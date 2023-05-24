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Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Америка Минейро
2:2
Второй тайм: 57'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
11' Гол
Martin Nicolas Benitez
1:1
29' Гол
Gaston Togni
36' Желтая карточка
Сезар Жулио
2:1
45' Гол
Gonzalo Mastriani
2:2
46' Гол
Gaston Togni

Ход матча

11'
Martin Nicolas Benitez
1:0
29'
1:1
Gaston Togni
36'
Сезар Жулио
 
45'
Gonzalo Mastriani
2:1
46'
2:2
Gaston Togni
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Дефенса и Хустисия
4.15
3.70
4.27
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
45
Potigar
18
Сезар
Жулио
30
Nicolas
Vichiatto
6
Marlon
VII
8
Juninho
IX
16
Ale
36
Mateus
Henrique
10
Martin
Nicolas
Benitez
99
Aloisio
Santos
17
Gonzalo
Mastriani
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
2
Малатини
Хулиан
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
17
Gabriel
Alanis
19
David
Barbona
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Америка Минейро
Дефенса и Хустисия

История личных встреч

Америка Минейро
Дефенса и Хустисия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 3 0.75
Веллингтон Паулиста 1 0.25
Felipe Azevedo 1 0.25
Martin Nicolas Benitez 1 0.25
Lucas Kal 1 0.25
Eder 2 1 0.25
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.75
Agustin Sant'Anna 2 0.5
Nicolas Fernandez I 1 0.25
Сото Алексис 1 0.25
Julian Alejo Lopez 1 0.25

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nino Paraiba 2 0
Сезар Жулио 1 0
Aloisio Santos 1 0
Eder 2 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Alejo Lopez 2 0
Солари Сантьяго 1 0
David Barbona 1 0
Сото Алексис 1 0
Agustin Sant'Anna 1 0
Gaston Togni 1 0
Facundo Gutierrez 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Америка Минейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
6
Америка Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
2
40%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2
Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1
Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2

Результаты матчей

Америка Минейро
Дефенса и Хустисия

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Дефенса и Хустисия
 2:2 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Америка Минейро
 2:2 4 1 2 1 8 - 6 5
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 2 - 10 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 2:2 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Америка Минейро
 2:2 2 1 1 0 6 - 3 4
3.
Мильонариос
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Америка Минейро
 2:2 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Дефенса и Хустисия
 2:2 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Пеньяроль
 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Николас Фернандес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Гастон Тоньи бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Мартин Бенитес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Gonzalo Mastriani бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Julio Cesar получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Дефенса и Хустисия
4.15
3.70
4.27
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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