Заявка
|18
|2
|3
|13
|21 - 38
|9
|20.
|Заявка
|18
|1
|4
|13
|10 - 43
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|36 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|27 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|19 (8)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|17 (4)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 10
|Тоттенхэм
|Ромеро Кристиан
|1 10
|Челси
|Галлахер Конор
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 2:0 Вест Хэм
Исход игры
Брентфорд
60.5% (72)
Ничья
23.5% (28)
Вест Хэм
16% (19)
Тотал 2.5
Больше
59.13% (68)
Меньше
40.87% (47)
Обе команды забьют
Да
79.13% (91)
Нет
20.87% (24)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
38.7% (46)
1:1 Ничья
19.3% (23)
1:0 Брентфорд
13.4% (16)
1:2 Вест Хэм
11.8% (14)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Брентфорд
3.4% (4)
0:1 Вест Хэм
2.5% (3)
3:2 Брентфорд
1.7% (2)
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