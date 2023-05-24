  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2023

Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Академия Пуэрто-Кабельо
0:1
Первый тайм: 45+'
Сан-Паулу
0'
0:1
29' Гол
Wellington Rato
45' Желтая карточка
Alan Franco1

Ход матча

29'
0:1
Wellington Rato
45'
 
Alan Franco1
Лучшие коэффициенты
Академия Пуэрто-Кабельо
Ничья
Сан-Паулу
6.30
5.20
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
55
Ромеро
Луис
III
13
Edwin
Peraza
4
Carlos
Gregorio
Rivero
3
Осио
Диего
17
Kevin
De
la
Hoz
30
Jose
Luis
Granados
70
George
Ayine
23
Колина
Хуан
8
Williams
Lugo
9
Luifer
Hernandez
7
Danny
Perez
23
Рафаэл
Пирес
34
Rai
Ramos
4
Коста
Диего
28
Alan
Franco1
36
Patryck
18
Rodrigo
Huendra
8
Luan5
15
Michel
Araujo
27
Wellington
Rato
32
Пауло
Маркос
31
Жуан
Бланко
Академия Пуэрто-Кабельо
Сан-Паулу

История личных встреч

Академия Пуэрто-Кабельо
Сан-Паулу

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Академия Пуэрто-Кабельо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрисон 2 0.5
Пауло Маркос 1 0.25
Michel Araujo 1 0.25
Wellington Rato 1 0.25

Карточки

Академия Пуэрто-Кабельо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Luis Granados 1 0
Joel Caceres 1 0
Стивенс Альфредо 1 0
Ромеро Луис III 1 0
Kevin De la Hoz 1 0
Williams Lugo 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Nestor 2 0
Рафинья Марсио 1 0
Alisson II 1 0
Caio Paulista 1 0
Wellington Rato 1 0
Lucas Beraldo 1 0

Результаты матчей

Академия Пуэрто-Кабельо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Академия Пуэрто-Кабельо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Академия Пуэрто-Кабельо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Академия Пуэрто-Кабельо
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Самора - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Каракас 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Тачира 0:0
Монагас - Академия Пуэрто-Кабельо 3:2 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Эрманос Кольменарес 1:0 Ангостура - Академия Пуэрто-Кабельо 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортес Толима 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Депортиво Ла-Гуайра 1:0 Минерос де Гуайяна - Академия Пуэрто-Кабельо 0:3 Карабобо - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Каракас - Академия Пуэрто-Кабельо 0:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Метрополитанос 1:0 Португеза Акаригуа - Академия Пуэрто-Кабельо 0:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Универсидад Сентраль 4:0 Эстудиантес Мерида - Академия Пуэрто-Кабельо 1:3 Академия Пуэрто-Кабельо - Райо Зулиано 3:0 Академия Пуэрто-Кабельо - Португеза Акаригуа 0:2 Депортиво Лара - Академия Пуэрто-Кабельо 1:0
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0
Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1

Результаты матчей

Академия Пуэрто-Кабельо
Сан-Паулу

Точный счет

0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Академия Пуэрто-Кабельо
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1:0 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Тигре
 3 2 0 1 5 - 3 6
3.
Депортес Толима
 3 1 1 1 3 - 2 4
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 0:1 4 0 0 4 0 - 8 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Депортес Толима
 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1:0 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Тигре
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Депортес Толима
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Академия Пуэрто-Кабельо
 0:1 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Академия Пуэрто-Кабельо
Ничья
Сан-Паулу
6.30
5.20
3.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Академия Пуэрто-Кабельо 0:1 Сан-Паулу онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Академия Пуэрто-Кабельо
Сан-Паулу
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 