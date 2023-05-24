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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Альянса Лима
1:2
Конец матча
Либертад
0'
6' Желтая карточка
Бальон Хосепмир
11' Желтая карточка
Alfio Oviedo
24' Желтая карточка
Alexander Barboza
0:1
45' Гол в свои ворота
Santiago Garcia1
0:2
55' Гол
Мельгарехо Лоренсо
60' Желтая карточка
Lucas Sanabria2
61' Желтая карточка
Bryan Reyna
1:2
90' Гол
Yordi Vilchez
90' Желтая карточка
Nestor Gimenez
90' Желтая карточка
Сильва Мартин
90'+8
32
Franco
Saravia
7
Pablo
Damian
Lavandeira
3
Yordi
Vilchez
2
Santiago
Garcia1
13
Ricardo
Lagos
21
Бальон
Хосепмир
5
Самбрано
Очандарте
16
Кастильо
Хесус
23
Franco
Zanelatto
19
Саббаг
Пабло
11
Bryan
Reyna
1
Сильва
Мартин
33
Пирис
Иван
5
Diego
Viera
II
3
Alexander
Barboza
4
Nestor
Gimenez
21
Lucas
Sanabria2
6
Alvaro
Campuzano
23
Diego
Gomez
15
Hector
Villalba1
9
Alfio
Oviedo
10
Мельгарехо
Лоренсо
Альянса Лима
4-3-3
Либертад
4-3-3

История личных встреч

Альянса Лима
Либертад

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
1:2
ЮА
1:2
КЛ
4:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Альянса Лима
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yordi Vilchez 1 0.25
Саббаг Пабло 1 0.25
Родригес Альдаир 1 0.25
Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 2 (1) 0.5
Diego Gomez 1 0.25
Мельгарехо Лоренсо 1 0.25

Карточки

Альянса Лима
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andres Andrade II 2 0
Кастильо Хесус 2 0
Bryan Reyna 2 0
Бальон Хосепмир 1 0
Самбрано Очандарте 1 0
Саббаг Пабло 1 0
Santiago Garcia1 1 0
Oswaldo Valenzuela 1 0
Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexander Barboza 2 0
Alvaro Campuzano 2 0
Diego Gomez 1 0
Сильва Мартин 1 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Пирис Иван 1 0
Alfio Oviedo 1 0
Рамирес Иван 1 0
Nestor Gimenez 1 0
Lucas Sanabria2 1 0

Результаты матчей

Альянса Лима
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Либертад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Альянса Лима
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Либертад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

2
0
Альянса Лима
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Либертад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
6

Волевые поражения

4
0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
2
33%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Альянса Лима
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Мелгар - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Депортиво Мунисипаль 2:1 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:0 Альянса Лима - Карлос Мануччи 3:0
Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Унион Комерсио - Альянса Лима 1:3 Либертад - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Академия Кантолао 3:0 Альянса Атлетико - Альянса Лима 0:1 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Альянса Лима - Сенсьяно 2:0 Атлетико Грау - Альянса Лима 1:2 Спорт Уанкайо - Альянса Лима 2:1 Альянса Лима - Куско ФК 2:0 Универсидад Кахамарка - Альянса Лима 0:1 Университарио Депортес Лима - Альянса Лима 1:2 Альянса Лима - Спорт Бойз 2:0 Спортинг Кристал - Альянса Лима 3:0 Атлетико Н - Альянса Лима 3:0 Альянса Лима - Джуниор 2:1
Либертад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Гуайрена - Либертад 0:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:1 Такуари - Либертад 3:0
Гуаякиль Сити - Либертад 1:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Либертад - Оренсе 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 2:1 Спортиво Лукеньо - Либертад 0:2 Эль-Насьональ Кито - Либертад 4:2 Либертад - Альянса Лима 1:2 Либертад - Ресистенсия 4:0 Либертад - Индепендьенте дель Валле 0:0 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Спортиво Амелиано - Либертад 2:5 Мушук Руна - Либертад 2:1 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Либертад - Серро Портеньо 5:0 Либертад - Аукас 2:2 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:0

Результаты матчей

Альянса Лима
Либертад

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Альянса Лима
Либертад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 1 1 5 - 4 7
2.
Атлетико Минейро
 4 2 0 2 5 - 4 6
3.
Либертад
 4 2 0 2 5 - 5 6
4.
Альянса Лима
 4 1 1 2 3 - 5 4

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 3 2 0 1 4 - 2 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Альянса Лима
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Либертад
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Либертад
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 1 1 3 - 3 4
3.
Альянса Лима
 2 1 0 1 2 - 3 3
4.
Атлетико Минейро
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Коринтианс Roger I 3
Ривер Плейт Бельтран Лукас 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 57'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Jesus Castillo бьет в цель!
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Сантьяго Гарсия уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      24'
      Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Alfio Oviedo получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Бальон Хосепмир получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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