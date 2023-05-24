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Китай: Суперлига
2023

Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Memetjan Ahmat
Шаньдун Тайшань
1:0
Перерыв
Шэньчжэнь
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Boyu Yang
8' Undefined phrase: football_event_
Феллайни Маруан

Ход матча

4'
Boyu Yang
1:0
8'
Феллайни Маруан
 
18'
Yuanyi Li
Мойсес Лима
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 269 Количество передач 134
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Шаньдун Тайшань
Ничья
Шэньчжэнь
1.22
7.20
35.00
Все Коэффициенты
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
19
Guowen
Sun
25
Феллайни
Маруан
35
Zhengyu
Huang
13
Chi
Zhang
10
Мойсес
Лима
29
Chen
Pu
9
Кризан
1
Minzhe
Wei
28
Xin
Zhou2
27
Boyu
Yang
26
Юань
Миньчэн
25
Haolun
Mi
12
Lei
Liao
21
Yuan
Zhang2
19
Yue
Xu
7
Ачеампонг
Франк
14
Li
Ning
34
Hujahmat
Shahsat
Шаньдун Тайшань
4-2-3-1
Шэньчжэнь
4-3-3

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
8:0
С
0:4
С
4:2
С
2:2
С
1:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

4.25
2.25

Среднее время на гол

21
40

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

2.63
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

34
65

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 3 0.33
Мойсес Лима 2 0.22
Chen Pu 2 0.22
Кризан 1 0.11
Ляо Лишэн 1 0.11
Guowen Sun 1 0.11
Лю Ян 0 0
Лю Биньбинь 0 0
Fernandinho V 0 0
Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 3 0.33
Чжипэн Цзян 1 0.11
Shuai Pei 1 0.11
Boyu Yang 1 0.11
Юань Миньчэн 1 0.11
Zigui Shen 1 0.11
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.11
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 2 0
Мойсес Лима 2 0
Жадсон II 0 1
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Yuanyi Li 1 0
Кризан 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0
Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 2 1
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Чжипэн Цзян 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Yuan Zhang2 2 0
Ачеампонг Франк 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yue Xu 1 0
Yuezheng Du 1 0
Li Ning 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шэньчжэнь
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Шаньдун Тайшань
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Шэньчжэнь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

7
5
Шаньдун Тайшань
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Шэньчжэнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
38%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
3
30%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1
Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:1
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1
Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 0:2

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Шэньчжэнь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
1
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 9 7 2 0 15 - 6 23
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
3.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
4.
Ченду Беттер Сити
 9 4 5 0 17 - 12 17
5.
Ухань Три Таунс
 9 3 5 1 16 - 9 14
6.
Бэйцзин Гоань
 9 3 5 1 13 - 9 14
7.
Тянцзинь Тэда
 0:1 9 3 5 1 11 - 8 14
8.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 9 3 2 4 10 - 12 11
9.
Шаньдун Тайшань
 1:0 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Циндао Чжуннэн
 9 2 2 5 11 - 14 8
11.
Чжэцзян Профессионал
 2:0 9 2 2 5 9 - 13 8
12.
Шэньчжэнь
 0:1 9 2 2 5 9 - 14 8
13.
Хэнань Цзянье
 1:2 9 1 4 4 5 - 8 7
14.
Шицзячжуан
 9 1 4 4 10 - 17 7
15.
Далянь Ифан
 0:2 9 1 3 5 7 - 12 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 9 1 3 5 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 5 3 2 0 11 - 8 11
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 2:1 4 3 1 0 8 - 5 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 0:1 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шаньдун Тайшань
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Циндао Чжуннэн
 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Шэньчжэнь
 0:1 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 5 2 0 3 4 - 6 6
11.
Хэнань Цзянье
 1:2 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Далянь Ифан
 0:2 5 1 3 1 4 - 5 6
13.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
14.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
15.
Шицзячжуан
 4 0 2 2 4 - 7 2
16.
Чжэцзян Профессионал
 2:0 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:1 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 5 3 2 0 12 - 3 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 2:0 6 2 2 2 8 - 7 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
7.
Тянцзинь Тэда
 0:1 4 1 2 1 4 - 3 5
8.
Мэйчжоу Хакка
 1:0 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Бэйцзин Гоань
 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 1:0 6 0 4 2 7 - 9 4
12.
Наньтун Чжиюнь
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Шэньчжэнь
 0:1 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Хэнань Цзянье
 1:2 4 0 1 3 2 - 5 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 0:2 4 0 0 4 3 - 7 0
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Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 6 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 4
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Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
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    Ничья
    Шэньчжэнь
    1.22
    7.20
    35.00
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    Шаньдун Тайшань
    Шэньчжэнь
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