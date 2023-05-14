Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Facundo Rizzi из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

90' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кицу Аурелиан и попал в перекладину!

90' Facundo Rizzi выиграл воздушное противоборство у Yassine Bahassa.

89' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Тактическая замена. Данни Энрикес уходит с поля и его заменяет Сидибе Секу

87' Яколиш Антонио из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Рефери не любит споров - именно за это Калкан Андреас сейчас получил желтую

86' Безумный фол. Constantin Albu грубо играет против соперника. Пострадал Калкан Андреас

86' Гарита Пол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Yassine Bahassa пробует нанести удар издали, но Catalin Straton держит все под контролем

84' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Игрок из команды Арджеш делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Ганя Джордже получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Ганя Джордже на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' НЕТ КАРТОЧКИ! - После просмотра ситуации, судья изменил решение по карточке, которую ранее получил Данни Энрикес из команды У Крайова 1948

79' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

77' The card for Данни Энрикес from У Крайова 1948 was disallowed via VAR intervention.

77' Рефери не любит споров - именно за это Bogdan Vintila сейчас получил желтую

77' Безумный фол. Данни Энрикес грубо играет против соперника. Пострадал Жобелло Уэсли

75' Mario Zebic тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

75' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Калкан Андреас из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Данни Энрикес наказан за толчок Калкан Андреас

71' Facundo Rizzi создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Арджеш идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Данни Энрикес ошибается в защите.

66' Удар от ворот произведет Арджеш

65' Калкан Андреас из команды Арджеш наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

65' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Калкан Андреас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Безумный фол. Mario Zebic грубо играет против соперника. Пострадал Кицу Аурелиан

61' Яколиш Антонио из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

60' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ГОООООЛ - Mario Zebic Арджеш забивает ударом головой

59' Mario Zebic выиграл воздушное противоборство у Кицу Аурелиан

58' Игрок из команды Арджеш делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Арджеш совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Хорошую попытку сделал Constantin Albu. Удар в створ, но вратарь начеку

53' Бауса Хуан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Гарита Пол оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Жобелло Уэсли из команды Арджеш своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

49' Ох, нехорошо это выглядит. Radu Negru получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Radu Negru на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Арджеш совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Тактическая замена. William Baeten уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa