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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Боливар
0:0
Второй тайм: 55'
Барселона Гуаякиль
0'
2' Желтая карточка
Родригес Патрисио
45' Желтая карточка
Nicolas Ferreyra
1
Лампе
Карлос
3
Bryan
Bentaberry
22
Nicolas
Ferreyra
4
Сагредо
Хесус
8
Бехарано
Диего
17
Родригес
Патрисио
II
15
Вильямиль
Габриэль
20
Сауседо
Фернандо
7
Эрвиас
Пабло
30
Lucas
Chavez
9
Ronnie
Fernandez2
12
Victor
Mendoza
31
Веласко
Педро
29
Joshue
Quinonez
3
Lucas
Sosa
34
Segundo
Portocarrero
22
Leonai
20
Bruno
Pinatares
13
Корозо
Дженнер
18
Adonis
Preciado
7
Cristian
Jonatan
Ortiz
14
Francisco
Fydriszewski
Боливар
3-4-2-1
Барселона Гуаякиль
4-2-3-1

История личных встреч

Боливар
Барселона Гуаякиль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехарано Диего 2 0.5
Эрвиас Пабло 1 0.25
Родригес Патрисио II 1 0.25
Ronnie Fernandez2 1 0.25
Вильямиль Габриэль 1 0.25
Javier Uzeda 1 0.25
Барселона Гуаякиль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Jesus Bauman 1 0.25
Cristian Jonatan Ortiz 1 0.25
Гайбор Фернандо 1 0.25

Карточки

Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сагредо Хесус 2 1
Фернандес Роберто II 1 1
Хустиниано Леонель 2 0
Nicolas Ferreyra 1 0
Родригес Патрисио II 1 0
Вильярроэль Мойзес II 1 0
Вака Рамиро 1 0
Ronnie Fernandez2 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0
Барселона Гуаякиль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинеда Марио 2 0
Диас Дамиан 1 0
Веласко Педро 1 0
Мартинес Фидель 1 0
Carlos Rodriguez III 1 0
Lucas Sosa 1 0
Victor Mendoza 1 0
Fabian Bustos 1 0

Результаты матчей

Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Барселона Гуаякиль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона Гуаякиль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
2
Боливар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Барселона Гуаякиль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Боливар
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Индепендьенте Петролеро - Боливар 2:1 Боливар - Университарио Винто 1:1 Серро Портеньо - Боливар 0:4 Насьональ Потоси - Боливар 3:2
Боливар - Вильстерман 1:3 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 Олвейс Реди - Боливар 2:2 Либертад Гран Маморе - Боливар 2:0 Боливар - Вака Диес 3:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Боливар - Аурора 1:0 Блуминг - Боливар 0:5 Боливар - Ориенте Петролеро 4:0 Стронгест - Боливар 3:2 Боливар - Ройял Пари 3:1 Гуабира - Боливар 1:2 Боливар - Монагас 5:1 Гуабира - Боливар 2:1 Боливар - Насьональ Потоси 3:1 Стронгест - Боливар 4:4
Барселона Гуаякиль
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Барселона Гуаякиль - Оренсе 2:0 Либертад Лоха - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Аукас 5:1 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Текнико Университарио - Барселона Гуаякиль 2:2 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 2:1 Барселона Гуаякиль - Боливар 2:1 ЛДУ Кито - Барселона Гуаякиль 0:1 Барселона Гуаякиль - Кумбайа 4:1 Серро Портеньо - Барселона Гуаякиль 2:1 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 1:0 Барселона Гуаякиль - Дельфин 5:0 Гуаласео - Барселона Гуаякиль 2:1 Депортиво Куэнка - Барселона Гуаякиль 2:0 Гуаякиль Сити - Барселона Гуаякиль 3:2 Мушук Руна - Барселона Гуаякиль 2:3 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Депортиво Куэнка 1:0 Барселона Гуаякиль - Мушук Руна 1:0

Результаты матчей

Боливар
Барселона Гуаякиль

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Боливар
Барселона Гуаякиль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 0:0 4 2 1 1 8 - 3 7
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Барселона Гуаякиль
 0:0 4 1 1 2 3 - 5 4
4.
Серро Портеньо
 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона Гуаякиль
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Серро Портеньо
 2 1 0 1 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 0:0 2 1 0 1 5 - 2 3
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Барселона Гуаякиль
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Бельтран Лукас 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливар
Ничья
Барселона Гуаякиль
1.70
7.40
7.64
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