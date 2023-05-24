  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Химнасия Ла-Плата
1:0
Конец матча
Индепендиенте Санта-Фе
0'
22' Желтая карточка
Dairon Mosquera
25' Желтая карточка
Leandro Mamut
39' Желтая карточка
Аха Хосе
42' Красная карточка
Wilson Morelo
45' Красная карточка
Sebastian Romero
45' Красная карточка
Felipe Sanchez
45' Красная карточка
Герардо Бедоя
87' Желтая карточка
Bruno Palazzo
1:0
90' Гол
Franco Torres
90' Красная карточка
Juan Daniel Roa Reyes
90'+5
1
Tomas
Durso
17
Maximiliano
Comba
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
32
Matias
Melluso
27
Сольдано
Франко
14
Agustin
Bolivar
29
Ivo
Mammini
28
Bautista
Barros
Schelotto
34
Leandro
Mamut
11
Erik
Ramirez
12
Juan
Espitia
17
Juan
Daniel
Roa
Reyes
3
Аха
Хосе
2
Marlon
Torres
30
Dairon
Mosquera
8
Jonathan
Daniel
Barboza
Bonilla
5
Ivan
Rojas
24
Джерссон
Гонзалез
11
Родальега
Уго
10
Jose
Enamorado
19
Wilson
Morelo
Химнасия Ла-Плата
Индепендиенте Санта-Фе

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Индепендиенте Санта-Фе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Franco Torres 1 0.25
Alan Lescano 1 0.25
Индепендиенте Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родальега Уго 1 0.25
Мантилья Кевин 1 0.25

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bautista Barros Schelotto 2 0
Sebastian Romero 0 1
Felipe Sanchez 0 1
Diego Mastrangelo 0 1
Tomas Fernandez 1 0
Leonardo Morales 1 0
Мирамон Игнасио 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Leandro Mamut 1 0
Tomas Muro 1 0
Индепендиенте Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilfrido De La Rosa 3 0
Dairon Mosquera 2 0
Jose Enamorado 2 0
Герардо Бедоя 0 1
Wilson Morelo 0 1
Juan Daniel Roa Reyes 0 1
Fabian Sambueza 0 1
Джерссон Гонзалез 1 0
Harold Rivera 1 0
Аха Хосе 1 0
Торрес Йохан 1 0
Juan Espitia 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Индепендиенте Санта-Фе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Химнасия Ла-Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индепендиенте Санта-Фе
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Индепендиенте Санта-Фе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Годой Крус - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Ланус 1:0 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2
Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2
Индепендиенте Санта-Фе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Онсе Кальдас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Уила 5:0 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Насьональ II 0:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0
Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Индепендиенте Санта-Фе - Депортес Толима 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Индепендиенте Санта-Фе - Атлетико Букараманга 3:0 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1 Депортиво Перейра - Индепендиенте Санта-Фе 2:2 Альянса Петролера - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Индепендиенте Санта-Фе - Бояка Чико 1:0 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Индепендиенте Санта-Фе - Депортиво Кали 3:0 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Америка де Кали 2:0 Агилас Дорадас - Индепендиенте Санта-Фе 1:2 Энвигадо - Индепендиенте Санта-Фе 3:2 Индепендиенте Санта-Фе - Унион Магдалена 0:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Индепендиенте Санта-Фе

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Индепендиенте Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Университарио Депортес Лима
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 2 - 5 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Гойяс
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университарио Депортес Лима
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 0 1 2 0 - 3 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Juan Roa увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 92'
    Матиас Меллусо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Франко Торрес бьет в цель!
  • 88'
    Родальега Уго уходит с поля. Jeferson Rivas выходит вместо него
  • Желтая карточка
    87'
    Бруно Палаццо получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Juan Roa уходит с поля. Fabian Viafara выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 57'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      УДАЛЕНИЕ! - Gerardo Bedoya увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Felipe Sanchez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 46'
      УДАЛЕНИЕ! - Sebastian Romero увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 42'
      УДАЛЕНИЕ! - Уилсон Морело увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      39'
      Аха Хосе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Леандро Мамут получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Dairon Mosquera получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 1:0 Индепендиенте Санта-Фе онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     