Тур: 4.
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаZe Ricardo2
31' Желтая карточкаПерес Гедес Мартин
44' Желтая карточкаWilliams Riveros III
48' Желтая карточкаMatias Di Benedetto
69' Желтая карточкаУго Витор
84' Желтая карточкаКорсо Альдо
1:0
89' ГолАподи Диаллиссон
90'+6
Ход матча
15'
46'
46'
69'
84'
89'
1:0
23
Tadeu
I
19
Уго
Витор
13
Бруно
Араужо
66
Hugo
Farias
12
Willian
VI
15
Фелипе
90
Philippe
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уго ВиторЗащитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
-
66 Hugo FariasЗащитник
- Полузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Нападающий
-
90 PhilippeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Натан РафаэлЗащитник
-
20 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
6 Sander
-
-
-
14 Filipe Luiz
-
-
-
Главный тренер: Emerson Avila
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Корсо АльдоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Поло ЭндиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Валера АлексНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
11 Luis UrrutiПолузащитник
-
14 Jose Bolivar
-
-
-
30 Piero Guzman
-
-
17 Jose Rivera1
-
77 Yuriel Celi
-
36 Piero Quispe
-
21 Diego Romero
-
-
Главный тренер: Фоссати Хорхе
История личных встреч
Гойяс
Университарио Депортес Лима
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.25
|Магиньо
|1
|0.25
|Everton Morelli
|1
|0.25
|Vinicius XII
|1 (1)
|0.25
|Matheus Peixoto
|1 (1)
|0.25
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эррера Эмануэль
|1
|0.25
|Matias Di Benedetto
|1
|0.25
|Williams Riveros III
|1
|0.25
|Валера Алекс
|1
|0.25
|Alexander Succar
|1 (1)
|0.25
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паласиос Хулиан
|2
|0
|Гильерме Маркес
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Sander
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Lucas Halter
|1
|0
|Edu Goncalvec2
|1
|0
|Ze Ricardo2
|1
|0
Университарио Депортес Лима
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Di Benedetto
|3
|0
|Перес Гедес Мартин
|2
|0
|Корсо Альдо
|1
|0
|Rodrigo Urena
|1
|0
|Калькатерра Орасио
|1
|0
|Williams Riveros III
|1
|0
|Jose Rivera1
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Университарио Депортес Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Университарио Депортес Лима
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
3
60%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0 Альянса Атлетико - Университарио Депортес Лима 3:1 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 0:3
Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 3:0 Университарио Депортес Лима - Депортива Тарма 3:1 Депортиво Бинасьональ - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 2:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Академия Кантолао 4:0 Университарио Депортес Лима - Либертад Гран Маморе 0:3
Результаты матчей
Гойяс
Университарио Депортес Лима
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Университарио Депортес Лима
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|4.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2