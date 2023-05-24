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Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Гойяс
1:0
Конец матча
Университарио Депортес Лима
0'
15' Желтая карточка
Ze Ricardo2
31' Желтая карточка
Перес Гедес Мартин
44' Желтая карточка
Williams Riveros III
48' Желтая карточка
Matias Di Benedetto
69' Желтая карточка
Уго Витор
84' Желтая карточка
Корсо Альдо
1:0
89' Гол
Аподи Диаллиссон
90'+6
23
Tadeu
I
43
Edu
Goncalvec2
4
Sidimar
Fernando
Cigolini
19
Уго
Витор
13
Бруно
Араужо
66
Hugo
Farias
5
Ze
Ricardo2
12
Willian
VI
15
Фелипе
27
Alesson
Batista
90
Philippe
1
Карвальо
Хосе
29
Корсо
Альдо
3
Williams
Riveros
III
5
Matias
Di
Benedetto
24
Поло Энди
16
Перес
Гедес
Мартин
18
Rodrigo
Urena
10
Калькатерра
Орасио
27
Nelson
Cabanillas
15
Эррера
Эмануэль
20
Валера
Алекс
Гойяс
Университарио Депортес Лима

История личных встреч

Гойяс
Университарио Депортес Лима

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аподи Диаллиссон 1 0.25
Магиньо 1 0.25
Everton Morelli 1 0.25
Vinicius XII 1 (1) 0.25
Matheus Peixoto 1 (1) 0.25
Университарио Депортес Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эррера Эмануэль 1 0.25
Matias Di Benedetto 1 0.25
Williams Riveros III 1 0.25
Валера Алекс 1 0.25
Alexander Succar 1 (1) 0.25

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Хулиан 2 0
Гильерме Маркес 1 0
Vinicius XII 1 0
Уго Витор 1 0
Sander 1 0
Лукас Джонни 1 0
Lucas Halter 1 0
Edu Goncalvec2 1 0
Ze Ricardo2 1 0
Университарио Депортес Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Di Benedetto 3 0
Перес Гедес Мартин 2 0
Корсо Альдо 1 0
Rodrigo Urena 1 0
Калькатерра Орасио 1 0
Williams Riveros III 1 0
Jose Rivera1 1 0

Результаты матчей

Гойяс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Университарио Депортес Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Гойяс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Университарио Депортес Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Университарио Депортес Лима
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
2
40%
3
60%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5
Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0
Университарио Депортес Лима
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Университарио Депортес Лима - Сесар Вальехо 4:0 Альянса Атлетико - Университарио Депортес Лима 3:1 Университарио Депортес Лима - Индепендиенте Санта-Фе 2:0 Спорт Бойз - Университарио Депортес Лима 0:3
Университарио Депортес Лима - Спортинг Кристал 2:0 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Депортиво Мунисипаль - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Атлетико Грау 2:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Депортиво Гарсиласо - Университарио Депортес Лима 0:0 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 3:0 Университарио Депортес Лима - Депортива Тарма 3:1 Депортиво Бинасьональ - Университарио Депортес Лима 1:2 Университарио Депортес Лима - Сенсьяно 2:0 Университарио Депортес Лима - Мелгар 1:0 Карлос Мануччи - Университарио Депортес Лима 2:0 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Унион Комерсио - Университарио Депортес Лима 1:0 Университарио Депортес Лима - Академия Кантолао 4:0 Университарио Депортес Лима - Либертад Гран Маморе 0:3

Результаты матчей

Гойяс
Университарио Депортес Лима

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Университарио Депортес Лима

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Университарио Депортес Лима
 4 2 1 1 5 - 3 7
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 0 3 2 - 5 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университарио Депортес Лима
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Гойяс
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 1 0 2 1 - 3 3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гойяс
 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Университарио Депортес Лима
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Индепендиенте Санта-Фе
 3 0 1 2 0 - 3 1
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
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    • 46'
      Фелипе уходит с поля. Diego выходит вместо него
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      Hugo Farias уходит с поля. Сандер выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Перес Гедес Мартин бьет в цель!
    • Желтая карточка
      44'
      Williams Riveros получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Перес Гедес Мартин получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Ze Ricardo получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гойяс 1:0 Университарио Депортес Лима онлайн

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