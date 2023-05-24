Тур: 4.
1:1
Второй тайм: 53'
0'
26' Желтая карточкаХулио Джоян
38' Желтая карточкаFacundo Rodriguez2
0:0
39' Не забитый пенальтиFelipe Flores I
44' Желтая карточкаBryan Ramirez
0:1
45' ГолFacundo Rodriguez2
1:1
45' ГолFelipe Flores I
49' Желтая карточкаFelipe Espinoza
Ход матча
26'
39'
0:0
44'
45'
45'
1:1
49'
52'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Diego TapiaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Браулио Леаль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Эрас БрайанВратарь
- Защитник
-
30 Danny LunaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чала ВальтерНападающий
-
19 Jose Angulo1
-
-
-
28 Jimmy Mina
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
История личных встреч
Магальянес
ЛДУ Кито
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Бомбардиры внутри турнира
Магальянес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Berardo
|1
|0.25
|Felipe Flores I
|1
|0.25
|Alfred Canales
|1
|0.25
|Simon Contreras
|1
|0.25
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose Angulo1
|2
|0.5
|Мартинес Маурисио
|1
|0.25
|Juan Luis Anangono
|1
|0.25
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.25
|Facundo Rodriguez2
|1
|0.25
Карточки
Магальянес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcelo Filla
|1
|1
|Julian Alfaro
|2
|0
|Вильянуэва Карлос
|0
|1
|Alfred Canales
|0
|1
|Fernando Pinero
|1
|0
|Yorman Zapata
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киньонес Лионель
|3
|0
|Lucas Piovi
|2
|0
|Abel Mathias Platero Hernandez III
|2
|0
|Хулио Джоян
|2
|0
|Домингес Александер
|1
|0
|Angel Gonzalez II
|1
|0
|Bryan Ramirez
|1
|0
|Ад Рикардо
|1
|0
|Альварадо Александер
|1
|0
|Facundo Rodriguez2
|1
|0
Результаты матчей
Магальянес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
0
Магальянес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Магальянес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Магальянес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Кокимбо Юнидо - Магальянес 1:0 Магальянес - Аудакс Итальяно 1:2 Магальянес - Курико Юнидо 1:2 Магальянес - Сесар Вальехо 2:2
Магальянес - Депортес Копьяпо 0:2 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 Эвертон Де Вина - Магальянес 2:0 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палестино - Магальянес 3:2 Магальянес - Универсидад Католика Чили 1:1 Индепендьенте Медельин - Магальянес 2:0 Магальянес - Индепендьенте Медельин 1:1 Коло-Коло - Магальянес 2:0 Олвейс Реди - Магальянес 1:3 Магальянес - Кобресал 2:1 Магальянес - Олвейс Реди 3:0 Унион Эспаньола - Магальянес 1:2 Универсидад де Чили - Магальянес 2:1 Магальянес - Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе - Магальянес 3:2
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ЛДУ Кито - Текнико Университарио 2:1 Эмелек - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0
Универсидад Католика - ЛДУ Кито 0:4 Оренсе - ЛДУ Кито 2:1 ЛДУ Кито - Магальянес 4:0 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Гуаякиль Сити - ЛДУ Кито 1:2 Сесар Вальехо - ЛДУ Кито 1:2 ЛДУ Кито - Гуаласео 6:1 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 0:2 ЛДУ Кито - Дельфин 4:0 ЛДУ Кито - Аукас 1:1 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:0 ЛДУ Кито - Депортиво Куэнка 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Сантьяго 1:1 ЛДУ Кито - Аукас 0:0 Аукас - ЛДУ Кито 1:4
Результаты матчей
Магальянес
ЛДУ Кито
Точный счет
2:2
2 раза 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Магальянес
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|2.
|3
|1
|2
|0
|6 - 2
|5
|3.
|1:1
|4
|0
|3
|1
|5 - 9
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|2.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|1:1
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|4.
|1:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2