Тур: 4.
Прерван
Ход матча
9'
1:0
23'
2:0
29'
3:0
48'
49'
3:1
53'
17
Jorge
Arias
28
Stiven
Vega
25
Luis
Paredes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jorge AriasЗащитник
- Полузащитник
-
28 Stiven VegaПолузащитник
-
25 Luis ParedesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Edgar Guerra
-
22 Israel Alba
-
-
-
-
Главный тренер: Alberto Gamero
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Pedro MilansЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Рамос ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Аресо МатиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Мендес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Лопес ПаблоПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Arias
История личных встреч
Мильонариос
Пеньяроль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Мильонариос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Leonardo Castro
|3 (1)
|1
|Elvis Perlaza
|1
|0.33
|Давид Мокуера Силва
|1
|0.33
|Jorge Arias
|1
|0.33
|Кортес Оскар
|1
|0.33
|Luis Paredes
|1
|0.33
Пеньяроль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Rodriguez
|1
|0.33
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1
|0.33
|Аресо Матиас
|1 (1)
|0.33
Карточки
Мильонариос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Castro
|2
|0
|Andres Llinas
|2
|0
|Daniel Giraldo
|1
|0
|Jorge Arias
|1
|0
|Larry Vasquez
|1
|0
|Daniel Catano
|1
|0
Пеньяроль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sebastian Rodriguez
|2
|0
|Hernan Menose
|1
|0
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|Мендес Кевин
|1
|0
|Leo Coelho
|1
|0
|Lucas Francois II
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
|Хоменченко Сантьяго
|1
|0
|Bruno Betancor
|1
|0
Результаты матчей
Мильонариос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пеньяроль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Мильонариос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пеньяроль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Мильонариос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Пеньяроль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
8
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Мильонариос
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Индепендьенте Медельин - Мильонариос 2:2 Мильонариос - Ла Экидад 0:0 Бояка Чико - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Альянса Петролера 3:1
Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 1:0 Мильонариос - Энвигадо 1:1 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Хуниор - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Америка де Кали 4:3 Унион Магдалена - Мильонариос 1:1 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Атлетико Уила - Мильонариос 1:1 Мильонариос - Индепендьенте Медельин 2:1 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:2 Депортес Толима - Мильонариос 1:1 Индепендиенте Санта-Фе - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Депортиво Пасто 2:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 2:2 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1
Пеньяроль
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пеньяроль - Монтевидео Уондерерс 1:1 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 0:2 Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Феникс Монтовидео 2:0
Пласа Колония - Пеньяроль 1:2 Пеньяроль - Мильонариос 0:2 Пеньяроль - Данубио 2:0 Серро Ларго - Пеньяроль 0:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Пеньяроль - Насьональ Монтевидео 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Пеньяроль 1:0 Пеньяроль - Ривер Плейт Монтевидео 1:0 Пеньяроль - Монтевидео Сити Торке 2:2 Ривер Плейт Монтевидео - Пеньяроль 0:4 Пеньяроль - Депортиво Мальдонадо 2:1 Дефенсор Спортинг - Пеньяроль 2:2 Пеньяроль - Бостон Ривер 1:0 Ла Лус - Пеньяроль 3:4 Пеньяроль - Серро 2:0 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0
Результаты матчей
Мильонариос
Пеньяроль
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
4:1
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Мильонариос
Пеньяроль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 7
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|9 - 2
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|8 - 7
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 13
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 11
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Америка Минейро
|Gonzalo Mastriani
|3
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3
|Такуари
|Carius Edson
|3
|Гуарани Асунсьон
|Сантандер Федерико
|3
|Мильонариос
|Leonardo Castro
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Андухар Марьяно
|1 2
|Эстудиантес Ла Плата
|Лолло Лусиано
|1 2
|Сесар Вальехо
|Гарсес Ренсо
|1 2
|Эстудиантес Мерида
|Junior Paredes
|1 2
|Депортес Толима
|Leider Riascos
|1 2