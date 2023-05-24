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Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Магальянес
1:1
Второй тайм: 53'
ЛДУ Кито
0'
26' Желтая карточка
Хулио Джоян
38' Желтая карточка
Facundo Rodriguez2
0:0
39' Не забитый пенальти
Felipe Flores I
44' Желтая карточка
Bryan Ramirez
0:1
45' Гол
Facundo Rodriguez2
1:1
45' Гол
Felipe Flores I
49' Желтая карточка
Felipe Espinoza
52' Желтая карточка

Ход матча

26'
 
Хулио Джоян
38'
 
Facundo Rodriguez2
39'
Felipe Flores I
0:0
44'
 
Bryan Ramirez
45'
0:1
Facundo Rodriguez2
45'
Felipe Flores I
1:1
46'
Nicolas Crovetto
Simon Contreras
 
49'
Felipe Espinoza
 
52'
 
Лучшие коэффициенты
Магальянес
Ничья
ЛДУ Кито
4.10
3.45
2.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Gaston
Rodriguez
4
Matias
Poblete
2
Fernando
Pinero
6
Nicolas
Berardo
14
Felipe
Espinoza
36
Simon
Contreras
18
Javier
Quiroz
10
Tomas
Aranguiz
21
Вильянуэва
Карлос
11
Yorman
Zapata
17
Felipe
Flores
I
22
Домингес
Александер
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
6
Facundo
Rodriguez2
29
Bryan
Ramirez
16
Мартинес
Маурисио
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
32
Ибарра
Ренато
25
Juan
Luis
Anangono
10
Альварадо
Александер
Магальянес
ЛДУ Кито

История личных встреч

Магальянес
ЛДУ Кито

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
4:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Бомбардиры внутри турнира

Магальянес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Berardo 1 0.25
Felipe Flores I 1 0.25
Alfred Canales 1 0.25
Simon Contreras 1 0.25
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 2 0.5
Мартинес Маурисио 1 0.25
Juan Luis Anangono 1 0.25
Lisandro Alzugaray 1 0.25
Facundo Rodriguez2 1 0.25

Карточки

Магальянес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcelo Filla 1 1
Julian Alfaro 2 0
Вильянуэва Карлос 0 1
Alfred Canales 0 1
Fernando Pinero 1 0
Yorman Zapata 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киньонес Лионель 3 0
Lucas Piovi 2 0
Abel Mathias Platero Hernandez III 2 0
Хулио Джоян 2 0
Домингес Александер 1 0
Angel Gonzalez II 1 0
Bryan Ramirez 1 0
Ад Рикардо 1 0
Альварадо Александер 1 0
Facundo Rodriguez2 1 0

Результаты матчей

Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
0
Магальянес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Магальянес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Магальянес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кокимбо Юнидо - Магальянес 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Магальянес - Курико Юнидо 1:2 Магальянес - Сесар Вальехо 2:2
Магальянес - Депортес Копьяпо 0:2 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 Эвертон Де Вина - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе - Магальянес 3:2
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0
Универсидад Католика - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4

Результаты матчей

Магальянес
ЛДУ Кито

Точный счет

2:2
2 раза 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Магальянес
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 1:1 4 2 2 0 7 - 2 8
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 1 2 0 6 - 2 5
3.
Магальянес
 1:1 4 0 3 1 5 - 9 3
4.
Сесар Вальехо
 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 1 1 0 4 - 0 4
2.
ЛДУ Кито
 1:1 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Магальянес
 1:1 3 0 3 0 5 - 5 3
4.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛДУ Кито
 1:1 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Сесар Вальехо
 2 0 1 1 2 - 6 1
4.
Магальянес
 1:1 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Felipe Espinoza получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Simon Contreras уходит с поля. Николас Корветто выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    53'
    Г О О О О Л - Фелипе Флорес бьет в цель!
  • 53'
    Вильянуэва Карлос сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Магальянес
    Ничья
    ЛДУ Кито
    4.10
    3.45
    2.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Магальянес 1:1 ЛДУ Кито онлайн

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