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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Монагас
1:1
Конец матча
Коло-Коло
0'
42' Желтая карточка
Cesar Fuentes
45' Желтая карточка
Каммингс Харольд
48' Желтая карточка
Andres Romero
56' Желтая карточка
Ruben Dario Ramirez2
1:0
62' Гол
Ruben Dario Ramirez2
70' Желтая карточка
Кастильо Эдсон
75' Желтая карточка
Maximiliano Falcon
1:1
86' Гол
Marcos Bolados
90' Красная карточка
Fernando de Paul
90' Желтая карточка
Бенегас Леандро
90'+10
25
Москера
Орландо
8
Andres
Romero
2
Ruben
Dario
Ramirez2
14
Cristopher
Rodriguez
31
Каммингс
Харольд
51
Ривас
Кристиан
15
Richard
Iriarte
11
David
Morales
34
Кастильо
Эдсон
16
Edgar
Carrion
10
Edanyilber
Navas
30
Fernando
de
Paul
36
Maximiliano
Falcon
4
Alan
Saldivia
3
Daniel
Gutierrez
13
Bruno
Gutierrez
18
Agustin
Bouzat
6
Cesar
Fuentes
8
Павес
Эстебан
5
Leonardo
Gil
11
Marcos
Bolados
9
Damian
Pizarro
Монагас
4-2-3-1
Коло-Коло
3-4-1-2

История личных встреч

Монагас
Коло-Коло

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Монагас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ruben Dario Ramirez2 1 0.25
David Morales 1 0.25
Коло-Коло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marcos Bolados 1 0.25
Leonardo Gil 1 (1) 0.25
Паласиос Карлос 1 (1) 0.25

Карточки

Монагас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andres Romero 3 0
Кастильо Эдсон 2 0
Каммингс Харольд 2 0
Ruben Dario Ramirez2 2 0
Гонсалес Оскар II 1 0
David Morales 1 0
Fernando Basante 1 0
Коло-Коло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Falcon 3 0
Cesar Fuentes 2 0
Паласиос Карлос 0 1
Fernando de Paul 0 1
Бенегас Леандро 1 0
Leonardo Gil 1 0
Marcos Bolados 1 0
Agustin Bouzat 1 0
Daniel Gutierrez 1 0
Gustavo Quinteros 1 0

Результаты матчей

Монагас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Монагас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Коло-Коло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
1
Монагас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Коло-Коло
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монагас
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Монагас - Каракас 0:2 Райо Зулиано - Монагас 1:0 Монагас - Метрополитанос 0:2 Депортиво Перейра - Монагас 2:1
Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Коло-Коло - Монагас 1:0 Самора - Монагас 1:1 Монагас - Португеза Акаригуа 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Карабобо - Монагас 3:0 Монагас - Эстудиантес Мерида 1:1 Универсидад Сентраль - Монагас 0:2 Монагас - Эрманос Кольменарес 2:1 Монагас - Ангостура 1:0 Тачира - Монагас 1:0 Монагас - Минерос де Гуайяна 3:1 Депортиво Ла-Гуайра - Монагас 0:0 Боливар - Монагас 5:1 Блуминг - Монагас 2:2 Ройял Пари - Монагас 2:0
Коло-Коло
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Коло-Коло - Курико Юнидо 0:1 Унион Эспаньола - Коло-Коло 1:1 Коло-Коло - Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2
Унион Ла-Калера - Коло-Коло 0:0 Коло-Коло - Палестино 3:1 Коло-Коло - Монагас 1:0 Универсидад Католика Чили - Коло-Коло 0:0 Депортиво Перейра - Коло-Коло 1:1 Уачипато - Коло-Коло 0:1 Кобресал - Коло-Коло 3:1 Коло-Коло - Универсидад де Чили 0:0 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Коло-Коло - Кокимбо Юнидо 2:3 Коло-Коло - Эвертон Де Вина 1:1 Коло-Коло - Ньюбленсе 1:0 О'Хиггинз - Коло-Коло 5:1 Депортес Копьяпо - Коло-Коло 2:5 Коло-Коло - Магальянес 1:1 Коло-Коло - Бетис 1:0

Результаты матчей

Монагас
Коло-Коло

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Монагас
Коло-Коло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Коло-Коло
 4 1 2 1 3 - 4 5
3.
Депортиво Перейра
 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Монагас
 4 0 2 2 2 - 4 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Перейра
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Коло-Коло
 2 1 0 1 1 - 2 3
4.
Монагас
 2 0 2 0 1 - 1 2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
2.
Коло-Коло
 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Депортиво Перейра
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Монагас
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Бельтран Лукас 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • 84'
    Edanyilber Navas уходит с поля. Fernando Basante выходит вместо него
  • Желтая карточка
    75'
    Maximiliano Falcon получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Edgar Carrion уходит с поля. Leandro Rodriguez выходит вместо него
  • 71'
    Damian Pizarro уходит с поля. Бенегас Леандро выходит вместо него
  • 71'
    Leonardo Gil уходит с поля. Рохас Марко выходит вместо него
  • Желтая карточка
    70'
    Кастильо Эдсон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Ruben Ramirez бьет в цель!
  • 62'
    David Martinez сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      56'
      Ruben Ramirez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      48'
      Andres Romero получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Daniel Gutierrez уходит с поля. Jordhy Thompson выходит вместо него
    • 46'
      Bruno Gutierrez уходит с поля. Vicente Pizarro выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Каммингс Харольд получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Сесар Фуэнтес получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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