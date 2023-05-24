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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
5' Желтая карточка
Батталья Родриго
22' Желтая карточка
Феррейра Мариано
39' Желтая карточка
Павон Кристиан
0:1
51' Гол
Сантана Алекс
53' Желтая карточка
Thiago Heleno
1:1
68' Гол
Паулиньо Жозе
70' Желтая карточка
Pablo I
74' Желтая карточка
David Terans
86' Желтая карточка
Madson II
86' Желтая карточка
Каноббио Агустин
2:1
87' Гол
Паулиньо Жозе
88' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
90'+6
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
9
Павон
Кристиан
21
Батталья
Родриго
20
Hyoran
15
Сарачо
Федерико
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
1
Bento
Krepski
22
Madson
II
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
6
Фернандо
Менегаццо
26
Erick2
88
Christian
Cardoso
17
Hugo
Moura
14
Каноббио
Агустин
9
Роке
Витор
92
Pablo
I
Атлетико Минейро
4-3-1-2
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед

31 матч

54.8%
6.5%
38.7%
17 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.5%
41.9%
22.6%
11 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

45.2%
32.3%
22.5%
14 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:1
КЛ
2:1
СA
2:3
СA
0:1
К
1:2
К
4:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
БСА
1:0
БСА
3:1
БСА
1:0
БСА
1:2
СA
0:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
0:4
СA
1:1

Голы

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.73
1.13

Среднее время на гол

51
80

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

38
33

Голов в среднем за матч

1.23
1.06

Тотал матчей

2.5
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

73
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Паулиньо Жозе 3 0.75
Igor Gomes 2 0.5
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сантана Алекс 2 0.5
Romulo Cruz 1 0.25
Роке Витор 1 0.25
David Terans 1 (1) 0.25

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Мариано 2 1
Паулиньо Жозе 2 0
Батталья Родриго 2 0
Павон Кристиан 2 0
Саравия Ренсо 1 0
Отавио II 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Thiago Heleno 3 1
Pablo I 3 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
David Terans 1 0
Педринью Роша 1 0
Madson II 1 0
Сантана Алекс 1 0
Ivaldo 1 0
Каноббио Агустин 1 0
Tomas Cuello 1 0
Christian Cardoso 1 0
Bento Krepski 1 0

Результаты матчей

Атлетико Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
Атлетико Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Атлетико Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Атлетико Паранаэнсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
3
60%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Сан-Жуан-дель-Рей - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1

Результаты матчей

Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Атлетико Минейро
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Атлетико Минейро
 4 2 0 2 5 - 4 6
3.
Альянса Лима
 3 1 1 1 2 - 3 4
4.
Либертад
 3 1 0 2 3 - 4 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Альянса Лима
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Либертад
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Либертад
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Альянса Лима
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Бельтран Лукас 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
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