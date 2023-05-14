Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Брентфорд играла лучше в этом тайме.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хикки Аарон не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Брентфорд

45' Форнальс Пабло навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Хорошую попытку сделал Ингс Дэнни . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Ми Бен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Шаде Кевин нанес удар головой, но Лукаш Фабианьский спокойно отбил мяч.

40' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

38' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Шаде Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Хикки Аарон из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Йенсен Матиас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Лансини Мануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Хорошую попытку сделал Висса Йоан . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Хикки Аарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Ох, нехорошо это выглядит. Ми Бен получил травму и медбригада забирает его с поля.

29' Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Эмерсон Палмиери пробует нанести удар издали, но Дэвид Райя держит все под контролем

27' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Корне Максвелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Янельт Витали получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Янельт Витали на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Мбеумо Брайан из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Г О О О О Л - Мбеумо Брайан забивает с левой ноги!

20' Йенсен Матиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Дамсгор Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Корне Максвелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ми Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Вест Хэм совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Корне Максвелл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Брентфорд

7' Оооо... вот это был удар! Дамсгор Миккель должен был забить с этой позиции.

7' Шаде Кевин из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Удар от ворот произведет Брентфорд

3' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фабьянски Лукаш взял и забрал мяч на выходе

1' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Брентфорд начинает с центра поля