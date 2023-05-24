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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Аукас
0:1
Второй тайм: 55'
Расинг Авельянеда
0'
0:1
2' Гол
Nicolas Reniero
31' Желтая карточка
Gabriel Rojas1
32' Желтая карточка
Кардона Эдвин
38' Желтая карточка
Edison Armando Caicedo Castro
45' Желтая карточка
Сигали Леонардо

Ход матча

2'
0:1
Nicolas Reniero
31'
 
Gabriel Rojas1
32'
 
Кардона Эдвин
38'
Edison Armando Caicedo Castro
 
45'
 
Сигали Леонардо
46'
Kavier Ortiz
John Cifuentes
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аукас
Ничья
Расинг Авельянеда
2.45
3.30
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Damian
Frascarelli
18
Marcos
Mejia
33
Luis
Canga
4
Анхель
Вилькер
29
Carlos
Cuero
28
Киньонес
Джонни
13
Edison
Armando
Caicedo
Castro
7
Edison
Fernando
Vega
Obando
31
Erick
Castillo
49
Отеро
Ромуло
38
John
Cifuentes
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
27
Моралес
Максимильяно
23
Nicolas
Oroz
9
Nicolas
Reniero
11
Jonathan
David
Gomez
Аукас
4-3-3
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Аукас
Расинг Авельянеда

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КЛ
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

Аукас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erick Castillo 2 0.5
Отеро Ромуло 1 0.25
Luis Canga 1 0.25
Ордонез Роберто 1 0.25
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Паоло 1 0.25
Ромеро Максимильяно 1 0.25
Matias Rojas II 1 0.25
Nicolas Oroz 1 0.25
Nicolas Reniero 1 0.25
Juan Ignacio Nardoni 1 0.25

Карточки

Аукас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обри Давид 1 1
Erick Castillo 2 0
Edison Armando Caicedo Castro 1 0
Edison Fernando Vega Obando 1 0
Анхель Вилькер 1 0
Luis Canga 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Перласа Педро 1 0
Сесар Фариас 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ауче Габриэль 2 1
Juan Ignacio Nardoni 2 0
Моралес Максимильяно 0 1
Гаго Фернандо 1 0
Сигали Леонардо 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Matias Rojas II 1 0
Мура Факундо 1 0
Gabriel Rojas1 1 0

Результаты матчей

Аукас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Аукас
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
3
Аукас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Расинг Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
25%
76-90

Забито

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аукас
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Мушук Руна - Аукас 0:0 Аукас - Гуаласео 1:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Ньюбленсе - Аукас 2:1
Аукас - Гуаякиль Сити 1:0 Аукас - Кумбайа 2:1 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Текнико Университарио - Аукас 0:1 Аукас - Эмелек 2:1 Аукас - Фламенго 2:1 Либертад - Аукас 2:2 Аукас - Универсидад Католика 4:1 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Аукас - Эль-Насьональ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4 Аукас - Технико У. 1:1 У. де Депортес - Аукас 0:0 Аукас - Барселона Гуаякиль 0:0 Барселона Гуаякиль - Аукас 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 3:0 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:4 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1
Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0

Результаты матчей

Аукас
Расинг Авельянеда

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аукас
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1:0 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Фламенго
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Ньюбленсе
 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Аукас
 0:1 4 1 0 3 5 - 7 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1:0 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аукас
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Ньюбленсе
 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Авельянеда
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Фламенго
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Ньюбленсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Аукас
 0:1 2 0 0 2 3 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Бельтран Лукас 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Jhon Cifuente уходит с поля. Kavier Ortiz выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аукас
Ничья
Расинг Авельянеда
2.45
3.30
3.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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