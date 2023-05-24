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Копа Судамерикана
2023

Тур: 4.
Мильонариос
 
Прерван
Пеньяроль
31
Монтеро
Альваро
13
Elvis
Perlaza
26
Andres
Llinas
4
Варгас
Хуан
Пабло
17
Jorge
Arias
8
Daniel
Giraldo
28
Stiven
Vega
25
Luis
Paredes
14
Давид
Мокуера
Силва
11
Beckham
Castro
23
Leonardo
Castro
1
Кардосо
Тьяго
20
Pedro
Milans
3
Hernan
Menose
2
Leo
Coelho
22
Рамос
Хуан
29
Maximo
Alonso
5
Кристофоро
Себастьян
16
Braulio
Guisolfo
24
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
19
Аресо
Матиас
49
Bruno
Betancor
Мильонариос
Пеньяроль

История личных встреч

Мильонариос
Пеньяроль

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

КС
0:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Castro 3 (1) 1
Elvis Perlaza 1 0.33
Давид Мокуера Силва 1 0.33
Jorge Arias 1 0.33
Кортес Оскар 1 0.33
Luis Paredes 1 0.33
Пеньяроль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Rodriguez 1 0.33
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 0.33
Аресо Матиас 1 (1) 0.33

Карточки

Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Castro 2 0
Andres Llinas 2 0
Daniel Giraldo 1 0
Jorge Arias 1 0
Larry Vasquez 1 0
Daniel Catano 1 0
Пеньяроль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sebastian Rodriguez 2 0
Hernan Menose 1 0
Кристофоро Себастьян 1 0
Мендес Кевин 1 0
Leo Coelho 1 0
Lucas Francois II 1 0
Саравия Родриго 1 0
Аресо Матиас 1 0
Хоменченко Сантьяго 1 0
Bruno Betancor 1 0

Результаты матчей

Мильонариос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Мильонариос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пеньяроль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Мильонариос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пеньяроль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Мильонариос
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Мильонариос - Ла Экидад 0:0 Бояка Чико - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Альянса Петролера 3:1
Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Мильонариос - Энвигадо 1:1 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Америка де Кали 4:3 Унион Магдалена - Мильонариос 1:1 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Атлетико Уила - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:2 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Депортиво Пасто 2:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 2:2 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1
Пеньяроль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:1 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 0:2 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0
Пласа Колония - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Пеньяроль - Данубио 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 0:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Бостон Ривер 1:0 Ла Лус - Пеньяроль 3:4 Пеньяроль - Серро 2:0 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0

Результаты матчей

Мильонариос
Пеньяроль

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
4:1
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мильонариос
Пеньяроль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 4 3 0 1 9 - 7 9
2.
Мильонариос
 3 2 1 0 9 - 2 7
3.
Америка Минейро
 4 1 1 2 8 - 7 4
4.
Пеньяроль
 3 0 0 3 3 - 13 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Мильонариос
 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Америка Минейро
 2 1 0 1 6 - 4 3
4.
Пеньяроль
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мильонариос
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 5 3
3.
Америка Минейро
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Пеньяроль
 2 0 0 2 3 - 11 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 3
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3
Такуари Carius Edson 3
Гуарани Асунсьон Сантандер Федерико 3
Мильонариос Leonardo Castro 3
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Депортес Толима Leider Riascos 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Luis Paredes бьет в цель!
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Hernan Menosse уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    11'
    Кристофоро Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Beckham Castro сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Jorge Arias бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мильонариос
Ничья
Пеньяроль
1.81
3.66
5.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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