Тур: 4.
1:1
Второй тайм: 57'
0'
6' Желтая карточкаJonathan Marulanda
0:1
12' ГолDiego Rodriguez IV
24' Желтая карточкаКандидо Камило
1:1
25' ГолИбарген Андрес
38' Желтая карточкаТоррес Даниэль
Ход матча
12'
24'
25'
1:1
38'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Edwin
Cetre
22
Diego
Zabala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Монрой ХордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Juan Arizala
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Ботеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Diego ZabalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alvaro Gutierrez
История личных встреч
Индепендьенте Медельин
Насьональ Монтевидео
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Pons
|2
|0.5
|Ибарген Андрес
|1
|0.25
|Andres Cadavid
|1
|0.25
|Victor Moreno
|1
|0.25
|Монсальве Мигель
|1
|0.25
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ногера Фабьян
|2
|0.5
|Diego Zabala
|1
|0.25
|Жильотти Эммануэль
|1
|0.25
|Перейро Гастон
|1
|0.25
|Diego Rodriguez IV
|1
|0.25
|Хинелья Франсиско
|1
|0.25
Карточки
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торрес Даниэль
|3
|0
|Фелипе Пардо
|1
|0
|Рикаурте Андрес
|1
|0
|Andres Cadavid
|1
|0
|Luciano Pons
|1
|0
|Edwin Cetre
|1
|0
|Jonathan Marulanda
|1
|0
|Victor Moreno
|1
|0
|Diber Cambindo
|1
|0
Насьональ Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандидо Камило
|3
|0
|Перейро Гастон
|2
|0
|Yonathan Rodriguez
|2
|0
|Ногера Фабьян
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Marcos Montiel
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Насьональ Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
2
Индепендьенте Медельин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Насьональ Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Индепендьенте Медельин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Насьональ Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
50%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Индепендьенте Медельин - Унион Магдалена 4:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 2:2
Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 3:1 Индепендьенте Медельин - Метрополитанос 4:2 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ II 1:3 Атлетико Уила - Индепендьенте Медельин 2:3 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Атлетико Букараманга - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 3:0 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортес Толима 1:1 Атлетико Насьональ II - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Ягуарес де Кордова 1:0 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 3:0
Насьональ Монтевидео
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Монтевидео Сити Торке - Насьональ Монтевидео 0:4 Дефенсор Спортинг - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Ла Лус 3:0
Монтевидео Уондерерс - Насьональ Монтевидео 0:1 Насьональ Монтевидео - Индепендьенте Медельин 2:1 Насьональ Монтевидео - Феникс Монтовидео 4:0 Данубио - Насьональ Монтевидео 0:0 Метрополитанос - Насьональ Монтевидео 1:2 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Насьональ Монтевидео - Ривер Плейт Монтевидео 3:0 Депортиво Мальдонадо - Насьональ Монтевидео 0:0 Насьональ Монтевидео - Бостон Ривер 3:1 Серро - Насьональ Монтевидео 2:2 Насьональ Монтевидео - Расинг Монтевидео 3:1 Пласа Колония - Насьональ Монтевидео 2:1 Насьональ Монтевидео - Серро Ларго 0:0 Насьональ Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:1 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Насьональ Монтевидео 1:4
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
Насьональ Монтевидео
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Медельин
Насьональ Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|6 - 4
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|2.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Ривер Плейт
|Бельтран Лукас
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2