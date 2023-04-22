Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
25%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
15 матчей
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
22
Голов в среднем за матч
1.43
2.75
Среднее время на гол
63
32
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.63
0.86
Среднее время на гол
144
105
Всего голов
15
28
Голов в среднем за матч
1
1.87
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
90
48
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Наджи Сами
|1
|1
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|1
|Маран Мохаммад
|1
|1
|Аль-Ганам Султан
|0
|0
|Конан Гислен
|0
|0
Аль-Вахда Мекка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ансельмо
|1
|1
|Abdulla Ahmed
|1 (1)
|1
Карточки
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|0
Аль-Вахда Мекка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Вахда Мекка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Аль-Вахда Мекка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аль-Вахда Мекка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1
Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Файха 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Адаль 4:1
Аль-Вахда Мекка
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Аль-Вахда Мекка - Аль-Джазира 3:1 Дибба Аль-Фуджайра - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Иттихад Джидда 1:2 Аль-Батин - Аль-Вахда Мекка 2:0
Аль-Вахда Мекка - Аль-Шарджа 0:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Аль-Дафра - Аль-Вахда Мекка 1:3 Аль-Вахда Мекка - Аль-Батин 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Айн 0:3 Аль-Иттифак - Аль-Вахда Мекка 1:1 Аль-Наср Дубай - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:3 Абха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Вахда Мекка - Аль Батаех 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Раед Бурайда 2:2 Аль-Вахда Мекка - Шабаб Аль-Ахли Дубай 1:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Иттихад Калба - Аль-Вахда Мекка 0:2 Аль-Файха - Аль-Вахда Мекка 2:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Васль 3:3
Результаты матчей
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Вахда Мекка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— Аль-Хиляль Эр-Рияд
— ?
|Аль-Вахда Мекка
|Ансельмо
|1
|Аль-Файха
|Рикардо Риллер
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Наджи Сами
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|Абха
|Абдулфаттах Адам
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Аль-Сулейхим Абдулмаджид
|1
|Абха
|Бин Джумайя Фахад
|1
|Абха
|Саддики Дрейс
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка
Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
100% (4)
Ничья
0% (0)
Аль-Вахда Мекка
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (4)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (4)
Нет
0% (0)
Популярный счёт
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
50% (2)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
50% (2)
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