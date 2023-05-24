Тур: 4.
2:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаБатталья Родриго
22' Желтая карточкаФеррейра Мариано
39' Желтая карточкаПавон Кристиан
0:1
51' ГолСантана Алекс
53' Желтая карточкаThiago Heleno
1:1
68' ГолПаулиньо Жозе
70' Желтая карточкаPablo I
74' Желтая карточкаDavid Terans
86' Желтая карточкаMadson II
86' Желтая карточкаКаноббио Агустин
2:1
87' ГолПаулиньо Жозе
88' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
90'+6
Ход матча
22'
39'
43'
51'
0:1
53'
63'
68'
1:1
70'
74'
86'
86'
87'
2:1
88'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эверсон
40
Nathan
VI
44
Rubens
20
Hyoran
22
Madson
II
26
Erick2
17
Hugo
Moura
92
Pablo
I
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Igor Gomes
-
-
49 Patrick I
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Madson IIЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Hugo MouraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
92 Pablo IНападающий
- Запасные игроки
-
3 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Хавьер ТиагоНападающий
- Нападающий
-
-
2 Khellven
-
-
28 Tomas Cuello
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
История личных встреч
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
31 матч
54.8%
6.5%
38.7%
17 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.73
1.13
Среднее время на гол
51
80
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
38
33
Голов в среднем за матч
1.23
1.06
Тотал матчей
2.5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
73
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Паулиньо Жозе
|3
|0.75
|Igor Gomes
|2
|0.5
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сантана Алекс
|2
|0.5
|Romulo Cruz
|1
|0.25
|Роке Витор
|1
|0.25
|David Terans
|1 (1)
|0.25
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Мариано
|2
|1
|Паулиньо Жозе
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Павон Кристиан
|2
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Heleno
|3
|1
|Pablo I
|3
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|David Terans
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Сантана Алекс
|1
|0
|Ivaldo
|1
|0
|Каноббио Агустин
|1
|0
|Tomas Cuello
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Bento Krepski
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Атлетико Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1
Результаты матчей
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2