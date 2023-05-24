Тур: 4.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
29'
0:1
45'
13
Edwin
Peraza
70
George
Ayine
23
Колина
Хуан
23
Рафаэл
Пирес
34
Rai
Ramos
28
Alan
Franco1
36
Patryck
8
Luan5
32
Пауло
Маркос
31
Жуан
Бланко
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Edwin PerazaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 George AyineПолузащитник
-
23 Колина ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Joel CaceresЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
22 Diego Gil
-
Главный тренер: Санвисенте Ноэл
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
-
34 Rai RamosЗащитник
- Защитник
-
28 Alan Franco1Защитник
-
36 PatryckЗащитник
- Полузащитник
-
8 Luan5Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
50 Йонг
-
-
-
-
29 Pablo Maia
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Академия Пуэрто-Кабельо
Сан-Паулу
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Академия Пуэрто-Кабельо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрисон
|2
|0.5
|Пауло Маркос
|1
|0.25
|Michel Araujo
|1
|0.25
|Wellington Rato
|1
|0.25
Карточки
Академия Пуэрто-Кабельо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Luis Granados
|1
|0
|Joel Caceres
|1
|0
|Стивенс Альфредо
|1
|0
|Ромеро Луис III
|1
|0
|Kevin De la Hoz
|1
|0
|Williams Lugo
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Nestor
|2
|0
|Рафинья Марсио
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
Результаты матчей
Академия Пуэрто-Кабельо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Академия Пуэрто-Кабельо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Академия Пуэрто-Кабельо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Академия Пуэрто-Кабельо
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Самора - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Каракас 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Тачира 0:0
Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Эрманос Кольменарес 1:0 Ангостура - Академия Пуэрто-Кабельо 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортиво Ла-Гуайра 1:0 Минерос де Гуайяна - Академия Пуэрто-Кабельо 0:3 Карабобо - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Каракас - Академия Пуэрто-Кабельо 0:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Португеза Акаригуа - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Универсидад Сентраль 4:0 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Райо Зулиано 3:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Португеза Акаригуа 0:2 Депортиво Лара - Академия Пуэрто-Кабельо 1:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1
Результаты матчей
Академия Пуэрто-Кабельо
Сан-Паулу
Точный счет
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Академия Пуэрто-Кабельо
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|4.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 8
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2