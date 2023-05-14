  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2022-2023

Румыния: Суперлига

Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
У Крайова 1948
2:1
Конец матча
Арджеш
0'
1:0
13' Гол
Кицу Аурелиан
17' Желтая карточка
Brendon
2:0
31' Гол
Кицу Аурелиан
45' Желтая карточка
William Baeten
2:1
59' Гол
Зебич Марио
75' Желтая карточка
Зебич Марио
77' Желтая карточка
Andre Duarte
77' Желтая карточка
Bogdan Vintila
77' Undefined phrase: football_event_
Энрикеш Данни
86' Желтая карточка
Калкан Андреас
90' Желтая карточка
Маскареньяс Матеус
90' Красная карточка
Турда Григоре
90'+8
31
Robert
Dimitrie
Popa
2
Radu
Alexandru
Negru
35
Andre
Duarte
14
Энрикеш
Данни
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Constantin
Albu
24
William
Baeten
10
Бауса
Хуан
17
Ганя
Джордже
11
Кицу
Аурелиан
1
Стратон
Кэтэлин
70
Яколиш
Антонио
5
Турда
Григоре
43
Brendon
22
Facundo
Rizzi
95
Зебич
Марио
88
Мимито
18
Крету
Джани
10
Калкан
Андреас
24
Бертран
Дориан
14
Гарита
Пол
У Крайова 1948
Арджеш

История личных встреч

У Крайова 1948
Арджеш

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 10 0.26
Компаньо Андреа 6 (2) 0.16
Бахасса Яссин 5 0.13
Бауса Хуан 4 0.11
Ганя Джордже 3 0.08
Constantin Albu 3 (1) 0.08
William Baeten 3 0.08
Сидибе Секу 3 0.08
Янку Габриэль 2 0.05
Ван Дурмен Бенжамен 2 0.05
Аким Влад 1 0.03
Vladislav Blanuta 1 0.03
Radu Alexandru Negru 0 0
Эначе Габриэль 0 0
Марке Франсуа 0 0
Асамоа Самуэль 0 0
Jeremy Huyghebaert 0 0
Giovanni Piccolomo 0 0
Маскареньяс Матеус 0 0
Ибрагим Джибрил 0 0
Арджеш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарита Пол 12 (2) 0.32
Исфан Александру 4 0.11
Калкан Андреас 3 0.08
Бертран Дориан 2 0.05
Кубемба Кевин 2 0.05
Сербан Ионут II 1 0.03
Зебич Марио 1 0.03
Турда Григоре 1 0.03
Нжик Тони 0 0
Мариус Марсел Константин 0 0
Яколиш Антонио 0 0
Facundo Rizzi 0 0
Крету Джани 0 0
Тофан Костинел 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
William Baeten 7 0
Асамоа Самуэль 6 0
Пападопулос Кирьякос 5 0
Lorenzo Paramatti 5 0
Jeremy Huyghebaert 4 0
Аким Влад 4 0
Ганя Джордже 4 0
Radu Alexandru Negru 4 0
Сидибе Секу 2 1
Marius Croitoru 3 0
Янку Габриэль 3 0
Ван Дурмен Бенжамен 3 0
Бауса Хуан 3 0
Бахасса Яссин 3 0
Andre Duarte 3 0
Компаньо Андреа 2 0
Vladislav Blanuta 0 1
Эначе Габриэль 1 0
Марке Франсуа 1 0
Кицу Аурелиан 1 0
Маскареньяс Матеус 1 0
Constantin Albu 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Claudiu Cristian Balan 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Арджеш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тофан Костинел 8 0
Добросавлевичи Алин 7 0
Гарита Пол 5 1
Калкан Андреас 6 0
Альсё Бриан 4 1
Зебич Марио 5 0
Нжик Тони 5 0
Яколиш Антонио 4 0
Турда Григоре 2 1
Латовлевич Ясмин 3 0
Меца Давид 3 0
Майк Сестор 3 0
Стратон Кэтэлин 3 0
Сербан Ионут II 3 0
Тирковеану Андрей 3 0
Вианна Фабио 3 0
Райнов Мартин 2 0
Бертран Дориан 2 0
Brendon 2 0
Ханне Бубакар 2 0
Крету Джани 2 0
Микле Джордже 2 0
Препелицэ Андрей 1 0
Мариус Марсел Константин 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Греаб Александру 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Исфан Александру 1 0
Челестине Энцо 1 0
Bogdan Vintila 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Арджеш
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

7
7
У Крайова 1948
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Арджеш
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
16

Волевые поражения

14
14
У Крайова 1948
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (14)
47% (18)
16% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
42% (16)
32% (12)
Арджеш
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
29% (11)
39% (15)

Сухие победы

11
10

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

18
16

Волевые поражения

21
21

Голы по времени матча

Забито

27
11
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 6
23 Не забивали 29
4
15%
2
18%
1-15
3
11%
3
27%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
6
22%
3
27%
46-60
5
19%
2
18%
61-75
3
11%
1
9%
76-90

Пропущено

17
31
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
12%
6
19%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
2
12%
6
19%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
5
29%
29%
8
26%
61-75
4
24%
7
23%
76-90

Забито

19
15
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
26 Не забивали 29
5
26%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
6
40%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
1
5%
3
20%
76-90

Пропущено

17
23
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
4
24%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
2
12%
3
13%
76-90

Забито

46
26
23 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 10
11 Не забивали 20
9
20%
4
15%
1-15
6
13%
5
19%
16-30
8
17%
1
4%
31-45
10
22%
9
35%
46-60
9
20%
3
12%
61-75
4
9%
4
15%
76-90

Пропущено

34
54
18 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 24
22 Не пропускали 28
6
18%
10
19%
1-15
5
15%
5
9%
16-30
7
21%
10
19%
31-45
4
12%
8
15%
46-60
6
18%
11
20%
61-75
6
18%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3
Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 0:2 У Крайова 1948 - Стяуа 0:2
Арджеш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арджеш - УТА Арад 2:2 Миовени - Арджеш 0:2 Германнштадт - Арджеш 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0
Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2

Результаты матчей

У Крайова 1948
Арджеш

Точный счет

1:0
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
9 раз 45%
1
9 раз 45%
2
2 раза 10%

Точный счет

1:0
8 раз 21%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 39%
0
11 раз 29%
2
7 раз 18%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
0
18 раз 47%
1
13 раз 34%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Арджеш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
9
9
7
13
1.5
5
13
4
16
2.5
1
17
1
19
3.5
1
19
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
9
5
13
1.5
2
18
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
11
0.5
Больше Меньше
20
18
12
26
1.5
7
31
5
33
2.5
1
37
1
37
3.5
1
37
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 8 4 3 1 17 - 10 47
2.
Стяуа
 7 4 2 1 11 - 7 43
3.
ЧФР Клуж
 7 1 4 2 8 - 10 39
4.
Университатя Крайова
 8 2 4 2 12 - 11 37
5.
Рапид Бухарест
 8 2 3 3 10 - 16 35
6.
Сепси
 8 1 2 5 8 - 12 26

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 8 4 3 1 12 - 6 35
2.
Петролул Плоешти
 8 5 1 2 9 - 6 34
3.
Волунтари
 8 4 4 0 15 - 9 33
4.
Германнштадт
 8 4 3 1 9 - 5 31
5.
Университатя Клуж
 8 4 1 3 10 - 8 30
6.
Ботошани
 8 3 3 2 5 - 4 28
7.
УТА Арад
 8 3 2 3 9 - 8 25
8.
Киндия Тырговиште
 8 2 0 6 5 - 10 22
9.
Арджеш
 8 2 1 5 7 - 11 21
10.
Миовени
 8 0 0 8 0 - 14 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фарул Констанца
 4 4 0 0 13 - 5 44
2.
Стяуа
 3 2 1 0 6 - 3 36
3.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 5 25
4.
Рапид Бухарест
 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 6
6.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 5 5

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
У Крайова 1948
 5 3 1 1 9 - 5 30
2.
Петролул Плоешти
 5 3 0 2 4 - 3 27
3.
Университатя Клуж
 5 3 0 2 8 - 6 26
4.
Ботошани
 4 2 2 0 2 - 0 24
5.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 21
6.
Киндия Тырговиште
 3 1 0 2 4 - 5 19
7.
Волунтари
 5 2 3 0 7 - 4 9
8.
УТА Арад
 3 2 0 1 3 - 2 6
9.
Арджеш
 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 0

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 3 0 1 2 2 - 5 33
2.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 6 - 6 32
3.
Рапид Бухарест
 4 0 1 3 5 - 14 27
4.
Стяуа
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Фарул Констанца
 4 0 3 1 4 - 5 3
6.
Сепси
 4 0 1 3 3 - 7 1

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волунтари
 3 2 1 0 8 - 5 24
2.
УТА Арад
 5 1 2 2 6 - 6 19
3.
Арджеш
 5 1 0 4 4 - 7 17
4.
Миовени
 4 0 0 4 0 - 7 11
5.
Германнштадт
 5 3 1 1 6 - 3 10
6.
Петролул Плоешти
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
У Крайова 1948
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Университатя Клуж
 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Ботошани
 4 1 1 2 3 - 4 4
10.
Киндия Тырговиште
 5 1 0 4 1 - 5 3

Топ бомбардиров
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 20 (2)
У Крайова 1948 Компаньо Андреа 18
Фарул Констанца Алибек Денис 14 (8)
Германнштадт Паращив Даниэль 14 (3)
Ботошани Майлат Себастьян 14 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Паун Николае 3 9
УТА Арад Батха Идриз 1 12
Университатя Крайова Папп Пол 1 11
Волунтари Мелеке Ульрих 1 11
Петролул Плоешти Иробисо Кристиан Окечукву 3 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч У Крайова 1948 2:1 Арджеш онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     