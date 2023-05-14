Тур: 8. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Marian Barbu
2:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолКицу Аурелиан
17' Желтая карточкаBrendon
2:0
31' ГолКицу Аурелиан
45' Желтая карточкаWilliam Baeten
2:1
59' ГолЗебич Марио
75' Желтая карточкаЗебич Марио
77' Желтая карточкаAndre Duarte
77' Желтая карточкаBogdan Vintila
77' Undefined phrase: football_event_Энрикеш Данни
86' Желтая карточкаКалкан Андреас
90' Желтая карточкаМаскареньяс Матеус
90' Красная карточкаТурда Григоре
90'+8
Ход матча
13'
1:0
17'
31'
2:0
45'
46'
59'
2:1
75'
77'
77'
77'
79'
86'
90'
Владение мячом
35
Andre
Duarte
10
Бауса
Хуан
17
Ганя
Джордже
43
Brendon
95
Зебич
Марио
88
Мимито
18
Крету
Джани
14
Гарита
Пол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Andre DuarteЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
-
17 Ганя ДжорджеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nicolo Napoli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
43 BrendonЗащитник
- Защитник
-
95 Зебич МариоПолузащитник
-
88 МимитоПолузащитник
-
18 Крету ДжаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарита ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Yanis Pirvu
-
-
Главный тренер: Винтилэ Богдан
История личных встреч
У Крайова 1948
Арджеш
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|10
|0.26
|Компаньо Андреа
|6 (2)
|0.16
|Бахасса Яссин
|5
|0.13
|Бауса Хуан
|4
|0.11
|Ганя Джордже
|3
|0.08
|Constantin Albu
|3 (1)
|0.08
|William Baeten
|3
|0.08
|Сидибе Секу
|3
|0.08
|Янку Габриэль
|2
|0.05
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0.05
|Аким Влад
|1
|0.03
|Vladislav Blanuta
|1
|0.03
|Radu Alexandru Negru
|0
|0
|Эначе Габриэль
|0
|0
|Марке Франсуа
|0
|0
|Асамоа Самуэль
|0
|0
|Jeremy Huyghebaert
|0
|0
|Giovanni Piccolomo
|0
|0
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Ибрагим Джибрил
|0
|0
Арджеш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарита Пол
|12 (2)
|0.32
|Исфан Александру
|4
|0.11
|Калкан Андреас
|3
|0.08
|Бертран Дориан
|2
|0.05
|Кубемба Кевин
|2
|0.05
|Сербан Ионут II
|1
|0.03
|Зебич Марио
|1
|0.03
|Турда Григоре
|1
|0.03
|Нжик Тони
|0
|0
|Мариус Марсел Константин
|0
|0
|Яколиш Антонио
|0
|0
|Facundo Rizzi
|0
|0
|Крету Джани
|0
|0
|Тофан Костинел
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|William Baeten
|7
|0
|Асамоа Самуэль
|6
|0
|Пападопулос Кирьякос
|5
|0
|Lorenzo Paramatti
|5
|0
|Jeremy Huyghebaert
|4
|0
|Аким Влад
|4
|0
|Ганя Джордже
|4
|0
|Radu Alexandru Negru
|4
|0
|Сидибе Секу
|2
|1
|Marius Croitoru
|3
|0
|Янку Габриэль
|3
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|3
|0
|Бауса Хуан
|3
|0
|Бахасса Яссин
|3
|0
|Andre Duarte
|3
|0
|Компаньо Андреа
|2
|0
|Vladislav Blanuta
|0
|1
|Эначе Габриэль
|1
|0
|Марке Франсуа
|1
|0
|Кицу Аурелиан
|1
|0
|Маскареньяс Матеус
|1
|0
|Constantin Albu
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Claudiu Cristian Balan
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
Арджеш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тофан Костинел
|8
|0
|Добросавлевичи Алин
|7
|0
|Гарита Пол
|5
|1
|Калкан Андреас
|6
|0
|Альсё Бриан
|4
|1
|Зебич Марио
|5
|0
|Нжик Тони
|5
|0
|Яколиш Антонио
|4
|0
|Турда Григоре
|2
|1
|Латовлевич Ясмин
|3
|0
|Меца Давид
|3
|0
|Майк Сестор
|3
|0
|Стратон Кэтэлин
|3
|0
|Сербан Ионут II
|3
|0
|Тирковеану Андрей
|3
|0
|Вианна Фабио
|3
|0
|Райнов Мартин
|2
|0
|Бертран Дориан
|2
|0
|Brendon
|2
|0
|Ханне Бубакар
|2
|0
|Крету Джани
|2
|0
|Микле Джордже
|2
|0
|Препелицэ Андрей
|1
|0
|Мариус Марсел Константин
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Греаб Александру
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Исфан Александру
|1
|0
|Челестине Энцо
|1
|0
|Bogdan Vintila
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Арджеш
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
7
7
У Крайова 1948
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Арджеш
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
30% (6)
45% (9)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
16
Волевые поражения
14
14
У Крайова 1948
64.3%
35.7%
18 побед 10 поражений
Первый тайм
37% (14)
47% (18)
16% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (10)
42% (16)
32% (12)
Арджеш
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
29% (11)
42% (16)
29% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
29% (11)
39% (15)
Сухие победы
11
10
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
18
16
Волевые поражения
21
21
Голы по времени матча
Забито
27
11
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
13 Забивали первыми 6
23 Не забивали 29
4
15%
2
18%
1-15
3
11%
3
27%
16-30
6
22%
0
0%
31-45
6
22%
3
27%
46-60
5
19%
2
18%
61-75
3
11%
1
9%
76-90
Пропущено
17
31
6 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
12%
6
19%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
2
12%
6
19%
31-45
2
12%
3
10%
46-60
5
29%
29%
8
26%
61-75
4
24%
7
23%
76-90
Забито
19
15
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
26 Не забивали 29
5
26%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
4
21%
6
40%
46-60
4
21%
1
7%
61-75
1
5%
3
20%
76-90
Пропущено
17
23
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 13
4
24%
4
17%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
5
29%
29%
4
17%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
2
12%
3
13%
76-90
Забито
46
26
23 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 16
18 Забивали первыми 10
11 Не забивали 20
9
20%
4
15%
1-15
6
13%
5
19%
16-30
8
17%
1
4%
31-45
10
22%
9
35%
46-60
9
20%
3
12%
61-75
4
9%
4
15%
76-90
Пропущено
34
54
18 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 24
22 Не пропускали 28
6
18%
10
19%
1-15
5
15%
5
9%
16-30
7
21%
10
19%
31-45
4
12%
8
15%
46-60
6
18%
11
20%
61-75
6
18%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Германнштадт - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Киндия Тырговиште 1:0 Ботошани - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3
Университатя Клуж - У Крайова 1948 1:3 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 0:1 У Крайова 1948 - Миовени 3:0 Сепси - У Крайова 1948 4:0 Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Ботошани 1:0 Киндия Тырговиште - У Крайова 1948 0:0 У Крайова 1948 - Миовени 2:1 У Крайова 1948 - Волунтари 2:1 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 1:2 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 5:0 У Крайова 1948 - УТА Арад 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Арджеш 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 0:2 У Крайова 1948 - Стяуа 0:2
Арджеш
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Арджеш - УТА Арад 2:2 Миовени - Арджеш 0:2 Германнштадт - Арджеш 2:1 Арджеш - Киндия Тырговиште 1:0
Ботошани - Арджеш 1:0 ЧФР Клуж - Арджеш 1:0 Арджеш - Волунтари 0:2 Арджеш - Стяуа 3:0 Университатя Клуж - Арджеш 2:0 Арджеш - Петролул Плоешти 0:1 Волунтари - Арджеш 0:0 Университатя Крайова - Арджеш 1:0 Арджеш - Стяуа 1:2 ЧФР Клуж - Арджеш 3:1 Арджеш - Фарул Констанца 0:0 Германнштадт - Арджеш 1:1 Арджеш - Ботошани 0:2 Киндия Тырговиште - Арджеш 1:1 Фарул Констанца - Арджеш 4:1 Арджеш - Миовени 2:2
Результаты матчей
У Крайова 1948
Арджеш
Точный счет
1:0
5 раз 25%
0:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 45%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
3 раза 15%
5
1 раз 5%
0
9 раз 50%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
1 раз 6%
0
9 раз 45%
1
9 раз 45%
2
2 раза 10%
Точный счет
1:0
8 раз 21%
1:1
5 раз 13%
2:1
5 раз 13%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
5 раз 13%
1:0
5 раз 13%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
2:0
3 раза 8%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 39%
0
11 раз 29%
2
7 раз 18%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
0
18 раз 47%
1
13 раз 34%
2
6 раз 16%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Арджеш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
99
713
513
416
117
119
119
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
119
513
218
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2711
Больше Меньше
2018
1226
731
533
137
137
137
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|17 - 10
|47
|2.
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|43
|3.
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|39
|4.
|8
|2
|4
|2
|12 - 11
|37
|5.
|8
|2
|3
|3
|10 - 16
|35
|6.
|8
|1
|2
|5
|8 - 12
|26
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|3
|1
|12 - 6
|35
|2.
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|34
|3.
|8
|4
|4
|0
|15 - 9
|33
|4.
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|31
|5.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|30
|6.
|8
|3
|3
|2
|5 - 4
|28
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 8
|25
|8.
|8
|2
|0
|6
|5 - 10
|22
|9.
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|21
|10.
|8
|0
|0
|8
|0 - 14
|11
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|13 - 5
|44
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|36
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|25
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|30
|2.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|27
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|26
|4.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|24
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|21
|6.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|19
|7.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|33
|2.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|32
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 14
|27
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|5.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|6.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 5
|24
|2.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|19
|3.
|5
|1
|0
|4
|4 - 7
|17
|4.
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 5
|3
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|20 (2)
|У Крайова 1948
|Компаньо Андреа
|18
|Фарул Констанца
|Алибек Денис
|14 (8)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|14 (3)
|Ботошани
|Майлат Себастьян
|14 (1)
|Сепси
|Паун Николае
|3 9
|УТА Арад
|Батха Идриз
|1 12
|Университатя Крайова
|Папп Пол
|1 11
|Волунтари
|Мелеке Ульрих
|1 11
|Петролул Плоешти
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3 7