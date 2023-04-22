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Саудовская Аравия: Кубок

Аль-Наср Эр-Рияд
 
Позже
Аль-Вахда Мекка
Прогнозы 4
Аль-Наср Эр-Рияд 100% (4)
X 0% (0)
Аль-Вахда Мекка 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

15 матчей

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
1:0
ЛЧА
1:5
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ЛЧА
2:3
ЛЧА
1:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

10
22

Голов в среднем за матч

1.43
2.75

Среднее время на гол

63
32

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.63
0.86

Среднее время на гол

144
105

Всего голов

15
28

Голов в среднем за матч

1
1.87

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

90
48

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Наджи Сами 1 1
Аль-Хайбари Абдулла 1 1
Маран Мохаммад 1 1
Аль-Ганам Султан 0 0
Конан Гислен 0 0
Аль-Вахда Мекка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ансельмо 1 1
Abdulla Ahmed 1 (1) 1

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0
Аль-Вахда Мекка
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Вахда Мекка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Вахда Мекка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Вахда Мекка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1
Аль-Вахда Мекка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аль-Вахда Мекка - Аль-Джазира 3:1 Дибба Аль-Фуджайра - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Батин - Аль-Вахда Мекка 2:0
Аль-Вахда Мекка - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Дафра - Аль-Вахда Мекка 1:3 Аль-Вахда Мекка - Аль-Батин 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Айн 0:3 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:3 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль Батаех 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Вахда Мекка - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Иттихад Калба - Аль-Вахда Мекка 0:2 Аль-Файха - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Васль 3:3

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/4 финала
4 Аль-Файха
5 Аль-Иттихад Джидда
3 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1 Аль-Фатех
3 Аль-Наср Эр-Рияд
1 Абха
2 Аль-Вахда Мекка
1 Аль-Батин
1/2 финала
0 Аль-Иттихад Джидда
1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
0 Аль-Наср Эр-Рияд
0 Аль-Вахда Мекка
Финал
Аль-Хиляль Эр-Рияд
?

Топ бомбардиров
Аль-Вахда Мекка Ансельмо 1
Аль-Файха Рикардо Риллер 1
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наджи Сами 1
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хайбари Абдулла 1
Абха Абдулфаттах Адам 1
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 1
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1
Абха Бин Джумайя Фахад 1
Абха Саддики Дрейс 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 апреля 2023, осталось 6 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 4
    Аль-Наср Эр-Рияд 100% (4)
    X 0% (0)
    Аль-Вахда Мекка 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка

    Исход игры
    Аль-Наср Эр-Рияд
    100% (4)
    Ничья
    0% (0)
    Аль-Вахда Мекка
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (4)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (4)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    50% (2)
    3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    50% (2)
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    Аль-Вахда Мекка
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