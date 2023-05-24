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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Индепендьенте Медельин
1:1
Второй тайм: 57'
Насьональ Монтевидео
0'
6' Желтая карточка
Jonathan Marulanda
0:1
12' Гол
Diego Rodriguez IV
24' Желтая карточка
Кандидо Камило
1:1
25' Гол
Ибарген Андрес
38' Желтая карточка
Торрес Даниэль

Ход матча

6'
Jonathan Marulanda
 
12'
0:1
Diego Rodriguez IV
24'
 
Кандидо Камило
25'
Ибарген Андрес
1:1
38'
Торрес Даниэль
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Медельин
Ничья
Насьональ Монтевидео
3.55
3.60
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Luis
Vasquez
III
4
Jonathan
Marulanda
3
Victor
Moreno
5
Andres
Cadavid
13
Daniel
Londono
16
Торрес
Даниэль
15
Альварадо
Джейми
18
Edwin
Cetre
27
Diber
Cambindo
11
Ибарген
Андрес
9
Luciano
Pons
1
Рочет
Серхио
16
Leandro
Lozano
18
Ногера
Фабьян
23
Полента
Диего
6
Кандидо
Камило
15
Diego
Rodriguez
IV
5
Yonathan
Rodriguez
19
Alfonso
Trezza
22
Diego
Zabala
10
Franco
Fagundez
11
Рамирес
Игнасио
Индепендьенте Медельин
4-2-3-1
Насьональ Монтевидео
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Медельин
Насьональ Монтевидео

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Pons 2 0.5
Ибарген Андрес 1 0.25
Andres Cadavid 1 0.25
Victor Moreno 1 0.25
Монсальве Мигель 1 0.25
Насьональ Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ногера Фабьян 2 0.5
Diego Zabala 1 0.25
Жильотти Эммануэль 1 0.25
Перейро Гастон 1 0.25
Diego Rodriguez IV 1 0.25
Хинелья Франсиско 1 0.25

Карточки

Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торрес Даниэль 3 0
Фелипе Пардо 1 0
Рикаурте Андрес 1 0
Andres Cadavid 1 0
Luciano Pons 1 0
Edwin Cetre 1 0
Jonathan Marulanda 1 0
Victor Moreno 1 0
Diber Cambindo 1 0
Насьональ Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандидо Камило 3 0
Перейро Гастон 2 0
Yonathan Rodriguez 2 0
Ногера Фабьян 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Marcos Montiel 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
2
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Индепендьенте Медельин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 4:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 2:2
Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Уила - Индепендьенте Медельин 2:3 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 3:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Ягуарес де Кордова 1:0 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 3:0
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монтевидео Сити Торке - Насьональ Монтевидео 0:4 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0
Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
Насьональ Монтевидео

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Медельин
Насьональ Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 1:1 4 2 2 0 7 - 5 8
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Индепендьенте Медельин
 1:1 4 1 2 1 7 - 6 5
4.
Метрополитанос
 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Медельин
 1:1 3 1 2 0 6 - 4 5
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Насьональ Монтевидео
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Метрополитанос
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Насьональ Монтевидео
 1:1 3 1 2 0 5 - 4 5
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Индепендьенте Медельин
 1:1 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Бельтран Лукас 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Торрес Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Edwin Cetre сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Ибарген Андрес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Кандидо Камило получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Franco Fagundez сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Диего Родригес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    6'
    Jonathan Marulanda получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Медельин
Ничья
Насьональ Монтевидео
3.55
3.60
4.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Индепендьенте Медельин 1:1 Насьональ Монтевидео онлайн

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